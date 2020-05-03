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Новая версия сборочного окружения RosBE (ReactOS Build Environment)

03.05.2020 12:16

Разработчики операционной системы ReactOS, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows, опубликовали новый выпуск сборочного окружения RosBE 2.2 (ReactOS Build Environment), включающего набор компиляторов и инструментов, которые можно использовать для сборки ReactOS в Linux, Windows и macOS. Выпуск примечателен обновлением набора компиляторов GCC до версии 8.4.0 (последние 7 лет для сборки предлагался GCC 4.7.2). Ожидается, что использование более современной версии GCC за счёт заметного расширения средств диагностики и анализа кода упростит выявление ошибок в кодовой базе ReactOS и позволит перейти к применению в коде новых возможностей языка C++.

В состав сборочного окружения также включены пакеты для создания парсеров и лексических анализаторов Bison 3.5.4 и Flex 2.6.4. Ранее в коде ReactOS поставлялись уже сгенерированные при помощи Bison и Flex парсеры, а теперь они могут быть созданы во время сборки. Обновлены версии Binutils 2.34, CMake 3.17.1 с патчами ReactOS, Mingw-w64 6.0.0 и Ninja 1.10.0. Несмотря на прекращение поддержки старых выпусков Windows в новых версиях некоторых утилит, в RosBE удалось сохранить совместимость с Windows XP.

  1. Главная ссылка к новости (https://reactos.org/project-ne...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.13
  3. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.12
  4. OpenNews: Один из разработчиков Microsoft считает, что ReactOS не мог обойтись без заимствования кода Windows
  5. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.11
  6. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52869-reactos
Ключевые слова: reactos, build
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 12:34, 03/05/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно и видно что макось протух
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:40, 03/05/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    >удалось сохранить совместимость с Windows XP

    А зачем тогда реактось если уже есть винда?

     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 13:16, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не стараешься. РеактОС и так очень уязвим. Пнуть его легче чем мёртвую лошадь. Ребёнок сможет язвительно пошутить про РеактОС. Но ты умудрился промахнуться :)
     

  • 1.3, Любитель Монеточки (?), 12:47, 03/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Смысл в выпуске RosBE 2.2? Если сборка быстрее пойдет то да. А так я не знаю зачем
     
     
  • 2.7, Tita_M (ok), 13:24, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл в новых компиляторах и в поддержке новых стандартах C/C++ с их новыми фичами и диагностиками. Сторонние проекты использующие новые фичи в новых компиляторах будет легче интегрировать в проект поскольку не нужно будет их патчить для совместимости со старым сборочным инструментарием. Это обновление важно прежде всего для разработчиков. Они ещё планируют убрать поддерку старых VS < 2015.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:18, 03/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Смысл есть всегда брат.
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 13:22, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Колесо было иногда колбаса.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:49, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смысл: не все таблетки одинаково полезны
     
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