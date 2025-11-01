Выпуск проекта FPDoom 1.20251101, развивающего порты Doom и других игр для кнопочных телефонов

Доступен выпуск проекта FPDoom 1.20251101, позволяющего запустить классический Doom, его дополнения и другие портированные игры на распространённом на дешёвых кнопочных телефонах чипе Spreadtrum SC6531 и его модификациях. Проект содержит порты ванильного Doom, а также Duke3D, Shadow Warrior, Blood, Wolfenstein 3D, Heretic, Hexen, эмуляторов InfoNES, Snes9x и gnuboy.

Порты выполнены в виде приложений bare-metal, запускаемых через свой загрузчик (добавляется в прошивку, загружает игры с SD-карты). Устанавливается на современные кнопочные телефоны с чипами Spreadtrum SC6530/SC6531, что составляет более половины предложений на российском рынке.

В обновлении 1.20251101 добавлена поддержка нового чипа Unisoc UMS9117, который является развитием Spreadtrum SC6531 (компания Unisoc ранее называлась Spreadtrum). Характеристики нового чипа: поддержка 4G, поддержка NAND flash, одно ядро ARMv7-a на 1ГГц и 64МБ ОЗУ. Приглашаются желающие запустить на нём Linux.

Работа протестирована на 10 моделях телефонов на чипе UMS9117. Есть загрузка с SD-карты (загрузчик на SD-карте, прошивку патчить не нужно). Все порты игр и эмуляторов уже работают на новом чипе (с эмуляторами есть мелкие недоработки). Нет драйвера NAND (пока в зачаточной стадии чтения ID чипа), поэтому таблицы настройки контактов чипа и раскладку клавиш нужно извлекать из самостоятельно сдампленной прошивки (для протестированных моделей телефонов эти файлы есть в релизах на гитхабе).



