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ReactOS удалось запустить на системе с процессором Эльбрус-8С1

09.08.2022 14:40

Разработчикам операционной системы ReactOS, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows, удалось запустить 64-битный порт ReactOS на системе с процессором Эльбрус-8С1. Запуск произведён в режиме трансляции инструкций x86 с использованием транслятора Lintel 4.2. Функционируют клавиатура и мышь с интерфейсом PS/2, USB-накопители определяются, но пока не монтируются.

Дополнительно отмечается, что благодаря работе George Bișoc по улучшению механизмов безопасности в ReactOS теперь можно использовать ядро Server 2003 путём простой замены.



  1. Главная ссылка к новости (https://reactos.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Эльбрус Линукс 6.0
  3. OpenNews: Опубликована документация разработчика и система команд Эльбрус
  4. OpenNews: Для платформы Эльбрус представлен новый дистрибутив АЛЬТ
  5. OpenNews: Для ReactOS реализована начальная поддержка SMP
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы ReactOS 0.4.14
Автор новости: Alexander R
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57617-reactos
Ключевые слова: reactos, elbrus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (191) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, grennel (?), 14:49, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    осталось научиться производить процессор Эль-брус ....
     
     
  • 2.59, Аноним (59), 15:36, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Отечественный российский процессор Elbrus 厄尔布鲁士山
     
     
  • 3.119, Neon (??), 17:26, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    А как насчет американских процессоров, сделанных на китайском Тайване китайцами ? Этодругин в больших дозах ?
     
     
  • 4.121, Аноним (121), 17:28, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Они уже строят заводы у себя. Амыперегнали их или этодругин?
     
     
  • 5.143, Аноним (-), 18:01, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эрдоган
     
  • 5.174, Аноним (174), 18:50, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    тогда приходи сюда когда построят
     
  • 5.188, Парень твоей мамы (?), 19:32, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Строить это конечно хорошо, но где кадры брать? Местных негро-мексиканцев, живущих на продуктовые карточки? Эпл уже давно жопой вертит, локализовывать производство не хочет, говорит КАДРОВ НЕТ, СОРЯН))))
     
  • 5.211, Klizma (?), 21:23, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так и мы строим заводы у себя.
     
  • 4.122, Аноним (121), 17:30, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них есть передовая технология, уже, сейчас.
    А у нас, 100500 нанометров к 2050 на бумаге?
     
     
  • 5.133, анонна (?), 17:52, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет у них нихрена. подложки не поставим и будут они изобретать велосипед у себя заново.))) еще в 80х они делали почти все сами, но потом увы))  технологии производства и у нас ест.  а вот самих машин производства нету. ну это хрущев и наши либералы в течении 40 лет старались. кстати пришло время создавать, а не тащить их. потому как они один хрен уперлись в предел нанометража и  "оборотов".
     
     
  • 6.145, Аноним (-), 18:03, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Госдеп пиндосов забыл упомянуть.
     
     
  • 7.193, анонна (?), 19:38, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Госдеп пиндосов забыл упомянуть.

    малыш сильно ты отстал от жизни кажись. как подложки делаются? и самое главное где? какова их основная природа производства? да к твоему сведению завод по изготовлению силиконовых подложек находится в ростове(точнее рядом) и их основа производства не только чистота, но и отсутствие каких либо потрясений выше 2 баллов(иначе весь цикл заново начинать). где в европе и америке столько мест сейсмобезопасных зон? и производство должно быт не на тысячу штук. их миллионы. на тысячу амеры и сами как нибудь сделают. фишка в том что не совок , а современная россия производила это  и продавала на тот же интелл и амд(точнее их подрядчикам тому же тайваню). если ты у нас любитель обсирать все свое и превозносить все иностранное то хоть потрудись узнать , что производит страна. и не только это кстати стекла для айфонов тож у нас делались, потом слали в китай на сборку. и не только это. так что впредь поищи сам , а потом изрыгай свое дермо.

     
     
  • 8.217, Аноним (217), 21:53, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это троль обыкновенный, тут таких 95 , побереги время ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.146, Аноним (121), 18:03, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > подложки не поставим

    Кто? Ты кто, мальчик, водочки принеси, ок да?

    > технологии производства и у нас ест.

    У тебя опечатка с слове "возможно будут когда-то".

    > а вот самих машин производства нету. ну это хрущев и наши либералы в течении 40 лет старались.

