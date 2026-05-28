IBM и Red Hat вложат $5 млрд в обеспечение безопасности открытого ПО

IBM и Red Hat представили проект Lightwell, в который будет инвестировано 5 миллиардов долларов для помощи в повышении безопасности открытого ПО, применяемого на предприятиях. В проекте будут задействованы новые возможности AI в сочетании экспертизой команды, насчитывающей более 20 тысяч инженеров. Предполагается, что Lightwell поможет сформировать новую модель использования открытого ПО на предприятиях, охватывающую процессы от разработки открытых проектов в upstream до поддержания рабочих внедрений.

Внутри проекта будет сформирован информационно-координационный центр, отвечающий за решение вопросов, связанных с безопасностью, и использующий AI для проверки и тестирования исправлений в открытых кодовых базах. Создаваемое подразделение позволит предприятиям привлекать инженеров IBM и Red Hat для решения критических проблем с безопасностью, обеспечивая при этом передачу исправлений разработчикам upstream-проектов.

Проект будет выступать площадкой, на которой предприятия смогут сообщать о выявлении проблем, устранять уязвимости, получать проверенные патчи, применимые как к продуктам Red Hat, так и к развиваемому сообществом коду, и скоординировано передавать исправления в upstream-проекты. Помимо этого IBM и Red Hat привлекут своих инженеров и AI для содействия в сопровождении upstream-проектов и корпоративных окружений, рецензирования выявляемых уязвимостей, разработки патчей и продвижения исправлений учётом сложных цепочек зависимостей.



