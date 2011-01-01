The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск fheroes2 1.1.11, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

16.09.2025 18:34

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.11, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. В составе проекта поставляется скрипт для автоматической загрузки и извлечения ресурсов из демоверсии игры, которых достаточно для полноценной работы.

Основные изменения:

  • В редакторе карт появилась возможность задавать обязательные заклинания в гильдиях магов городов и замков.
  • Добавлена функция ограничения набора заклинаний, доступных в гильдиях магов.
  • Для объекта "Случайное существо" реализована функция запрета появления определённых существ из общего списка.
  • В окно объявления недели добавлена иконка соответствующего существа.
  • При взаимодействии с водоворотом игрок обязан расходовать очки передвижения, как это реализовано в оригинальной игре. Использование пробела теперь не возможно.
  • В бою при наведении курсора на иконки существ в строке порядка действий подсвечиваются соответствующие отряды на поле.
  • В справочном окне для кнопки улучшения существа отображается стоимость этого действия.
  • Закрыто свыше 40 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск fheroes2 1.1.6, открытого движка Heroes of Might and Magic 2
  3. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63892-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру