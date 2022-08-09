ReactOS удалось запустить на системе с процессором Эльбрус-8С1

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|3.119, Neon (??), 17:26, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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А как насчет американских процессоров, сделанных на китайском Тайване китайцами ? Этодругин в больших дозах ?
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|5.188, Парень твоей мамы (?), 19:32, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Строить это конечно хорошо, но где кадры брать? Местных негро-мексиканцев, живущих на продуктовые карточки? Эпл уже давно жопой вертит, локализовывать производство не хочет, говорит КАДРОВ НЕТ, СОРЯН))))
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|4.122, Аноним (121), 17:30, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них есть передовая технология, уже, сейчас.
А у нас, 100500 нанометров к 2050 на бумаге?
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|5.133, анонна (?), 17:52, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет у них нихрена. подложки не поставим и будут они изобретать велосипед у себя заново.))) еще в 80х они делали почти все сами, но потом увы)) технологии производства и у нас ест. а вот самих машин производства нету. ну это хрущев и наши либералы в течении 40 лет старались. кстати пришло время создавать, а не тащить их. потому как они один хрен уперлись в предел нанометража и "оборотов".
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|7.193, анонна (?), 19:38, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Госдеп пиндосов забыл упомянуть.
малыш сильно ты отстал от жизни кажись. как подложки делаются? и самое главное где? какова их основная природа производства? да к твоему сведению завод по изготовлению силиконовых подложек находится в ростове(точнее рядом) и их основа производства не только чистота, но и отсутствие каких либо потрясений выше 2 баллов(иначе весь цикл заново начинать). где в европе и америке столько мест сейсмобезопасных зон? и производство должно быт не на тысячу штук. их миллионы. на тысячу амеры и сами как нибудь сделают. фишка в том что не совок , а современная россия производила это и продавала на тот же интелл и амд(точнее их подрядчикам тому же тайваню). если ты у нас любитель обсирать все свое и превозносить все иностранное то хоть потрудись узнать , что производит страна. и не только это кстати стекла для айфонов тож у нас делались, потом слали в китай на сборку. и не только это. так что впредь поищи сам , а потом изрыгай свое дермо.
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|6.146, Аноним (121), 18:03, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> подложки не поставим
Кто? Ты кто, мальчик, водочки принеси, ок да?
> технологии производства и у нас ест.
У тебя опечатка с слове "возможно будут когда-то".
> а вот самих машин производства нету. ну это хрущев и наши либералы в течении 40 лет старались.
Опять неэффективный совок? А где же успехи 30 лет свободного рыночка?
> кстати пришло время создавать, а не тащить их.
Времени на расскачку нет! План развития Россия 2020 перевыполнили наверное, да, успехами похвастаться не хочешь? Посмотрим как будет 2030 и 2050, посмотрим.
> потому как они один хрен уперлись в предел нанометража и "оборотов".
Кто они? Которые могут поштучно 100нм делать? О каких и чьих пределах речь?
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|7.196, анонна (?), 19:44, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> подложки не поставим
ответ отписал выше.
>> технологии производства и у нас ест.
> У тебя опечатка с слове "возможно будут когда-то".
до чего нужно быт тупым, что бы написать подобное
>> а вот самих машин производства нету. ну это хрущев и наши либералы в течении 40 лет старались.
> Опять неэффективный совок? А где же успехи 30 лет свободного рыночка?
пост выше прочти
>> кстати пришло время создавать, а не тащить их.
> Времени на расскачку нет! План развития Россия 2020 перевыполнили наверное, да, успехами
> похвастаться не хочешь? Посмотрим как будет 2030 и 2050, посмотрим.
действително времени нет, но это благодари наших либералов. они же - " все купим занефть". и так все 90 и 2000е.
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|4.202, kusb (?), 20:15, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После слова этодругин ты можешь собственно заканчивать. Как и после идеи безоговорочной сдачи Тайваня.
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|3.219, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:02, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Так для этого науку нужно развивать.
Какжаль что спецы вашего уровня сидят на опеннете, а не руководят крутыми проектами. Вот бы зажили...
