|
|1.1, Брат Анон (ok), 19:13, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+23 +/–
|
Выглядит более жизнеспособно, чем ReactOS. Но, вот честно -- ну не надо это в Линуксе.
Есть просто Wine, надо Win -- ну используй Win. Чего извращаться?
|
|
|
|
|
|3.7, _hide1_ (?), 19:26, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Это возможность с минимальными затратами развернуть инфраструктуру под Win окружение на несвежем оборудовании.
Какая ностальгия? Это просто экономия для тех, кому самосвал денег никто не завозит.
|
|2.14, pofigist (?), 19:48, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Выглядит совершенно нежизнеспособно.
Попытки собрать в одно место два настолько сильно отличных подхода даёт адову кашу.
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 21:11, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Народ, наблюдая за "развитием" gtk и qt, всё больше склоняется к Win32API.
|
|
|
|4.43, Аноним (43), 21:21, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никто не разрабатывает приложения на чистом Win32API. Нормальных вариантов два: электрон и qt.
|
|2.60, Alex (??), 21:58, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это как вегетарианцы любят делать продукты в виде мясных блюд
|
|1.3, IdeaFix (ok), 19:21, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Сейчас скажут что в Бангладеш еще остались кассы (танки, дирижабли, паровозы, паркоматы, нужное подчеркнуть) на полуоси или там вин3 и им это прям надо-надо на продакшене...
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 19:25, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Я уверен, в каком-нибудь Риме, до сих пор банкоматы с 95 можно найти (пару лет назад ещё стояли).
|
|2.28, Аноним (28), 20:22, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
хаха, чувак в авиации 98 винда до сих пор живет, погугли, и в штатах и россии
|
|1.8, Аноним (8), 19:28, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Меня как виндузятника заинтересовало. В 11ой повсеместный AI достал, думаю на что менять. Попробую на Loss32. На Libreoffice уже много лет назад перешел.
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 20:16, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Тебе как виндузятнику уже пора понять, что ты будешь хавать вообще всё, что тебе приподнесет микрософт. Ты уже захавал 8, 10 и вот уже начал потихоньку привыкать к 11.
>думаю на что менять
>Попробую на Loss32
А перейдешь на 12 винду, когда придет время.
|
|2.29, Энтомолог_русолог (ok), 20:22, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Стоит на игровом компе Win 11
И никаких AI нет, кроме того, что в Edge расширение засунули. Ну так пользуйся нормальным Mozilla Firefox и не увидишь ты этого расширения
Хватит уже бредить и выдумывать AI который тебя преследует и даже под кроватью тебя поджидает
|
|2.61, Аноним (61), 22:08, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
AI в винде по сравнению с разными проблемами на линуксах это даже не цветочки. Это бутончики.
|
|1.10, Аноним (10), 19:33, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Накатить Chicago95 тему на xfce и поставить вайн и получаете "Win32/Linux".
|
|1.12, Аноним (12), 19:40, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А для чего там mutter если они по-сути виртуальный рабочий стол wine запускают? Чтобы сильно быстрым не казался?
|
|
|
|2.20, Мемоним (?), 20:08, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> виртуальный рабочий стол wine
Это разве полноценная оболочка? Я так понимаю они explorer.exe из ReactOS используют для рабочего стола.
|
|1.13, Аноним (13), 19:47, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>В качестве композитного менеджера задействован Mutter.
Опять wayland или всё же на иксах?
Кстати а можно ли заставить wine работать напрямую с drm/kms линукса, чтобы можно было полностью закопать этот ваш wayland?
|
|1.15, Аноним (24), 19:51, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Самой используемой в мире системой в одночасье стал андроид. Ничего из винды не копировали, вообще ничего!!!
Нет ни малейшего смысла копировать винду, тем более 30 летней давности (да-да, 95 год был 30 лет назад). Никакую винду не надо копировать. Ни 98, ни 2000, ни ХР, ни 7, ни 8, ни 10, ни 11. Это тупик мысли. Сколько можно?
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 20:04, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Это тупик мысли. Сколько можно?
Дурак не мыслит, он бьется головой о стену!
|
|
|
|3.50, Аноним (24), 21:34, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вас из криокамеры выпустили? На актуальной венде хорошо работают только программы, собранные изначально под нее, или хотя бы относительно современные. Старые программы уже давно идут лучше под линуксом на вайне.
|
|
|
|4.58, зомбированный (?), 21:51, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у вас какое-то противоречие - разве старые программы не были собранны изначально под винду? а старые системные утилиты тоже хорошо работают через вайн?
|
|2.46, Аноним (40), 21:25, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ничего из винды не копировали, вообще ничего!!!
