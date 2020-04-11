Релиз операционной системы ReactOS 0.4.13

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|2.5, Аноним (5), 11:49, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Судя по оригинальному тексту релиза, это патч от энтузиастов из сообщества.
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|3.93, Tita_M (ok), 15:48, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От Станислава Мотылькова вроде. Во время портирования было исправлено и несколько багов в ядре и ещё вроде как в загрузчике.
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|2.6, Аноним (6), 11:51, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Очевидно, задачу замены винды которую туда поставил m$ на полноценную ос
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|2.17, КО (?), 12:07, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да конечно, это тебе не плацебо - разница есть всё-таки.
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|2.11, Другой любитель монеточки (?), 12:00, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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К тому времени, как реакт будет юзабелен, его будет пора портировать на твой носимый чип в мозгу твоих правнуков, а не на смартфон (хотя я бы не рискнул).
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|3.42, Tita_M (ok), 12:52, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы вольны выбирать какой рукой вам вживят контролирующий чип! (c) Ш вабодка, уииииии!
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|3.69, Аноним (69), 14:33, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень надеюсь что с любителями ректалоси так и поступят. Принудительно. Будет очень забавно наблюдать за их попытками избежать этой нелегкой участи.
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|1.12, Аноним (12), 12:01, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ну как оно? файловая система уже хотя бы не ломается от переустановок на btrfs и или даже простого запуска чекдиска на fat32? dirty бит так и остается после нормального выключения просто чтобы потом нормальной видной можно было раздел проверить?
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|1.13, Антоний (?), 12:01, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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интересно, автообновление файрфокса так же приводит его в нерабочее состояние?
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|2.24, Аноним (12), 12:16, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у них самоцель - клон XP. софт не работающий на XP глупо ждать, да и софт работающий на XP нормально тут работать не всегда будет
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|3.27, Sluggard (ok), 12:22, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У них заявленной целью была совместимость с Win на уровне драйверов, а не просто софта. Интересно, как оно там?
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|4.33, Аноним (12), 12:34, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>совместимость с Win на уровне драйверов
эскобар.jpg ни новый софт, ни новое железо даже на идеальном клоне xp не взлетит, а это так и вообще вечная альфа
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|5.70, Аноним (69), 14:35, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не понимаешь. Следующим шагом будет как раз напейсание совместимого софта.
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|6.87, Аноним (12), 15:32, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>напейсание совместимого софта
...для "бинарносовместимого" клона Windows XP/2003? А после? Тотальное уничтожение современного желeза с UEFI? Мировой даунгрейд?
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|1.15, Fracta1L (ok), 12:05, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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3786 год. Земля, превратившаяся в нейрокомпьютерное существо, в которое интегрировано двести триллионов человек, медленно плывёт в соседнюю галактику, прихватив Солнце. Кибернетические отпечатки сознания трёх с половиной гиков XXI века торжественно выпустили ReactOS 0.844.9 с поддержкой портов Thunderbolt и записи DVD.
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|2.18, нах. (?), 12:09, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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не завидуй!
(в виду высокой стоимости сохранения сознаний отдельных особей, твое не пройдет отбор)
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|3.56, Аноним (7), 13:32, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В виду высокой стоимости сохранения сознаний отдельных особей, отбор пройдут только гражданин Ротенберг и господин Сечин.
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|4.80, красный кхмер (?), 15:06, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так при коммунизме мы б его мотыгами отп...ли, без всяких там галактических нейросетей, известно, придуманных проклятыми буржуями.
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|2.65, ютуб ютубов (?), 14:13, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я целый рассказ фантастическо-юмористический написал про реакт, в своё время.вот там точно такой же смысл
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|1.19, ilyafedin (ok), 12:09, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging и обновлены версии сторонних компонентов: Btrfs 1.4,ACPICA 20190816, UniATA 0.47a, mbedTLS 2.7.11, libpng 1.6.37.
Винда здорового человека. Жду поддержку установки на zfs.
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|2.36, Колпак (?), 12:41, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Главный вопрос, есть ли у них в команде SJW, педики и бабы?! Если есть, то код априоры третьесортный.
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|3.44, Аноним (44), 12:57, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Команда ReactOS на 95% состоит из белых цисгендерных мужчин. Остальные 5% цисгендерных мужчины из Японии,Алжира и Индии
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|4.95, Аноним (12), 15:52, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучше! У них есть жедитоба.
ну а кому больше милоса и политоту в новости вставлять?
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|5.78, нах. (?), 15:03, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оно - работает. В смысле, запускается, импортит пулы, иногда красиво раскидывает мозгами в BSOD. В общем, работа кипит. Но свои данные приходится хранить на какой-нибудь другой системе.
Некоторое время назад там оставался только один активный разработчик, не знаю, улучшилось ли что сейчас, когда один хрен все по домам сидят и вареный хер без соли доедают.
А ms не собирается им помогать, вероятно, у них тоже есть золотое правило ведения бизнеса с лучшим другом Стёпы Йопса.
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|2.49, Аноним (49), 13:10, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Винда здорового человека.
> Винда
не совсем винда
> здорового
возможно
> человека
вот это вряд ли, обезьяны))
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|3.84, Аноним (12), 15:25, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>обезьяны
судя по скриншотам с запиленными под копирку интефесами 2000/win10, скорей уж утят чем обезьяны
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|2.23, пофиг (?), 12:15, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нда вантузятники все играми меряют. Прикинь не всем нужны твои игрушки.
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|3.92, Аноним (92), 15:46, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-во, именно поэтому линупc на десктопах третий десяток лет и не взлетает: большинство в конструкторы ещё в детстве наигрались.
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|2.63, Аноним (63), 14:03, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для этого есть Proton.
А потом игры будут всё чаще писать под Vulkan.
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|1.22, Аноним (22), 12:13, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему бы просто не повторить winxp? Больше в принципе ничего не надо для 95% пользователей. Достаточно нетребовательная к ресурсам система с возможностью запуска виндовых приложений.
Но они чего-то пилят и пилят, добавляя новые функции. Зачем?
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|2.30, Аноним (12), 12:29, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Почему бы просто не повторить winxp?
>просто не повторить winxp
>просто не повторить
>просто
знаешь сколько лет клон относительно простого MS-DOS повторяли? или ты думаешь это так же просто как и домашку у соседа списать?
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|1.25, flgr (?), 12:20, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Труд тяжелый и бессмысленный, сизифов труд нашего времени - работа над ReactOS. Время движется,и гора, на которую надо закатить камень, становится все выше. Хотя на вершину можно не залезать, а ставить цель выйти на уровень Windows XP и уровень железа времен Windows XP - это им надо?
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|3.38, flgr (?), 12:46, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумеется более, ведь кто здесь относится к комментам как к труду? Масштабы несопоставимы.
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|4.60, бедный буратино (ok), 13:40, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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свободный код тоже можно писать для развлечения. и всяко полезнее комментариев на опеннете. или месяцев однообразных действий в какой-нибудь mmorpg :)
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|2.43, Аноним (43), 12:52, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не соглашусь,глядишь лет через 5 будет более менее 2000 винду эмулировать и будет не плохой вариант для запуска старых игр,так сказать более современный вариант досбокса.
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|3.46, Sluggard (ok), 13:01, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запускать старые игры ты можешь и сейчас через Wine, ещё более старые — через упомянутый тобой DosBox (или DOSEMU), не выходя из онтопика. Зачем для этого отдельная ОС?
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|3.50, Аноним (12), 13:13, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>лет через 5 будет более менее 2000 винду эмулировать и будет не плохой вариант для запуска старых игр
я кажись начинаю понимать что за целевая аудитория у сабжаХД
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|1.41, Аноним (41), 12:50, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Проведена оптимизация загрузчика FreeLoader, нацеленная на сокращение времени загрузки ReactOS на разделах с FAT в режиме загрузки с USB-накоптелей с копированием системы в ОЗУ.
уже можно записать на флешку и запуститься с нее на реальном железе?
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|2.67, A.Stahl (ok), 14:21, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но пока нет: записать и запуститься можно, но работать не будет.
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|1.48, Аноним (49), 13:07, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Аж слезы на глаза наворачиваются.. сколько там человек это пилят? Ну, успехов им, чо. Мне это не нужно - даже забыл, какой софт использовал на XP.
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|1.52, erthink (ok), 13:18, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Решена проблема из-за которой содержимое корзины могло выходить за пределы доступного дискового пространства.
Жаль, ведь гениальная же фича была ;)
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|1.54, Аноним (53), 13:24, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На первом скрине вся суть. Древние опенсурсные иконки в обрамлении окна из виндовс-десяточки. Шрифты и со сглаживанием и без, на любой вкус.
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|1.62, Аноним (62), 14:02, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я, честно говоря, не особо понимаю про синхронизацию с Wine. Вроде как ReactOS всячески пытается избегать копирования кода винды, clean room и все такое. И в то же время полагаются на кодовую базу вайна, у которых вроде нет такой цели, и наверняка там есть заимствования оригинального кода в том или ином виде. Или в данном случае реакт для вайна тож clean room применяет?
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|2.66, Sluggard (ok), 14:21, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> полагаются на кодовую базу вайна, у которых вроде нет такой цели
«Who can't contribute to Wine?
Some people cannot contribute to Wine because of potential copyright violation. This would be anyone who has seen Microsoft Windows source code (stolen, under an NDA, disassembled, or otherwise). There are some exceptions for the source code of add-on components (ATL, MFC, msvcrt); see the next question.
Can I contribute if I've only seen the source to ATL, MFC, and/or msvcrt?
Yes, but not on those components. Also please state on the mailing list that you have seen the source to these and that you will not contribute to them. You are free to contribute to other areas of the Wine source code.»
И в целом: https://wiki.winehq.org/Developer_FAQ
> наверняка там есть заимствования оригинального кода в том или ином виде
Наверняка, ты можешь доказать это утверждение, тем или иным образом.
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|3.75, Аноним (62), 14:41, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наверняка, ты можешь доказать это утверждение, тем или иным образом.
Я не говорил, что они точно что-то копируют (наверняка, ты можешь отвергнуть это утверждение, тем или иным образом), это было лишь предположение. Просто мне часто попадалось на глаза про всевозможные меры реакта отгородиться от потенциальных нападок мс, но ни разу в контексте вайна. С учетом, что у вайна достаточно много разработчиков, вполне законно было предположить, что кто-нибудь может "мухлевать".
Но ок, если это у них четко прописано в правилах, которые, каюсь, я никогда не читал, тогда никаких проблем. В принципе да, мне стоило было вспомнить про Proton, валв врядли бы стал ввязываться в это, если б были риски легальности.
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|4.79, Sluggard (ok), 15:04, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю, в Wine и до Proton не дураки сидели. Вряд ли у кого-то было желание связываться с Негрософтом.
А если уж строить предположения, то, думаю, без заимствования кода из Wine, в ReactOS никакое прикладное ПО вообше не будет работать. :)
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|1.77, Аноним (77), 14:43, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По моему мнению первоочередной задачей является обеспечение работоспособности сабжа на определенной мейнстримной конфигурации железа 8-10 летней давности. Чтобы любой юзер, желающий поэкспериментировать, мог зайти на всероссийскую интернет-барахолку и за бросовые деньги приобрести нужное железо.
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|1.82, Аноним (82), 15:24, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging
По-моему, раньше указывали с какой именно версией. И она, обычно, отставала на полгода, если не больше.
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|2.89, Аноним (12), 15:43, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне больше интересно синхронизация с wine у них двунаправленная? они хоть какой вклад внесли?
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|3.96, Tita_M (ok), 15:57, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработчики Реакта шлют патчи в Вайн. Частенько наталкиваюсь на сообщения в пулл-реквестах, что исправленную недоработку этим пулл-реквестом нужно отправить в виде патча в Вайн.
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|1.83, ютуб ютубов (?), 15:25, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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с 2016-го года ежедневно слежу за новостями про реакт. прорывного так ничего и не сделали. системе необходимо финансирование. иначе, нас ждет запуск оси только на музейных пк. потому что современные поддерживаться не будут
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|1.85, Андрей (??), 15:26, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Радует возможность (снова) анонимно комментировать новости о ReactOS. Интересно, почему это было запрещено раньше.
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|1.86, Андрей (??), 15:27, 11/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проведена большая работа по устранению ошибок и усовершенствованию нового USB-стека, в котором обеспечена поддержка устройств ввода (HID) и USB-накопителей.
Вот бы ещё WinUSB сделали, и так чтобы libusb-win32 заработал.
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