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|2.118, Neon (??), 17:25, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тоже самое и американцам надо. Но это, конечно, другое.)))
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|2.33, Я (??), 15:18, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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рывок будет если реактось запустят не в режиме трансляции.. хотябы частично..
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|1.8, Kuromi (ok), 14:54, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так она какаая, пресловутая национальная РусОС!
В принципе шутки про РеактОС всегда к тому и вели...
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|5.149, Аноним (149), 18:10, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для тестов. К примеру это поможет определить что приводит к вылету той или иной программы/драйвера - недоработки и ошибки в ядре или в другом месте.
Но тут у меня есть некоторые сомнения насчет юридической стороны вопроса
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|1.10, Аноним (10), 14:55, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как скучно мы живём. Мы перестали использовать ReactOS на Эльбрус с ядром от Windows Server 2003.
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|1.11, Аноним (11), 14:56, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Задача повышенной сложности.
Тока трансляция была известна в этом Эльбрусе ещё года 4 назад. Производительность падает ДО 75%. Ещё вопросы есть ? Или Вам подсказать где достать образ Астры 8.1 для эксперементов?
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|1.14, Yes (?), 14:59, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> удалось запустить 64-битный порт ReactOS
На скриншотах 32-битный порт - 0.4.15-x86-dev.
У 64-битного порта другой идентификатор - 0.4.15-amd64-dev.
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|2.99, vadiml (ok), 16:41, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На второй картинке, где фото монитора, а не скрин, как раз amd64-dev
Похоже, там Print Screen ещё не работает,
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|4.206, mandms (ok), 20:31, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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знакомый в проект GSoC для ReactOS в каникулы (лет 7 назад) взялся чинить стек USB но оказалось что там не столько чинить и даже не столько дописывать надо сколько писать его компоненты. (У него до этого был опыт ковыряния похожего в линуксе - в корпоративной среде.). Многих компонентов USB стека оказалось что нету. с тех пор что-то улучшилось, но вероятно все еще многого не хватает -- из USB стека.
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|2.22, th3m3 (ok), 15:04, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да они просто по фану пилят и не парятся особо. Кто-то на рыбалку ездит, а они вот этим занимаются.
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|4.78, Аноним (72), 16:04, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>— Основной язык — C, как и в большинстве операционных систем. Ядро у нас написано на C, большинство драйверов используют C. Кстати, значительное количество user-mode-компонентов написано на С++ — правда, пока это довольно старый C++. Мы все ждём волонтёра, который портирует под наши нужды стандартную библиотеку из современных «плюсов» (C++17, C++20).
Абсолютный бред. Работает всё на ректалос, и программы на C++20, и программы на C++23. Просто не надо использовать проприетарные компиляторы от говнокорпораций, которые почему-то принято использовать для сборки софта для винды, видимо, из карго-культа.
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|5.100, НяшМяш (ok), 16:47, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Абсолютный бред. Работает всё на ректалос, и программы на C++20, и программы на C++23.
Вы имели удовольствие наблюдать типичного эксперта-онанимуса. Который даже не видит разницу между компонентами системы и пользовательскими приложениями.
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|6.134, Аноним (72), 17:52, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что у "Косынки" (компонент системы) какие-то особые требования к стандартной библиотеке C++? Другим приложениям любая, соответствующая стандарту, подойдёт, в том числе такая отполированная, как glibc++, а для "Косынки" должна быть быть написана лично магистрами пасьянсов, иначе будет невезуха и пасьянс не сложится?
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|2.30, Анонимов Аноним Анонимович (?), 15:17, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Создание полного аналога, но бесплатного, Windows XP. Чтобы старое железо/софт можно было продолжать использовать.
Для разрабов плюсик в копилку знаний да и для резюме пригодится.
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|5.39, Аноним (7), 15:24, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Windows XP стабилен. А Linux и Wine то ломают, то чинят, то ломают, то чинят...
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|5.52, Аноним (52), 15:32, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Проще XP в QEMU. Только с софтом свежее 15 лет часто будут проблемы и со свиньёй вообще-то надо уметь работать.
