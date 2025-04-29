The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект PyXL развивает процессор для выполнения байт-кода Python

29.04.2025 11:09

Представлен специализированный процессор PyXL, предназначенный для ускорения выполнения кода на языке Python. Байт-код Python напрямую выполняться чипом без JIT, интерпретации и виртуальных машин. Файлы на языке Python вначале транслируются в байт-код CPython, после чего байт-код преобразуется в специализированный набор инструкций PySM, выполняемых чипом. Инструментарий для подготовки кода к выполнению написан на Python и работает в стандартном окружении на базе немодицифированного CPython. Реализация процессора разработана с нуля и оформлена на языке описания и моделирования электронных систем Verilog. Рабочий прототип процессора тестируется на платах с FPGA Zynq-7000.

В проведённых тестах, оценивающих скорость обработки событий GPIO, PyXL опережает решение на базе MicroPython и платы Pyboard в 30 раз. При выполнении тестового кода при помощи реализации PyXL, работающей с тактовой частотой 100MHz, задержка обработки запроса GPIO (Roundtrip Latency) составила 480 нс, а при помощи MicroPython Pyboard (168MHz) - 14741 нс. Предполагается, что повышение тактовой частоты PyXL до уровня Pyboard позволит увеличить разрыв до 50 раз.

При работе с GPIO на MicroPython при использовании платы PyBoard код на языке Python взаимодействует с аппаратными регистрами через промежуточные Си-функции, при этом сам Python-код выполняется в виртуальной машине. В PyXL байт-код Python выполняется напрямую процессором и доступ к GPIO осуществляется без дополнительных прослоек и внешних вызовов. Архитектура PyXL использует конвейерную обработку (pipelining) и стековую модель хранения и обработки данных. Платформа сохраняет динамическую типизацию Python и не накладывает ограничений на типы переменных.

На текущем этапе развития проект находится на стадии рабочего прототипа, поддерживающего ограниченное подмножество языка Python и нацеленного на демонстрацию возможности эффективного аппаратного выполнения Python-кода. Дальнейшее расширение функциональности планируют производить с учётом реальных потребностей автора, которые в основном сосредоточены на применении для встраиваемых систем и обработки информации в режиме реального времени.

Архитектура набора команд процессора PyXL спроектирована с оглядкой на структуру байт-кода CPython и его эффективную обработку на аппаратном уровне с учётом специфики, такой как динамическая обработка типов и динамическая диспетчеризация. ISA включает инструкции для манипуляции стеком, бинарные операции, операции сравнения и ветвления, возможности вызова функций и доступа к памяти.

Технические детали реализации проекта PyZX будут представлены 17 мая на конференции PyCon 2025. Рассматривается возможность открытия наработок проекта и создания самодостаточного ASIC-чипа, но решение по этим вопросам пока окончательно не принято. Проект развивает Рон Ливне (Ron Livne), специализирующийся на оптимизации производительности и разработке аппаратных ускорителей.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Опубликован HPVM 2.0, компилятор для CPU, GPU, FPGA и аппаратных ускорителей
  3. OpenNews: Проект FuryGpu развивает GPU на базе FPGA
  4. OpenNews: Проект по производству открытого процессора, совместимого с Z80
  5. OpenNews: Доступен Vortex 2.2, открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: Открыт инструментарий для программируемых Ethernet-коммутаторов Intel Tofino
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63157-pyxl
Ключевые слова: pyxl, python, fpga
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (127) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, MinimumProfit (?), 12:00, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кому это надо? Никому не надо.
    Sun тоже сделала процессор Java, так полный провал.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:06, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Bell Labs сделал C-машину Hobbit. Тоже можно назвать провалом, но развитие продолжилось. Так что не всё однозначно. Пруф https://old.computerra.ru/vision/641905/
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:10, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пацаны пытаются хотя бы.
    Ну забайтите им на paypal, by me a coffee, kickstarter,.
    Примерно как процессоры Байкал.
     
  • 2.33, Rodegast (ok), 13:24, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну почему же? Вполне можно сделать аналог ардуинки.
     
  • 2.55, Соль земли (?), 14:53, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты сравнил, конечно, ...
     
  • 2.131, Аноним (131), 18:19, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Symbolics делала лисп машину. Да где теперь оба два?
     

