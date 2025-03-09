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В чипах ESP32 выявлены недокументированные команды для управления контроллером Bluetooth

09.03.2025 20:58

Исследователи из компании Tarlogic Security представили на проходящей в Испании конференции RootedCON результаты анализа низкоуровневой начинки микрочипов ESP32, оснащённых встроенными контроллерами Wi-Fi и Bluetooth. Судя по опубликованному в 2023 году отчёту китайской компании Espressif по всему миру продано более миллиарда экземпляров ESP32. В ходе анализа загружаемых в чип прошивок исследователи выявили 29 недокументированных HCI-команд (Host Controller Interface), предназначенных для управления Bluetooth-контроллером.

При наличии возможности выполнения кода в базовой операционной системе устройства выявленные HCI-команды позволяют получить доступ к внутреннему окружению Bluetooth-контроллера, в котором выполняется прошивка. При помощи данных команд можно получить доступ на чтение и запись к внутренней оперативной памяти и регистрам контроллера, модифицировать Flash-память, изменить MAC-адрес и подставить свои пакеты LMP (Link Manager Protocol) и LLCP (Logical Link Control Protocol) для манипуляции Bluetooth-трафиком. Подобные возможности заявлены исследователями как найденный бэкдор, но вероятно это лишь следствие оставленных производителем недокументированных низкоуровневых отладочных команд (дополнение: исследователи в обновлённом анонсе убрали текст про бэкдор). Организация MITRE присвоила проблеме идентификатор уязвимости CVE-2025-27840 с уровнем опасности 6.8 из 10.

На практике обнаруженная функциональность позволяет злоумышленникам получить доступ к Bluetooth-контроллеру на низком уровне в обход штатных программных интерфейсов. Команды можно использовать для того, чтобы манипулировать Bluetooth-трафиком на низком уровне или интегрировать незаметные для основной операционной системы вредоносные компоненты в ESP-память контроллера.

Подобное интегрированное в Bluetooth-контроллер вредоносное ПО может совершать атаки на другие Bluetooth-устройства (например, выдавать подконтрольное атакующему устройство за другое для подключения к смартфонам и компьютерам) и обрабатывать управляющие команды, передаваемые через Bluetooth. Для компрометации систем на базе ESP32 атакующий должен получить к ним физический доступ или добиться выполнения кода на уровне пользовательского программного окружения, имеющего привилегированный доступ к контроллеру (например, через взлом уязвимых устройств или эксплуатацию уязвимостей в Bluetooth-стеке).

В ходе исследования написан специальный Bluetooth-драйвер USB Bluetooth, позволяющий полностью контролировать Bluetooth-контроллеры с интерфейсом USB и отправлять им низкоуровневые команды.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: BLUFFS - уязвимости в Bluetooth, позволяющие провести MITM-атаку
  3. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеке BlueZ, позволяющая удалённо выполнить код с правами ядра Linux
  4. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
  5. OpenNews: Заявлено об обнаружении бэкдора в процессорах VIA C3
  6. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, macOS, Android и iOS, допускающая подстановку нажатий клавиш
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62852-esp32
Ключевые слова: esp32, backdoor, bluetooth
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, анон (?), 21:39, 09/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    задние калитки (backdoor) есть не только у американцев🤭
     
     
  • 2, Минона (ok), 21:42, 09/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они есть у всех человеков.
     

  • 3, Аноним (3), 21:49, 09/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    А в amd нашли чего интересного после недавнего?
     
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