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|7.69, Аноним (52), 15:47, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линукс на хосте всегда предпочтительнее, кроме того, то железо, которое свинья поддерживает, совсем уж старьё ни в какие ворота.
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|8.70, Аноним (7), 15:49, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Почему предпочтительнее Если есть драйвера, то в чём проблема использовать XP к... текст свёрнут, показать
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|9.91, Аноним (52), 16:34, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Линукс -- полноценная ОС, контролируемая пользователем, а не глюкавое ситечко дл... текст свёрнут, показать
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|5.73, Аноним (73), 15:53, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая степень кооперации проектов ReactOS и Wine. Без ReactOS, Wine скорей всего и не было бы, в своем нынешнем виде точно. К слову, у ReactOS очень хорошая документация, от туда можно выудить очень много интересных недокументированных функций. Клондайк для системного программиста пишущего под винду.
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|6.102, Аноним (101), 16:54, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Wine скорей всего и не было бы, в своем нынешнем виде точно.
Или наоборот? ;)
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|6.154, Аноним (149), 18:16, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них симбиоз. А теперь вайн пилят ещё и велв, несколько основателей которой работали погромистами в майкрософт. Хм, Минуточку....
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|5.85, Аноним (76), 16:16, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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wine контролируется врагами! Выпнут наших разработчиков как сделали в libreoffice!
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|6.103, Аноним (101), 16:57, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кого выпнули из LibreOffice? Это те, кто в LibreOffice, сами сбежали из Apache OpenOfiice.
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|3.38, A (?), 15:23, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто-то ещё пишет прикладной софт под те системы?
Без прикладного софта железо любой старости - просто металл.
С прикладным софтом - полезный компьютер.
А прикладной софт под старое проприетарное решение разве возникает и развивается?
Прикладное развивается под др. системы.
Выходит, делают ну не для того "чтобы старое железо/софт можно было продолжать использовать".
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|4.49, Аноним (60), 15:31, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я хоть и не топлю за ХП. Но дело как раз что софт не пишут, но он там остаются(и его уже не перепишешь). И он кому-то нужен для работы. Поэтому и тащат кто ХП, кто Вин 98.
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|5.74, Аноним (98), 15:59, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да сколько того софта осталось? А у кого остался, так с каким-нибудь важным железом, там принцип «работает — не трогай», никто туда ReactOS ставить не будет в здравом уме.
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|6.89, кк (?), 16:27, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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оно работает пока железо не помрет, а потом приходится выкручиваться
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|8.108, Аноним (101), 17:03, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Так старая ОСь может и не завестись на современном железе Вот, например, какая-... текст свёрнут, показать
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|2.190, Михрютка (ok), 19:34, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто-нибудь знает - какова цель проекта ReactOS?
драчить чсв разработчиков
тёркой
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|1.27, Аноним (27), 15:12, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень интересно, было бы здорово чтоб Эльбрус избавился наконец-то от костыля в виде аппаратной "x86 трансляции"(можно ведь софтверно, как в маке), ReactOS собрать под e2k нативно, ну и наладить производство процессоров
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|2.75, anonymous (??), 16:01, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Заметил интересную тенденцию, в посл время просто оголтелая ненависть ко всему разработанному у нас. Ну нейросети црушные так и должны по идее гнобить в зaродыше саму мысль, но кроме них похоже немало и двуногих стараются. Зашел на mcst.ru и эльбрус.ru а там годами не обновляется. Саботаж? про мой любимый ПД14 что то совcем ничего. Настораживает.
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|4.96, anonymous (??), 16:40, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что случилось, институты металлов забыли как к железу добавлять углерод? ГОИ забыли как шлифовать аферические поверхности с точностью 1/50 lambda? ПТУ забыли как разцы затачивать? Таблица Менделеева тоже пока работает. Снаряды на вышеозвученых объектах не рвутся. Странно все это странно.
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|3.83, Аноним (83), 16:10, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Встречный вопрос - а за что их любить?
Годы попилиардов, днищенская производительность по сравнению с аналогами, искусственные ограничения типа продажи только юрикам. И ко всему этому сами таки производить не смогли.