  • 1.2, n00by (ok), 12:00, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    К такому всё и идёт. Картинку строит и дробит числа GPU, а программу исполняет подобный процессор. Ну, разве что JS может победить. :)
     
     
  • 2.111, Аноним (111), 17:34, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что только люди не придумают, чтоб на славном ассемблере не писать. Лучше бы писали на низкоуровневых командах процессоров АМД.
     
  • 2.123, Аноним (123), 18:03, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть нам повезёт и мы снова увидим лисп-машины в дикой природе… Хотя нет, вряд ли. Линукс для многих (особенно тут) фетиш, а мысль о том, что юникс по дизайну годится только для локалхоста — крамольна.
     

  • 1.3, Диды (ok), 12:01, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, но...
    Увеличение производительности в 30 раз вероятно только на ограниченном круге узкоспециализированных операций. Либо то, с чем сравнивают - тормозные тормоза.
    В любом случае, пока не возможно посмотреть на HDL - разговоры ниочём
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:16, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Питон -- это тормозные тормоза, с пробуждением. Не тормозит только когда батарейки компилируемые, pure python тормозит всегда и gil всё ещё не выкинули, а это значит, что он фактически однопоточный. Как и JS.
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 15:36, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.95, Аноним (95), 16:38, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однопроцессный ващет
     
     
  • 4.100, Аноним (7), 16:50, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ты можешь запустить 2 отдельную копию интерпретатора. Не видел, чтобы это кто-то использовал.
     
     
  • 5.124, Аноним (123), 18:05, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не видел, чтобы это кто-то использовал

    Это больше говорит о тебе и твоём опыте, чем о Питоне.

     
  • 5.132, _ (??), 18:20, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хе-хе :)

    Я не поклонник питона, особенно 3.*, но видел я "и не только лишь такое"(С) :)
    На LOR(кажись) поищи, там какой то перец кидал скрипт определяющий сколько у тебя ядер, а потом start+bind сколько надо змеЁв :)

    Изврат? Нуууууу ... 39 оттенок серого ;-)

     
  • 3.116, Аноним (116), 17:41, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JS не однопоточный. WebWorkers исполняются каждый в своём потоке.
     
     
  • 4.127, Аноним (123), 18:06, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А два потока параллельно один WebWorker может исполнять? А треды есть? Нет? Вот поэтому он и однопоточный. А не потому, что кто-то запрещает больше одной копии интерпретатора вызвать. Учите матчасть.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:10, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тупиковое направление для очень узкого круга задач. Опят сан микросистем ничему не научил, похоже.
     
     
  • 2.26, User (??), 13:12, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да-да, конечно тупиковый - как мейнфреймы ibm'овские, вот! А, то, что ты сейчас сидишь фактически клиентом того мейнфрейма в облачке на новом технологическом уровне - так то просто совпадение, IBM же, ну?
    Или вот мы в начале нулевых в институте видели игрушку для идиотов - "нейропроцессор" назывался. ГАИ заказывало для пилота по распознаванию номеров. Тоже не влетело, тупиковая же технология...
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 15:02, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >сейчас сидишь фактически клиентом того мейнфрейма

    школота не понимает что такое мейнфрейм.
    бывает.

     
     
  • 4.62, Аноним (62), 15:12, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну так помалкивай, раз не понимаешь
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:22, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Для чего это? Чтобы очередная нейроночка, которую запилили на питоне работала так же быстро как нейронка на С или C++. Да вот только ничего не выйдет, автоматическое управление памятью на свой процессор вы всё равно впердолить не сможете.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:25, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того что не платить нвидии бешеные деньжищи. Особенно если тебе не нужно генерировать дурацкие картинки. А вычисления нужны для дела.
     
  • 2.13, Аноним (7), 12:27, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нейроночки на питоне? У тебя есть хоть 1 пример?
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 14:05, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    pytorch
     
     
  • 4.46, Аноним (7), 14:32, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.117, Аноним (117), 17:41, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://docs.openvino.ai
     
     
  • 4.122, Аноним (7), 18:00, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://docs.openvino.ai

    Каким боком там питон вообще, ты чего?

     
  • 2.17, Аноним (17), 12:39, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.34, Аноним (4), 13:25, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы очередная нейроночка, которую запилили на питоне работала так же быстро как нейронка на С или C++.

