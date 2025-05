Драйвер для ввода цифр при помощи дискового номеронабирателя от старых телефонов

Лучше бы >Your system is too slow пофиксили, а то работать просто невозможно. https://lists.freedesktop.org/archives/wayland-devel/2020-July/041529.html На клавиатуре проявляется как

- удвоение нажатий клавиш (при пропуске события отпускания)

- пропуск нажатий клавиш (при пропуске события нажатия, наблюдается когда быстро делаю несколько назатий клавиш подряд)

- рандомное количество символов если достаточно быстро (больше герца, кажется) равномерно жать и отпускать одну и ту же клавишу. С временным разрешением выглядит так: поступающие равномерно нажатия рандомно банчатся и антибанчатся. На мыши проявляется как

- при перетаскивании мыши происходит отпускание и опять захват, большие проблемы выделить текст с первого раза - он в середине выделения перестаёт выделяться и начинает выделенный кусок перетаскиваться

- пропуск кликов - приходится на одну и ту же кнопку кликать несколько раз, чтобы сработало Раньше подобные симптомы (и в куда более мягкой форме) наблюдались только на третьем пне, а теперь наблюдаются на "коре дуба".