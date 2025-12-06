Кандидаты в релизы Wine 11 и Wine-staging 11

|
"По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 253 дополнительных патча. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.0-rc1 и перенесены свежие изменения из vkd3d."
Это как понять, Vulkan уже в Wine? то есть DXVK ставить не нужно теперь или как это понять?
Какие-то странные вопросы. Вулкан всегда был в wine, как он работать иначе будет. Vkd3d это directx12, dxvk это всё остальное. Правда, он у меня так и не работал нормально, vkd3d-proton надо отдельно устанавливать (этот работал, сложно сказать, сколь нормально). Тут больше что даже с текстом проблемы в gdi у апстрима, приходится на proton полагаться.
А если бы у Sun получилось отсудить у Гугла миллиарды за Java API, то Microsoft мог бы отсудить миллиарды у Wine?
> А если бы у Sun получилось отсудить у Гугла миллиарды за Java
> API, то Microsoft мог бы отсудить миллиарды у Wine?
На вайне никто не зарабатывает сотни триллионов американских долларов. Кроме того, сам майкрософт заинтересован в существовании вайна.
это m$ сам вечно путается в чем он заинтересован. ну кроме $ конечно.
Sun в свое время отсудил у Microsoft аж 20 млн за Microsoft Java (олды помнят). Так началась история dotNET. Сильно помогло это Sun?
Когда оболочку завезут чтоб wine вместо иксов и вяленого использовать? ReactOS - это ось, не подходит.
Этак, с учётом качества винды 11, вайн скоро станет "Windows better than Windows", как когда-то полуось.
Юзер все равно будет использовать то что ему насильно запихивают.
