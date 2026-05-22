|
|1.2, Аноним (2), 23:34, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>корректирующие выпуски ядра ещё недоступны
Да у них там как в меме с собачкой «This is fine» =)
То выпускали новые версии, а с 17 числа ничего, после 7.0.9:
https://kernel.org
|
|1.4, Аноним (4), 23:39, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Уязвимости в ядре как грибы после дождя: нашёл одну - поищи рядом ещё.
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 01:35, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пока все были заняты внедрением поддержки раста, уязвимости наплодились после 2010 года...
|
|1.6, Аноним (6), 23:56, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
С кешом шутки плохи, где бы он ни был - в прикладных программах, ядрах ОС или процессорах. Надо уже какой-нибудь libcache сделать, чтобы каждый перестал городить свой огород в котором не может толком разобраться.
|
|1.8, Аноним (8), 00:30, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Пора Линусу перестать качать за политику и кричать I'm Finnish и заняться ядром.
|
|
|
|2.16, Аноним (15), 01:36, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Пора Линусу перестать качать за политику
Пора уже Finnish Him!
|
|1.9, НяшМяш (ok), 00:30, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
С одной стороны печально. А с другой - это же теперь можно будет рутануть вообще любой старый андроид смартфон, чтобы превратить его во что-то полезное.
|
|
|
|2.17, Аноним (15), 01:37, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> можно будет рутануть вообще любой старый андроид смартфон
"Неможно", там всего этого нету.
|
|1.10, Soltek (?), 00:33, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И все эти уязвимостм потекли широкими реками после переписывания ядра на самый безопасный язык в мире... Nuff said
|
|
|
|2.12, X707 (?), 00:46, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нейронки просто подросли, стало намного проще сканить уязвимости, особенно известные паттерны. Хайпа много и преукрашиваний, но реально топовые модели, даже не пресловутый mythos, уже умеют очень много, включая даже ковыряние в бинарниках. Находят везде, вот от nginx до BSD.
|
|1.14, Аноним (14), 00:55, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Избавься от кэша и живи легко и счастливо. Операционная система вполне могла бы работать без страничного кэша в теории.
|
|
|
|2.21, Аноним (20), 01:58, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Операционная система вполне могла бы работать без страничного кэша в теории.
Уважаемый ыксперд, как сделать mov из регистра в ssd?
|
|1.19, Аноним (20), 01:48, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>после чего данное поле присоединялось к другому skb без изменения счётчика ссылок
Это классический пример того, почему си плохой язык. Изменение счётчика ссылок должно происходить автоматически, независимо от того, помнит об этом программист или нет.
>что приводило к обращению к памяти после её освобождения (use-after-free)
Опять ядро писали ненастоящие сишники. Настоящие сишники были бы внимательнее.
|
|1.22, Аноним (22), 02:01, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В принципе пропатчить и пересобрать ядро не проблема. Проблема обосновать применение патча для исправления уязвимости у которой нет идентификатора CVE.
|