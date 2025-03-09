В чипах ESP32 выявлены недокументированные команды для управления контроллером Bluetooth

Исследователи из компании Tarlogic Security представили на проходящей в Испании конференции RootedCON результаты анализа низкоуровневой начинки микрочипов ESP32, оснащённых встроенными контроллерами Wi-Fi и Bluetooth. Судя по опубликованному в 2023 году отчёту китайской компании Espressif по всему миру продано более миллиарда экземпляров ESP32. В ходе анализа загружаемых в чип прошивок исследователи выявили 29 недокументированных HCI-команд (Host Controller Interface), предназначенных для управления Bluetooth-контроллером.

При наличии возможности выполнения кода в базовой операционной системе устройства выявленные HCI-команды позволяют получить доступ к внутреннему окружению Bluetooth-контроллера, в котором выполняется прошивка. При помощи данных команд можно получить доступ на чтение и запись к внутренней оперативной памяти и регистрам контроллера, модифицировать Flash-память, изменить MAC-адрес и подставить свои пакеты LMP (Link Manager Protocol) и LLCP (Logical Link Control Protocol) для манипуляции Bluetooth-трафиком. Подобные возможности заявлены исследователями как найденный бэкдор, но вероятно это лишь следствие оставленных производителем недокументированных низкоуровневых отладочных команд (дополнение: исследователи в обновлённом анонсе убрали текст про бэкдор). Организация MITRE присвоила проблеме идентификатор уязвимости CVE-2025-27840 с уровнем опасности 6.8 из 10.





На практике обнаруженная функциональность позволяет злоумышленникам получить доступ к Bluetooth-контроллеру на низком уровне в обход штатных программных интерфейсов. Команды можно использовать для того, чтобы манипулировать Bluetooth-трафиком на низком уровне или интегрировать незаметные для основной операционной системы вредоносные компоненты в ESP-память контроллера.

Подобное интегрированное в Bluetooth-контроллер вредоносное ПО может совершать атаки на другие Bluetooth-устройства (например, выдавать подконтрольное атакующему устройство за другое для подключения к смартфонам и компьютерам) и обрабатывать управляющие команды, передаваемые через Bluetooth. Для компрометации систем на базе ESP32 атакующий должен получить к ним физический доступ или добиться выполнения кода на уровне пользовательского программного окружения, имеющего привилегированный доступ к контроллеру (например, через взлом уязвимых устройств или эксплуатацию уязвимостей в Bluetooth-стеке).

В ходе исследования написан специальный Bluetooth-драйвер USB Bluetooth, позволяющий полностью контролировать Bluetooth-контроллеры с интерфейсом USB и отправлять им низкоуровневые команды.



