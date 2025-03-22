Выпуск операционной системы ReactOS 0.4.15

После более трёх лет разработки представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.15, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows, а также предлагающий оформление в стиле Windows. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (117 МБ) и Live-сборка (в zip-архиве 85 МБ). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. После прошлого выпуска внесено более 8600 изменений и закрыто 1319 отчётов о проблемах. Ключевые изменения: Визуальный стиль по умолчанию изменён на стиль "Mizu".

Добавлена поддержка размещения крупных пиктограмм в панели задач.

Добавлена поддержка архивов в формате ZIP, с которыми можно работать в файловом менеджере, как c виртуальной файловой системой, а также распаковывать при помощи отдельного мастера.

На рабочий стол добавлена пиктограмма "Internet Browser" для вызова web-браузера.

Решены проблемы с некорректным отображением пиктограмм в приложениях, таких как Microsoft Office 2000, Microsoft Visual Basic 6 и Hoyle Cards. Повышена стабильность работы библиотеки Shell32.

В ядре значительно переделан PnP-менеджер (Plug and Play), что расширило возможности ReactOS по запуску сторонних драйверов, созданных для Windows.

Добавлена возможность загрузки ReactOS с USB-устройств на чипсетах с контроллерами EHCI, OHCI и UHCI. Решены проблемы с зацикливанием в USB-драйвере при неготовности USB-устройства, мешавшие загрузке на некоторых системах.

Улучшен звуковой стек. Из Windows Driver Kit (WDK) перенесён драйвер AC’97, позволяющий использовать звук при установке в VirtualBox и выборе в настройках звукового контроллера ICH AC’97 или при загрузке на системах со старыми материнскими платами. Добавлена поддержка более высокой частоты дискретизации, многоканального вывода, новых форматов звуковых файлов и зацикливания воспроизведения wav-файлов.

В системе управления памятью переработан механизм "Section Objects", позволяющий совместно использовать области памяти. Изменение решило проблему с невозможностью запуска исполняемых файлов с внешних разделов, таких как сетевые хранилища и совместные диски виртуальных машин.

Из Windows Driver Kit (WDK) перенесён драйвер FAT, открытый компанией Microsoft. Новый драйвер FAT решил проблемы с низкой стабильностью и производительностью старого драйвера, а также позволил реализовать корректное извлечение внешних устройств.

Реализованы механизмы для восстановления, сброса состояния и кэширования реестра, позволившие повысить живучесть системы в случае аварийного завершения или выключения питания. Механизм восстановления позволяет автоматически откорректировать повреждённые области реестра, механизм сброса состояния (flush) обеспечивает периодическое сохранение изменений на диск, а кэширование заметно повышает скорость работы с реестром.

В ядре улучшена подсистема Se (Security Subsystem), в которой реализован механизм для управления доступом к системным объектам.

Расширены возможности базовых приложений и системных утилит. Например, в графическом редакторе Paint появился инструмент для работы с текстом, а в текстовом редакторе Notepad реализован диалог вывода на печать. Улучшен IME (Input Method Editor) для управления методами ввода.

Добавлена начальная поддержка загрузки на многопроцессорных системах со включённым режимом SMP.

Значительно улучшена работа в 64-разрядном режиме.

Добавлена новая утилита командной строки tasklist для отображения списка активных задач.

Обновлён код сторонних компонентов: ACPICA 20210730, mpg123 1.26.2, mbedtls 2.16.11, libxml2 2.9.12.

Добавлены Windows Driver Framework и Kernel Mode Driver Framework от Microsoft.

Реализации d3dx9 и wininet синхронизированы с Wine 6.0, msi с Wine Staging 7.3, а dbghelp с Wine Staging 5.16. В regapi перенесены DLL из Wine Staging 5.7, а в dbgeng из Wine Staging 4.18. В gdi32 из Wine перенесён код для поддержки формата Metafile. В master-ветке дополнительно развивается поддержка UEFI, SMP и управления энергопотреблением, добавлены графический инсталлятор и драйвер NTFS.



