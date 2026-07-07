Бэкдор в прошивках Tenda, позволяющий получить доступ с правами администратора

В прошивках, применяемых в потребительских и промышленных маршрутизаторах, коммутаторах, беспроводных точках доступа и системах видеонаблюдения компании Tenda, выявлен бэкдор (CVE-2026-11405), позволяющий получить доступ к web-интерфейсу с правами администратора в обход штатного процесса аутентификации и независимо от настроек учётной записи администратора. Предоставляемые права доступа позволяют управлять всеми настройками, манипулировать трафиком, отключить средства защиты и использовать устройство как плацдарм для атаки на системы в локальной сети.

Проблема вызвана наличием в процессе /bin/httpd недокументированной функциональности, встроенной в функцию login(). В случае неудачного завершения штатной проверки пароля по хэшу на основе алгоритма MD5 для любого логина, в коде вызывалась функция GetValue("sys.rzadmin.password"), проверяющая совпадение пароля со значением, предопределённым в прошивке в открытом виде. В случае совпадения, независимо от указанного логина, создавался сеанс с правами администратора.

Для использования бэкдора достаточно наличия доступа для отправки запросов к устройству по HTTP или HTTPS. В качестве обходной меры защиты рекомендуется запретить обращение к встроенному в прошивки HTTP-серверу из внешних сетей.

Наличие проблемы подтверждено в прошивках: