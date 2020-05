Новая версия сборочного окружения RosBE (ReactOS Build Environment)

1.1 , КО ( ? ), 12:34, 03/05/2020 [ответить] –1 + / – Оно и видно что макось протух

1.2 , Аноним ( 2 ), 12:40, 03/05/2020
>удалось сохранить совместимость с Windows XP А зачем тогда реактось если уже есть винда?

2.4 , A.Stahl ( ok ), 13:16, 03/05/2020
Ты не стараешься. РеактОС и так очень уязвим. Пнуть его легче чем мёртвую лошадь. Ребёнок сможет язвительно пошутить про РеактОС. Но ты умудрился промахнуться :)



1.3 , Любитель Монеточки ( ? ), 12:47, 03/05/2020
Смысл в выпуске RosBE 2.2? Если сборка быстрее пойдет то да. А так я не знаю зачем

2.7 , Tita_M ( ok ), 13:24, 03/05/2020
Смысл в новых компиляторах и в поддержке новых стандартах C/C++ с их новыми фичами и диагностиками. Сторонние проекты использующие новые фичи в новых компиляторах будет легче интегрировать в проект поскольку не нужно будет их патчить для совместимости со старым сборочным инструментарием. Это обновление важно прежде всего для разработчиков. Они ещё планируют убрать поддерку старых VS < 2015.



1.5 , Аноним ( 5 ), 13:18, 03/05/2020
Смысл есть всегда брат.

2.6 , A.Stahl ( ok ), 13:22, 03/05/2020
Колесо было иногда колбаса.

3.8 , Аноним ( 8 ), 13:49, 03/05/2020
смысл: не все таблетки одинаково полезны