Бэкдор в прошивках Tenda, позволяющий получить доступ с правами администратора

|
|
|
|2.3, Мохнонос (?), 09:09, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Tenda Technology – это китайская компания. Она получила известность на всей планете в качестве производителя сетевого оборудования для домашнего пользования, ка...
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 09:24, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>Tenda Technology
Да бл*ин, у каждогов 2го в доме Tenda, а тут бекдор в прошивке.
>китайская компания
Ассоциируется с качеством).
|
|1.4, Аноним (4), 09:11, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну что вы, какой бэкдор. Это для отладки, просто забыли убрать из релиза. А может и телеметрия, но тогда получше прикрыли бы.
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 10:12, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Случайная случайность, никто не виноват. Бывает, понять и простить. Всемирная лажа. Надо было писать на расте. Жиа Тан вот кто самый главный злодей, а здесь просто ошибка. Виновата сишка. Расходимся здесь не на что смотреть
|
|1.5, Аноним (5), 09:17, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Можно точно пароль указать? А то купил вчера ип камеру от этих товарищей, веб сервер на 80 и 443 отвечает, но под стандартным паролем не пускает, ssh тоже есть и там аналогично.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 09:26, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Нет, правообладатель на это согласие не давал!
Сегодня вы камеры ломаете, а завтра рекламу и телеметрию блокируете!
|
|1.6, Аноним (6), 09:20, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Поэтому всеми силами пытаются Claude Mythos ограничить.
Ещё миллионы таких бэкдоров всплывут которые сами производители оставили чтобы шпионить за пользователями. Особенно из поднебесной
|
|
|
|
|
|3.10, Пыщь (?), 09:28, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Эти вообще взрывчатку добавляют для пущей надёжности.
|
|
|
|
|
|5.37, Аноним (35), 11:11, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это вообще бесплатная уникальная фича. За которую ещё и доплатить надо.
|
|1.19, aim (ok), 10:17, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
на фоне дикой популярности китайских "управляемых через веб" свитчей - прям новость "в тему".
100500 раз подумайте прежде чем это домой нести
|
|
|
|
|
|
|
|4.33, Аноним (4), 11:08, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гарантирует отсутствие мд5 хэшей в паролях и модифицированных вставок в интерфейсе аутентификации. Бэкдоры по самому простому и незатейливому пути всегда поставляются, он максимально удобен и не требует замены компонентов устройства, которые к тому же невозможно унифицировать. Открытая пошивка требует бэкдоров совсем другого уровня, менее надёжных и работоспособных.
|
|2.26, Жироватт (ok), 10:45, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Тогда надо вообще все сетевое оборудование домой не нести - это Китай, причём а... большой текст свёрнут, показать
|
|1.30, LaunchWiskey (ok), 11:06, 07/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Не, ну китайский китай дома ставить - это самим себе злобным Буратино быть. Да и не-китай тоже - среди ширпотребных роутеров ничего достойного нет. Собираешь маленький бесшумный компик в качестве роутера, ставишь OS по вкусу, подключаешь качественную точку доступа - и вуаля! Вот путь настоящего IT-самурая.
|
|
|
|2.32, Аноним (35), 11:08, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И вуаля ты потратил десятки тысяч рублей кучу времени и как итог у тебя все равно ничего не работает.
|
|2.36, Аноним (4), 11:11, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Главное, компик с intel me или его аналогами, подключёнными напрямую к интернету, да. И даже если прошить coreboot, там вотчдог стоит.
|
|2.38, Аноним (38), 11:15, 07/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> подключаешь качественную точку доступа
которая и будет таким же китайским китаем
|