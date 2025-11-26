The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Варианты игры Doom для САПР KiCAD и осциллографа

26.11.2025 23:45

Представлены порты игры Doom, использующие для отрисовки игрового процесса САПР KiCAD и осциллограф. Порт KiDoom формирует игровое поле в редакторе печатных плат, симулируя векторную графику через расстановку дорожек и элементов на печатной плате. Дорожки используются для формирования стен, транзисторы SOT-23 для отображения мелких предметов, микросхемы SOIC-8 для декораций, а микросхемы QFP-64 для игрока и врагов. Всего обеспечено сопоставление более 150 игровых сущностей с соответствующими элементами плат.

Для вывода в редакторе KiCAD модифицированная версия Doom отправляет сформированные векторные данные через Unix-сокет в установленный в KiCad плагин, написанные на языке Python. Плагин расставляет дорожки и элементы в редакторе печатной платы, периодически изменяет их местоположение и вызывает функцию pcbnew.Refresh() для обновления содержимого экрана. Отмечается, что узким местом является вызов pcbnew.Refresh(), но при этом производительности достаточно для отображения 10-25 кадров в секунду.

Порт ScopeDoom генерирует картинку на осциллографе, работающем в режиме X-Y, используя звуковую карту в качестве двухканального цифрового аналогового преобразователя. Режим X-Y реализует векторный дисплей, координаты для которого по оси X передаются через канал осциллографа CH1, а по оси Y - через CH2. Для генерации векторных данных задействован код вышеописанной реализации KiDoom и Python-скрипт для преобразования координат и их передачи в форме звуковых сигналов. Частота обновления кадров при таком подходе упирается в частоту дискретизация звука и составляет 4-8 кадров в секунду.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта FPDoom 1.20251101, развивающего порты Doom и других игр для кнопочных телефонов
  3. OpenNews: Реализована многопользовательская DOOM-подобная игра, написанная на SQL
  4. OpenNews: Оценка исходных текстов игры Doom 3 с точки зрения грамотного стиля кодирования
  5. OpenNews: Под лицензией GPL открыт код первых шутеров от первого лица
  6. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 9.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64329-doom
Ключевые слова: doom, kikad
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:53, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот. И куда без Иксов? Ведь KiCAD на вяленом не работает... а потом говорят игорь тонет
     
     
  • 2.5, Ефрщ (?), 00:32, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > KiCAD на вяленом не работает.

    Бабки у подъеза, это не тот источник, из которого стоит черпать информацию.

     

  • 1.3, Аноним (-), 00:02, 27/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  Python-скрипт для преобразования координат и их передачи в форме звуковых сигналов.
    > Частота обновления кадров при таком подходе упирается в частоту дискретизация звука и составляет 4-8 кадров в секунду.

    КапецЪ. Оригинал мог выдать 30 FPS на совсем мусорном железе типа 386 и 486. А тут обвешались cad, питончиком, электрончиком и выжали ... 4 FPS со всей этой крутотой. Непростое это дело - гвозди микроскопом забивать!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:30, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто ж виноват, что звуковые карты такие медленные. Подключай USRP и хоть 120 fps тебе будет.
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 00:52, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто ж виноват, что звуковые карты такие медленные. Подключай USRP и хоть 120
    > fps тебе будет.

    Это тоже довольно дорогой и бесполезный способ сыграть в Doom имхо...

     
  • 2.9, GG (ok), 00:51, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 386 не мог.
    На хорошем 486 до 35 фпс.
     

  • 1.6, Rodegast (ok), 00:35, 27/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кому то совсем нефиг делать :(
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:41, 27/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    supaplex & BFGxxxx
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 00:54, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > supaplex & BFGxxxx

    В качестве BFG брать транзисторы выводка BFG конечно же. А что, они такие ... высокочастотные. Хотя их BFGшность несколько преувеличена.

     

  • 1.8, Аноним (8), 00:50, 27/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Черт как же это смешно! Хорошо что такой опенсорс ещё существует!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру