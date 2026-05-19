|1.1, Аноним (1), 18:24, 19/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну что, тысяча глаз наконец подъехала, теперь заживём!
Осталось только придумать, как их отучить давать уязвимостям дурацкие названия…
|3.35, Аноним (15), 19:18, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Когда патчи принимали - не возражали. Как ав анекдоте: "Всем работа хороша. Только как пожар - хоть увольняйся."
|3.40, Аноним (40), 19:27, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
ну какбы, оно только в арче, то есть пошло на спад, еще парочку мб родят и все, а так и будут во всякой экзотике находить, итого самый крутой крутецкий крутыш нашел 10 дырок в скольких там миллионах строк, вот и стоит конечно ради этого все выбросить и переписать..л-логика
|4.44, Аноним (15), 19:43, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
В матанализе есть понятие равномерной сходимости. Её надо доказывать.
|2.43, Аноним (-), 19:41, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Да, ИИ-шка теперь нам вылежит весь софт, а потом возьмётся и за железо.
Баги эти сложные были для обнаружения человеком.
|3.13, Аноним (49), 18:38, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну, нет. При классической реализации.
ФС - один модуль.
Работа сетевых протоколов - другой.
Промискуитет - только через сообщения.
|5.24, Аноним (49), 18:57, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А это уже смотря кто как наколхозит. Для быстроты.
В оригинали модули - каждый в своем пространстве.
Классический уже пример:
NT 3.5, достаточно жесткая модульность. Безопасно, но медленно.
NT 4.0, видеоподсистему вынесли в исключения.
Понеслась...
|6.28, Аноним (15), 19:01, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так и тут корень зарыт в in-place оптимизаторах. Изначально передавались копии. Появились оптимизаторы, которые сделали передачу прямых ссылок на кэш. Не кэширование suid файлов позволит подстраховаться от таких "поборников" производительности.
|7.51, Аноним (51), 20:06, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Не кэширование suid файлов позволит подстраховаться
Не поможет. Люди уже тестили, через этот баг можно подменить страницу уже исполняемого процесса, т.к. код тоже в shared открыт. Обычно ядро не даст поменять такую страницу замапленную на execute, но через такой класс багов это работает.
|6.30, Аноним (15), 19:03, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
На диски файлы защищены ФС. В памяти си-программы они общие (в отличие от rust).
|7.34, Аноним (49), 19:12, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Человече, мы про модули ядра речь ведем. И архтектуру работы с памятью вообще.
Зачем ты СЮДА свою ржавчину несешь?
Там, по канону, у каждого модуля - свое адресное пространство. И невозможность работы напрямую с другим, ибо кольцо защиты другое и работа с LDT/GDT в случае с i386+ модулю заказана - прав нет. И взаимодествие через копирование данных из пространства модуля другому модулю или конечному потребителю.
|8.38, Аноним (15), 19:24, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как вариант кэш диспетчер на rust Модель Ядро -- rust-cache -- user User не по...
|9.48, Аноним (49), 19:55, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В случае классической микроядерной архитектуры - и не получит Разные адресные п...
|9.53, Аноним (51), 20:10, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
При чём тут раст Любая программа может на процессоре сделать что угодно, и ядро...
|2.19, Аноним (19), 18:45, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Никуда они не делись бы. Другое дело, что последствия были бы более локализованы. Возможно. Как показывает практика браузеров, все эти сандбоксы и прочие рантайм ограничения просто требуют нескольких отдельных багов в коде для успешной эксплуатации.
Но я думаю на круг ситуация была бы лучше, одного бага недостаточно для эксплойта, и соответственно была бы большая задержка между нахождением бага и появлением эксплоита. А это значит что упрощается процесс латания дыр и распространения патчей по работающим системам. Меньше спешки.
|3.26, Аноним (49), 19:00, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вот, в точку. Смотрим на яблоко с его микроядром. Выход из сандбокса, чаще всего, результат серии мелких багов. Почти всегда.
|2.32, Всем Анонимам Аноним (?), 19:06, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Это просто одна из возможностей, а так если в ядро попал, то только воображение ограничивает как это можно эксплуатировать
|3.42, Аноним (15), 19:40, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Рандомизация? Меняющаяся структура?
А здесь стандартная структура ELF.
|4.55, Аноним (51), 20:18, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Рандомизация
Missile knows where it is, because it knows where it isn't. By subtracting where it was from where it is not, it knows where it needs to be.
|5.60, Аноним (15), 20:32, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Проще могли бы сказать: если знаешь, что искать и уже где-то не нашел, то рано или поздно найдешь.
|
|5.66, Аноним (15), 20:48, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Кстати, модераторов можно попросить удалить этот Ваш пост. Ракета то при чем?
|2.21, Аноним (21), 18:55, 19/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А при чём здесь проприетарщина? Взломают автосборочку = в бинарнике троян, хотя исходники чистые. Или завладеют какой-нибудь зависимостей и будет атака на цепочку поставок. Да что угодно может быть, включая злой умысел автора.
|1.54, Xasd1 (?), 20:14, 19/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
а обязательно было каждой такой дырочке придумывать своё уникальное название?
один раз придумать и 6 раз его использовать было нельзя?
|1.65, Аноним (65), 20:47, 19/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Пора бы опеннету сделать отдельный раздел для уязвимостей, чтобы в основной ленте глаза не мозолили.
|1.70, heraldofschiza (ok), 22:21, 19/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
В новости не про раст
В новости нет ни намёка на раст
В новости растом и не пахло
Ctrl + F -> rust/раст -> найдено 11 совпадений
Большая часть из них от растохейтеров
Почему так?
