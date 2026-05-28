IBM и Red Hat вложат $5 млрд в обеспечение безопасности открытого ПО

28.05.2026 16:30 (MSK)

IBM и Red Hat представили проект Lightwell, в который будет инвестировано 5 миллиардов долларов для помощи в повышении безопасности открытого ПО, применяемого на предприятиях. В проекте будут задействованы новые возможности AI в сочетании экспертизой команды, насчитывающей более 20 тысяч инженеров. Предполагается, что Lightwell поможет сформировать новую модель использования открытого ПО на предприятиях, охватывающую процессы от разработки открытых проектов в upstream до поддержания рабочих внедрений.

Внутри проекта будет сформирован информационно-координационный центр, отвечающий за решение вопросов, связанных с безопасностью, и использующий AI для проверки и тестирования исправлений в открытых кодовых базах. Создаваемое подразделение позволит предприятиям привлекать инженеров IBM и Red Hat для решения критических проблем с безопасностью, обеспечивая при этом передачу исправлений разработчикам upstream-проектов.

Проект будет выступать площадкой, на которой предприятия смогут сообщать о выявлении проблем, устранять уязвимости, получать проверенные патчи, применимые как к продуктам Red Hat, так и к развиваемому сообществом коду, и скоординировано передавать исправления в upstream-проекты. Помимо этого IBM и Red Hat привлекут своих инженеров и AI для содействия в сопровождении upstream-проектов и корпоративных окружений, рецензирования выявляемых уязвимостей, разработки патчей и продвижения исправлений учётом сложных цепочек зависимостей.

  • 1.1, Аноним (1), 16:46, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > от разработки открытых проектов в upstream до поддержания рабочих внедрений

    Будут диктовать разрабам opensource, как надо делать, и везде совать нос своим AI?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:52, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Классно же!? Можно и нейронку свою потренировать, а можно и цап-царап чего-нть...
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:52, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >своим AI

    https://www.ibm.com/granite

     
  • 2.7, Аноним83 (?), 16:58, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет, это для другого.
    1. Будут сливать зиродеи АНБ
    2. Будут спонсировать пирамиду ИИ
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:01, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если они не сольют, то это сделают солдаты НАТО!
     
  • 3.25, Аноним (3), 17:25, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты же сам писал, что уехал из РФ, теперь вот следи за ними, а если боишься то возвращайся назад.
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:02, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Будут диктовать разрабам opensource, как надо делать,

    Как можно диктовать то, что ты делаешь сам?
    90%+ кода в ядро пишут корпы.
    Т.е от васянов там толку с гулькин буй.

    > и везде совать нос своим AI?

    Они это и так могут делать - код ведь открытый.


     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:09, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > 90%+ кода в ядро пишут корпы.

    И как успехи? Одни Copy Fail-ы.

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 17:17, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Согласен, проблемы есть, я бы даже сказал что ядро в кризисе.
    Разработку ядра нужно улучшать: добавление CI/CD, обязательные автотесты, использование современных ЯП вместо дырявых.

    Но!
    Даже с существенными проблемами ядро работает.

    А теперь посмотри на Хурд, которого рука корпа не касалась.
    В 2026 году они осилили 64 бита. На одном ядре.
    Вот тебе и "сила" сообщества)

     
     
  • 5.34, Аноним (34), 17:43, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Согласен, проблемы есть, я бы даже сказал что ядро в кризисе.

    а где их нет? в javascripte мб где отродясь проблем с памятью не было, ну там leftpad, npm чтоли бастион безопастности, да бугага

    > использование современных ЯП

    в webe проблем, прям ниодной))

    господи, вы реально думаете, что поменяв шило на мыло вы разбогатеете, 60% ошибок будут в чем то другом, поменяте еще раз, будет в чем то третьем, это же очевидно.

     
  • 4.27, Аноним (34), 17:37, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а есть с чем сравнивать?
     
     
  • 5.46, Аноним (18), 18:11, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    посмотри на распределение рынка ПК
     
  • 3.19, Аноним (10), 17:09, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Будут диктовать разрабам opensource, как надо делать,
    > Как можно диктовать то, что ты делаешь сам?
    > 90%+ кода в ядро пишут корпы.
    > Т.е от васянов там толку с гулькин буй.
    >> и везде совать нос своим AI?
    > Они это и так могут делать - код ведь открытый.

    Кроме них дрова на их проприетарь никто и не напишет. Тебе просто промыли мозги.

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 18:02, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Кроме них дрова на их проприетарь никто и не напишет. Тебе просто промыли мозги.

    Естественно, ведь "открытого" железа от сообщества (tm) в продаже почему-то не существует. Поэтому имеем, что имеем: и железо от корпов, и софт от них же (доже открытый, лол).

     
  • 2.28, Аноним (28), 17:37, 28/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.4, Аноним (3), 16:55, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >IBM и Red Hat привлекут своих инженеров и AI для содействия в сопровождении

    - https://www.redhat.com/en/products/ai
    - https://www.ibm.com/granite

     
  • 1.5, Аноним (5), 16:57, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ibm сложились в полное и безоговорочное порабощение всего открытого ПО.
     
     
  • 2.30, Аноним (28), 17:39, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да и поф**иг. Уже давнл твой компьютер, не твой компьютер.
    А хаб для телеметрии и сбора данных организаций.
     

  • 1.12, Аноним (12), 17:04, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кажется основная цель проекта
        Share sensitive vulnerabilities under embargo through a secure intermediary model prior to disclosure

    Чтобы не случалось неожиданностей от всяких Dirty Fags.

     
     
  • 2.15, Аноним (10), 17:07, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ну вложат. Вложат и ладно. Шут с ними.
    > Мне то что с того что пин$$сы выложат чтото в западное ПО?
    > Я хочу чтобы здесь было хорошо.

    Встань с дивана и сделай для этого хоть что-нибудь.

     

  • 1.16, Аноним (18), 17:07, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > IBM и Red Hat вложат $5 млрд

    ...в карман Хартмана и Ко.

     
     
  • 2.26, Аноним (3), 17:29, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну вы лжёте, но даже если так, то уж он то реально заслужил за свой труд:
    https://opennet.ru/64736-award
     
     
  • 3.44, Аноним (18), 18:09, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А что он сделал? Десять Copy Fail-ов?
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 18:16, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    "Прошляпил" данный тип уязвимостей, на котором "поднялся авторитет" ИИ.
     
  • 2.31, Аноним (28), 17:40, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ммм)
    Мавроди, очень похоже).
     

  • 1.17, Аноним (12), 17:09, 28/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.20, Аноним (20), 17:11, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда IBM последний раз вкладывала миллиард в Линукс, изменения для Линукса были только позитивные.
     
     
  • 2.22, Аноним (-), 17:14, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там основная ценность была не в миллиарде, а в 1000+ инженерах.
    Именно в тот момент линукс перешел из статуса "забавная поделка, которая даже умудряется работать" к проекту мирового значения.

    Жаль что про это забывают неблагодарные потребяди.

     
     
  • 3.37, dannyD (?), 17:52, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >>неблагодарные потребяди.

    будем знать - ты благодарная потребядь.

     
  • 3.45, Аноним (45), 18:10, 28/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.21, Аноним (3), 17:14, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >будет инвестировано 5 миллиардов долларов для помощи

    Могут себе позволить, показатели растут:
    https://newsroom.ibm.com/2026-04-22-IBM-RELEASES-FIRST-QUARTER-RESULTS

     
  • 1.24, Аноним (24), 17:18, 28/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.29, Аноним (29), 17:37, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >В проекте будут задействованы новые возможности AI в сочетании экспертизой команды, насчитывающей более 20 тысяч инженеров

    авторы кода на котором обучали этот AI?

     
     
  • 2.32, Аноним (28), 17:42, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >20 тысяч инженеров

    У них там людей от силы, в крупных организациях максимум 500, включая уборщиц и сторожей).

     

  • 1.33, Alex (??), 17:42, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Бесполезная суета. Не пройдет и трех лет как нейронки будут сами оси писать без всякого открытого кода. Про остальной софт и говорить нечего. Даже сейчас приходится переделывать открытые проекты потому как многие из них сделаны тяп-ляп. А с нейронкой это занимает пару часов времени. Зачем будет нужен открытый софт через три года вообще непонятно.
     
     
  • 2.35, Аноним (34), 17:47, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    дада, а 50 лет назад нам обещали яблоки на марсе, а 70 лет назад коммунизм и всеобщее счастье, и чета..где? да ровно там же, во влажных фантазиях
     
     
  • 3.42, Аноним (28), 18:07, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >а 50 лет назад нам обещали яблоки на марсе, а 70 лет назад коммунизм

    Да да, двигатель M-Drive, бороздит просторы вселенной.

     
  • 2.38, Аноним (29), 18:00, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Не пройдет и трех лет как нейронки будут сами оси писать без всякого открытого кода

    И как тебе беспилотное такси, хорошо возит?

     
     
  • 3.50, Аноним (34), 18:21, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    месяц назад на арбате яндекс доставщик ломанулся в просвет между прохожими, и туда же ломанулся мужик который его не видел, случилось тротуарно транспортное проишествие, мужик растянулся перекувыркнувшись через этот чемодан на колесах
     
  • 2.41, Аноним (18), 18:06, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > тяп-ляп. А с нейронкой это занимает пару часов

    Даже и добавить нечего.

     
  • 2.51, dannyD (?), 18:40, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >>Не пройдет и трех лет как нейронки будут сами оси писать без всякого открытого кода.

    у себя на кухне можете готовить что хотите, только ешьте это сами ;)

     

  • 1.36, Аноним (36), 17:49, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Если убрать все лишнее:
    - IBM и Red Hat
    - 5 миллиардов долларов
    - открытого ПО, применяемого на предприятиях
    - привлекать инженеров IBM и Red Hat для решения критических проблем

    Если не можешь победить, значит надо возглавить.

     
     
  • 2.40, dannyD (?), 18:05, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ну понятное дело, они вложат в своё продвижение.
     

  • 1.43, Аноним (45), 18:07, 28/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
