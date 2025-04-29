Проект PyXL развивает процессор для выполнения байт-кода Python

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|2.5, Аноним (5), 12:10, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пацаны пытаются хотя бы.
Ну забайтите им на paypal, by me a coffee, kickstarter,.
Примерно как процессоры Байкал.
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|1.2, n00by (ok), 12:00, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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К такому всё и идёт. Картинку строит и дробит числа GPU, а программу исполняет подобный процессор. Ну, разве что JS может победить. :)
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|2.111, Аноним (111), 17:34, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что только люди не придумают, чтоб на славном ассемблере не писать. Лучше бы писали на низкоуровневых командах процессоров АМД.
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|2.123, Аноним (123), 18:03, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может быть нам повезёт и мы снова увидим лисп-машины в дикой природе… Хотя нет, вряд ли. Линукс для многих (особенно тут) фетиш, а мысль о том, что юникс по дизайну годится только для локалхоста — крамольна.
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|1.3, Диды (ok), 12:01, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, но...
Увеличение производительности в 30 раз вероятно только на ограниченном круге узкоспециализированных операций. Либо то, с чем сравнивают - тормозные тормоза.
В любом случае, пока не возможно посмотреть на HDL - разговоры ниочём
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|2.7, Аноним (7), 12:16, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Питон -- это тормозные тормоза, с пробуждением. Не тормозит только когда батарейки компилируемые, pure python тормозит всегда и gil всё ещё не выкинули, а это значит, что он фактически однопоточный. Как и JS.
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|4.100, Аноним (7), 16:50, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, ты можешь запустить 2 отдельную копию интерпретатора. Не видел, чтобы это кто-то использовал.
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|5.124, Аноним (123), 18:05, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не видел, чтобы это кто-то использовал
Это больше говорит о тебе и твоём опыте, чем о Питоне.
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|5.132, _ (??), 18:20, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хе-хе :)
Я не поклонник питона, особенно 3.*, но видел я "и не только лишь такое"(С) :)
На LOR(кажись) поищи, там какой то перец кидал скрипт определяющий сколько у тебя ядер, а потом start+bind сколько надо змеЁв :)
Изврат? Нуууууу ... 39 оттенок серого ;-)
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|4.127, Аноним (123), 18:06, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А два потока параллельно один WebWorker может исполнять? А треды есть? Нет? Вот поэтому он и однопоточный. А не потому, что кто-то запрещает больше одной копии интерпретатора вызвать. Учите матчасть.
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|1.6, Аноним (6), 12:10, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тупиковое направление для очень узкого круга задач. Опят сан микросистем ничему не научил, похоже.
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|2.26, User (??), 13:12, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да-да, конечно тупиковый - как мейнфреймы ibm'овские, вот! А, то, что ты сейчас сидишь фактически клиентом того мейнфрейма в облачке на новом технологическом уровне - так то просто совпадение, IBM же, ну?
Или вот мы в начале нулевых в институте видели игрушку для идиотов - "нейропроцессор" назывался. ГАИ заказывало для пилота по распознаванию номеров. Тоже не влетело, тупиковая же технология...
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|3.59, Аноним (59), 15:02, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>сейчас сидишь фактически клиентом того мейнфрейма
школота не понимает что такое мейнфрейм.
бывает.
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|1.10, Аноним (10), 12:22, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Для чего это? Чтобы очередная нейроночка, которую запилили на питоне работала так же быстро как нейронка на С или C++. Да вот только ничего не выйдет, автоматическое управление памятью на свой процессор вы всё равно впердолить не сможете.
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|2.12, Аноним (12), 12:25, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для того что не платить нвидии бешеные деньжищи. Особенно если тебе не нужно генерировать дурацкие картинки. А вычисления нужны для дела.
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|2.34, Аноним (4), 13:25, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы очередная нейроночка, которую запилили на питоне работала так же быстро как нейронка на С или C++.
Хотя книжные полки завалены историями про это, Python, как и R - это всего лишь интерфейс к библиотекам на C/C++. У пользователей складывается ложное впечатление.
