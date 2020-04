Релиз операционной системы ReactOS 0.4.13

> полагаются на кодовую базу вайна, у которых вроде нет такой цели

«Who can't contribute to Wine?

Some people cannot contribute to Wine because of potential copyright violation. This would be anyone who has seen Microsoft Windows source code (stolen, under an NDA, disassembled, or otherwise). There are some exceptions for the source code of add-on components (ATL, MFC, msvcrt); see the next question.

Can I contribute if I've only seen the source to ATL, MFC, and/or msvcrt?

Yes, but not on those components. Also please state on the mailing list that you have seen the source to these and that you will not contribute to them. You are free to contribute to other areas of the Wine source code.»

И в целом: https://wiki.winehq.org/Developer_FAQ

> наверняка там есть заимствования оригинального кода в том или ином виде

Наверняка, ты можешь доказать это утверждение, тем или иным образом.