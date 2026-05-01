Выпуск C:/Deb, системы с Windows-подобным окружением на базе Linux

|
|1.2, Аноним (2), 12:02, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>C:/Deb, системы с Windows-подобным окружением на базе Linux
Он переизобрел GoboLinux?
|
|1.5, Аноним (5), 12:11, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Wine, к сожалению, довольно криво поддерживает что-то кроме игр. Добиться корректной работы какого-нибудь AutoCAD 2000i, которому уже четверть века, практически невозможно - всё равно кругом графические и прочие глюки. Поэтому не очень понятен смысл таких проектов.
|
|
|
|2.10, IdeaFix (ok), 12:31, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кампуктеры для игорей. Старые игори видимо кому-то нужны, а вот старый кульман или старый автокад видимо нет. К слову, сконвертить какой-нибудб латех2е в пдф в 2026 тоже проблемно... а дум работает везде.
|
|
|
|
|
|4.25, Аноним (25), 13:33, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Потому что тогда никакого ИИ, блокчейна и вайбкодинга ещё не было.
|
|2.24, Аноним (25), 13:31, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Добиться корректной работы какого-нибудь AutoCAD 2000i, которому уже четверть века, практически невозможно
Тетриса хватит всем.
|
|1.8, Аноним (8), 12:24, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Какая прелесть.
Deb на BSD-шном ядре уже умеет работать, теперь вот это.
|
|1.16, kusb (?), 12:47, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Вот она - Windows из лиминальных пространств. Многим она снилась. Подсознание смешало Windows и Linux, старые версии, когда восприятие компьютеров было более ярким. Вроде бы и ОС, но детали слишком странные, так не бывает, что это?
|
|
|
|2.40, Аноним (12), 17:09, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уже здесь черный след от перемещенного окна на фоне другого полноэкраного (проводник, например) остается более 5 секунд в VB.
|
|1.21, Аноним (21), 13:08, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Linux который должен быть изначально!
А то всё разбросано во всех местах, а тут удали папку и больше ничего не надо искать!
|
|1.26, Аноним (12), 13:49, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
VDI после распаковки 6Gb. Такие размеры Windows95 и не снились.
Прикольно видеть две файловые системы в проводнике: DOS и Linux.
Две команды ls и dir.
Logout не реализован. DE автоматически влетает под пользователем Cusdeb (uid=1000).
su - есть, но требует пароль ("будем искать").
Репо в sources.list deb.debian.org но обновить не получится (возможно пока).
Start-Run выпадающие список команд по совпадению подстроки.
|
|
|
|2.45, eugulixes (ok), 18:09, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все перечисленное полностью справедливо, но текст новости не сбивает с толку (я перепроверил): в нем говорится, что это рабочий прототип, а не полнофункциональная система. Другими словами, это pre-alpha. Я протестировал пару идей, которые у меня давно крутились в голове. Я думал, что это сделает автор Loss32, когда выпустит свое решение, но у него возникли проблемы в личной жизни, и релиз затянулся на несколько месяцев.
|
|1.27, Аноним (27), 14:04, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Господи, ну что вы так поклоняетесь этой Windows? Неужели нельзя тратить время на какую-то более разумную идею?
|
|
|
|2.38, Аноним (25), 16:30, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Неужели нельзя тратить время на какую-то более разумную идею?
Начиная с 2010 года идут только странности: раст, вейленд, системда...
|
|2.46, eugulixes (ok), 18:14, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это моя форма досуга. Я получил удовольствие от работы над этим проектом, и для меня это важно, даже несмотря на то, что вы не видите в результате этой работы практической пользы для себя.
|
|1.28, Аноним (28), 14:12, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мне бы столько времени сколько у авторов этих всех болгеносов.
Вместо создания очередного JFF дистра на базе дебиана вложил бы усилий в поддержку самого дебиана, а поддерживать там есть что.
|
|
|
|2.47, eugulixes (ok), 18:23, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Рекомендация отличная, и она мне очень нравится, но я уже поддерживаю Elixir, от которого зависит достаточно много компонентов дистрибутива. Иногда заполняю пустоты в самом Elixir напрямую. Тем не менее я допускаю и принимаю, что вы считаете эту работу незначительной.
|
|1.29, Филипп Филиппович (ok), 14:15, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. Даже такой дедушка, как я, начинал с MS-DOS 2 в 88-м. Ну, правда, ранее был и CP/M 2.2, но это до PC.
До таких откровений многие из ностальгирующих по нему могут просто не дожить, как-никак, 40 лет прошло.
|
|1.32, Аноним (32), 15:02, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Пусть будет. Конкуренция должна ускорить и улучшить разработку ReactOS и Wine.
|
|1.41, Аноним (41), 17:34, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>предлагающий Windows-подобное окружение, построенное на базе Wine и заимствованных из ReactOS компонентов пользовательского пространства, запускаемых поверх ядра Linux
Это хлам, в ни в вайн, ни в реактос почти ничего не работает, ни самба, ни ни последовательные порты, а libftdi - вообще туши свет.
Гораздо лучше избавиться от менеждера логина, избавиться от всего лишнего и жрущего, pipewire, pulseaudio, вообще по максимуму от линуксовой экосистемы избавиться, и засунуть восьмёрку в виртуалку, которой дать по максимуму памяти, и пробросить GPU.
|
|1.42, Аноним (42), 17:56, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А я думал это только у меня весенее обострение! Ура товарищи? Хотя лучше бы ReacOS пилили!
|