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|3.126, Аноним (126), 18:06, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Впрочем, как и C бывает интерфейсом к математическим библиотекам, написанным на Fortran.
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|1.11, Аноним (12), 12:24, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Синтез логики для верилога простейшая задача. А вот оптимизация это уже то где начинаются нюансы.
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|3.23, Аноним (15), 12:47, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, ну можно и без таких сжатый сроков, главное чтобы был исчерпывающий.
Я начал читать Укус Питона - К. Сваруп.
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|5.40, Аноним (40), 14:00, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если знаешь другие языки, то документацию по языку читай
"Real programmers can write Fortran in any language!"©
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|3.52, Аноним (5), 14:45, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Питон за 7 дней".
> "Питон за 24 часа".
Не стоит критиковать такие книги, зать что то в чем то хотя бы азы, лучше чем совсем ничего не уметь.
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|4.77, Аноним (68), 15:49, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если умение включать лампочку выключателем - это азы в ремонте ракеты, то смешно, да.
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|2.32, User (??), 13:20, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Начинай с English for older children Как перестанешь ошибки В названии языка делать - переходи к математике за 7 класс.
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|3.44, Аноним (15), 14:11, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С английским у меня было всегда сложно. А с математикой уже слишком поздно.
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|5.83, Аноним (126), 15:58, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Написание ключевых слов можно визуально запомнить, не обязательно их произносить вслух. А русскоязычной литературы по Питончику навалом.
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|6.93, Аноним (68), 16:36, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Написание ключевых слов можно визуально запомнить, не обязательно их произносить вслух.
> А русскоязычной литературы по Питончику навалом.
Вы еще заявите, что знание латыни мед. персоналу не нужно. Но вообще мой комментарий был к ответу про математику.
Английский и математика в программировании - это база. Опять же, погружаться в английский на уровень лингвиста не требуется. А вот математика важна не только в программировании. Это, пожалуй, один из очень важных инструментов в развитии мозга. Чем больше знать математику, тем лучше.
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|7.102, Аноним (15), 16:56, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да что ж такое то, английский, то математику знать надо. Я думал питон может выучить любой клинический идиот.
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|7.118, Аноним (126), 17:43, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну смотря что изучающий кодить намерен. Если не расчёты c NumPy, то знание матана и векторно-тензорного анализа ему, как бы, не обязательно. Достаточно знания 4 арифметических действий и приоритета оперераций в выражениях. Причём, чаще целочисленной арифметики, чтоб со счётчиками в циклах и индексами в списках управляться.
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|2.67, Аноним (67), 15:31, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попросите нейросети составить план обучения.
Английский точно пригодится.
+ На торрентах полно сливов платных вообще любых курсов.
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|3.71, Аноним (15), 15:40, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Английский точно пригодится.
Ну английские я знаю, не могу сказать на каком конкретном уровне, но понимаю речь носителей языка, смотрю фильмы без перевода.
>+ На торрентах полно сливов платных вообще любых курсов.
Там будут видеокурсы? Сейчас ещё торренты искать работающие.
>Попросите нейросети составить план обучения.
План обучения это хорошо.
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|3.78, Аноним (15), 15:50, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Английский точно пригодится.
Ну английские я знаю, не могу сказать на каком конкретном уровне, но понимаю речь носителей языка, смотрю фильмы без перевода.
>+ На торрентах полно сливов платных вообще любых курсов.
Там будут видеокурсы? Сейчас ещё торренты искать работающие.
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|3.72, Аноним (15), 15:41, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Turbo/Borland Pascal учил в школе, СИ. С++ после школы. Зачем мне учить Ассемблер, ума не приложу. Где можно найти вакансию, это загадка.
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|4.85, Аноним (126), 16:05, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну разве что, для микроконтроллеров какой-нибудь Ассемблер Cortex-M. И то, для совсем скудных на ресурсы МК. А так-то для МК тоже на ЯВУ прогают.
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|4.104, BeLord (ok), 17:04, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Asm нужен в первую очередь для понимая как железо устроено, без этого понимания эффективный код сложно написать, зная ограничения железа проще выбирать алгоритмы под конкретную задачу.