    Опять неэффективный совок? А где же успехи 30 лет свободного рыночка?

    > кстати пришло время создавать, а не тащить их.

    Времени на расскачку нет! План развития Россия 2020 перевыполнили наверное, да, успехами похвастаться не хочешь? Посмотрим как будет 2030 и 2050, посмотрим.

    > потому как они один хрен уперлись в предел нанометража и  "оборотов".

    Кто они? Которые могут поштучно 100нм делать? О каких и чьих пределах речь?

     
     
  • 7.196, анонна (?), 19:44, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> подложки не поставим

    ответ отписал выше.

    >> технологии производства и у нас ест.
    > У тебя опечатка с слове "возможно будут когда-то".

    до чего нужно быт тупым, что бы написать подобное

    >> а вот самих машин производства нету. ну это хрущев и наши либералы в течении 40 лет старались.
    > Опять неэффективный совок? А где же успехи 30 лет свободного рыночка?

    пост выше прочти

    >> кстати пришло время создавать, а не тащить их.
    > Времени на расскачку нет! План развития Россия 2020 перевыполнили наверное, да, успехами
    > похвастаться не хочешь? Посмотрим как будет 2030 и 2050, посмотрим.

    действително времени нет, но это благодари наших либералов. они же - " все купим занефть". и так все 90 и 2000е.


     
  • 4.202, kusb (?), 20:15, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После слова этодругин ты можешь собственно заканчивать. Как и после идеи безоговорочной сдачи Тайваня.
     
  • 2.76, Аноним (76), 16:03, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так для этого науку нужно развивать.
     
     
  • 3.147, Аноним (-), 18:04, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но тогда на яхты пацанам не хватит.
     
  • 3.219, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:02, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так для этого науку нужно развивать.

    Какжаль что спецы вашего уровня сидят на опеннете, а не руководят крутыми проектами. Вот бы зажили...

     
  • 2.118, Neon (??), 17:25, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тоже самое и американцам надо. Но это, конечно, другое.)))
     

  • 1.6, я из фейсбука (?), 14:51, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Это как раз то, что было необходимо обоим проектам для финального рывка
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:52, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рывок мангуста?
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:58, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    не было времени на раскачку
     
  • 2.33, Я (??), 15:18, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    рывок будет если реактось запустят не в режиме трансляции.. хотябы частично..
     
  • 2.67, Анонн (?), 15:46, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не рывок, а прорыв!
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 15:53, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Канализации.
     

  • 1.8, Kuromi (ok), 14:54, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так она какаая, пресловутая национальная РусОС!

    В принципе шутки про РеактОС всегда к тому и вели...

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:00, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    бюрократы не могут работать без сапёра и косынки
     

  • 1.9, васёк (?), 14:55, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где взять ядро Server 2003 для простой замены?
     
     
  • 2.26, ryoken (ok), 15:10, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как где..? Собрать! Утёкшие сурсы же от WXP.
     
     
  • 3.29, Аноним (7), 15:16, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бы тогда сразу не использовать Server 2003?
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 15:19, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или почему стыдливо не пишут Microsoft Windwos
     
     
  • 5.60, Аноним (60), 15:38, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это зарегистрированный товарный знак ®
     
  • 4.131, Аноним (217), 17:50, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём смысл использовать ядро 2003 в реактос?
     
     
  • 5.135, Аноним (135), 17:53, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как референс, что возможно заработает, далее подгонять
     
  • 5.149, Аноним (149), 18:10, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тестов. К примеру это поможет определить что приводит к вылету  той или иной программы/драйвера - недоработки и ошибки в ядре или в другом месте.

    Но тут у меня есть некоторые сомнения насчет юридической стороны вопроса

     
     
  • 6.152, Аноним (217), 18:14, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > юридической

    Они ничего не сделают.

     

  • 1.10, Аноним (10), 14:55, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как скучно мы живём. Мы перестали использовать ReactOS на Эльбрус с ядром от Windows Server 2003.
     
  • 1.11, Аноним (11), 14:56, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Задача повышенной сложности.
    Тока трансляция была известна в этом Эльбрусе ещё года 4 назад. Производительность падает ДО 75%. Ещё вопросы есть ? Или Вам подсказать где достать образ Астры 8.1 для эксперементов?
     
     
  • 2.66, Аноним (60), 15:43, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Рассказывай куда ты так сильно торопишься?  
     

