Выпуск операционной системы ReactOS 0.4.15

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|1.1, Аноним (1), 11:35, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Решены проблемы с зацикливанием в USB-драйвере при неготовности USB-устройства, мешавшие загрузке на некоторых системах.
Эта проблема и в Windows не решена.
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|3.27, Аноним (1), 12:20, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда лично ставишь сотни компьютеров, попадаются материские платы с таким эффектом. Обычно помогает обновление биоса.
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|4.40, EuPhobos (ok), 12:42, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, встречал такое не раз, но то что ты описываешь к ОС не имеет никакого отношения. Бывает такое POST даже не пикает, пока не вынешь USB устройство, которое залочило всё.. Это да, к материнке относится, поэтому, причём тут ОС?
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|5.55, Аноним (55), 13:18, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Может быть, потому что после биоса стартует винда и именно про нее и озвучены проблемы?
Не раз сам наблюдал ситуцию - пока не вынешь флешку винда не загрузится, хотя этап загрузки биоса пройден успешно.
При запуске же в дебаг режиме (ну это, когда как в линуксе, строчки загрузки драйверов на экран выводятся), мелкий пакостник достаточно быстро обнаруживался.
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|3.67, Аноним (67), 13:42, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть такая фигня, у меня проялялась с клоном DSLogic, при перезагрузке системы винда стопорится на заставке и пока его не выдернешь загрузка не пойдёт. Но нужна именно перезагрузка, если это загрузка после включения то всё ок.
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|1.6, Аноним (-), 11:45, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Святые макароны! Оно еще живое??
> Microsoft Office 2000, Microsoft Visual Basic 6 и Hoyle Cards
Как будто в вернулся в универ 🥹
Хорошие были времена))
> Реализации d3dx9 и wininet синхронизированы с Wine 6.0
Тут вот прям рядышком новость "Выпуск Wine 10.4"...
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|2.20, Аноним (20), 12:01, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Святые макароны! Оно еще живое??
Оно и не умирало, разработка постоянно ведётся.
> Тут вот прям рядышком новость "Выпуск Wine 10.4"...
Тут нужно не забыть, что ReactOS нацелен на совместимость с XP, в то время как Wine затрагивает и более новые системы.
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|3.24, Аноним (-), 12:14, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Оно и не умирало, разработка постоянно ведётся.
Вы наверное хотели сказать "оно особо и не жило"))
> ReactOS нацелен на совместимость с XP
Вот этот момент всегда удивлял.
Почему именно ХР? Кому оно сейчас нужно? Так и вин98 можно было бы взять за эталон.
Семерка была бы более актуальна.
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|3.30, Аноним (30), 12:22, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Тут нужно не забыть, что ReactOS нацелен на совместимость с XP
А не Windows 2003 Server?
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|5.54, Аноним (55), 13:14, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну почему же.
Я отлично помню, как одна серверная ось постоянно по умолчанию устанавливала windows media player, а потом доблестно скачивала для него обновления для устранения найденных уязвимостей.
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|2.64, Афроним (?), 13:37, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вайн это для тестировщиков, а это отмореженый стабл и кста, ты чего такой старый?)
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|1.8, Аноним (8), 11:46, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нужна графическая ос для запуске в облаке, для организация виртуального рабочего стола VDI. Текущее решение (xrdp - Xfce, 20 компов)
возможные решения
- Web Apps (like google workspaces, gmail, ms outlook cloud)
- Web remote apps, что-от вроде vnc-per-app
- Web VNC
- RDP
Кто знает легкую ос для Web VNC для облака ?
(пока есть идем попробовать перейти alpine )
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|2.10, нах. (?), 11:48, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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товарищ, уточните - вы _запускать_ или _работать_ в ней собираетесь?
Если запускать - alpine идеальна. А если работать - то уточните в чем заключается работа.
Пока ощущение что вам не для работы а для отчета об импортозамещании.
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|2.51, Аноним (55), 13:11, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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и почему как не в себя жрущий XFCE?
Вам что, openbox или jwm\i3 религия запрещает использовать?
И да, тут тебе никто ничего не должен - сам делай!
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|1.9, нах. (?), 11:47, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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лудшая ос для запуска в виртбоксе подоспела, налетай-разбирай - новые обои и офис2000 уже почти совсем но еще немного глючит.
упорству храбрых... в принципе, были б лишние деньги, я б даже заслал в этот оркестр.
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|2.17, Аноним (30), 12:00, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>лудшая ос для запуска в виртбоксе
Из их вики:
Note: VirtualBox 5.2.44 version is highly and strongly recommended, but 6.0.24 version can also work. Most versions of VirtualBox from 6.1.x branch onwards (including both VirtualBox 6.1.x and 7.0.x branches) are still very buggy and unstable, causes fake regressions to be found in ReactOS.
