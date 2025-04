Проект PyXL развивает процессор для выполнения байт-кода Python

3.36 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:31, 29/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это лишь показывает, насколько эффективным капканом для стартюпов бывает "быстрая разработка".

4.45 , Аноним ( 15 ), 14:13, 29/04/2025 Я не знаю, на прошлой работе основной продукт был на пихтоне. В моём населенном пункте есть вакансии на пихтоне. А на плюсах вакансий нет. Учить пихтон очевидный вывод.

5.56 , Аноним ( 54 ), 14:53, 29/04/2025 На JS/TS гарантированно в ближайшие лет 20 сможете всегда работу найти

5.61 , MinimumProfit ( ? ), 15:05, 29/04/2025 вакансии для 1С есть везде. Значит надо учить?

6.69 , Аноним ( 15 ), 15:37, 29/04/2025 А по твоему не стоит?

7.75 , Аноним ( 68 ), 15:44, 29/04/2025 Зависит от ваших задач. Если речь о деньгах, то тогда можно чем угодно заняться, если вам это комфортно.

8.81 , Аноним ( 15 ), 15:58, 29/04/2025 У меня выработалось стойкое отвращение к продуктам 1С и к работникам бухгалтерии... 9.84 , Аноним ( 68 ), 16:03, 29/04/2025 У меня выработалось отвращение ко многому, что применяют в ИТ-сообществе Это и ... 10.86 , Аноним ( 126 ), 16:10, 29/04/2025 Unicode Или вперёд назад к 100500 кодировкам для русского языка ... 11.89 , Аноним ( 68 ), 16:19, 29/04/2025 Достаточно одной национальной 8-bit кодировки Для начала доработать ASCII не н... 6.74 , Аноним ( 68 ), 15:43, 29/04/2025 Хороший пример. Точно телекинез.

3.73 , Аноним ( 68 ), 15:43, 29/04/2025 С такими рассуждениями можно взяться за JavaScript. Ломать - не строить.

3.113 , анонд ( ? ), 17:37, 29/04/2025 При этом это самый неэффективный язык как по затратам энергии так и временным. Хуже только Perl и Lua. По расходу памяти середнячок сравнимый с C#, но еще хуже JavaScript, Java. (смотри "C Is The Greenest Programming Language":)) Так что от использования Пихтона прежде всего обогощаются фабрик и пароходов то есть ТЭЦ, АЭС и дата центров :)