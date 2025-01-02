Возобновлено соревнование по написанию запутанного кода на языке Си

После четырёхлетнего перерыва объявлено о возобновлении конкурса IOCCC (International Obfuscated C Code Contest), нацеленного на написание наиболее запутанного и трудноразбираемого кода на языке Си. Мероприятие IOCCC28 станет сороковым в истории конкурса, проводимого с 1984 года. Работы будут приниматься c 31 января до 2 апреля 2025 года. В отличие от прошлых конкурсов, отныне в исходном коде разрешено использовать кодировку UTF-8.

Участвующие в конкурсе работы, с одной стороны, должны препятствовать анализу кода и пониманию сути решаемой задачи, но, с другой стороны, код должен быть интересен и чем-то примечателен (работы могут быть необычно оформлены или выделять неожиданные стороны языка Си). Размер исходного кода программы не должен превышать 4096 байт, а программа должна собираться и выполнять осмысленное действие. Например, в прошлые годы создавались различные игры, эмулятор IBM PC, HTTP-сервер, система распознавания текста, движок трассировки лучей, генератор PDF.