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|3.26, нах. (?), 12:17, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> VirtualBox 5.2.44 version is highly and strongly recommended,
В принципе, я с ними почти согласен (в смысле, strongly recommended не только для лудшей ос), единственная проблема - он как-то ниочинь компилится с модными ведрами. И даже во фре.
Впрочем, для запуска ос 2000го года вполне годится хост 2010го, чо мы, в самом-то деле.
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|3.49, Аноним (55), 13:06, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну то бишь фактически ребята пилят свой клон 2000 винды, под выпущенную лет 5 назад и уже не поддерживаемую виртуалочку?
Ну успехов им.
( VirtualBox 5.2.x is no longer supported! )
Больше кажется, что какой то упоротый просто не может бросить свое начинание, ведь вложил в не жизнеспособный проект пол-жизни.
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|4.50, Аноним (55), 13:08, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дополню:
И осталось дождаться, когда актуальные операционные системы перестанут поддерживать запуск VBox 5.2, и тогда нам порекомендуют для этого установить какую нибудь winxp.
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|3.58, Аноним (58), 13:27, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Most versions of VirtualBox from 6.1.x branch onwards (including both VirtualBox 6.1.x and 7.0.x branches) are still very buggy and unstable, causes fake regressions to be found in ReactOS.
Ну-ну. Только у них почему-то
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|4.83, Аноним (30), 14:46, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Справедливости ради, багов в 7 версии VirtualBox хватает. Правда остальные ОС запускаются.
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|1.12, Аноним (12), 11:50, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что случилось с btrfs-win драйвером в ReactOS? Уверен что видел ранее возможность установки на btrfs раздел. А в новом релизе такой возможности не увидел.
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|1.22, Аноним (30), 12:08, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Реализованы механизмы для восстановления,
>сброса состояния и кэширования реестра,
>позволившие повысить живучесть системы в
>случае аварийного завершения или выключения питания.
>Механизм восстановления позволяет автоматически
>откорректировать повреждённые области реестра,
>механизм сброса состояния (flush) обеспечивает
>периодическое сохранение изменений на диск,
>а кэширование заметно повышает скорость работы с реестром.
Кто-нибудь, расскажите им про scandisk и файловые системы с журналированием. А ещё про драйвер дискового кэша в памяти.
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|2.32, Аноним (1), 12:28, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В том-то и дело, что оно называется release! Т.е. нечно, по мнению разработчиков, пригодное для практического применения.
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|1.38, Патриот (??), 12:39, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ребята никак не вылезут из 90-х. Видать их Windows'95 очень уж впечатлила.
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|1.41, нейм (?), 12:43, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нууу раз это отряхнули из шкафа, то и Шигорина откопать осталось
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|2.70, n00by (ok), 13:49, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видел на недавней конференции, критиковал "новый, независимый язык программирования, поддерживающий кириллическую знаковую систему" следующим аргументом:
"английский ... для таких вот языков общения с тупыми железками и тем, кого считают быдлом ... подходит лучше русского"
В общем, без инглиша в айтишечке никуда. ;)
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|1.42, Аноним (42), 12:48, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлена поддержка архивов в формате ZIP, с которыми можно работать в файловом менеджере, как c виртуальной файловой системой, а также распаковывать при помощи отдельного мастера.
Лучше бы полностью выкинули, и просто поставляли 7zip из коробки.
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|2.45, Аноним (55), 12:59, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не понимаешь, они именно что хотят повторить "как в виндовс".
Поэтому и обыкновенный zip deflate, вместо 7zip.
Дальнейший путь их развития ты уже начал представлять?
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|3.86, Аноним (86), 14:52, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Повторить "как в Windows" - это полное сумасшествие. Кому нужен Windows - его исходники сливали. А независимо повторить - точь-в-точь не получится, будет гарантирован фейл. Поэтому стремиться надо не "точь-в-точь как в виндовой параше", а "совместимо, но лучше". И отдельный standalone-хлам вроде поддержки zip в GUI или notepad.exe роли в совместимости не играют, выкинуть и забыть.
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|4.118, Аноним (55), 16:13, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, по поводу сумасшествия - чуть выше уже было про самурая, у которого нет цели, а есть только путь по граблям.
Я не спорю, ребята молодцы, сделали много - "Безумству храбрых поем мы песню",
но вот проблем с заимствованием лицензионных частей из не совсем свободной операционной системы они совсем не замечают?