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|4.111, Аноним (101), 17:11, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кто виноват, кто виноват?... ;) Свою ASML строить надо было за эти 22 года, а не дворцы.
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|5.117, Аноним (98), 17:24, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё можно было не портить последовательно со всеми отношения эти 22 года.
Но вопрос конкретно к эльбрусам и тем более к реактосям не в сфере их производства лежит.
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|6.185, Аноним (183), 19:15, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Странно. США со всеми испортили отношения, а заводы стоят... По-моему причина как раз в обратном: с некоторыми странами мы недостаточно сильно испортили отношения, всё ещё питаемся тухлыми иллюзиями.
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|7.189, Аноним (217), 19:34, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто "вы" то? Почему "вам" нужно портить отношения, чтобы строить заводы? Почему нельзя по-нормальному?
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|5.123, Аноним (123), 17:31, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ктож виноват что сколько денег не вваливай никакого ASML бы не получилось.
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|3.160, Аноним (149), 18:19, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что Брагин "наш" не означает что ReactOS- "наш". Его пишут программисты со всего шарика.
Раздражает когда называют "нашим" то, что скопировастили с гит или то где увидели пару русских в списке разработчиков
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|3.197, Михрютка (ok), 19:48, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если чо, оголтелую ненависть к тем, кто не видит разницы между "Отечество" и "Ваше превосходительство" всемерно одобряю и поддерживаю.
то же самое касается людей, которые ставят знак равенства между "Сделано у нас" и "sdelanounas.ru"
удивлен, как никто еще не зарегал сайт sdelanou.nasru
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|2.81, Аноним (72), 16:07, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не имеет смысла - виндовые проприетарные программы никогда под эту архитектуру не делали, потому что настоящей винды под неё никогда не было. И не будет. А если программа опенсорсная, то винда и не нужна, можно на Линуксе запустить.
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|2.180, Аноним (183), 19:05, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никогда этого не будет. Мне даже думается, что в МЦСТ втайне мечтают тупо сделать клон х86, и при других обстоятельствах триста лет бы им не облокотился этот Эльбрус...
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|3.199, Михрютка (ok), 20:00, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в МЦСТ втайне мечтают тупо сделать клон х86
в мцст мечтают чтобы деньги из бюджета все капали и капали
даже если выяснится, что без тайваньских фабов они ничего.
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|2.204, kusb (?), 20:20, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эта трансляция у них работает в принципе быстро. Реально достаточно производительная. А если к ней прикрутить кооперативную эмуляцию, как в Dosbox и т.п, исправить латентность - реально можно будет долго резаться в неплохие игры, пофиг что Эльбрус. Да оно уже показывает результаты.
https://www.youtube.com/watch?v=ru18dahSXn8
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|3.216, Михрютка (ok), 21:48, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сли к ней прикрутить кооперативную эмуляцию, как в Dosbox и т.п, исправить латентность - реально можно будет долго резаться в неплохие игры
облако от взрыва на складе крымских шышек накрыло москву
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|4.221, kusb (?), 22:08, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> сли к ней прикрутить кооперативную эмуляцию, как в Dosbox и т.п, исправить латентность - реально можно будет долго резаться в неплохие игры
> облако от взрыва на складе крымских шышек накрыло москву
Это были конопляные шишки или сосновые/еловые etc?
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|1.28, anonymous (??), 15:14, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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То есть этот конфуз до сего момента даже в режиме бинарной совместимости не запускалось?
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|2.71, Егор Криденс (?), 15:50, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что у Эльбруса кривой транслятор, вероятно и специфическое предоставление информации о железе для транслируемой ОС.
При этом в теории, транслятор может даже ускорять работу х86 кода, оптимизируя его
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|4.104, Егор Криденс (?), 16:58, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А всего вдруг нельзя? Изучи вопрос Трансметы. Только хорошенько изучи, прежде чем возразишь
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|6.129, Егор Криденс (?), 17:43, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты количество транзисторов сравни в Трансмете и аналогичном по производительности Интеле, а ещё тепловыделение и энергопотребление.
