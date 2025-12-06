The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Кандидаты в релизы Wine 11 и Wine-staging 11

06.12.2025 11:20

Началось тестирование первого кандидата в релизы Wine 11.0, открытой реализации WinAPI. Кодовая база переведена на стадию заморозки перед релизом, который ожидается во второй половине января. По сравнению с выпуском Wine 10.20 закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 175 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Wine Mono обновлён до выпуска 10.4.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.
  • Данные локализации обновлены до версии Unicode CLDR 48 (Unicode Common Locale Data Repository).
  • Реализована поддержка работы на 64-разрядных системах модуля TWAINDSM для сканеров.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Photoshop CS 2, Office 2013, Tapps2, DirMaster, Gramps 5.2.0, FL Studio, cmd.exe.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Resident Evil 2, King's Quest: Mask of Eternity, Mahjong, Mugen, Oblivion, Mass Effect Legendary.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.0-rc1, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 253 дополнительных патча. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.0-rc1 и перенесены свежие изменения из vkd3d.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Новые версии Wine 10.20, Vkd3d 1.18 и vkd3d-proton 3.0
  3. OpenNews: Компания Valve представила приставку Steam Machine и VR-шлем Steam Frame, поставляемые с Linux
  4. OpenNews: Обновление Steam Client для Linux с включением по умолчанию Proton для запуска Windows-игр
  5. OpenNews: Стабильный релиз Proton 10.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64388-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zombimister (ok), 11:37, 06/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 253 дополнительных патча. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.0-rc1 и перенесены свежие изменения из vkd3d."

    Это как понять, Vulkan уже в Wine? то есть DXVK ставить не нужно теперь или как это понять?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:45, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие-то странные вопросы. Вулкан всегда был в wine, как он работать иначе будет. Vkd3d это directx12, dxvk это всё остальное. Правда, он у меня так и не работал нормально, vkd3d-proton надо отдельно устанавливать (этот работал, сложно сказать, сколь нормально). Тут больше что даже с текстом проблемы в gdi у апстрима, приходится на proton полагаться.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:56, 06/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А если бы у Sun получилось отсудить у Гугла миллиарды за Java API, то Microsoft мог бы отсудить миллиарды у Wine?
     
     
  • 2.10, Аноним (3), 12:24, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если бы у Sun получилось отсудить у Гугла миллиарды за Java
    > API, то Microsoft мог бы отсудить миллиарды у Wine?

    На вайне никто не зарабатывает сотни триллионов американских долларов. Кроме того, сам майкрософт заинтересован в существовании вайна.

     
     
  • 3.14, dannyD (?), 12:47, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это m$ сам вечно путается в чем он заинтересован. ну кроме $ конечно.
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:56, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sun в свое время отсудил у Microsoft аж 20 млн за Microsoft Java (олды помнят). Так началась история dotNET. Сильно помогло это Sun?
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:07, 06/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну все, скоро вайн 12, а значит обскачет винду
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:07, 06/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:11, 06/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, скоро новое DLC выходит:
    https://store.steampowered.com/app/1601580/Frostpunk_2/
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 12:35, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем оно? От оригинального Frostpunk там мало чего осталось. Вместо простого, внятного, но дико затягивающего градостроительного симулятора - ударились в какой-то адский макроменеджмент (или как это правильно называется). Наиграл 470 часов в 1ю часть, и 82 часа во 2ю (затем удалил). По сути это игры разных жанров.
     
     
  • 3.13, Аноним (9), 12:39, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тем не менее очень интересная.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:31, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят фильм для дураков, а мне понравилось.
     
     
  • 5.20, Аноним (9), 13:32, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну бывает. Посмотрите оценки в стиме.
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:35, 06/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда оболочку завезут чтоб wine вместо иксов и вяленого использовать? ReactOS - это ось, не подходит.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:28, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Reactos мало дл чего подходит
     

  • 1.15, anonblmus (?), 12:54, 06/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этак, с учётом качества винды 11, вайн скоро станет "Windows better than Windows", как когда-то полуось.
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 13:32, 06/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзер все равно будет использовать то что ему насильно запихивают.
     

  • 1.21, Аноним (17), 13:36, 06/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я дико извиняюсь, но в ReactOS починили USB драйвер. На новость потянет.https://habr.com/ru/companies/reactos/articles/973432/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру