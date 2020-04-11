Релиз операционной системы ReactOS 0.4.13

2.66 , Sluggard ( ok ), 14:21, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > полагаются на кодовую базу вайна, у которых вроде нет такой цели «Who can't contribute to Wine? Some people cannot contribute to Wine because of potential copyright violation. This would be anyone who has seen Microsoft Windows source code (stolen, under an NDA, disassembled, or otherwise). There are some exceptions for the source code of add-on components (ATL, MFC, msvcrt); see the next question. Can I contribute if I've only seen the source to ATL, MFC, and/or msvcrt? Yes, but not on those components. Also please state on the mailing list that you have seen the source to these and that you will not contribute to them. You are free to contribute to other areas of the Wine source code.» И в целом: https://wiki.winehq.org/Developer_FAQ > наверняка там есть заимствования оригинального кода в том или ином виде Наверняка, ты можешь доказать это утверждение, тем или иным образом.

3.68 , A.Stahl ( ok ), 14:23, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наверняка у него есть причины что-то доказывать.

3.75 , Аноним ( 62 ), 14:41, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Наверняка, ты можешь доказать это утверждение, тем или иным образом. Я не говорил, что они точно что-то копируют (наверняка, ты можешь отвергнуть это утверждение, тем или иным образом), это было лишь предположение. Просто мне часто попадалось на глаза про всевозможные меры реакта отгородиться от потенциальных нападок мс, но ни разу в контексте вайна. С учетом, что у вайна достаточно много разработчиков, вполне законно было предположить, что кто-нибудь может "мухлевать". Но ок, если это у них четко прописано в правилах, которые, каюсь, я никогда не читал, тогда никаких проблем. В принципе да, мне стоило было вспомнить про Proton, валв врядли бы стал ввязываться в это, если б были риски легальности.

4.79 , Sluggard ( ok ), 15:04, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю, в Wine и до Proton не дураки сидели. Вряд ли у кого-то было желание связываться с Негрософтом.

А если уж строить предположения, то, думаю, без заимствования кода из Wine, в ReactOS никакое прикладное ПО вообше не будет работать. :)

4.88 , Аноним ( 12 ), 15:37, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >всевозможные меры реакта отгородиться от потенциальных нападок мс https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51023

а теперь найди подобные заявления про wine

