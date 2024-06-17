Бэкдор в маршрутизаторах D-Link, включающий telnet-доступ

В некоторых моделях беспроводных маршрутизаторов D-Link выявлен бэкдор (CVE-2024-6045), позволяющий неаутентифицированному пользователю из локальной сети активировать на устройстве сервис telnet, предоставляющий доступ к системе с правами администратора, используя логин и пароль, сохранённые в прошивке. Сервис включается через обращение к устройству по специальному URL, доступному без прохождения аутентификации. Пароль можно определить через анализ содержимого общедоступных прошивок. Предполагается, что бэкдор использовался для автоматизации тестирования устройств на этапе производства.

Проблема затрагивает модели устройств D-Link E15, E30, G403, G415, G416, M15, M18, M30, M32, M60, R03, R04, R12, R15, R18 и R32. Уязвимость устранена в обновлении прошивки 1.10.01 для моделей G403, G415, G416, M18, R03, R04, R12, R18, прошивке 1.10.02 для моделей E30, M30, M32, M60, R32 и в прошивке 1.20.01 для моделей E15 и R15. 1.10.02 и 1.20.01.



