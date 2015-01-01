Выпуск fheroes2 1.1.15, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:13, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Тут Olden Era уже на подходе:

https://store.steampowered.com/app/3105440/Heroes_of_Might_and_Magic_Olden_Era

3.8 , aname ( ok ), 20:16, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хочется оригинала. Ещё бы и Disciples II реворк

3.13 , Варфоломей (-), 20:50, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Как большой фанат HOMM 3 (более 2000 часов наиграно только стиме, не считая сотен часов на моих старых CD) - я испытал неприятный шок от новой HOMM: Olden Era. Мне категорически не нравятся новые расы. Они выглядят глупо, совершенно бестолково, играть за них не интересно. Мне не нравится мобильный интерфейс. Все элементы интерфейса выглядят как дешевая мобилка по сравнению с классическими версиями HOMM, где был вкус и стиль. Понятно, что разрабы жестко ограничены в бюджетах, и руководствуются логикой "лучше выпустить хоть что-то, чем вообще ничего". Но для кого это все - непонятно. Тем более, что в остальном Olden Era почти полная копипаста HOMM 3. Вот только зачем? Ставим патч на HD и играем спокойно в HOMM 3-5 на современных мониторах. Понимаю, надоело, хочется чего-то новенького. Есть же неплохие клоны HOMM, где свежих идей явно хватает. Недавно вышел Heroes of Science and Fiction. Тоже интерфейс выглядит как дешевая мобилка. Но там хотя бы новый сеттинг и механики. Если на 100-200 часов затянет, значит ребята не зря старались. Но эта игра тоже во многом провальная, как и Olden Era. Экономия бюджета сквозит во всем.

3.22 , Аноним ( 22 ), 21:44, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Варфоломей, перечислите неспешно сюда или сразу в Issues на github, какие есть там плюсы (включая новые опции или возможные изменения gameplay и ребалансы) - чтобы в движок их импортировали.

2.7 , крокодил ( ? ), 20:15, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – не совсем понятно - такое. Такого нет. Есть другое. Есть hd мод и множество других. Большинство позволяет запустить хмм3 на вин11. Про другие хз. На лине и оригинал отлично играется. фхером2 позволяет играть на андроиде. С хмм3 такого не знаю

2.11 , nrndda ( ok ), 20:42, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Vcmi https://github.com/vcmi/vcmi

3.16 , aname ( ok ), 21:20, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо, пощупаю

3.20 , Аноним ( 22 ), 21:40, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По не многочисленным но, все мной видимым отзывам в Internet касающимся ИИ тут

- он считается слишком тупым (сам не играл, возможно речь про MP-игроков...).

Вот и тут нашол отзыв про него:

"Увы, для 3 и 4 нет аналогов ( vcmi для тройки фигня полная до сих пор, увы. Играть невозможно до сих пор"

- https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61543#46 Впрочем, как и в fh2

(это не только моё мнение https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61543#89).

Но:

1) там он немного дебильно сделан;

2) Там нет меня ;) с моим списком предложений. Т.б. списком багов (с одной стороны последнее и хорошо - а, с другой значит уже своих багов будет куча не выявленно и в таких условиях массово улучшать, развивая, менее идеально для отладки новшеств). Обширней анализ ситуации по vcmi (ответ №1):

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61543#70 P.S.

Автору статьи незачёт за пропуск статей по промежуточным версиям!...

2.12 , Tita_M ( ok ), 20:43, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть VCMI. Мне бы хотелось, чтобы и для Четвёрки свободный движок кто-нибудь начал делать.

