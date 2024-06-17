Бэкдор в маршрутизаторах D-Link, включающий telnet-доступ

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|1.1, Аноним (1), 14:11, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В локальной сети у меня никого нет, поэтому мне безопасно.
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|2.7, ДругойАнон (?), 14:30, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если живете в частном доме, то может подойти к окну "доброжелатель" который вломится в локалку. Если живете в квартире, то один из соседей может также взломать локалку.
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|3.12, Аноним (12), 14:37, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> взломать локалку
А если включена изоляция или доступ
к локальным ресурсам?
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|3.15, Аноним (15), 14:59, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно все что угодно, вопрос в деталях - какое шифрование у вайфая, какой пароль, какие дополнительные меры предусмотрены, какая версия прошивки и тд и тп.
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|4.18, ДругойАнон (?), 15:05, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно все что угодно, вопрос в деталях - какое шифрование у вайфая,
> какой пароль, какие дополнительные меры предусмотрены, какая версия прошивки и тд
> и тп.
Конечно. Я просто хотел показать, что просто говорить "У меня в локалке никого кроме меня нет, я в полной безопасности" - наивно.
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|1.4, Аноним (4), 14:19, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Компания D-Link печально известна своей долгой историей бэкдоров. У Зайксела, хотя он тоже тайваньский, тоже находили бэкдоры, но в гораздо меньшем количестве. то ли хорошо прячут, то ли их там действительно меньше.
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|2.16, Аноним (16), 15:02, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Длинк это нижний ценовой диапазон. Если бы они сильнее заботились об ИБ - стоили бы дороже, всё просто. Либо повышайте ценник для себя, либо принимайте риски.
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|3.28, Аноним (31), 16:32, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выбирайте те из приемлемого для вас ценника, которые можно/нужно сразу перепрошить на OpenWRT.
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|3.38, nox. (?), 17:05, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поясните, как вы пришли к выводу, что количество бэкдоров обратно пропорционально цене.
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|3.40, Аноним (40), 17:10, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не согласен. Мой американский автомобиль содержит потрясающее количество дефектов, в том числе официально подтвержденных компаниями отзыва.
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|1.6, Аноним (6), 14:28, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот поэтому не смотря на то что длинк заявляет что их код под GPL доступен через запрос на самом деле код они не дают.
Нужно менять условия лицензирования, нужно обязать тех кто берет GPL код для своих решений выкладывать его на сайте с доступом без паролей для всех. Иначе эти кошки-мышки будут продолжаться бесконечно.
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|2.9, User (??), 14:33, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Что тебе с того кода? Есть доступ - нет доступ, тысячеглазу(тм) однофигственно, он туда с opennet'а не пойдёт - поважней дела есть, пусть девятьсотдевяностовосьмиглаз проверит, мы ему доверяем!
Вот кулхацкеру уасе и впрямь, profit!
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|1.19, Аноним (19), 15:11, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот странно что на ПК сразу было много ОС и их можно переустанавливать. А вот на роутерах нет. Дело в отсутствии Биллов Гейтсов и ibm?
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|2.20, Аноним (19), 15:16, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Замечу что одна компания была гигантом электроники, а другой предприниматель стал за счёт нее гигантом программных продуктов. Т.е. труд был разделен профессионально.
И вот напротив есть компания яблок. Электроника от яблок и софт такой же. Стоит дорого, а понты дороже реальных достижений. То же и у производителей роутеров. Тем не менее существуют DDWRT, OpenWRT и может другие. Кто-то на некоторые роутеры и Linux/BSD поставить может.
Какой подход выгоднее у нас?
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|4.30, Аноним (31), 16:36, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На него не на любую модель найдётся открытая прошивка. А те, на которые не найдётся, будут позадорестее/бекдорестее D-link'ов.
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|2.32, ryoken (ok), 16:41, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ПК - многоцелевая система, роутер - нет. Зачем туда стадо ОСей? Дурацкое вообще зщаявление.
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|2.34, Аноним (35), 16:45, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Со временем догадались до тивоизации. Персоналки сделали раньше, были сделаны инженерами для людей. Тивоизация - когда в инженерию пришла монетизация.
Дело в конечной цели работы.
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|1.21, Аноним (22), 15:20, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначало одни кричат теории заговора, теории заговора. А когда их тыкаешь в такие новости они сразу включают заднюю это случайность, не всё так однозначно.
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|2.24, Анон из села Кукуево (?), 15:45, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не хочу тебя разочаровывать, но как раз то что нашли сейчас и случайно лучше всего показывает, что это не заговор, а тупизна
Учитывая количество людей имеющих отношение к прошивкам устройств если бы это были закладки информация бы утекала еще до того, как прошивка залита в девайсы
Главные проблемы всех теорий заговора в том, что их извергающие предполагают, что о чем-то могут знать десятки и сотни тысяч людей и ни один не проговориться. Не, все такие заговоры давно бы всплыли
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|3.26, Аноним (22), 16:05, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот я и говорю первый пошел. Миллионы новостей о беках от опенбсд до цисок, но нет тут товарищ бревна в собственном глазу не видит. Ох и прав был Сергей Пантелеевич, святой человек был.
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|2.25, Аноним (22), 16:01, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дир 300 особенно первой ревизия не то что дыра он сам по себе зловред.
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|1.27, Аноним (27), 16:26, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>выявлен бэкдор
>для автоматизации тестирования устройств на этапе производства
Это было там всегда. Лет 15 назад, помню, игрался питоновским скриптом (забыл уже название), который брал экспортированный config.bin роутера с настройками и реверсил его в plain text. Там всегда были, как минимум, китайские IP-адреса. Ну разумеется, для "тестирования устройств на этапе производства", как же иначе-то :) Покупайте китайщину, кушайте.
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|2.37, Аноним (35), 16:50, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Производство ж почти всегда в К.
А вот менеджеры кодеров, чьё начальство закажет производство в К., по всему миру и для тех менеджеров всё выглядит как надо: код написан как надо - с админским паролем в прошивке и т.п.
Заказывать прошивку надо не там, где кодеры за рис без образования, а там, где люди дороже.
Но увы и ах.
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|1.33, Эксперт (?), 16:45, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ничего плохого в бекдорах в вендоровских прошивках нет. И даже более того - это замечательно, спасибо им большое, без сарказма. Проще установить OpenWRT будет. А кто сидит на стоке - ну так те ССЗБ
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