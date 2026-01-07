The OpenNET Project / Index page

Loss32 - Windows-подобная система, похожая на ReactOS, но на ядре Linux

07.01.2026 19:07

Проект Loss32 развивает дистрибутив Win32/Linux, сочетающий ядро Linux с графическим окружением в стиле Windows, построенным на основе Wine и пользовательских компонентов ReactOS. Дистрибутив ориентирован на воссоздание среды рабочего стола Windows и предоставление средств для бесшовного запуска Windows-приложений, но при этом поддерживает и запуск традиционных Linux-программ. Первый прототип Loss32 планируют опубликовать в этом месяце.

По своим целям проект очень близок к ReactOS и также пытается воссоздать операционную систему в стиле Windows, но отличается от него отказом от использования ядра Windows NT. По мнению создателей Loss32 основным фактором, тормозящим разработку ReactOS, является попытка создания собственного аналога ядра Windows NT, что не позволяет добиться должной поддержки оборудования, стабильности и функциональности. В Loss32 решено сосредоточить усилия на создании среды запуска Windows-приложений, используя системное окружение на основе хорошо работающих Debian 13 и Wine.

В отличие от традиционных дистрибутивов Linux в Loss32 компоненты пространства пользователя по возможности заменены на Wine, а среда рабочего стола базируется на приложениях и библиотеках Win32, таких как explorer.exe и shell32.dll от Wine и проекта ReactOS. В качестве композитного менеджера задействован Mutter. Оформление стилизовано под классический интерфейс Windows, применяемый с конца 1990-х по начало 2010-х годов. Система позволяет загружать и запуска exe-файлы с Windows программами, так как это делается в Windows.



Обсуждение (54)
  • 1.1, Брат Анон (ok), 19:13, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Выглядит более жизнеспособно, чем ReactOS. Но, вот честно -- ну не надо это в Линуксе.
    Есть просто Wine, надо Win -- ну используй Win. Чего извращаться?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:18, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ностальгия
     
     
  • 3.7, _hide1_ (?), 19:26, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это возможность с минимальными затратами развернуть инфраструктуру под Win окружение на несвежем оборудовании.
    Какая ностальгия? Это просто экономия для тех, кому самосвал денег никто не завозит.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 21:47, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разработка надо понимать делается за бесплатно?
     
  • 2.14, pofigist (?), 19:48, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выглядит совершенно нежизнеспособно.
    Попытки собрать в одно место два настолько сильно отличных подхода даёт адову кашу.
     
     
  • 3.37, ананим.orig (?), 20:48, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не больше чем gtk или qt.
    wine в этом плане от них ничем не отличается.
     
  • 3.40, Аноним (40), 21:11, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Народ, наблюдая за "развитием" gtk и qt, всё больше склоняется к Win32API.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 21:21, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не разрабатывает приложения на чистом Win32API. Нормальных вариантов два: электрон и qt.
     
  • 2.39, Аноним (39), 21:01, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и всякое извращение -- потому что это весело
     
  • 2.60, Alex (??), 21:58, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как вегетарианцы любят делать продукты в виде мясных блюд
     

  • 1.3, IdeaFix (ok), 19:21, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сейчас скажут что в Бангладеш еще остались кассы (танки, дирижабли, паровозы, паркоматы, нужное подчеркнуть) на полуоси или там вин3 и им это прям надо-надо на продакшене...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:25, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я уверен, в каком-нибудь Риме, до сих пор банкоматы с 95 можно найти (пару лет назад ещё стояли).
     
  • 2.28, Аноним (28), 20:22, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хаха, чувак в авиации 98 винда до сих пор живет, погугли, и в штатах и россии
     

  • 1.4, dannyD (?), 19:23, 07/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 19:28, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Меня как виндузятника заинтересовало. В 11ой повсеместный AI достал, думаю на что менять. Попробую на Loss32. На Libreoffice уже много лет назад перешел.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 20:16, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тебе как виндузятнику уже пора понять, что ты будешь хавать вообще всё, что тебе приподнесет микрософт. Ты уже захавал 8, 10 и вот уже начал потихоньку привыкать к 11.

    >думаю на что менять
    >Попробую на Loss32

    А перейдешь на 12 винду, когда придет время.  

