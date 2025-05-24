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Драйвер для ввода цифр при помощи дискового номеронабирателя от старых телефонов

24.05.2025 21:29

Для ядра Linux разработан драйвер rotary_dial, позволяющий использовать для ввода цифр дисковый номеронабиратель, применявшийся в телефонных аппаратах с импульсным набором номера. Номеронабиратель можно использовать вместо нумпада в качестве стильного аксессуара по аналогии с тем, как несколько лет назад он был задействован в мобильном телефоне. Номеронабиратель подключается через GPIO и после активации драйвера становится доступен как новое устройство ввода evdev.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен открытый мобильный телефон с дисковым набором
  3. OpenNews: Представлены компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500 и монитор Raspberry Pi Monitor
  4. OpenNews: Проект PyXL развивает процессор для выполнения байт-кода Python
  5. OpenNews: Релиз cool-retro-term 1.0, эмулятора терминала в стиле ЭЛТ-дисплеев
  6. OpenNews: cool-retro-term - эмулятор терминала, симулирующий вывод на ретро дисплеях
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63299-kernel
Ключевые слова: kernel, input
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 21:53, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучше бы

    >Your system is too slow

    пофиксили, а то работать просто невозможно.

    https://lists.freedesktop.org/archives/wayland-devel/2020-July/041529.html

    На клавиатуре проявляется как
    - удвоение нажатий клавиш (при пропуске события отпускания)
    - пропуск нажатий клавиш (при пропуске события нажатия, наблюдается когда быстро делаю несколько назатий клавиш подряд)
    - рандомное количество символов если достаточно быстро (больше герца, кажется) равномерно жать и отпускать одну и ту же клавишу. С временным разрешением выглядит так: поступающие равномерно нажатия рандомно банчатся и антибанчатся.

    На мыши проявляется как
    - при перетаскивании мыши происходит отпускание и опять захват, большие проблемы выделить текст с первого раза - он в середине выделения перестаёт выделяться и начинает выделенный кусок перетаскиваться
    - пропуск кликов - приходится на одну и ту же кнопку кликать несколько раз, чтобы сработало

    Раньше подобные симптомы (и в куда более мягкой форме) наблюдались только на третьем пне, а теперь наблюдаются на "коре дуба".

     
     
  • 2.7, Карлос Сношайтилис (ok), 21:55, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это на коре дуба?
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 23:36, 24/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:58, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пора покупать зион-с-озона...
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:02, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Первое поколение тредрипперов за смешные деньги продаются, по моему новые. Кому нужен этот Зион теперь?
     
     
  • 4.16, 12yoexpert (ok), 22:16, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и последнее за копейки продаётся. можно пятое взять, если денег нет
     
  • 4.18, Аноним (8), 22:18, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Первое поколение тредрипперов

    а, это те слоупоки на 180 ватт против 145...
    https://picabox.ru/pictures/2025/05/25/02/14/1638517453.png

     
  • 3.19, Аноним (34), 22:20, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Актуальность зионов осталась в 2016 году. Сегодня с барахолки за те же деньги, что и зеон, можно взять какой-нибудь coffee lake i7-8700 в комплекте с материнкой.
     
  • 3.22, Аноним (22), 22:33, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    775 не поддерживается. Тут только кора квад, но это дорого для владельцев коры дуба
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:01, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Время разогнать кору дуба, я думаю
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 22:15, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю, не тех вы разгонять предлагаете.
     
  • 3.15, Аноним (34), 22:16, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неразумное соотношение прироста производительности и энергопотребления (вместе с тепло отделением). Я свой гаражный qore 2 quad пробовал разгонять, бредовая затея.
     
     
  • 4.28, Аноним (9), 22:52, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В принципе бредовая затея использовать 20-ти летнее железо на серьезе и жаловаться на энергопотребление
     
     
  • 5.33, Аноним (34), 23:35, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В принципе бредовая затея использовать 20-ти летнее железо на серьезе и жаловаться на энергопотребление

    Но не бpeдовee чем твoй токcичный коммeнтaрий.

     
  • 2.20, Аноним (34), 22:22, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > libinput

    Зачем им фиксить то, что по своей задумке было создано чтобы подстегнуть тебя обновлять железо чаще.

     
  • 2.21, Oe (?), 22:27, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, зато безопасно и в юзерспейсе. Реалтайм, прерывания - зло, приоритет вводу выводу давать нельзя, а то ещё выполнение полезной мальвари замедлит.
     
  • 2.32, Аноним (32), 23:26, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > "коре дуба"

    Huh? Ну так на "коре дуба" и не мудрено, что "Your system is too slow". На дворе 2025-ый год, пора бы и обновить железо.

     

  • 1.10, 12yoexpert (ok), 22:01, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    какой смысл писать драйвер, если Arduino pro micro и три строчки кода на си решают задачу кроссплатформенно и навсегда, а с nice!nano можно не только использовать номеронабиратель для набора номера на смартфоне по bluetooth, но и использовать весь телефон как гарнитуру смартфона?
     
  • 1.12, Someone (??), 22:06, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не на расте? Какой-то он небезопастный.
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:12, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужное
    Это ведь не прокрутка консоли? да?
     
  • 1.17, Аноним (34), 22:17, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шутки шутками, а на фото девайс стильный и я бы такой прикупил за разумные деньги в качестве сувенира.
     
  • 1.23, Oe (?), 22:33, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробую угадать - один большой файл с диска на диск и эта штука начнет выдавать рандомные цифры ибо опрос GPIO будет лагать?
     
  • 1.24, Аноним (22), 22:34, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собственно зачем это и кому оно нужно? Я серьёзно спрашиваю
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 23:09, 24/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:10, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Собственно зачем это и кому оно нужно? Я серьёзно спрашиваю

    Сделать и запостить фотку в стиле "смотри как я могу!" - и положить на полочку.
    Хотя есть определенный процент человеков с таким отклонением как мазохизм - тем тоже, возможно, зайдет.

     

  • 1.25, Аноним (25), 22:36, 24/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.26, Ан Оним (?), 22:44, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Набирание цифр будет очень ненадёжным
     
     
  • 2.27, Аноним (8), 22:49, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пожалуй, стоит доработать технологию кодом Грея и контрольными суммами!
     

  • 1.29, Герострат (?), 23:08, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это офигенно
     

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