    Хотя книжные полки завалены историями про это, Python, как и R - это всего лишь интерфейс к библиотекам на C/C++. У пользователей складывается ложное впечатление.

     
     
  • 3.126, Аноним (126), 18:06, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впрочем, как и C бывает интерфейсом к математическим библиотекам, написанным на Fortran.
     

  • 1.11, Аноним (12), 12:24, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Синтез логики для верилога простейшая задача. А вот оптимизация это уже то где начинаются нюансы.
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:29, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как раз сегодня решил изучить Pyton. Посоветуете самоучитель.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 12:41, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Питон за 7 дней".
    Долго?
    Ну тогда:
    "Питон за 24 часа".
     
     
  • 3.23, Аноним (15), 12:47, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ну можно и без таких сжатый сроков, главное чтобы был исчерпывающий.
    Я начал читать Укус Питона - К. Сваруп.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:18, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если знаешь другие языки, то документацию по языку читай
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 14:00, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если знаешь другие языки, то документацию по языку читай

    "Real programmers can write Fortran in any language!"©

     
  • 3.51, Аноним (51), 14:43, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем 24, хватит и часа. Плюс час на обзор либ.
     
  • 3.52, Аноним (5), 14:45, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Питон за 7 дней".
    > "Питон за 24 часа".

    Не стоит критиковать такие книги, зать что то в чем то хотя бы азы, лучше чем совсем ничего не уметь.

     
     
  • 4.77, Аноним (68), 15:49, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если умение включать лампочку выключателем - это азы в ремонте ракеты, то смешно, да.
     
  • 2.32, User (??), 13:20, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начинай с English for older children Как перестанешь ошибки В названии языка делать - переходи к математике за 7 класс.
     
     
  • 3.44, Аноним (15), 14:11, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С английским у меня было всегда сложно. А с математикой уже слишком поздно.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 14:52, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда лучше начать с Julia
     
     
  • 5.65, Аноним (62), 15:14, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 5.80, Аноним (126), 15:56, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А количество вакансий по сравнению с Python?
     
  • 4.64, Омарним (-), 15:14, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.109, User (??), 17:23, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.76, Аноним (68), 15:47, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таком случае лучше вообще программированием не заниматься.
     
     
  • 5.83, Аноним (126), 15:58, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написание ключевых слов можно визуально запомнить, не обязательно их произносить вслух. А русскоязычной литературы по Питончику навалом.
     
     
  • 6.93, Аноним (68), 16:36, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Написание ключевых слов можно визуально запомнить, не обязательно их произносить вслух.
    > А русскоязычной литературы по Питончику навалом.

    Вы еще заявите, что знание латыни мед. персоналу не нужно. Но вообще мой комментарий был к ответу про математику.
    Английский и математика в программировании - это база. Опять же, погружаться в английский на уровень лингвиста не требуется. А вот математика важна не только в программировании. Это, пожалуй, один из очень важных инструментов в развитии мозга. Чем больше знать математику, тем лучше.

     
     
  • 7.102, Аноним (15), 16:56, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что ж такое то, английский, то математику знать надо. Я думал питон может выучить любой клинический идиот.
     
     
  • 8.110, Аноним (68), 17:26, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.118, Аноним (126), 17:43, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну смотря что изучающий кодить намерен. Если не расчёты c NumPy, то знание матана и векторно-тензорного анализа ему, как бы, не обязательно. Достаточно знания 4 арифметических действий и приоритета оперераций в выражениях. Причём, чаще целочисленной арифметики, чтоб со счётчиками в циклах и индексами в списках управляться.
     
     
  • 8.120, Аноним (68), 17:52, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я убежден, что если человек на относительно хорошем уровне знает математику, то ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.130, Аноним (123), 18:18, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работаю с одним фронтэндером по-твоему, с веб-формашлепом уже четвёртый год О... текст свёрнут, показать
     
  • 2.58, Igorkolachov (?), 15:01, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Курсы Поколение Python на Stepik.
     
  • 2.67, Аноним (67), 15:31, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попросите нейросети составить план обучения.
    Английский точно пригодится.

    + На торрентах полно сливов платных вообще любых курсов.

     
     
  • 3.71, Аноним (15), 15:40, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Английский точно пригодится.