  • 1.14, Yes (?), 14:59, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > удалось запустить 64-битный порт ReactOS

    На скриншотах 32-битный порт - 0.4.15-x86-dev.
    У 64-битного порта другой идентификатор - 0.4.15-amd64-dev.

     
     
  • 2.50, Аноним (60), 15:31, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Всегда найдётся такой кто всё испортит.
     
  • 2.99, vadiml (ok), 16:41, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На второй картинке, где фото монитора, а не скрин, как раз amd64-dev

    Похоже, там Print Screen ещё не работает,

     
     
  • 3.106, Егор Криденс (?), 16:59, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там флешка не работает, сохранить скрин некуда
     
     
  • 4.206, mandms (ok), 20:31, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    знакомый в проект GSoC для ReactOS в каникулы (лет 7 назад) взялся чинить стек USB но оказалось что там не столько чинить и даже не столько дописывать надо сколько писать его компоненты. (У него до этого был опыт ковыряния похожего в линуксе - в корпоративной среде.). Многих компонентов USB стека оказалось что нету. с тех пор что-то улучшилось, но вероятно все еще многого не хватает -- из USB стека.
     
  • 3.150, Аноним (149), 18:12, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На второй картинке совершенно другая конфигурация
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:59, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь знает - какова цель проекта ReactOS?
     
     
  • 2.20, LOR знает (?), 15:03, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://www.linux.org.ru/forum/talks/16938842

    > Для чего в 2022 году нужен ReactOS?

    Кратко: для мозгоебства.

    Порт они сделали?!? ахаха, порт на x86 из изначально системы для x86? слово "порт" здесь - это пук (в лужу) для новости?

     
  • 2.22, th3m3 (ok), 15:04, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да они просто по фану пилят и не парятся особо. Кто-то на рыбалку ездит, а они вот этим занимаются.
     
     
  • 3.68, sudo (??), 15:46, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На хабре недавно статья была по теме: https://habr.com/ru/company/skillbox/blog/677752/
     
     
  • 4.78, Аноним (72), 16:04, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >— Основной язык — C, как и в большинстве операционных систем. Ядро у нас написано на C, большинство драйверов используют C. Кстати, значительное количество user-mode-компонентов написано на С++ — правда, пока это довольно старый C++. Мы все ждём волонтёра, который портирует под наши нужды стандартную библиотеку из современных «плюсов» (C++17, C++20).

    Абсолютный бред. Работает всё на ректалос, и программы на C++20, и программы на C++23. Просто не надо использовать проприетарные компиляторы от говнокорпораций, которые почему-то принято использовать для сборки софта для винды, видимо, из карго-культа.

     
     
  • 5.98, Аноним (98), 16:40, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    «Вы просто неправильно компилируете»
     
  • 5.100, НяшМяш (ok), 16:47, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Абсолютный бред. Работает всё на ректалос, и программы на C++20, и программы на C++23.

    Вы имели удовольствие наблюдать типичного эксперта-онанимуса. Который даже не видит разницу между компонентами системы и пользовательскими приложениями.

     
     
  • 6.134, Аноним (72), 17:52, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что у "Косынки" (компонент системы) какие-то особые требования к стандартной библиотеке C++? Другим приложениям любая, соответствующая стандарту, подойдёт, в том числе такая отполированная, как glibc++, а для "Косынки" должна быть быть написана лично магистрами пасьянсов, иначе будет невезуха и пасьянс не сложится?
     
  • 2.30, Анонимов Аноним Анонимович (?), 15:17, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создание полного аналога, но бесплатного, Windows XP. Чтобы старое железо/софт можно было продолжать использовать.

    Для разрабов плюсик в копилку знаний да и для резюме пригодится.

     
     
  • 3.35, Аноним (7), 15:20, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проще Windows XP использовать.
     
     
  • 4.37, LOR знает (?), 15:21, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проще Linux + WINE
     
     
  • 5.39, Аноним (7), 15:24, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Windows XP стабилен. А Linux и Wine то ломают, то чинят, то ломают, то чинят...
     
  • 5.52, Аноним (52), 15:32, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проще XP в QEMU. Только с софтом свежее 15 лет часто будут проблемы и со свиньёй вообще-то надо уметь работать.
     
     
  • 6.54, Аноним (7), 15:34, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше наоборот, XP с виртуалкой с Linux.
     