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|4.114, Аноним (68), 17:38, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Turbo/Borland Pascal учил в школе, СИ. С++ после школы. Зачем мне учить
> Ассемблер, ума не приложу. Где можно найти вакансию, это загадка.
Открою вам секрет: вкусные вакансии зачастую не публикуют. На большие зарплаты, например, 500 000 р. приглашают через знакомых или лично. Разумеется, и требования к компетенциям соответствующие.
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|4.125, Аноним (7), 18:05, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Turbo/Borland Pascal учил в школе, СИ. С++ после школы. Зачем мне учить
> Ассемблер, ума не приложу. Где можно найти вакансию, это загадка.
Если хочешь быть программистом питон, придётся ботать си и ассемблер. Другого варианта тут нет. Понятно, что писать каждый день на них ты не будешь, но ни в одной серьёзной программе не обойтись без низкоуровневого кода и навыков отладки и оптимизации. Хотя можешь ограничиться django -- такие специалисты тоже нужны, просто они менее востребованы и легко заменяются.
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|2.134, freehck (ok), 18:24, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как раз сегодня решил изучить Pyton. Посоветуете самоучитель.
Открываешь терминал.
Пишешь: man bash
Читаешь.
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|1.16, fidoman (ok), 12:39, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А питон сейчас вообще актуален? Его бесчисленными пепами довели до того, что код на расте читать легче.
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|4.45, Аноним (15), 14:13, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не знаю, на прошлой работе основной продукт был на пихтоне. В моём населенном пункте есть вакансии на пихтоне. А на плюсах вакансий нет. Учить пихтон очевидный вывод.
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|5.56, Аноним (54), 14:53, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На JS/TS гарантированно в ближайшие лет 20 сможете всегда работу найти
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|7.75, Аноним (68), 15:44, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависит от ваших задач. Если речь о деньгах, то тогда можно чем угодно заняться, если вам это комфортно.
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|8.81, Аноним (15), 15:58, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня выработалось стойкое отвращение к продуктам 1С и к работникам бухгалтерии... текст свёрнут, показать
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|9.84, Аноним (68), 16:03, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У меня выработалось отвращение ко многому, что применяют в ИТ-сообществе Это и ... текст свёрнут, показать
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|3.73, Аноним (68), 15:43, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С такими рассуждениями можно взяться за JavaScript. Ломать - не строить.
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|3.113, анонд (?), 17:37, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При этом это самый неэффективный язык как по затратам энергии так и временным. Хуже только Perl и Lua. По расходу памяти середнячок сравнимый с C#, но еще хуже JavaScript, Java. (смотри "C Is The Greenest Programming Language":)) Так что от использования Пихтона прежде всего обогощаются фабрик и пароходов то есть ТЭЦ, АЭС и дата центров :)
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|2.21, Аноним (17), 12:44, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Во времена 2.7 был не плох, но уже тогда выявились концептуальные недоработки.
Как ты знаешь, некоторое время назад всех безальтернативное перевели на 3 ветку.
Лично я его иногда использую для прототипирования, хотя на powershell как оказывается все это делается быстрее и красивее.
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|3.82, Аноним (68), 15:58, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И чем же Powershell лучше bash со взаимодействием с доп. инструментами (awk, sad и прочее)?
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|4.101, Аноним (101), 16:52, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Основная фишка повершелла в том, что по пайплайну гуляют объекты дотнетовские Н... большой текст свёрнут, показать
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|5.112, Аноним (68), 17:35, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
gt оверквотинг удален Спасибо вам за развернутый ответ, но плюсов здесь в срав... большой текст свёрнут, показать
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|5.133, freehck (ok), 18:22, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Основная фишка повершелла в том, что по пайплайну гуляют объекты дотнетовские.
> Если не хватает готовых команд в повершелле, то стандартная библиотека дотнета доступна из скрипта
Не знал. Звучит кстати весьма неплохо. Спасибо за разъяснения.
> Основной минус повершелла - это синтаксис, альтернативный донельзя, если не сказать грубее.
Что вполне естественно. Другие шеллы оперируют всего лишь текстовым потоком, а тут -- вот прям потоком дотнет-объектов. Это принципиально иной интерфейс.