    Ну английские я знаю, не могу сказать на каком конкретном уровне, но понимаю речь носителей языка, смотрю фильмы без перевода.
    >+ На торрентах полно сливов платных вообще любых курсов.

    Там будут видеокурсы? Сейчас ещё торренты искать работающие.
    >Попросите нейросети составить план обучения.

    План обучения это хорошо.

     
  • 3.78, Аноним (15), 15:50, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Английский точно пригодится.

    Ну английские я знаю, не могу сказать на каком конкретном уровне, но понимаю речь носителей языка, смотрю фильмы без перевода.
    >+ На торрентах полно сливов платных вообще любых курсов.

    Там будут видеокурсы? Сейчас ещё торренты искать работающие.

     
  • 2.70, Аноним (68), 15:39, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pascal, Assembler, затем C. Потом Python.
     
     
  • 3.72, Аноним (15), 15:41, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Turbo/Borland Pascal учил в школе, СИ. С++ после школы. Зачем мне учить Ассемблер, ума не приложу. Где можно найти вакансию, это загадка.
     
     
  • 4.79, Аноним (68), 15:54, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.85, Аноним (126), 16:05, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну разве что, для микроконтроллеров какой-нибудь Ассемблер Cortex-M. И то, для совсем скудных на ресурсы МК. А так-то для МК тоже на ЯВУ прогают.
     
  • 4.104, BeLord (ok), 17:04, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Asm нужен в первую очередь для понимая как железо устроено, без этого понимания эффективный код сложно написать, зная ограничения железа проще выбирать алгоритмы под конкретную задачу.
     
  • 4.114, Аноним (68), 17:38, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Turbo/Borland Pascal учил в школе, СИ. С++ после школы. Зачем мне учить
    > Ассемблер, ума не приложу. Где можно найти вакансию, это загадка.

    Открою вам секрет: вкусные вакансии зачастую не публикуют. На большие зарплаты, например, 500 000 р. приглашают через знакомых или лично. Разумеется, и требования к компетенциям соответствующие.

     
  • 4.125, Аноним (7), 18:05, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Turbo/Borland Pascal учил в школе, СИ. С++ после школы. Зачем мне учить
    > Ассемблер, ума не приложу. Где можно найти вакансию, это загадка.

    Если хочешь быть программистом питон, придётся ботать си и ассемблер. Другого варианта тут нет. Понятно, что писать каждый день на них ты не будешь, но ни в одной серьёзной программе не обойтись без низкоуровневого кода и навыков отладки и оптимизации. Хотя можешь ограничиться django -- такие специалисты тоже нужны, просто они менее востребованы и легко заменяются.

     
  • 2.134, freehck (ok), 18:24, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как раз сегодня решил изучить Pyton. Посоветуете самоучитель.

    Открываешь терминал.
    Пишешь: man bash
    Читаешь.

     

  • 1.16, fidoman (ok), 12:39, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А питон сейчас вообще актуален? Его бесчисленными пепами довели до того, что код на расте читать легче.
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 12:43, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вакансий на пихтон больше чем на с++ я аж призадумылся. ,
     
     
  • 3.36, YetAnotherOnanym (ok), 13:31, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это лишь показывает, насколько эффективным капканом для стартюпов бывает "быстрая разработка".
     
     
  • 4.45, Аноним (15), 14:13, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю, на прошлой работе основной продукт был на пихтоне. В моём населенном пункте есть вакансии на пихтоне. А на плюсах вакансий нет. Учить пихтон очевидный вывод.
     
     
  • 5.56, Аноним (54), 14:53, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На JS/TS гарантированно в ближайшие лет 20 сможете всегда работу найти
     
  • 5.61, MinimumProfit (?), 15:05, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вакансии для 1С есть везде. Значит надо учить?
     
     
  • 6.69, Аноним (15), 15:37, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по твоему не стоит?
     
     
  • 7.75, Аноним (68), 15:44, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от ваших задач. Если речь о деньгах, то тогда можно чем угодно заняться, если вам это комфортно.
     