Нарушили десяток патентов Нокии... Нокия возмутилась, суд встал не сторону Нокии, и внезапно Нокии не стало. И тут "Самой используемой в мире системой в одночасье стал андроид".
|
|1.17, Аноним (17), 20:00, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
скажите этим денисам поповым что у icewm виндузятнитский таскбар и тема есть из коробки, а exe из system32 риктала в префикс вайна скопирует даже домохозяйка
|
|1.19, Аноним на удаленке (?), 20:06, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Прикольно. На самом деле, если portproton будет ращвиваться и дальше тактм де темпом то скоро можно будет 80% софта поставить на ЛЮБОЙ линукс а под потребности большинства остальные 20% выпустят в нативе. Как показала практика, как только появляется бабло сразу все делается быстро и качественно
|
|1.27, Аноним (-), 20:20, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> portproton будет ращвиваться и дальше тактм де темпом то скоро можно будет 80% софта поставить на ЛЮБОЙ линукс
Хаха, а как же Щтабле АПИ из Нонсенс?
> под потребности большинства остальные 20% выпустят в нативе
Думаешь?
Даже тот софт которые есть под лялекс, его разработчики временапи подумывают про дроп.
Типа кикад.
|
|
|
|2.45, Аноним (43), 21:25, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Хаха, а как же Щтабле АПИ из Нонсенс?
Слышал звон, да не знает где он...
|
|2.49, Аноним (-), 21:31, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Хаха, а как же Щтабле АПИ из Нонсенс?
Это касается только внутренних апей ядра Linux. Про которые софт на WinAPI не знает вообще совсем ничего.
И так то если что майкрософт Native API (NT API) тоже меняет - забыв вас спросить можно ли ему. Вон там какой-то сэр аж с горя написал какой-то левый shim позволяющий дрова от дрысняточки запускать в семере. А то его видите ли изменениями апей без дров оставили а на дрыснятку и прочие 11 ему что-то не того.
|
|1.30, раньше было лучше (?), 20:22, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему здесь на всех скринах этих бесчисленных рабочих столов эти глОза? Это какой-то мем или скрытый намёк понятный лишь избранным?
|
|
|
|
|
|3.51, Аноним (26), 21:35, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это прикол xeyes из Xorg двигаешь курсор, а они как-будто наблюдают.
|
|1.38, Аноним (38), 21:00, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Нормальная ОС на ядре Linux c поддержкой виндовых приложений должна выглядеть так:
1. в виртуалке запущено опенсорсное виндовое ядро, сдизайненное под паравиртуализацию. Все операции, которые можно аутсорсить на линукс - аутсорсятся туда.
2. в виндовое ядро можно грузить виндовые драйверы.
3. все объекты виндового ядра зеркалятся в аналогичные объекты хоста. некоторые объекты хоста зеркалятся на гость.
4. для всех виндовых приложений используется вайн, который пропатчен, чтобы пробрасывать некоторые операции через гостя через специальные интерфейсы, но в основном использует линуксовые.
|
|
|
|2.42, Аноним (42), 21:18, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
В нормальной ОС на ядре Linux не должно быть поддержки виндовых приложений ни в каком виде.
|
|2.52, Аноним (-), 21:42, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 2. в виндовое ядро можно грузить виндовые драйверы.
Реактос пробовал. Пока они 30 лет девелопали - сменилось эн версий винды. У них ядра разные. Реактос так и не смог определиться какую винду косплеить - поэтому на практиен там скорее НЕ работают - НИКАКИЕ драйвера :). И красивая теория про поддержку делеза обломалась с треском. На самом деле у реактоса НИКАКАЯ поддержка железа и работает это только на виртуалочке.
|
|2.59, Аноним (54), 21:52, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
делать нефиг?
берёшь 2 компа, один с линуксом, второй с виндой, связываешь их по сети. всё
|
|1.53, Аноним (53), 21:43, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>По мнению создателей Loss32 основным фактором, тормозящим разработку ReactOS, является попытка создания собственного аналога ядра Windows NT, что не позволяет добиться должной поддержки оборудования, стабильности и функциональности.
Так это единственный смысл существования ReactOS - бинарная совместимость, в том числе и с драйверами. В случае, если бы ReactOS действительно смогла бы, можно было бы использовать именно её, не беспокоясь о поддержке железа Linux-ом.
|
|1.56, Аноним (56), 21:49, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Проекту нет недели, а он уже лучше работает как винда чем РекталОС. Последний я хотел приспособить под CI и сборку виндовых бинарей своих плюсовых и растовых проектов, но увы - даже скачать файл из интернета там нельзя - фирефокс из местного репозитория не умеет в TLS, curl не работает уже не помню как, принесённые с помощью такой-то матери на вирт диске в fat32 (никакие guest additions тоже не работают естественно, а то что оно работает только в виртуалке надеюсь не нужно в приличном обществе упоминать) браузеры даже 5 летней давности крашатся.
Реквестирую комментарий от @jeditobe.
|