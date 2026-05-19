PinTheft - шестая уязвимость класса Copy Fail, предоставляющая права root в Linux

19.05.2026 17:51 (MSK)

Раскрыта информация о шестой уязвимости (1, 2-3, 4, 5), позволяющей непривилегированному локальному пользователю получить права root, перезаписав данные в страничном кэше. Уязвимость получила кодовое имя PinTheft. Доступен прототип эксплоита. CVE-идентификатор ещё не присвоен. Исправление пока доступно только в виде патча, который опубликован 5 мая и 11 мая был принятв ветку netdev, но не включён в корректирующие выпуски ядра.

Уязвимость присутствует в реализации сетевого протокола RDS (Reliable Datagram Sockets), предназначенного для высокоскоростного обмена сообщениями между узлами в кластере, с минимальной задержкой и гарантированной доставкой. Атака возможна на системы с включённой подсистемой io_uring (io_uring_disabled=0) и ядром, собранным с опциями CONFIG_RDS, CONFIG_RDS_TCP и CONFIG_IO_URING. Для работы эксплоита в системе должен быть доступный на чтение исполняемый файл с флагом SUID-root.

Для автоматической загрузки модуля ядра rds_tcp эксплоит запрашивает отправку данных через RDS с использованием транспорта SO_RDS_TRANSPORT=2. Отмечается, что среди протестированных дистрибутивов Linux в конфигурации по умолчанию модуль ядра rds предоставляется только в Arch Linux. Для блокирования уязвимости обходным путём можно заблокировать автозагрузку модулей ядра rds и rds_tcp: 


   rmmod rds_tcp rds
   printf 'install rds /bin/false\ninstall rds_tcp /bin/false\n' > /etc/modprobe.d/pintheft.conf

Уязвимость вызвана ошибкой в реализации механизма zerocopy в функции rds_message_zcopy_from_user(), осуществляющей прямое изменение данных в страничном кэше для исключения лишней буферизации. В случае сбоя не производилась очистка поля rm->data.op_nents, из-за чего выполнялось двойное освобождение буфера (double-free). Появление некорректного значения в счётчике ссылок удалось эксплуатировать для перезаписи данных в страничном кэше, благодаря манипуляции с указателем на фиксированный буфер io_uring.

В остальном механизм эксплуатации типичен для всех уязвимостей данного класса - атакующий добивается оседания файла программы с флагом suid root в страничном кэше, после чего подставляет в ELF-заголовок код для запуска /usr/bin/sh. После данной манипуляции запуск программы приводит к загрузке в память не оригинального исполняемого файла с накопителя, а изменённой копии из страничного кэша. В отличие от прошлых эксплоитов, новый вариант адаптирован не только для атаки на утилиту "su", но и может применяться при наличии в системе таких suid-программ, как mount, passwd, chsh, newgrp, umount и pkexec.

Обсуждение (61)
  • 1.1, Аноним (1), 18:24, 19/05/2026  
    Ну что, тысяча глаз наконец подъехала, теперь заживём!

    Осталось только придумать, как их отучить давать уязвимостям дурацкие названия…

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:29, 19/05/2026  
    https://opennet.ru/64574-bug
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:40, 19/05/2026  
    Это не название, а мэмы.
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 20:37, 19/05/2026  
    Давайте дружно хором, три-четыре: "Горшочек, не вари!".
     
  • 2.33, Аноним (33), 19:07, 19/05/2026  
    Как и писал для 5-ой по счету:

    "Чую дальше будет. Сейчас будут идти по каждому кейсу, где используется эта zero-copy оптимизация...".

    Там уже поддержку хотят удалять.

    https://www.phoronix.com/news/Linux-AF-ALF-Zero-Copy-Security

    Короче, пока можно не ребутиться, это далеко не конец.

     
     
  • 3.35, Аноним (15), 19:18, 19/05/2026  
    Когда патчи принимали - не возражали. Как ав анекдоте: "Всем работа хороша. Только как пожар - хоть увольняйся."
     
     
  • 4.39, Аноним (33), 19:26, 19/05/2026 Скрыто ботом-модератором
  • 3.40, Аноним (40), 19:27, 19/05/2026  
    ну какбы, оно только в арче, то есть пошло на спад, еще парочку мб родят и все, а так и будут во всякой экзотике находить, итого самый крутой крутецкий крутыш нашел 10 дырок в скольких там миллионах строк, вот и стоит конечно ради этого все выбросить и переписать..л-логика
     
     
  • 4.44, Аноним (15), 19:43, 19/05/2026  
    В матанализе есть понятие равномерной сходимости. Её надо доказывать.
     
     
  • 5.69, Аноним (63), 21:39, 19/05/2026  
    В данный момент код ядра только расходится.
     
