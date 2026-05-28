IBM и Red Hat вложат $5 млрд в обеспечение безопасности открытого ПО

|
|1.1, Аноним (1), 16:46, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> от разработки открытых проектов в upstream до поддержания рабочих внедрений
Будут диктовать разрабам opensource, как надо делать, и везде совать нос своим AI?
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 16:52, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Классно же!? Можно и нейронку свою потренировать, а можно и цап-царап чего-нть...
|
|2.7, Аноним83 (?), 16:58, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Нет, это для другого.
1. Будут сливать зиродеи АНБ
2. Будут спонсировать пирамиду ИИ
|
|
|
|3.25, Аноним (3), 17:25, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты же сам писал, что уехал из РФ, теперь вот следи за ними, а если боишься то возвращайся назад.
|
|2.11, Аноним (11), 17:02, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Будут диктовать разрабам opensource, как надо делать,
Как можно диктовать то, что ты делаешь сам?
90%+ кода в ядро пишут корпы.
Т.е от васянов там толку с гулькин буй.
> и везде совать нос своим AI?
Они это и так могут делать - код ведь открытый.
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 17:09, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 90%+ кода в ядро пишут корпы.
И как успехи? Одни Copy Fail-ы.
|
|
|
|4.23, Аноним (23), 17:17, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Согласен, проблемы есть, я бы даже сказал что ядро в кризисе.
Разработку ядра нужно улучшать: добавление CI/CD, обязательные автотесты, использование современных ЯП вместо дырявых.
Но!
Даже с существенными проблемами ядро работает.
А теперь посмотри на Хурд, которого рука корпа не касалась.
В 2026 году они осилили 64 бита. На одном ядре.
Вот тебе и "сила" сообщества)
|
|
|
|5.34, Аноним (34), 17:43, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Согласен, проблемы есть, я бы даже сказал что ядро в кризисе.
а где их нет? в javascripte мб где отродясь проблем с памятью не было, ну там leftpad, npm чтоли бастион безопастности, да бугага
> использование современных ЯП
в webe проблем, прям ниодной))
господи, вы реально думаете, что поменяв шило на мыло вы разбогатеете, 60% ошибок будут в чем то другом, поменяте еще раз, будет в чем то третьем, это же очевидно.
|
|3.19, Аноним (10), 17:09, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Будут диктовать разрабам opensource, как надо делать,
> Как можно диктовать то, что ты делаешь сам?
> 90%+ кода в ядро пишут корпы.
> Т.е от васянов там толку с гулькин буй.
>> и везде совать нос своим AI?
> Они это и так могут делать - код ведь открытый.
Кроме них дрова на их проприетарь никто и не напишет. Тебе просто промыли мозги.
|
|
|
|4.39, Аноним (39), 18:02, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кроме них дрова на их проприетарь никто и не напишет. Тебе просто промыли мозги.
Естественно, ведь "открытого" железа от сообщества (tm) в продаже почему-то не существует. Поэтому имеем, что имеем: и железо от корпов, и софт от них же (доже открытый, лол).
|
|1.5, Аноним (5), 16:57, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ibm сложились в полное и безоговорочное порабощение всего открытого ПО.
|
|
|
|2.30, Аноним (28), 17:39, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да и поф**иг. Уже давнл твой компьютер, не твой компьютер.
А хаб для телеметрии и сбора данных организаций.
|
|1.12, Аноним (12), 17:04, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Кажется основная цель проекта
Share sensitive vulnerabilities under embargo through a secure intermediary model prior to disclosure
Чтобы не случалось неожиданностей от всяких Dirty Fags.
|
|
|
|2.15, Аноним (10), 17:07, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ну вложат. Вложат и ладно. Шут с ними.
> Мне то что с того что пин$$сы выложат чтото в западное ПО?
> Я хочу чтобы здесь было хорошо.
Встань с дивана и сделай для этого хоть что-нибудь.
|
|
|
|
|
|
|
|4.49, Аноним (49), 18:16, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Прошляпил" данный тип уязвимостей, на котором "поднялся авторитет" ИИ.
|
|1.20, Аноним (20), 17:11, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Когда IBM последний раз вкладывала миллиард в Линукс, изменения для Линукса были только позитивные.
|
|
|
|2.22, Аноним (-), 17:14, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Там основная ценность была не в миллиарде, а в 1000+ инженерах.
Именно в тот момент линукс перешел из статуса "забавная поделка, которая даже умудряется работать" к проекту мирового значения.
Жаль что про это забывают неблагодарные потребяди.
|
|
|
|3.37, dannyD (?), 17:52, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>неблагодарные потребяди.
будем знать - ты благодарная потребядь.
|
|1.29, Аноним (29), 17:37, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В проекте будут задействованы новые возможности AI в сочетании экспертизой команды, насчитывающей более 20 тысяч инженеров
авторы кода на котором обучали этот AI?
|
|
|
|2.32, Аноним (28), 17:42, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>20 тысяч инженеров
У них там людей от силы, в крупных организациях максимум 500, включая уборщиц и сторожей).
|
|1.33, Alex (??), 17:42, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Бесполезная суета. Не пройдет и трех лет как нейронки будут сами оси писать без всякого открытого кода. Про остальной софт и говорить нечего. Даже сейчас приходится переделывать открытые проекты потому как многие из них сделаны тяп-ляп. А с нейронкой это занимает пару часов времени. Зачем будет нужен открытый софт через три года вообще непонятно.
|
|
|
|2.35, Аноним (34), 17:47, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
дада, а 50 лет назад нам обещали яблоки на марсе, а 70 лет назад коммунизм и всеобщее счастье, и чета..где? да ровно там же, во влажных фантазиях
|
|
|
|3.42, Аноним (28), 18:07, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>а 50 лет назад нам обещали яблоки на марсе, а 70 лет назад коммунизм
Да да, двигатель M-Drive, бороздит просторы вселенной.
|
|2.38, Аноним (29), 18:00, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Не пройдет и трех лет как нейронки будут сами оси писать без всякого открытого кода
И как тебе беспилотное такси, хорошо возит?
|
|
|
|3.50, Аноним (34), 18:21, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
месяц назад на арбате яндекс доставщик ломанулся в просвет между прохожими, и туда же ломанулся мужик который его не видел, случилось тротуарно транспортное проишествие, мужик растянулся перекувыркнувшись через этот чемодан на колесах
|
|2.41, Аноним (18), 18:06, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> тяп-ляп. А с нейронкой это занимает пару часов
Даже и добавить нечего.
|
|2.51, dannyD (?), 18:40, 28/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Не пройдет и трех лет как нейронки будут сами оси писать без всякого открытого кода.
у себя на кухне можете готовить что хотите, только ешьте это сами ;)
|
|1.36, Аноним (36), 17:49, 28/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Если убрать все лишнее:
- IBM и Red Hat
- 5 миллиардов долларов
- открытого ПО, применяемого на предприятиях
- привлекать инженеров IBM и Red Hat для решения критических проблем
Если не можешь победить, значит надо возглавить.
|