     
  • 8.81, Аноним (15), 15:58, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня выработалось стойкое отвращение к продуктам 1С и к работникам бухгалтерии... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.84, Аноним (68), 16:03, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня выработалось отвращение ко многому, что применяют в ИТ-сообществе Это и ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.86, Аноним (126), 16:10, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unicode Или вперёд назад к 100500 кодировкам для русского языка ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.89, Аноним (68), 16:19, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно одной национальной 8-bit кодировки Для начала доработать ASCII не н... текст свёрнут, показать
     
  • 6.74, Аноним (68), 15:43, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший пример. Точно телекинез.
     
  • 3.73, Аноним (68), 15:43, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С такими рассуждениями можно взяться за JavaScript. Ломать - не строить.
     
  • 3.113, анонд (?), 17:37, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом это самый неэффективный язык как по затратам энергии так и временным. Хуже только Perl и Lua. По расходу памяти середнячок сравнимый с C#, но еще хуже JavaScript, Java. (смотри "C Is The Greenest Programming Language":)) Так что от использования Пихтона прежде всего обогощаются фабрик и пароходов то есть ТЭЦ, АЭС и дата центров :)
     
  • 2.21, Аноним (17), 12:44, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Во времена 2.7 был не плох, но уже тогда выявились концептуальные недоработки.
    Как ты знаешь, некоторое время назад всех безальтернативное перевели на 3 ветку.
    Лично я его иногда использую для прототипирования, хотя на powershell как оказывается все это делается быстрее и красивее.
     
     
  • 3.37, YetAnotherOnanym (ok), 13:33, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на powershell как оказывается все это делается быстрее и красивее

    Еретик и святотатец!

     
  • 3.48, Аноним (126), 14:36, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И телеметричнее.
     
  • 3.82, Аноним (68), 15:58, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем же Powershell лучше bash со взаимодействием с доп. инструментами (awk, sad и прочее)?
     
     
  • 4.101, Аноним (101), 16:52, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основная фишка повершелла в том, что по пайплайну гуляют объекты дотнетовские Н... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.112, Аноним (68), 17:35, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Спасибо вам за развернутый ответ, но плюсов здесь в срав... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.133, freehck (ok), 18:22, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Основная фишка повершелла в том, что по пайплайну гуляют объекты дотнетовские.
    > Если не хватает готовых команд в повершелле, то стандартная библиотека дотнета доступна из скрипта

    Не знал. Звучит кстати весьма неплохо. Спасибо за разъяснения.

    > Основной минус повершелла - это синтаксис, альтернативный донельзя, если не сказать грубее.

    Что вполне естественно. Другие шеллы оперируют всего лишь текстовым потоком, а тут -- вот прям потоком дотнет-объектов. Это принципиально иной интерфейс.

    Скажите, а по ощущениям -- как оно, совмещение интерпретируемого языка со строгой типизацией? Оно того вообще стоит?

     
  • 2.47, Аноним (126), 14:34, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Код на Расте читать легче в сравнении с Брейнфаком.
     
  • 2.103, Аноним (117), 17:00, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А питон сейчас вообще актуален?

    https://opennet.ru/62166-github

     
  • 2.119, Аноним (126), 17:47, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.19, Кулёк (?), 12:42, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень интересно, но нахрен никому не нужно. Вангую что это первая и последняя новость про этот процессор. Но очень-очень интересно.
     
     
  • 2.22, Аноним (17), 12:45, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    будет еще новость "автор процессора для питон закрыл проект"
     
  • 2.41, Кулёк (?), 14:00, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё оказывается очень интересно, что я - дуболом.
     

  • 1.24, Нуину (?), 12:56, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не ну а что? Лисп машины были, почему питон машине не быть?
     
     
  • 2.35, Аноним (4), 13:28, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже четвертая реинкарнация. Еще две упомянуты в первых комментариях к статье.
     

  • 1.25, Данные в так называемом поле Name (?), 13:06, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЯП общего назначения, говорили они.
     
  • 1.27, Аноним (29), 13:13, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.31, freehck (ok), 13:18, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну да. Лисп-машины не взлетели, а питон-машины -- это же СОВСЕМ другое дело, да? =)
     
  • 1.38, Аноним (38), 13:35, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь ждём чип для яваскрипта, тогда и заживём
     
     
  • 2.49, Аноним (126), 14:40, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чип для JS должен быть адаптирован для вживления прпямо в мозг.
     

  • 1.42, Аноним (42), 14:01, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Лисп-машины не взлетели

    А сам-то лисп взлетел?

