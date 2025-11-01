The OpenNET Project / Index page

Выпуск проекта FPDoom 1.20251101, развивающего порты Doom и других игр для кнопочных телефонов

01.11.2025 22:32

Доступен выпуск проекта FPDoom 1.20251101, позволяющего запустить классический Doom, его дополнения и другие портированные игры на распространённом на дешёвых кнопочных телефонах чипе Spreadtrum SC6531 и его модификациях. Проект содержит порты ванильного Doom, а также Duke3D, Shadow Warrior, Blood, Wolfenstein 3D, Heretic, Hexen, эмуляторов InfoNES, Snes9x и gnuboy.

Порты выполнены в виде приложений bare-metal, запускаемых через свой загрузчик (добавляется в прошивку, загружает игры с SD-карты). Устанавливается на современные кнопочные телефоны с чипами Spreadtrum SC6530/SC6531, что составляет более половины предложений на российском рынке.

В обновлении 1.20251101 добавлена поддержка нового чипа Unisoc UMS9117, который является развитием Spreadtrum SC6531 (компания Unisoc ранее называлась Spreadtrum). Характеристики нового чипа: поддержка 4G, поддержка NAND flash, одно ядро ARMv7-a на 1ГГц и 64МБ ОЗУ. Приглашаются желающие запустить на нём Linux.

Работа протестирована на 10 моделях телефонов на чипе UMS9117. Есть загрузка с SD-карты (загрузчик на SD-карте, прошивку патчить не нужно). Все порты игр и эмуляторов уже работают на новом чипе (с эмуляторами есть мелкие недоработки). Нет драйвера NAND (пока в зачаточной стадии чтения ID чипа), поэтому таблицы настройки контактов чипа и раскладку клавиш нужно извлекать из самостоятельно сдампленной прошивки (для протестированных моделей телефонов эти файлы есть в релизах на гитхабе).

Автор новости: jpegqs
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64161-fpdoom
Ключевые слова: fpdoom
Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:58, 01/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Spreadtrum SC6531 (компания Unisoc ранее называлась Spreadtrum)

    Такими аппаратами пользуйтесь без симки!

     
  • 2, Аноним (2), 23:19, 01/11/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Похоже, что он уже превращается в полноценную операционную систему. Хотя задача была всего лишь - запустить doom
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:45, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DoomOS
     

  • 4, Джон Титор (ok), 23:57, 01/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Для мобильного телефона ARMv7 достаточно избыточно. А как с энергопотреблением у таких телефонов? И тогда почему так мало оперативки? И какую ОС использовали, если Linux только собираются? Symbian?
    Вообще из классических кнопочных телефонов хорошо делать плееры, диктофоны, а если разместить дополнительный экран цифровой бумаги, то и читалка компактная получится очень классной. Т.е. дополнительные кнопки плеера как на старых Sony Erricson W910i, дополнительный экран как на Yota Phone 2, зарядка как у Nokia 8800 сделает кнопочный телефон шедевром снова. А если продумать WAP-сайты, которые не взлетели или чет аналогичное то можно целую нишу открыть, т.к. большинство сайтов не адаптируются под часы или кнопочные телефоны. А вот Doom на телефоне это уже странно на самом деле - игра старая, запускали на всем чем угодно. Зачем?
     
  • 5, Аноним (5), 00:42, 02/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Вот накуа тебе дум на кнопочном телефоне?
     