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|1.43, Аноним (42), 12:55, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
ОС полностью неработоспособна, намного хуже, чем было 7 лет назад 1 VirtualBox... большой текст свёрнут, показать
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|1.44, Аноним (55), 12:58, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>для восстановления, сброса состояния и кэширования реестра
А разве реестр в подобном виде не залицензирован мелкомягкими?
И он у них наверное еще и совместим с МС?
Ну как бы, в тот момент, когда они станут известны большинству хомячков, майкрософт или или засудит, или скупит на корню. Или и то и другое вместе, а потом закроет.
Сколько они уже колупаются реверсинжинирингом в этом, лет 20?
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|1.46, Аноним (46), 13:00, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зачем повторять ошибки прошлого и восстанавливать теперь уже точно труп лишь по одной только причине что wine os как вторая винда не нужна
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|1.47, Аноним (114), 13:05, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А деньги из росбюджета полученные вернуть не хотят? Ведь ничего не сделали и не сделают
Хотелось бы узнать о возврате денег в бюджет
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|2.59, n00by (ok), 13:29, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не хотят. Иначе возникнет прецедент и следом могут попросить у "делателей" Линукс.
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|3.80, Tita_M (ok), 14:22, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ReactOS ни копейки не получил от Российского государства. ЕМНИП, ему ставят в вину, что дескать на Селигере получил гос. деньги, на самом деле это был грант от фирмы LG, вроде сто или двести тысяч рублей.
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|4.95, n00by (ok), 15:12, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если это так, значит достаточно было подать заявку, что бы теперь имелись основания требовать. И в моём предложении ничего не меняется, ведь кроме трендового сета иконок что было в дистрибутивах создано?
Компании «Альт Линукс», «НТЦ ИТ Роса», «Постгрес профессиональный», «Ред Софт» и «Реактос» подали заявки на господдержку разработок отечественных СУБД и клиентских и серверных ОС. По словам министра связи Николая Никифорова, поддержка разработчиков базового отечественного ПО может начаться в 2015 г.
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|3.87, Аноним (86), 14:54, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В РФ право не прецедентное, да и вообще не право (впрочем, как и везде). Важно не что там в отдельном случае решили, и не что в законе написано, а кто чей вассал и с кем делится.
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|1.48, Аноним (46), 13:06, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уже есть Xwayland , Vulkan поддержка OGL , нет: давай восстановим никрофила и заменим на qt5 какую нибудь виндо окошко и потом чё то там из этого каканойда будем делать.
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|1.52, зомбированный (?), 13:11, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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это даже круче, чем Alt Linux - потому-что по сути это чисто Российская разработки с нуля, россияне могут гордиться, что у них хоть такое делают!!!
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|2.53, Аноним (53), 13:14, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запомни лампы тем более чужие априори не могут считаться разработкой дружок
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|2.98, Аноним (98), 15:25, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там огромное заимстование из wine, который пишется не в России.
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|1.57, Аноним (57), 13:21, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Windows, MacOS и Linux - это реальность, она может вам не нравится, но такие вот дела; всё остальное можно охарактеризовать как: что мертво - умереть не может!
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|1.66, Аноним (66), 13:39, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот вы тут регаете немодный ReactOS. А они кстати, с нуля пилят свой опус, и вроде не используют ядро дяди Линуса? Или это дистрибутив линукса? Если у ReactOS исключительно всё своё без сторонних библиотек, тогда стёб непонятен.
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|2.68, n00by (ok), 13:43, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто пилил с нуля, упилил давно в Микрософт. А эти имели неосторожность попросить гос.поддержку, из-за чего линуксоиды традиционно их травят, полагая себя монополистами в этом благородном деле.)
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|5.102, n00by (ok), 15:33, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меня это огорчение несказанно удивило, когда увидел в чатике майнтайнеров моей самой любимой ОС. Позже стало понятно, почему. В ReactOS может и получается не очень, но они всё же что-то делают, а потому потенциально у них больше шансов, если исключить попилы.
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|6.104, Аноним (114), 15:43, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В РекталОС не получается ничего
За 25+ лет они даже загружаться на реальном железе не стали
Какие еще у них шансы?
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|7.108, n00by (ok), 15:54, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У них не получается, а ты вообще ничего не делаешь, только пилишь бюджет и гадишь тем, кто делает. У тебя 0 шансов, это вопрос лишь времени.
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|8.116, Аноним (114), 16:10, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты бредишь Я работал в бюджетной организации 25 лет назад за зарплату и с момент... текст свёрнут, показать
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|6.113, нах. (?), 16:04, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Меня это огорчение несказанно удивило
лосенок маленький, на всех не хватит, чего удивительного.