     
     
  • 2.53, Данные в так называемом поле Name (?), 14:49, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Была у него КРЕПКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ НИША, но теперь он и в народном хозяйстве используется благодаря Clojure. Так что считаю - взлетел.
     
     
  • 3.98, Аноним (98), 16:41, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Clojure

    О котором многие слышали, но никто не видел ничего более сложного, чем академические хеллоувроты на гитхабе.

     
     
  • 4.129, freehck (ok), 18:12, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Clojure
    > О котором многие слышали, но никто не видел ничего более сложного, чем академические хеллоувроты на гитхабе.

    Ну это в твоём круге знакомых -- никто не видел.
    А я вот лично видел его в успешном коммерческом энтерпрайзе.

     

  • 1.50, Аноним (51), 14:41, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это поворот. Теперь питон для машинного обучения зацементирован навсегда. Ждём новых инструкций процессора для питона у Intel.
     
     
  • 2.57, Аноним (54), 14:54, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > теперь питон для машинного обучения зацементирован навсегда.

    главное сверху побольше цемента налить, чтобы точно не поднялся

     

  • 1.60, anonymous (??), 15:02, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ого, один специальный процессор для питона обогнал другой. А непробовали сравнить с обычным питоном на процессоре общего назначения?
     
     
  • 2.91, Аноним (29), 16:33, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но оно не будет энергоэффективным
     

  • 1.66, Медведь (ok), 15:17, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вспомнил про Forth-процессоры, прослезился...
     
  • 1.87, Аноним (87), 16:13, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В то время, как адекваты пилят risc, у этих - пухтон головного мозга....
     
     
  • 2.121, Аноним (126), 17:55, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в расширения RISC-V хотят дабавть J-расширение для исполнения байткода. Так может, вот это почти оно и есть, ну или почти оно.
     

  • 1.88, Аноним (88), 16:13, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тема интересная и крутая, давно уже напрашивается нечто такое - что бы в железе. Синтаксис у питона хороший, простой и понятный для многих, и язык в общем красивый, а тут предлагают аппаратное ускорение, сопоставимое с си кодом.
    Для ембедовки самое то, подойдет почти везде, где не нужно молотить числа(дсп), по крайней мере на текущем этапе.
    Если проект заметят инженеры-каменщики, то возможна оптимизация.
    Одно настораживает - будущее ядра, его лицензия, в мире кремния почти все - жуткая пропиетарщина, как бы тут ушлые корпорасты не прибрали проект к рукам.
     
  • 1.90, Аноним (90), 16:28, 29/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.94, Аноним (94), 16:37, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все равно я не собираюсь изучать ваш питон. Программы на нем мегатормозные.
     
     
  • 2.97, Аноним (98), 16:39, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мегатормозные

    Даже не представляю что там у тебя за железо. Наверное Pentium MMX 133MHz?

     
  • 2.105, Аноним (5), 17:05, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Друг программист тоже говорит, учи питон, а я не погимаю, он сам то на, Си кодит.
    Вопрос в целесообразности.
    Возможно это троллинг такой.
    Тогда может я врач, и шучу над поцикнтом что надо засовывать в з**дницу огурец, нравится.
     

  • 1.96, Аноним (98), 16:38, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас в любой CPU можно залить микрокод со своим набором инструкций.
     
  • 1.99, myster (ok), 16:45, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему бы такой же не сделать для JavaScript, C, C++, Rust и других?  (да, я знаю, что JS не компилируется, но в этом случае его выполнение будет на процессоре, а не через прослойку в веб-браузере или nodejs)

    Просто, чтобы исключить стадию компиляции, ведь она самая ресурсозатратная и неудобная, а так будем править и запускать код на лету.

    Это можно сравнить с ковырянием отверткой в мозгах, опасно, да, но если делать с умеем будет эффективно.

     
     
  • 2.115, анонд (?), 17:39, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чего только не изобретешь лишь не писать на (подставь любимый компилируемый язык)
     

  • 1.106, Кулёк (?), 17:08, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ещё очень интересно, что посетители этого сайта - псы
     
     
  • 2.108, Аноним (5), 17:20, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > посетители этого сайта - псы

    Гаф.

     
     
  • 3.128, Аноним (126), 18:09, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мяяяф! Пшшшшшш!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру