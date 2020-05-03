Новая версия сборочного окружения RosBE (ReactOS Build Environment)

Разработчики операционной системы ReactOS, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows, опубликовали новый выпуск сборочного окружения RosBE 2.2 (ReactOS Build Environment), включающего набор компиляторов и инструментов, которые можно использовать для сборки ReactOS в Linux, Windows и macOS. Выпуск примечателен обновлением набора компиляторов GCC до версии 8.4.0 (последние 7 лет для сборки предлагался GCC 4.7.2). Ожидается, что использование более современной версии GCC за счёт заметного расширения средств диагностики и анализа кода упростит выявление ошибок в кодовой базе ReactOS и позволит перейти к применению в коде новых возможностей языка C++.

В состав сборочного окружения также включены пакеты для создания парсеров и лексических анализаторов Bison 3.5.4 и Flex 2.6.4. Ранее в коде ReactOS поставлялись уже сгенерированные при помощи Bison и Flex парсеры, а теперь они могут быть созданы во время сборки. Обновлены версии Binutils 2.34, CMake 3.17.1 с патчами ReactOS, Mingw-w64 6.0.0 и Ninja 1.10.0. Несмотря на прекращение поддержки старых выпусков Windows в новых версиях некоторых утилит, в RosBE удалось сохранить совместимость с Windows XP.