     
  • 2.29, Энтомолог_русолог (ok), 20:22, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит на игровом компе Win 11
    И никаких AI нет, кроме того, что в Edge расширение засунули. Ну так пользуйся нормальным Mozilla Firefox и не увидишь ты этого расширения
    Хватит уже бредить и выдумывать AI который тебя преследует и даже под кроватью тебя поджидает
     
  • 2.34, зомбированный (?), 20:38, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я на ХР64 работаю - ваще норм, никакой телеметрии...
     
  • 2.61, Аноним (61), 22:08, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AI в винде по сравнению с разными проблемами на линуксах это даже не цветочки. Это бутончики.
     

  • 1.9, Chromium (ok), 19:29, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Windows 12 be like:
     
  • 1.10, Аноним (10), 19:33, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Накатить Chicago95 тему на xfce и поставить вайн и получаете "Win32/Linux".
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:39, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком олдовый линуксвей. Молодежь не смогёт.
     

  • 1.12, Аноним (12), 19:40, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для чего там mutter если они по-сути виртуальный рабочий стол wine запускают? Чтобы сильно быстрым не казался?
     
     
  • 2.20, Мемоним (?), 20:08, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > виртуальный рабочий стол wine

    Это разве полноценная оболочка? Я так понимаю они explorer.exe из ReactOS используют для рабочего стола.

     

  • 1.13, Аноним (13), 19:47, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В качестве композитного менеджера задействован Mutter.

    Опять wayland или всё же на иксах?

    Кстати а можно ли заставить wine работать напрямую с drm/kms линукса, чтобы можно было полностью закопать этот ваш wayland?

     
  • 1.15, Аноним (24), 19:51, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самой используемой в мире системой в одночасье стал андроид. Ничего из винды не копировали, вообще ничего!!!

    Нет ни малейшего смысла копировать винду, тем более 30 летней давности (да-да, 95 год был 30 лет назад). Никакую винду не надо копировать. Ни 98, ни 2000, ни ХР, ни 7, ни 8, ни 10, ни 11. Это тупик мысли. Сколько можно?

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:04, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Это тупик мысли. Сколько можно?

    Дурак не мыслит, он бьется головой о стену!

     
  • 2.35, зомбированный (?), 20:40, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смысл в том, что есть множество программ и игр, которые хорошо работают только на Мастдай !
     
     
  • 3.50, Аноним (24), 21:34, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вас из криокамеры выпустили? На актуальной венде хорошо работают только программы, собранные изначально под нее, или хотя бы относительно современные. Старые программы уже давно идут лучше под линуксом на вайне.
     
     
  • 4.58, зомбированный (?), 21:51, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у вас какое-то противоречие - разве старые программы не были собранны изначально под винду? а старые системные утилиты тоже хорошо работают через вайн?
     
  • 2.46, Аноним (40), 21:25, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего из винды не копировали, вообще ничего!!!

    Нарушили десяток патентов Нокии... Нокия возмутилась, суд встал не сторону Нокии, и внезапно Нокии не стало. И тут "Самой используемой в мире системой в одночасье стал андроид".

     
     
  • 3.47, Аноним (40), 21:27, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. опечатка: "суд встал нА сторону"
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:00, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    скажите этим денисам поповым что у icewm виндузятнитский таскбар и тема есть из коробки, а exe из system32 риктала в префикс вайна скопирует даже домохозяйка  
     
  • 1.19, Аноним на удаленке (?), 20:06, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно. На самом деле, если portproton будет ращвиваться и дальше тактм де темпом то скоро можно будет 80% софта поставить на ЛЮБОЙ линукс а под потребности большинства остальные 20% выпустят в нативе. Как показала практика, как только появляется бабло сразу все делается быстро и качественно
     
  • 1.26, Аноним (26), 20:19, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лепота! То, что нужно!
     
  • 1.27, Аноним (-), 20:20, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > portproton будет ращвиваться и дальше тактм де темпом то скоро можно будет 80% софта поставить на ЛЮБОЙ линукс

    Хаха, а как же Щтабле АПИ из Нонсенс?

    >  под потребности большинства остальные 20% выпустят в нативе

    Думаешь?
    Даже тот софт которые есть под лялекс, его разработчики временапи подумывают про дроп.
    Типа кикад.

     
     
  • 2.45, Аноним (43), 21:25, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хаха, а как же Щтабле АПИ из Нонсенс?

