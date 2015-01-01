Выпуск fheroes2 1.1.15, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

|3.13, Варфоломей (-), 20:50, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как большой фанат HOMM 3 (более 2000 часов наиграно только стиме, не считая сотен часов на моих старых CD) - я испытал неприятный шок от новой HOMM: Olden Era. Мне категорически не нравятся новые расы. Они выглядят глупо, совершенно бестолково, играть за них не интересно. Мне не нравится мобильный интерфейс. Все элементы интерфейса выглядят как дешевая мобилка по сравнению с классическими версиями HOMM, где был вкус и стиль. Понятно, что разрабы жестко ограничены в бюджетах, и руководствуются логикой "лучше выпустить хоть что-то, чем вообще ничего". Но для кого это все - непонятно. Тем более, что в остальном Olden Era почти полная копипаста HOMM 3. Вот только зачем? Ставим патч на HD и играем спокойно в HOMM 3-5 на современных мониторах. Понимаю, надоело, хочется чего-то новенького. Есть же неплохие клоны HOMM, где свежих идей явно хватает. Недавно вышел Heroes of Science and Fiction. Тоже интерфейс выглядит как дешевая мобилка. Но там хотя бы новый сеттинг и механики. Если на 100-200 часов затянет, значит ребята не зря старались. Но эта игра тоже во многом провальная, как и Olden Era. Экономия бюджета сквозит во всем.
|3.22, Аноним (22), 21:44, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Варфоломей, перечислите неспешно сюда или сразу в Issues на github, какие есть там плюсы (включая новые опции или возможные изменения gameplay и ребалансы) - чтобы в движок их импортировали.
|2.7, крокодил (?), 20:15, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
не совсем понятно - такое. Такого нет. Есть другое. Есть hd мод и множество других. Большинство позволяет запустить хмм3 на вин11. Про другие хз. На лине и оригинал отлично играется. фхером2 позволяет играть на андроиде. С хмм3 такого не знаю
|3.20, Аноним (22), 21:40, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
По не многочисленным но, все мной видимым отзывам в Internet касающимся ИИ тут
- он считается слишком тупым (сам не играл, возможно речь про MP-игроков...).
Вот и тут нашол отзыв про него:
"Увы, для 3 и 4 нет аналогов ( vcmi для тройки фигня полная до сих пор, увы. Играть невозможно до сих пор"
- https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61543#46
Впрочем, как и в fh2
(это не только моё мнение https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61543#89).
Но:
1) там он немного дебильно сделан;
2) Там нет меня ;) с моим списком предложений. Т.б. списком багов (с одной стороны последнее и хорошо - а, с другой значит уже своих багов будет куча не выявленно и в таких условиях массово улучшать, развивая, менее идеально для отладки новшеств).
Обширней анализ ситуации по vcmi (ответ №1):
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61543#70
P.S.
Автору статьи незачёт за пропуск статей по промежуточным версиям!...
|2.12, Tita_M (ok), 20:43, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть VCMI. Мне бы хотелось, чтобы и для Четвёрки свободный движок кто-нибудь начал делать.
|1.2, Аноним (22), 20:10, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Игрокам(раз уж автор статьи как скрытый русофоб не хочет со мной общаться и т.б.про поддержку XP и прч)
- кто хочет видеть развитие fheroes2 движка, а у меня список из КУЧИ багов(пусть и из оригинала но, ранее я тут же показал что, далеко не всё исправленно в т.ч.по Issue же имеющимся только не говоря про отсутствующим - в т.ч.весьма важные игрокам вещи, включая разнородная жесть в ИИ...) и улучшений просто всех аспектов включая улучшение gameplay
- создайте КАЖДЫЙ свой Issue (и друзей позовите) для массовки по
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63892#49
т.е. минимум:
* вернуть оригинальную поддержку XP, нужную для игры и просто теста Issues собственно мне;
В идеале же, что бы и я мог присоединиться делать - что бы ускорить разработку и добавление того что, авторам будет менее приоритетно(включая тот же уп.выше ИИ);
* вернуть оригинальную поддержку MinGW оригинальной сборки, расположенной в репозитории оригинальна - никакой Visual C+ 2019 или какой там ныее не поставить на XP, а длz вручную скачивания новей той же MingGW нужен ещё MSYS который требует выход в сеть и в общем там безвариантно Firewall.
P.S.
Администрация, автором забыт тэг "Ключевые слова: fheroes2".
|2.9, freehck (ok), 20:25, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63892#49
А что тебе мешает форкнуть их проект[1], и просто сделать сделать всё то, что ты хочешь?
Ну то бишь вернуть поддержку XP и MinGW, ну и исправить все те Issue, что тебя интересуют?
Я как-то решительно не понимаю, почему ты тут ругаешь разработчиков, что есть сил, за то, что они тебе какие-то там условия не обеспечили.
Вон репа открытая, ресурспак известно где брать... Бери и делай, в чём проблема-то?
[1] https://github.com/ihhub/fheroes2/
> кто хочет видеть развитие fheroes2
А его нет? Вот новость об очередном релизе. Каждый месяц в проект поступают десятки коммитов и закрываются по 3-4 бага. Что ты таки имеешь в виду под развитием?
> автором забыт тэг "Ключевые слова: fheroes2"
я взял на себя труд отправить правку к новости
для этого под новостью есть кнопочка "исправить"
ur welcome
|2.17, Аноним (17), 21:24, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> вернуть оригинальную поддержку XP, нужную для игры и просто теста Issues собственно мне
Ахахаха! Серьезно? Чувак, никто не будет делать поддержку старого хлама, которая нужна 0.1% проценту пользователей.
У разработчиков фиксированное количество времени. Вполне логично, что они его потратят на то, что принесет пользу 99.1% юзерам, а не сугубо 0.1% уникумов вроде тебя.
|1.3, крокодил (?), 20:11, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
а может кто-то рассказать почему вторые герои пользуются популярностью на равне с 3-ой?
Я с удовольствием играю, иногда, в 1,2,3
Но вот всегда удивляло сообщество вокруг 2 и 3 частями игры
|1.10, Анонисссм (?), 20:31, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
насколько всё таки fheroes2 крутые! Респект, ребята. Переставил кучу хомм3-подэлок, все глючные и недоделанные. Ну и в целом, мне баланс в х2 больше нравится и картинка и музыка.
|1.14, wd (?), 20:56, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
блин, ну сделайте уже хотябы тему для fvwm, или собственный wm на этом графоне
|2.28, Аноним (28), 21:54, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
он уже ДА, но его использование пока ещё не как в 3, тоесть прийдётся карту сперва сохранить, а затем в неё зайти. На мой взгляд это лютое неудобство, к тому же карту до игры глазами увидишь.
|