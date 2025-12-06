Кандидаты в релизы Wine 11 и Wine-staging 11

Началось тестирование первого кандидата в релизы Wine 11.0, открытой реализации WinAPI. Кодовая база переведена на стадию заморозки перед релизом, который ожидается во второй половине января. По сравнению с выпуском Wine 10.20 закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 175 изменений.

Наиболее важные изменения:

Движок Wine Mono обновлён до выпуска 10.4.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.

Данные локализации обновлены до версии Unicode CLDR 48 (Unicode Common Locale Data Repository).

Реализована поддержка работы на 64-разрядных системах модуля TWAINDSM для сканеров.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Photoshop CS 2, Office 2013, Tapps2, DirMaster, Gramps 5.2.0, FL Studio, cmd.exe.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Resident Evil 2, King's Quest: Mask of Eternity, Mahjong, Mugen, Oblivion, Mass Effect Legendary.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.0-rc1, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 253 дополнительных патча. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.0-rc1 и перенесены свежие изменения из vkd3d.