     
  • 7.69, Аноним (52), 15:47, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс на хосте всегда предпочтительнее, кроме того, то железо, которое свинья поддерживает, совсем уж старьё ни в какие ворота.
     
     
  • 8.70, Аноним (7), 15:49, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему предпочтительнее Если есть драйвера, то в чём проблема использовать XP к... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.91, Аноним (52), 16:34, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линукс -- полноценная ОС, контролируемая пользователем, а не глюкавое ситечко дл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.97, Аноним (7), 16:40, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие зонды в XP ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.101, Аноним (101), 16:53, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код закрыт - зондов не видно Значит, их нет ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.110, Аноним (7), 17:11, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Невозможно доказать наличие отсутствие Значит это ты должен доказывать, что зон... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.113, Аноним (101), 17:15, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В области инфобезопасности всё, как раз, наоборот Недоказано отсутствие, значит... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.128, Аноним (217), 17:42, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ок, докажи отсутствия зондов в линукс Жду ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.153, Аноним (-), 18:15, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники открыты, вперёд, ищи сам Тебе никто ничем не обязан ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.159, Аноним (217), 18:18, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слился ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.205, U202204161753 (?), 20:27, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходные коды есть... текст свёрнут, показать
     
  • 11.170, Аноним (52), 18:37, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычные, Микрософт всегда на одной волне действует ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.173, Аноним (217), 18:49, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечисли ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.179, Аноним (52), 19:04, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как насчёт той истории с исполнением кода пришедшего на закрытый порт Какой отл... текст свёрнут, показать
     
  • 5.73, Аноним (73), 15:53, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая степень кооперации проектов ReactOS и Wine. Без ReactOS, Wine скорей всего и не было бы, в своем нынешнем виде точно. К слову, у ReactOS очень хорошая документация, от туда можно выудить очень много интересных недокументированных функций. Клондайк для системного программиста пишущего под винду.
     
     
  • 6.92, Аноним (92), 16:35, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЖЫР
     
  • 6.102, Аноним (101), 16:54, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Wine скорей всего и не было бы, в своем нынешнем виде точно.

    Или наоборот? ;)

     
  • 6.154, Аноним (149), 18:16, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них симбиоз. А теперь вайн пилят ещё и велв, несколько основателей которой работали погромистами в майкрософт. Хм, Минуточку....
     
  • 5.85, Аноним (76), 16:16, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wine контролируется врагами! Выпнут наших разработчиков как сделали в libreoffice!
     
     
  • 6.103, Аноним (101), 16:57, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого выпнули из LibreOffice? Это те, кто в LibreOffice, сами сбежали из Apache OpenOfiice.
     
  • 6.130, Аноним (217), 17:49, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где про это почитать?
     
     
  • 7.139, Аноним (76), 17:57, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-02_astra_linux_otstranili_ot_mirovogo
     
  • 3.38, A (?), 15:23, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто-то ещё пишет прикладной софт под те системы?

    Без прикладного софта железо любой старости - просто металл.
    С прикладным софтом - полезный компьютер.
    А прикладной софт под старое проприетарное решение разве возникает и развивается?
    Прикладное развивается под др. системы.

    Выходит, делают ну не для того "чтобы старое железо/софт можно было продолжать использовать".

     
     
  • 4.42, Аноним (7), 15:25, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой прикладной софт?
     
  • 4.49, Аноним (60), 15:31, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хоть и не топлю за ХП. Но дело как раз что софт не пишут, но он там остаются(и его уже не перепишешь). И он кому-то нужен для работы. Поэтому и тащат кто ХП, кто Вин 98.  
     
     
  • 5.74, Аноним (98), 15:59, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да сколько того софта осталось? А у кого остался, так с каким-нибудь важным железом, там принцип «работает — не трогай», никто туда ReactOS ставить не будет в здравом уме.
     
     
  • 6.77, Аноним (60), 16:04, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это ты так думаешь, но дураков в среднем хватает.  
     
     
  • 7.107, Аноним (107), 16:59, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так они сами себе буратины, пусть страдаютъ
     
  • 6.89, кк (?), 16:27, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно работает пока железо не помрет, а потом приходится выкручиваться
     
     
  • 7.95, Аноним (98), 16:39, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так железо ж помрёт, а не ось.
     