Скажите, а по ощущениям -- как оно, совмещение интерпретируемого языка со строгой типизацией? Оно того вообще стоит?
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|1.19, Кулёк (?), 12:42, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень интересно, но нахрен никому не нужно. Вангую что это первая и последняя новость про этот процессор. Но очень-очень интересно.
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|2.22, Аноним (17), 12:45, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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будет еще новость "автор процессора для питон закрыл проект"
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|2.35, Аноним (4), 13:28, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это уже четвертая реинкарнация. Еще две упомянуты в первых комментариях к статье.
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|1.31, freehck (ok), 13:18, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну да. Лисп-машины не взлетели, а питон-машины -- это же СОВСЕМ другое дело, да? =)
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|2.49, Аноним (126), 14:40, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чип для JS должен быть адаптирован для вживления прпямо в мозг.
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|3.98, Аноним (98), 16:41, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Clojure
О котором многие слышали, но никто не видел ничего более сложного, чем академические хеллоувроты на гитхабе.
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|4.129, freehck (ok), 18:12, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Clojure
> О котором многие слышали, но никто не видел ничего более сложного, чем академические хеллоувроты на гитхабе.
Ну это в твоём круге знакомых -- никто не видел.
А я вот лично видел его в успешном коммерческом энтерпрайзе.
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|1.50, Аноним (51), 14:41, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это поворот. Теперь питон для машинного обучения зацементирован навсегда. Ждём новых инструкций процессора для питона у Intel.
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|2.57, Аноним (54), 14:54, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> теперь питон для машинного обучения зацементирован навсегда.
главное сверху побольше цемента налить, чтобы точно не поднялся
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|1.60, anonymous (??), 15:02, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ого, один специальный процессор для питона обогнал другой. А непробовали сравнить с обычным питоном на процессоре общего назначения?
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|1.87, Аноним (87), 16:13, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В то время, как адекваты пилят risc, у этих - пухтон головного мозга....
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|2.121, Аноним (126), 17:55, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот в расширения RISC-V хотят дабавть J-расширение для исполнения байткода. Так может, вот это почти оно и есть, ну или почти оно.
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|1.88, Аноним (88), 16:13, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тема интересная и крутая, давно уже напрашивается нечто такое - что бы в железе. Синтаксис у питона хороший, простой и понятный для многих, и язык в общем красивый, а тут предлагают аппаратное ускорение, сопоставимое с си кодом.
Для ембедовки самое то, подойдет почти везде, где не нужно молотить числа(дсп), по крайней мере на текущем этапе.
Если проект заметят инженеры-каменщики, то возможна оптимизация.
Одно настораживает - будущее ядра, его лицензия, в мире кремния почти все - жуткая пропиетарщина, как бы тут ушлые корпорасты не прибрали проект к рукам.
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|1.94, Аноним (94), 16:37, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все равно я не собираюсь изучать ваш питон. Программы на нем мегатормозные.
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|2.97, Аноним (98), 16:39, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мегатормозные
Даже не представляю что там у тебя за железо. Наверное Pentium MMX 133MHz?
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|2.105, Аноним (5), 17:05, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Друг программист тоже говорит, учи питон, а я не погимаю, он сам то на, Си кодит.
Вопрос в целесообразности.
Возможно это троллинг такой.
Тогда может я врач, и шучу над поцикнтом что надо засовывать в з**дницу огурец, нравится.
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|1.99, myster (ok), 16:45, 29/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему бы такой же не сделать для JavaScript, C, C++, Rust и других? (да, я знаю, что JS не компилируется, но в этом случае его выполнение будет на процессоре, а не через прослойку в веб-браузере или nodejs)
Просто, чтобы исключить стадию компиляции, ведь она самая ресурсозатратная и неудобная, а так будем править и запускать код на лету.
Это можно сравнить с ковырянием отверткой в мозгах, опасно, да, но если делать с умеем будет эффективно.
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|2.115, анонд (?), 17:39, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чего только не изобретешь лишь не писать на (подставь любимый компилируемый язык)
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