Проект Loss32 развивает дистрибутив Win32/Linux, сочетающий ядро Linux с графическим окружением в стиле Windows, построенным на основе Wine и пользовательских компонентов ReactOS. Дистрибутив ориентирован на воссоздание среды рабочего стола Windows и предоставление средств для бесшовного запуска Windows-приложений, но при этом поддерживает и запуск традиционных Linux-программ. Первый прототип Loss32 планируют опубликовать в этом месяце.

По своим целям проект очень близок к ReactOS и также пытается воссоздать операционную систему в стиле Windows, но отличается от него отказом от использования ядра Windows NT. По мнению создателей Loss32 основным фактором, тормозящим разработку ReactOS, является попытка создания собственного аналога ядра Windows NT, что не позволяет добиться должной поддержки оборудования, стабильности и функциональности. В Loss32 решено сосредоточить усилия на создании среды запуска Windows-приложений, используя системное окружение на основе хорошо работающих Debian 13 и Wine.

В отличие от традиционных дистрибутивов Linux в Loss32 компоненты пространства пользователя по возможности заменены на Wine, а среда рабочего стола базируется на приложениях и библиотеках Win32, таких как explorer.exe и shell32.dll от Wine и проекта ReactOS. В качестве композитного менеджера задействован Mutter. Оформление стилизовано под классический интерфейс Windows, применяемый с конца 1990-х по начало 2010-х годов. Система позволяет загружать и запуска exe-файлы с Windows программами, так как это делается в Windows.