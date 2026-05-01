Выпуск C:/Deb, системы с Windows-подобным окружением на базе Linux

01.05.2026 11:41 (MSK)

Евгений Голышев, сопровождающий Elixir в Debian/Ubuntu, опубликовал рабочий прототип Win32/Linux-системы C:\Deb на базе Debian 13, предлагающий Windows-подобное окружение, построенное на базе Wine и заимствованных из ReactOS компонентов пользовательского пространства, запускаемых поверх ядра Linux. Пользовательское окружение системы использует Wine Explorer и стилизовано под Windows 95/98. Для тестирования доступны два образа: raw-образ для запуска в QEMU и VDI-диск для VirtualBox, а также скрипты и инструкция для самостоятельной сборки системы. Проект C:\Deb вдохновлён похожей системой Loss32, выход которой ожидался в январе этого года, но так и не состоялся.



  1. Главная ссылка к новости (https://cusdeb.com/os...)
  2. OpenNews: Проект WSL9x для запуска современных Linux-ядер в окружении Windows 95
  3. OpenNews: Выпуск Zorin OS 18.1, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 017.01 с собственной иерархией файловой системы
  5. OpenNews: Loss32 - Windows-подобная система, похожая на ReactOS, но на ядре Linux
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы ReactOS 0.4.15
Автор новости: natii
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65333-cusdeb
Ключевые слова: cusdeb, windows
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.2, Аноним (2), 12:02, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Он переизобрел GoboLinux?

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:11, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Wine, к сожалению, довольно криво поддерживает что-то кроме игр. Добиться корректной работы какого-нибудь AutoCAD 2000i, которому уже четверть века, практически невозможно - всё равно кругом графические и прочие глюки. Поэтому не очень понятен смысл таких проектов.
     
     
  • 2.10, IdeaFix (ok), 12:31, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кампуктеры для игорей. Старые игори видимо кому-то нужны, а вот старый кульман или старый автокад видимо нет. К слову, сконвертить какой-нибудб латех2е в пдф в 2026 тоже проблемно... а дум работает везде.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:44, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Дум писали навека.

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 13:33, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому что тогда никакого ИИ, блокчейна и вайбкодинга ещё не было.
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:31, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows11

     
  • 2.24, Аноним (25), 13:31, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тетриса хватит всем.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 15:33, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    640 тетрисов хватит всем
     
     
  • 4.37, Аноним (25), 16:29, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лучшее описание современного состояния разработки линукса!
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:24, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Какая прелесть.
    Deb на BSD-шном ядре уже умеет работать, теперь вот это.
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:38, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Там есть выход из графического режима (DE) в консоль Debian?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:06, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Перезагрузка в режиме совместимости с Linux?
     

  • 1.14, Аноним (15), 12:43, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот это прикол! (нет)
     
  • 1.16, kusb (?), 12:47, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот она - Windows из лиминальных пространств. Многим она снилась. Подсознание смешало Windows и Linux, старые версии, когда восприятие компьютеров было более ярким. Вроде бы и ОС, но детали слишком странные, так не бывает, что это?
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:04, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    теперь портировать сюда wsl и зациклить виртуализацию
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:54, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Рекурсия !!! Во!
     
  • 2.40, Аноним (12), 17:09, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Уже здесь черный след от перемещенного окна на фоне другого полноэкраного (проводник, например) остается более 5 секунд в VB.
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:08, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Linux который должен быть изначально!
    А то всё разбросано во всех местах, а тут удали папку и больше ничего не надо искать!
     
  • 1.26, Аноним (12), 13:49, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    VDI после распаковки 6Gb. Такие размеры Windows95 и не снились.
    Прикольно видеть две файловые системы в проводнике: DOS и Linux.
    Две команды ls и dir.
    Logout не реализован. DE автоматически влетает под пользователем Cusdeb (uid=1000).
    su - есть, но требует пароль ("будем искать").
    Репо в sources.list deb.debian.org но обновить не получится (возможно пока).
    Start-Run выпадающие список команд по совпадению подстроки.
     
     
  • 2.45, eugulixes (ok), 18:09, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Все перечисленное полностью справедливо, но текст новости не сбивает с толку (я перепроверил): в нем говорится, что это рабочий прототип, а не полнофункциональная система. Другими словами, это pre-alpha. Я протестировал пару идей, которые у меня давно крутились в голове. Я думал, что это сделает автор Loss32, когда выпустит свое решение, но у него возникли проблемы в личной жизни, и релиз затянулся на несколько месяцев.
     

  • 1.27, Аноним (27), 14:04, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Господи, ну что вы так поклоняетесь этой Windows? Неужели нельзя тратить время на какую-то более разумную идею?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:28, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Бороду то я сбрею, а идеи, куда я дену идеи!?
     
  • 2.38, Аноним (25), 16:30, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Начиная с 2010 года идут только странности: раст, вейленд, системда...

     
  • 2.46, eugulixes (ok), 18:14, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это моя форма досуга. Я получил удовольствие от работы над этим проектом, и для меня это важно, даже несмотря на то, что вы не видите в результате этой работы практической пользы для себя.
     

  • 1.28, Аноним (28), 14:12, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Мне бы столько времени сколько у авторов этих всех болгеносов.

    Вместо создания очередного JFF дистра на базе дебиана вложил бы усилий в поддержку самого дебиана, а поддерживать там есть что.

     
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:53, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Попробуй меньше залипать на форумах и время повится
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 17:58, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором
  • 2.47, eugulixes (ok), 18:23, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Рекомендация отличная, и она мне очень нравится, но я уже поддерживаю Elixir, от которого зависит достаточно много компонентов дистрибутива. Иногда заполняю пустоты в самом Elixir напрямую. Тем не менее я допускаю и принимаю, что вы считаете эту работу незначительной.
     

  • 1.29, Филипп Филиппович (ok), 14:15, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. Даже такой дедушка, как я, начинал с MS-DOS 2 в 88-м. Ну, правда, ранее был и CP/M 2.2, но это до PC.

    До таких откровений многие из ностальгирующих по нему могут просто не дожить, как-никак, 40 лет прошло.

     
  • 1.32, Аноним (32), 15:02, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Пусть будет. Конкуренция должна ускорить и улучшить разработку ReactOS и Wine.
     
  • 1.33, Аноним (33), 15:13, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Конкурент Vitruvian?
     
     
  • 2.39, Толян (??), 16:39, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почему, дизайн не как в WindowsXP.
     

  • 1.41, Аноним (41), 17:34, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Это хлам, в ни в вайн, ни в реактос почти ничего не работает, ни самба, ни ни последовательные порты, а libftdi - вообще туши свет.

    Гораздо лучше избавиться от менеждера логина, избавиться от всего лишнего и жрущего, pipewire, pulseaudio, вообще по максимуму от линуксовой экосистемы избавиться, и засунуть восьмёрку в виртуалку, которой дать по максимуму памяти, и пробросить GPU.

     
     
  • 2.48, Аноним (48), 18:36, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И получится у нас Windows в голом KVM чтобы... Зачем?
     

  • 1.42, Аноним (42), 17:56, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А я думал это только у меня весенее обострение! Ура товарищи? Хотя лучше бы ReacOS пилили!
     
  • 1.43, Аноним (44), 17:57, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором
