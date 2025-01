Возобновлено соревнование по написанию запутанного кода на языке Си

1.1 , Илья ( ?? ), 11:11, 02/01/2025 [ответить] + / – взять любой проект с автомаппером и меддиатром - и приз твой

1.2 , Аноним ( 2 ), 11:14, 02/01/2025
Как сделать подобное дома:

- берем среднюю актуальную программу.

- пытаемся читать.
1.3 , Омномнимус ( ? ), 11:24, 02/01/2025
Я вот неделю уже ковыпяю программулину на C + QT и это просто какой-то ад! Ни один недочатбот не может понять, что там происходит, про себя я вообще молчу...

2.5 , Facemaker ( ? ), 11:52, 02/01/2025
>Я вот неделю уже ковыпяю программулину на C + QT и это просто какой-то ад!
На Си разве были биндинги к QuickTime? Я всегда полагал, что это чисто Objective-C приблуда...

2.6 , abu ( ? ), 11:53, 02/01/2025
Потому что =программисты петухи= или, все же, дело в вас? (: Или, как водится, у плохой хозяйки всегда кот (С, C++ и прочие языки программирования) виноват?



1.4 , Швондик ( ? ), 11:50, 02/01/2025
страшно, очень страшно такое читать - если бы мы понимали что это такое, мы не понимаем что это такое

1.7 , Аноним ( 7 ), 12:02, 02/01/2025
Чего не придумают чтоб m4, yacc и lex не использоват