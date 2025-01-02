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Возобновлено соревнование по написанию запутанного кода на языке Си

02.01.2025 11:08

После четырёхлетнего перерыва объявлено о возобновлении конкурса IOCCC (International Obfuscated C Code Contest), нацеленного на написание наиболее запутанного и трудноразбираемого кода на языке Си. Мероприятие IOCCC28 станет сороковым в истории конкурса, проводимого с 1984 года. Работы будут приниматься c 31 января до 2 апреля 2025 года. В отличие от прошлых конкурсов, отныне в исходном коде разрешено использовать кодировку UTF-8.

Участвующие в конкурсе работы, с одной стороны, должны препятствовать анализу кода и пониманию сути решаемой задачи, но, с другой стороны, код должен быть интересен и чем-то примечателен (работы могут быть необычно оформлены или выделять неожиданные стороны языка Си). Размер исходного кода программы не должен превышать 4096 байт, а программа должна собираться и выполнять осмысленное действие. Например, в прошлые годы создавались различные игры, эмулятор IBM PC, HTTP-сервер, система распознавания текста, движок трассировки лучей, генератор PDF.



  1. Главная ссылка к новости (https://fosstodon.org/@ioccc/1...)
  2. OpenNews: Названы победители 27 конкурса по написанию запутанного кода на языке Си
  3. OpenNews: Результаты 22 чемпионата по написанию запутанного кода на языке Си
  4. OpenNews: Опубликованы работы, победившие на 21 чемпионате по написанию запутанного кода на языке Си
  5. OpenNews: Опубликован код работ, победивших на соревновании по написанию самого запутанного кода на языке Си
  6. OpenNews: Соревнование по созданию невинно-выглядящего кода на языке Си
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62503-ioccc
Ключевые слова: ioccc, gcc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Илья (??), 11:11, 02/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    взять любой проект с автомаппером и меддиатром - и приз твой
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:14, 02/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Как сделать подобное дома:
    - берем среднюю актуальную программу.
    - пытаемся читать.  

     
  • 1.3, Омномнимус (?), 11:24, 02/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Я вот неделю уже ковыпяю программулину на C + QT и это просто какой-то ад! Ни один недочатбот не может понять, что там происходит, про себя я вообще молчу...
     
     
  • 2.5, Facemaker (?), 11:52, 02/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я вот неделю уже ковыпяю программулину на C + QT и это просто какой-то ад!

    На Си разве были биндинги к QuickTime? Я всегда полагал, что это чисто Objective-C приблуда...

     
  • 2.6, abu (?), 11:53, 02/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что =программисты петухи= или, все же, дело в вас? (: Или, как водится, у плохой хозяйки всегда кот (С, C++ и прочие языки программирования) виноват?
     

  • 1.4, Швондик (?), 11:50, 02/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    страшно, очень страшно такое читать - если бы мы понимали что это такое, мы не понимаем что это такое
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:02, 02/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Чего не придумают чтоб m4, yacc и lex не использоват
     
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