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|4.92, Аноним (114), 15:03, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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При медведеве они получили деньги из бюджета
Само собой ничего на них не сделали
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|3.75, Аноним (75), 13:58, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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П*здаб*л разряда подкупленный 10 уровня, всё что надо реализовано в Е2К на уровне совместимости, это работает на железе начала 2х-тысячных, оно выберется из него, кто, когда и куда никто не вем* рано или поздно, сейчас на очень внушительное количество.
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|4.100, n00by (ok), 15:29, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я рад, что ты наконец-то представился. Теперь сообщи, на кого из нижеперечисленных ты работаешь и зачем ты всё это написал.
Компании «Альт Линукс», «НТЦ ИТ Роса», «Постгрес профессиональный», «Ред Софт» и «Реактос» подали заявки на господдержку разработок отечественных СУБД и клиентских и серверных ОС.
|
|1.69, Аноним (75), 13:45, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот думаю, а почему всё открытое ассоциируется с Лунукс, что хайпанули на GPL-ном совте так кстати подошедшем? А добавили что-то полупроприетарное/ откровенно проприетарное, угу, всем на благо, а это надо ненавидеть от всей души.))
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|1.74, Аноним (74), 13:58, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Спасибо чувакам за попытки таки сдвинуть винду с монопольных позиций, но пока глючновато. Internet Browser не запускается, при ручном запуске IE он открывается, но показывается просто пустая страница, чтобы ты не открывал, даже попробовать скачать нормальный браузер не получится. У меня была такая проблема в Android-x86. Если нет дефолтного браузера, то скачать его нечем.
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|2.77, Спикео (?), 14:05, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты намекаешь ждут кто им веб енджине на Кью те 5 подкинет что бы стырить и с напыженными мордами вверх ходили от собственной значимости
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|2.78, Tita_M (ok), 14:13, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть менеджер приложений - RApps, ярлык на рабочем столе. Оттуда можно несколько разных браузеров скачать и установить, да и не только браузеров.
Плюс к этому встроенный браузер должен работать только если при установки системы вы установили GECKO-движок в конце установки.
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|2.106, Аноним (106), 15:51, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Монополия - это не "очинь многа установок и вообще мне не нравится", а вполне конкретный экономический термин. Моно. Полия. Значения сам найдешь.
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|1.79, Аноним (75), 14:15, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если пользователям оцениваемом как 98% вернут им понятный интерфейс взаимодействия с ОС, понятные правила установки и хотя бы тот набор приложений которые были на момент середины 90х, то этот ваш Линукс вот в *уй не упёрся...
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|2.81, Ubi (?), 14:43, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нафиг винда если есть btrfs ? Если любитель , а не разработчик то естественно иди туда раз там лучше по состоянию твоей психики , ну вот что то всё что есть щас какие то планшеты , оборудование для чего то ещё то туда конечно не втыкают Винду , а значит с виндой что то не то раз она ещё не в беспилотных авто
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|1.84, Аноним (84), 14:48, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Круто, на 64 метрах запускается. Единственная альтернатива связке Linux+WINE для слабых конфигураций.
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|2.93, Аноним (114), 15:04, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как неработающее нечто может быть альтернативой тому что работает?
РекталОС не работает. Вообще
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|2.94, Аноним (82), 15:06, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Круто, на 64 метрах запускается.
В виртуалке? Так а чего бы не запуститься, когда всё кэшируется.
> Единственная альтернатива связке Linux+WINE для слабых конфигураций.
Доо, так и представил себе Linux+WINE на 64 МБ.
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|3.115, нах. (?), 16:08, 22/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Единственная альтернатива связке Linux+WINE для слабых конфигураций.
> Доо, так и представил себе Linux+WINE на 64 МБ.
странно, как это настоящая вендапоганая ухитрялась и на 32х неплохо работать? Впрочем, линукс тех, доплатиновых, времен и на восьми у меня жил вполне прилично, но без wine, конечно - мы ж хотели бороться со злом а не возглавить его.
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|1.97, Аноним (-), 15:20, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давно читал, что за ReactOS были Поносов и Алкснис. Алкснис умер от старости. Поносов как? Принимает участие в проекте?
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|1.99, Анониссимус (?), 15:27, 22/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Такое ощущение, что им работающая ось и не нужна особо. Пилят ради процесса. Если бы было бы иначе, то вместо пейнта и зип-архивов они бы занялись плотной интегацией вайна в свою ректалос, и апстримного, а не 6-го. Плотно занялись бы прослойкой для запуска вендовых драйверов. И линуксовых тоже. А так -- оно обречено никогда не вылезти из виртуалки, и не зайти дальше запуска пейнта (и вёрда 2000, если очень постараться).
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