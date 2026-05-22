GRO Frag - седьмая уязвимость класса Copy Fail, предоставляющая права root в Linux

22.05.2026 22:56 (MSK)

В открытом доступе размещён эксплоит для седьмой уязвимости (1, 2-3, 4, 5, 6) в ядре Linux, позволяющей непривилегированному локальному пользователю получить права root, перезаписав данные в страничном кэше. CVE-идентификатор ещё не присвоен, кроме кода эксплоита информации о проблеме пока нет. Исправление доступно только в виде патча, который опубликован 20 мая и 21 мая был принят в основную ветку ядра Linux (корректирующие выпуски ядра ещё недоступны).

Уязвимость присутствует в реализации технологии GRO (Generic Receive Offload), применяемой для ускорения обработки сегментированных пакетов. Уязвимость вызвана ошибкой в реализации механизма zerocopy в функции skb_gro_receive(), осуществляющей прямое изменение данных в страничном кэше для исключения лишней буферизации. При установленном флаге SKBFL_MANAGED_FRAG_REFS пропускалось сохранение ссылки на освобождаемые страницы памяти в поле shinfo->frags, после чего данное поле присоединялось к другому skb без изменения счётчика ссылок, что приводило к обращению к памяти после её освобождения (use-after-free). Проблему удалось эксплуатировать для перезаписи данных в страничном кэше, благодаря манипуляции с указателем на буфер io_uring.

Атака возможна на системы с включённой подсистемой io_uring (io_uring_disabled=0). Для работы эксплоита в системе должен быть доступный на чтение исполняемый файл с флагом SUID-root. Механизм эксплуатации сводится к тому, что атакующий добивается оседания базы пользователей в страничном кэше, после чего подставляет в кэш строку "hax::0:0::/root:/bin/sh". Следом запускается команда "su hax", которая получает не оригинальную базу пользователей с накопителя, а изменённую копию с подставным логином "hax", которому выставлены права root и пустой пароль. Работа эксплоита протестирована в Ubuntu 24.04.

  • 1.1, Аноним (1), 23:31, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Скоро ядро станет совсем надежным.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:22, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как и писал для 5-ой и 6-ой по счету:
    "Чую дальше будет. Сейчас будут идти по каждому кейсу, где используется эта zero-copy оптимизация...".

    Там уже поддержку хотят удалять.

    https://www.phoronix.com/news/Linux-AF-ALF-Zero-Copy-Security

    Короче, пока можно не ребутиться, это далеко не конец.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:34, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >корректирующие выпуски ядра ещё недоступны

    Да у них там как в меме с собачкой «This is fine» =)
    То выпускали новые версии, а с 17 числа ничего, после 7.0.9:
    https://kernel.org

     
  • 1.3, Аноним (3), 23:37, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Не опять, а снова.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:39, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Уязвимости в ядре как грибы после дождя: нашёл одну - поищи рядом ещё.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:35, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пока все были заняты внедрением поддержки раста, уязвимости наплодились после 2010 года...
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:56, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    С кешом шутки плохи, где бы он ни был - в прикладных программах, ядрах ОС или процессорах. Надо уже какой-нибудь libcache сделать, чтобы каждый перестал городить свой огород в котором не может толком разобраться.
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:30, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Пора Линусу перестать качать за политику и кричать I'm Finnish и заняться ядром.
     
     
  • 2.11, Soltek (?), 00:34, 23/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.16, Аноним (15), 01:36, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Пора Линусу перестать качать за политику

    Пора уже Finnish Him!

     

  • 1.9, НяшМяш (ok), 00:30, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    С одной стороны печально. А с другой - это же теперь можно будет рутануть вообще любой старый андроид смартфон, чтобы превратить его во что-то полезное.
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 01:37, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > можно будет рутануть вообще любой старый андроид смартфон

    "Неможно", там всего этого нету.

     

  • 1.10, Soltek (?), 00:33, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    И все эти уязвимостм потекли широкими реками после переписывания ядра на самый безопасный язык в мире... Nuff said
     
     
  • 2.12, X707 (?), 00:46, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нейронки просто подросли, стало намного проще сканить уязвимости, особенно известные паттерны. Хайпа много и преукрашиваний, но реально топовые модели, даже не пресловутый mythos, уже умеют очень много, включая даже ковыряние в бинарниках. Находят везде, вот от nginx до BSD.
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 00:55, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Хайпа много и преукрашиваний

    Так в поиске уязвимостей сами же эти компании и заинтересованы в первую очередь.
    Смотрите список участников:
    https://opennet.ru/65165-ai

     
  • 2.20, Аноним (20), 01:51, 23/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.14, Аноним (14), 00:55, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Избавься от кэша и живи легко и счастливо. Операционная система вполне могла бы работать без страничного кэша в теории.
     
     
  • 2.18, Аноним (15), 01:39, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > без страничного кэша

    со скоростью 80286.

     
  • 2.21, Аноним (20), 01:58, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Операционная система вполне могла бы работать без страничного кэша в теории.

    Уважаемый ыксперд, как сделать mov из регистра в ssd?

     

  • 1.19, Аноним (20), 01:48, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >после чего данное поле присоединялось к другому skb без изменения счётчика ссылок

    Это классический пример того, почему си плохой язык. Изменение счётчика ссылок должно происходить автоматически, независимо от того, помнит об этом программист или нет.
    >что приводило к обращению к памяти после её освобождения (use-after-free)

    Опять ядро писали ненастоящие сишники. Настоящие сишники были бы внимательнее.

     
  • 1.22, Аноним (22), 02:01, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В принципе пропатчить и пересобрать ядро не проблема. Проблема обосновать применение патча для исправления уязвимости у которой нет идентификатора CVE.
     

