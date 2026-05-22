В открытом доступе размещён эксплоит для седьмой уязвимости (1, 2-3, 4, 5, 6) в ядре Linux, позволяющей непривилегированному локальному пользователю получить права root, перезаписав данные в страничном кэше. CVE-идентификатор ещё не присвоен, кроме кода эксплоита информации о проблеме пока нет. Исправление доступно только в виде патча, который опубликован 20 мая и 21 мая был принят в основную ветку ядра Linux (корректирующие выпуски ядра ещё недоступны).

Уязвимость присутствует в реализации технологии GRO (Generic Receive Offload), применяемой для ускорения обработки сегментированных пакетов. Уязвимость вызвана ошибкой в реализации механизма zerocopy в функции skb_gro_receive(), осуществляющей прямое изменение данных в страничном кэше для исключения лишней буферизации. При установленном флаге SKBFL_MANAGED_FRAG_REFS пропускалось сохранение ссылки на освобождаемые страницы памяти в поле shinfo->frags, после чего данное поле присоединялось к другому skb без изменения счётчика ссылок, что приводило к обращению к памяти после её освобождения (use-after-free). Проблему удалось эксплуатировать для перезаписи данных в страничном кэше, благодаря манипуляции с указателем на буфер io_uring.

Атака возможна на системы с включённой подсистемой io_uring (io_uring_disabled=0). Для работы эксплоита в системе должен быть доступный на чтение исполняемый файл с флагом SUID-root. Механизм эксплуатации сводится к тому, что атакующий добивается оседания базы пользователей в страничном кэше, после чего подставляет в кэш строку "hax::0:0::/root:/bin/sh". Следом запускается команда "su hax", которая получает не оригинальную базу пользователей с накопителя, а изменённую копию с подставным логином "hax", которому выставлены права root и пустой пароль. Работа эксплоита протестирована в Ubuntu 24.04.