  • 2.43, Аноним (-), 19:41, 19/05/2026  
    Да, ИИ-шка теперь нам вылежит весь софт, а потом возьмётся и за железо.

    Баги эти сложные были для обнаружения человеком.

     
     
  • 3.49, Аноним (49), 19:58, 19/05/2026  
    Ага, вырЕжет. Весь. Под чистую. :-)
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:24, 19/05/2026  
    Я так больше не могу
     
     
  • 2.5, Аноним (49), 18:28, 19/05/2026  
    Смеяться устал?
     
  • 2.14, Аноним (6), 18:39, 19/05/2026 Скрыто ботом-модератором
  • 2.67, Аноним (67), 20:49, 19/05/2026 Скрыто ботом-модератором
  • 1.3, Аноним (3), 18:24, 19/05/2026  
    Не опять, а снова!
     
     
  • 2.9, Аноним (15), 18:35, 19/05/2026  
    Да какое новое. Всё то же.
     
  • 2.12, Аноним (15), 18:35, 19/05/2026  
    Уже не пять, а больше.
     

  • 1.4, Аноним (6), 18:26, 19/05/2026  
    Выпуск 7.1 интересно отложат из-за проверок и перепроверок ?
    https://kernel.org
     
  • 1.7, Аноним (7), 18:31, 19/05/2026  
    С микроядром такие проблемы бы были?
     
     
  • 2.10, Stanislavvv (ok), 18:35, 19/05/2026  
    Думаю, такие же. Страничный кеш из ядра вряд ли вытащить.
     
     
  • 3.13, Аноним (49), 18:38, 19/05/2026  
    Ну, нет. При классической реализации.

    ФС - один модуль.
    Работа сетевых протоколов - другой.

    Промискуитет - только через сообщения.

     
     
  • 4.17, Аноним (15), 18:44, 19/05/2026  
    Что нет сообщения передачи прямой ссылки?
     
     
  • 5.24, Аноним (49), 18:57, 19/05/2026  
    А это уже смотря кто как наколхозит. Для быстроты.

    В оригинали модули - каждый в своем пространстве.

    Классический уже пример:
    NT 3.5, достаточно жесткая модульность. Безопасно, но медленно.
    NT 4.0, видеоподсистему вынесли в исключения.
    Понеслась...

     
     
  • 6.28, Аноним (15), 19:01, 19/05/2026  
    Так и тут корень зарыт в in-place оптимизаторах. Изначально передавались копии. Появились оптимизаторы, которые сделали передачу прямых ссылок на кэш. Не кэширование suid файлов позволит подстраховаться от таких "поборников" производительности.
     
     
  • 7.51, Аноним (51), 20:06, 19/05/2026  
    > Не кэширование suid файлов позволит подстраховаться

    Не поможет. Люди уже тестили, через этот баг можно подменить страницу уже исполняемого процесса, т.к. код тоже в shared открыт. Обычно ядро не даст поменять такую страницу замапленную на execute, но через такой класс багов это работает.

     
     
  • 8.56, Аноним (15), 20:23, 19/05/2026  
    Дебагер, наверно, присутствовал в системе ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.30, Аноним (15), 19:03, 19/05/2026  
    На диски файлы защищены ФС. В памяти си-программы они общие (в отличие от rust).
     
     
  • 7.34, Аноним (49), 19:12, 19/05/2026  
    Человече, мы про модули ядра речь ведем. И архтектуру работы с памятью вообще.

    Зачем ты СЮДА свою ржавчину несешь?

    Там, по канону, у каждого модуля - свое адресное пространство. И невозможность работы напрямую с другим, ибо кольцо защиты другое и работа с LDT/GDT в случае с i386+ модулю заказана - прав нет. И взаимодествие через копирование данных из пространства модуля другому модулю или конечному потребителю.

     
     
  • 8.38, Аноним (15), 19:24, 19/05/2026  
    Как вариант кэш диспетчер на rust Модель Ядро -- rust-cache -- user User не по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.45, Аноним (45), 19:44, 19/05/2026  
    Всё бы вам хоть куда-нибудь Rust приткнуть ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.57, Аноним (15), 20:26, 19/05/2026  
    Прежде чем упомянуть rust, я срмневался стоит ли показывать красную тряпку зд... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.58, Аноним (15), 20:27, 19/05/2026  
    сомневался ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.61, Аноним (49), 20:35, 19/05/2026  
    Вот тут раст - вообще не при делах Тут что раст, что ассемблер Так-что, реакци... текст свёрнут, показать
     
  • 9.48, Аноним (49), 19:55, 19/05/2026  
    В случае классической микроядерной архитектуры - и не получит Разные адресные п... текст свёрнут, показать
     
  • 9.53, Аноним (51), 20:10, 19/05/2026  
    При чём тут раст Любая программа может на процессоре сделать что угодно, и ядро... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.62, Аноним (15), 20:35, 19/05/2026  
    В своих регистрах - да Далее вступают в действия rings ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:45, 19/05/2026  
    Никуда они не делись бы. Другое дело, что последствия были бы более локализованы. Возможно. Как показывает практика браузеров, все эти сандбоксы и прочие рантайм ограничения просто требуют нескольких отдельных багов в коде для успешной эксплуатации.

    Но я думаю на круг ситуация была бы лучше, одного бага недостаточно для эксплойта, и соответственно была бы большая задержка между нахождением бага и появлением эксплоита. А это значит что упрощается процесс латания дыр и распространения патчей по работающим системам. Меньше спешки.

     
     
  • 3.26, Аноним (49), 19:00, 19/05/2026  
    Вот, в точку. Смотрим на яблоко с его микроядром. Выход из сандбокса, чаще всего, результат серии мелких багов. Почти всегда.
     

  • 1.8, Аноним (15), 18:34, 19/05/2026  
    Может не кэшировать suid файлы?
     
     
  • 2.11, Stanislavvv (ok), 18:35, 19/05/2026  
    Проще от них таки избавиться, по-моему.
     
     
  • 3.41, Аноним (45), 19:39, 19/05/2026  
    Да уж давно пора было перейти на capabilities(7).
     
     
  • 4.46, Аноним (-), 19:49, 19/05/2026  
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID10/5622.html#6

    Сначала от рутовых процессов надо забрать ненужные им CAP. И запретить их получение.

    А пользовательским процессам запретить получать ненужное CAP.

    За pacap следить надо.

     
  • 2.32, Всем Анонимам Аноним (?), 19:06, 19/05/2026  
    Это просто одна из возможностей, а так если в ядро попал, то только воображение ограничивает как это можно эксплуатировать
     
     
  • 3.42, Аноним (15), 19:40, 19/05/2026  
    Рандомизация? Меняющаяся структура?
    А здесь стандартная структура ELF.
     
     
  • 4.50, Аноним (49), 20:00, 19/05/2026  
    OpenBSD? Тео как бог?
     
  • 4.55, Аноним (51), 20:18, 19/05/2026  
    > Рандомизация

    Missile knows where it is, because it knows where it isn't. By subtracting where it was from where it is not, it knows where it needs to be.

     
     
  • 5.60, Аноним (15), 20:32, 19/05/2026  
    Проще могли бы сказать: если знаешь, что искать и уже где-то не нашел, то рано или поздно найдешь.
     
  • 5.66, Аноним (15), 20:48, 19/05/2026  
    Кстати, модераторов можно попросить удалить этот Ваш пост. Ракета то при чем?
     

  • 1.16, 12yoexpert (ok), 18:40, 19/05/2026  
    вот кому это интересно? кто запускает у себя на серверах или домашних пк проприетарь?
     
     
  • 2.18, aname (ok), 18:45, 19/05/2026  
    Каждый, кто запускает вменяемые программы
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:55, 19/05/2026  
    А при чём здесь проприетарщина? Взломают автосборочку = в бинарнике троян, хотя исходники чистые. Или завладеют какой-нибудь зависимостей и будет атака на цепочку поставок. Да что угодно может быть, включая злой умысел автора.
     

  • 1.22, ryoken (ok), 18:57, 19/05/2026  
    Ящик Пандоры какой-то...
     
  • 1.23, Аноним (19), 18:57, 19/05/2026  
    Чо, уязвимсоть "Мельдоний" уже не в моде?
     
  • 1.47, Aller2TeaM (ok), 19:51, 19/05/2026  
    > Чё-то кучно пошли

    Одна за другой

     
  • 1.52, Аноним (52), 20:08, 19/05/2026  
    Баян.
     
  • 1.54, Xasd1 (?), 20:14, 19/05/2026  
    а обязательно было каждой такой дырочке придумывать своё уникальное название?

    один раз придумать и 6 раз его использовать было нельзя?

     
  • 1.65, Аноним (65), 20:47, 19/05/2026  
    Пора бы опеннету сделать отдельный раздел для уязвимостей, чтобы в основной ленте глаза не мозолили.
     
  • 1.68, Аноним (68), 21:37, 19/05/2026  
    Это уже фарс.
     
  • 1.70, heraldofschiza (ok), 22:21, 19/05/2026  
    В новости не про раст
    В новости нет ни намёка на раст
    В новости растом и не пахло
    Ctrl + F -> rust/раст -> найдено 11 совпадений
    Большая часть из них от растохейтеров
    Почему так?
     