    Слышал звон, да не знает где он...

     
  • 2.49, Аноним (-), 21:31, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хаха, а как же Щтабле АПИ из Нонсенс?

    Это касается только внутренних апей ядра Linux. Про которые софт на WinAPI не знает вообще совсем ничего.

    И так то если что майкрософт Native API (NT API) тоже меняет - забыв вас спросить можно ли ему. Вон там какой-то сэр аж с горя написал какой-то левый shim позволяющий дрова от дрысняточки запускать в семере. А то его видите ли изменениями апей без дров оставили а на дрыснятку и прочие 11 ему что-то не того.

     

  • 1.30, раньше было лучше (?), 20:22, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему здесь на всех скринах этих бесчисленных рабочих столов эти глОза? Это какой-то мем или скрытый намёк понятный лишь избранным?
     
     
  • 2.36, Аноним (10), 20:45, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во! Хотелось бы узнать в чём прикол.
     
     
  • 3.51, Аноним (26), 21:35, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это прикол xeyes из Xorg двигаешь курсор, а они как-будто наблюдают.
     
  • 2.57, Аноним (54), 21:50, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотрят какой ты введёшь пароль
     

  • 1.32, Аноним (32), 20:27, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да не надо это откапывать.
     
  • 1.38, Аноним (38), 21:00, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальная ОС на ядре Linux c поддержкой виндовых приложений должна выглядеть так:
    1. в виртуалке запущено опенсорсное виндовое ядро, сдизайненное под паравиртуализацию. Все операции, которые можно аутсорсить на линукс - аутсорсятся туда.
    2. в виндовое ядро можно грузить виндовые драйверы.
    3. все объекты виндового ядра зеркалятся в аналогичные объекты хоста. некоторые объекты хоста зеркалятся на гость.
    4. для всех виндовых приложений используется вайн, который пропатчен, чтобы пробрасывать некоторые операции через гостя через специальные интерфейсы, но в основном использует линуксовые.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 21:18, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В нормальной ОС на ядре Linux не должно быть поддержки виндовых приложений ни в каком виде.
     
  • 2.44, Аноним (44), 21:23, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, не знал что нужно так делать. Буду ждать.
     
  • 2.52, Аноним (-), 21:42, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2. в виндовое ядро можно грузить виндовые драйверы.

    Реактос пробовал. Пока они 30 лет девелопали - сменилось эн версий винды. У них ядра разные. Реактос так и не смог определиться какую винду косплеить - поэтому на практиен там скорее НЕ работают - НИКАКИЕ драйвера :). И красивая теория про поддержку делеза обломалась с треском. На самом деле у реактоса НИКАКАЯ поддержка железа и работает это только на виртуалочке.

     
  • 2.59, Аноним (54), 21:52, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    делать нефиг?
    берёшь 2 компа, один с линуксом, второй с виндой, связываешь их по сети. всё
     

  • 1.48, Аноним (-), 21:29, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Starting Linux'95... :))
     
  • 1.53, Аноним (53), 21:43, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >По мнению создателей Loss32 основным фактором, тормозящим разработку ReactOS, является попытка создания собственного аналога ядра Windows NT, что не позволяет добиться должной поддержки оборудования, стабильности и функциональности.

    Так это единственный смысл существования ReactOS - бинарная совместимость, в том числе и с драйверами. В случае, если бы ReactOS действительно смогла бы, можно было бы использовать именно её, не беспокоясь о поддержке железа Linux-ом.

     
  • 1.56, Аноним (56), 21:49, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проекту нет недели, а он уже лучше работает как винда чем РекталОС. Последний я хотел приспособить под CI и сборку виндовых бинарей своих плюсовых и растовых проектов, но увы - даже скачать файл из интернета там нельзя - фирефокс из местного репозитория не умеет в TLS, curl не работает уже не помню как, принесённые с помощью такой-то матери на вирт диске в fat32 (никакие guest additions тоже не работают естественно, а то что оно работает только в виртуалке надеюсь не нужно в приличном обществе упоминать) браузеры даже 5 летней давности крашатся.

    Реквестирую комментарий от @jeditobe.

     
     
  • 2.63, Аноним (63), 22:12, 07/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так релиза ещё не было.      
     

  • 1.62, Аноним (63), 22:10, 07/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну все теперь я наконец увидел всё.
     

