Драйвер для ввода цифр при помощи дискового номеронабирателя от старых телефонов

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|1.4, Аноним (4), 21:53, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Лучше бы
>Your system is too slow
пофиксили, а то работать просто невозможно.
https://lists.freedesktop.org/archives/wayland-devel/2020-July/041529.html
На клавиатуре проявляется как
- удвоение нажатий клавиш (при пропуске события отпускания)
- пропуск нажатий клавиш (при пропуске события нажатия, наблюдается когда быстро делаю несколько назатий клавиш подряд)
- рандомное количество символов если достаточно быстро (больше герца, кажется) равномерно жать и отпускать одну и ту же клавишу. С временным разрешением выглядит так: поступающие равномерно нажатия рандомно банчатся и антибанчатся.
На мыши проявляется как
- при перетаскивании мыши происходит отпускание и опять захват, большие проблемы выделить текст с первого раза - он в середине выделения перестаёт выделяться и начинает выделенный кусок перетаскиваться
- пропуск кликов - приходится на одну и ту же кнопку кликать несколько раз, чтобы сработало
Раньше подобные симптомы (и в куда более мягкой форме) наблюдались только на третьем пне, а теперь наблюдаются на "коре дуба".
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|3.11, Аноним (11), 22:02, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Первое поколение тредрипперов за смешные деньги продаются, по моему новые. Кому нужен этот Зион теперь?
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|3.19, Аноним (34), 22:20, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Актуальность зионов осталась в 2016 году. Сегодня с барахолки за те же деньги, что и зеон, можно взять какой-нибудь coffee lake i7-8700 в комплекте с материнкой.
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|3.22, Аноним (22), 22:33, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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775 не поддерживается. Тут только кора квад, но это дорого для владельцев коры дуба
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|3.15, Аноним (34), 22:16, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неразумное соотношение прироста производительности и энергопотребления (вместе с тепло отделением). Я свой гаражный qore 2 quad пробовал разгонять, бредовая затея.
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|4.28, Аноним (9), 22:52, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В принципе бредовая затея использовать 20-ти летнее железо на серьезе и жаловаться на энергопотребление
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|5.33, Аноним (34), 23:35, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В принципе бредовая затея использовать 20-ти летнее железо на серьезе и жаловаться на энергопотребление
Но не бpeдовee чем твoй токcичный коммeнтaрий.
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|2.20, Аноним (34), 22:22, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> libinput
Зачем им фиксить то, что по своей задумке было создано чтобы подстегнуть тебя обновлять железо чаще.
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|2.21, Oe (?), 22:27, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, зато безопасно и в юзерспейсе. Реалтайм, прерывания - зло, приоритет вводу выводу давать нельзя, а то ещё выполнение полезной мальвари замедлит.
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|2.32, Аноним (32), 23:26, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "коре дуба"
Huh? Ну так на "коре дуба" и не мудрено, что "Your system is too slow". На дворе 2025-ый год, пора бы и обновить железо.
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|1.10, 12yoexpert (ok), 22:01, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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какой смысл писать драйвер, если Arduino pro micro и три строчки кода на си решают задачу кроссплатформенно и навсегда, а с nice!nano можно не только использовать номеронабиратель для набора номера на смартфоне по bluetooth, но и использовать весь телефон как гарнитуру смартфона?
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|1.17, Аноним (34), 22:17, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Шутки шутками, а на фото девайс стильный и я бы такой прикупил за разумные деньги в качестве сувенира.
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|1.23, Oe (?), 22:33, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Попробую угадать - один большой файл с диска на диск и эта штука начнет выдавать рандомные цифры ибо опрос GPIO будет лагать?
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|2.31, Аноним (31), 23:10, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Собственно зачем это и кому оно нужно? Я серьёзно спрашиваю
Сделать и запостить фотку в стиле "смотри как я могу!" - и положить на полочку.
Хотя есть определенный процент человеков с таким отклонением как мазохизм - тем тоже, возможно, зайдет.
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|2.27, Аноним (8), 22:49, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пожалуй, стоит доработать технологию кодом Грея и контрольными суммами!
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