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|5.120, Аноним (123), 17:28, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там можно оптимизировать алгоритм, который не встречается в реальной жизни десктопного пользователя.
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|6.142, Аноним (72), 18:00, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если алгоритм в реальной жизни не встречается, то его производительность бесконечна, так как на проходе DeadCodeElimination его уберут, и он станет потреблять ровно 0 единиц времени.
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|7.162, Аноним (162), 18:20, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поэтому VLIM архитектуру умножили на нуль и не использовали. Пока не пришел Эльбрус, который просто скачет по граблям.
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|3.208, kusb (?), 20:42, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может из-за драйверов каких-то. Так то Reactos и на любых машинах запускается не всегда. То есть не на всех запускается.
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|2.112, llolik (ok), 17:15, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В режиме трансляции должна. Насколько я понял, что KOS для embedded и планов нативно портироваться для Baikal/Elbrus, которые изначально не для того предназначены, у них не было.
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|1.82, Аноним (135), 16:09, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Вообще-то новость достаточно интересная, но не полная Проект международный, но... большой текст свёрнут, показать
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|1.124, Аноним (183), 17:33, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если честно, то надоели уже эти Эльбрусы. Когда они появятся на прилавках магазинов, тогда и позовите. А читать о том, что где-то есть какой-то волшебный процессор, которого и в глаза-то никто не видел, да и не увидит, но которым мы непременно почему-то должны гордиться... ну такое себе удовольствие. Если я захочу почитать о том, чего я никогда не смогу себе позволить, я лучше почитаю про Су-57.
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|2.141, Аноним (-), 18:00, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У нас есть супер-пупер не имеющий аналогов, и разрабатывается ещё лучше, но мы не каму не покажем! А потом отложем несколько раз запуск! А потом вообще нечего не сделаем, но деньги потратим. (с) ...
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|2.175, Тёмыч (?), 18:54, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так человек приобрел и поставил Реактос для теста. При мне уже 4ро человек приобрели разные машинки: Эльбрус-801, 901, 101. Последний купил для изучения ассемблера.
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|2.207, kusb (?), 20:37, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше, даже в начале года у меня намного легче получилось бы гордиться процессором. Сейчас гордиться уже не настолько хочется. Импортозамещение - обоюдоострая штука, сравните выдачу Яндекса и Гугла по некоторым запросам. Но эти и подобные факты как раз подтверждают, что плохо когда технологии зависят от страны, тем более от одной страны, включая США. Это покажется парадоксальным, но происходящее в РФ в какой-то степени доказывает это.
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|4.230, kusb (?), 22:58, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Яндекс - это не импортозамещение, базу знать надо.
Это "локальная альтернатива", зависит от правительства. Видимо наличие главного юрлица где-то в другой стране недостаточно влияет.
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|1.138, Аноним (72), 17:56, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Участник 'Anonymoustus' запретил публикацию ответов для ника 'Аноним'.
>Консольный help знает всего 61 программу (Windows XP — 77).
А почему они man в качестве хелпа не используют?
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|3.231, kusb (?), 23:01, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому что его не испотзуют в Widows
Man давно портирован на Windows, это не оправдание.
(Кстати в альтернативной реальности где Microsoft не стало многие компании которые производили ПО и зависели от Microsoft называются именно так - Microsoft Widows - вдовы Microsoft.)
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|2.171, Аноним (171), 18:42, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Anonymoustus - это очень трусливая и подлая тварь. А ещё - он бздешник, потому на такие примитивные меры идёт.
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|1.144, Аноним (-), 18:02, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "Участник 'Anonymoustus' запретил публикацию ответов для ника 'Аноним'."
У тебя каие-то комплексы?
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|2.155, Аноним (217), 18:16, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он сам оттуда же и тоже в северной корее запускал. Вот спасибо, больше хороших новостей про северную корею будет.
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|1.156, Аноним (156), 18:17, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это возрождение винды? ну, в смысле той что раньше была? а не тот кусок маркетинга как сейчас актуальная
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|3.210, Аноним (-), 20:59, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гыгы. Студентам нахрен не сдалась ни winxp ни тем более win2k. Это какие-то старпёры, вылезшие из криогенной камеры, которые до сих пор верят в Эльбрус и winxp.
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|1.169, Анонимимино (?), 18:33, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Дополнительно отмечается, что благодаря работе российских властей по улучшению механизмов личного обогащения в ReactOS теперь можно использовать ядро Server 2003 путём простой замены реверс-инжениринга на привычную кражу.
ЗЫ: капча 66666
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|2.182, Аноним (182), 19:08, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "ЗЫ:"
Что ты делаешь со свободным времинем? Тебе лень раскладку переключить, чтобы написать нормально "P.S."? Так сразу переходи на "лол" и "гы-гы", ДБ!
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|1.172, Аноним (172), 18:48, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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почему написано что флешки не монтируются? у меня на Эльбрусе под транслятором, в 32битной версии ReactOS, флешки определяются и монтируются - иначе как я из лайфки с флешки cpu-z запустил и скрины на флешку сохранил ;)
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|1.177, Ivan_83 (ok), 18:58, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жутко мизерный instruction set в режиме трансляции.
Проще брать за деньги (чтобы РФ приплачивали) на утилизацию старый электронный мусор, там выковыривать коредуо и прочие 2006+ года процы и юзать их - оно и быстрее и фичастее будет.
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|1.178, Sluggard (ok), 19:03, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему в качестве главной ссылки к новости идёт ссылка на главную страницу сайта РеактоОС? Где ссылки на новость (правда, такой новости у них нет), ссылка на блог разработчиков или новость у МЦСТ?
В Гугле подобная новость нашлась только на pcnews, который ссылается на ОпенНет.
Это новость о том, что получилось у автора новости, что ли?
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|3.195, Sluggard (ok), 19:40, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты дал ссылку на пост в телеге, ссылающийся на пост в телеге, в котором два скрина, и подпись, кто их прислал.
Офигенный источник информации.
Тестирование, если оно было (неизвестные скрины от непойми кого), не менее офигенное — сферического Реактос в вакууме, потому что ни версии нет, ни подробностей, как он запускался — лайв или установка или ещё что-нибудь.
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|4.201, Егор Криденс (?), 20:15, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе что надо то? Разрешение на тестирование у тебя должен кто-то брать? Тестировать или не тестировать.
Там есть ник чувака, который непосредственно тестировал. Адресуй все вопросы к нему
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|5.203, Sluggard (ok), 20:19, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тебе что надо то?
Мне надо, чтоб новости писали на основе каких-то фактов, каких-то данных от доверенных источников.
Какой-то чувак из телеграма, у которого, возможно, есть Эльбрус, возможно, запустил на нём РеактОС. Но вообще, это он сам сказал.
Прикольно.
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|5.209, Аноним (-), 20:57, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Адресуй все вопросы к нему
Эти вопросы должен адресовать новостной сайт. Если мне потребуются новости уровня сообщений в телеграме, я буду смотреть телеграм, и нахрен мне новостной сайт сдался.
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|1.181, Аноним (181), 19:08, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А праацессор-то пиз.. сколько штук? 90нм там xj? Не, ну полезно на случай ядерной войны. Иначе эта поебень.. тьфу даже лень писать
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|1.213, Аноним (213), 21:28, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удивительное — рядом: несуществующая операционная система запущена на компьютере с несуществующим процессором.
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|3.224, Аноним (213), 22:19, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не томи же, скажи где можно купить рабочую станцию на Эльбрус-8 с доставкой в любую точку мира.
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|1.214, забей (?), 21:28, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в ReactOS теперь можно использовать ядро Server 2003
Круто!
Куплю серверную винду, задоунгрейдю ее до 2003, возьму ядро и.... буду запусткать сабж.
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|1.220, Аноним (220), 22:06, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поздравляю разработчиков ReactOS с удавшимся прорывом!
Жаль, что теперь не поддерживаются процессоры Pentium 4, так-как у них нет расширения VT-x.
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