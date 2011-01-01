Выпуск fheroes2 1.1.11, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.11, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. В составе проекта поставляется скрипт для автоматической загрузки и извлечения ресурсов из демоверсии игры, которых достаточно для полноценной работы. Основные изменения: В редакторе карт появилась возможность задавать обязательные заклинания в гильдиях магов городов и замков.

Добавлена функция ограничения набора заклинаний, доступных в гильдиях магов.

Для объекта "Случайное существо" реализована функция запрета появления определённых существ из общего списка.

В окно объявления недели добавлена иконка соответствующего существа.

При взаимодействии с водоворотом игрок обязан расходовать очки передвижения, как это реализовано в оригинальной игре. Использование пробела теперь не возможно.

В бою при наведении курсора на иконки существ в строке порядка действий подсвечиваются соответствующие отряды на поле.

В справочном окне для кнопки улучшения существа отображается стоимость этого действия.

Закрыто свыше 40 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.