     
  • 8.108, Аноним (101), 17:03, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так старая ОСь может и не завестись на современном железе Вот, например, какая-... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.115, Аноним (115), 17:18, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это проблемы исключительно владельцев Райзенов... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.148, Аноним (-), 18:09, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, совсем не проблема Просто владельцам Райзенов MS-DOS любой версии нах не вп... текст свёрнут, показать
     
  • 9.157, Аноним (157), 18:18, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужно новое железо чтобы запускать старое ПО ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.158, Аноним (98), 18:18, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ректось заведётся, да Особенно с драйвером для какой-нибудь специфической жел... текст свёрнут, показать
     
  • 2.190, Михрютка (ok), 19:34, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-нибудь знает - какова цель проекта ReactOS?

    драчить чсв разработчиков

    тёркой

     

     ....большая нить свёрнута, показать (49)

  • 1.16, Аноним (16), 15:00, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    а я было подумал что они его перекомпилировали.
     
  • 1.24, Аноним (24), 15:08, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Во, наконец-то они встретились.
     
     
  • 2.132, Аноним (217), 17:52, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что в этом примечательного?
     

  • 1.27, Аноним (27), 15:12, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень интересно, было бы здорово чтоб Эльбрус избавился наконец-то от костыля в виде аппаратной "x86 трансляции"(можно ведь софтверно, как в маке), ReactOS собрать под e2k нативно, ну и наладить производство процессоров
     
     
  • 2.31, Аноним (98), 15:18, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И устроить межгалактический турнир.
     
     
  • 3.48, Аноним (101), 15:30, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    по литрболу
     
  • 2.75, anonymous (??), 16:01, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Заметил интересную тенденцию, в посл время просто оголтелая ненависть ко всему разработанному у нас. Ну нейросети црушные так и должны по идее гнобить в зaродыше саму мысль, но кроме них похоже немало и двуногих стараются. Зашел на mcst.ru и эльбрус.ru а там годами не обновляется. Саботаж? про мой любимый ПД14 что то совcем ничего. Настораживает.
     
     
  • 3.80, Аноним (60), 16:05, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не пытался подумать. Может что-то случилось?
     
     
  • 4.96, anonymous (??), 16:40, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что случилось, институты металлов забыли как к железу добавлять углерод? ГОИ забыли как шлифовать аферические поверхности с точностью 1/50 lambda? ПТУ забыли как разцы затачивать? Таблица Менделеева тоже пока работает. Снаряды на вышеозвученых объектах не рвутся. Странно все это странно.
     
     
  • 5.137, anonymous (??), 17:56, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Индустрия плавно шагала в заданном направлении, что непонятного?
     
  • 3.83, Аноним (83), 16:10, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Встречный вопрос - а за что их любить?
    Годы попилиардов, днищенская производительность по сравнению с аналогами, искусственные ограничения типа продажи только юрикам. И ко всему этому сами таки производить не смогли.
     
  • 3.86, Аноним (7), 16:19, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что-то я не вижу никакой ненависти например к nginx.
     
     
  • 4.90, Аноним (60), 16:28, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В nginx то и россиян-то уже не осталось, лол.
     
     
  • 5.136, anonymous (??), 17:55, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому и нет ненависти.
     
  • 5.183, Аноним (183), 19:09, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что название импортное.
     
  • 3.93, Аноним (98), 16:37, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кто ж виноват, что всё отечественное вот такое вот.
     
     
  • 4.111, Аноним (101), 17:11, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кто виноват, кто виноват?... ;) Свою ASML строить надо было за эти 22 года, а не дворцы.
     
     
  • 5.117, Аноним (98), 17:24, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё можно было не портить последовательно со всеми отношения эти 22 года.
    Но вопрос конкретно к эльбрусам и тем более к реактосям не в сфере их производства лежит.
     
     
  • 6.185, Аноним (183), 19:15, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Странно. США со всеми испортили отношения, а заводы стоят... По-моему причина как раз в обратном: с некоторыми странами мы недостаточно сильно испортили отношения, всё ещё питаемся тухлыми иллюзиями.
     
     
  • 7.189, Аноним (217), 19:34, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто "вы" то? Почему "вам" нужно портить отношения, чтобы строить заводы? Почему нельзя по-нормальному?
     
     
  • 8.194, Аноним (98), 19:39, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что великая прекрасная россия jpg... текст свёрнут, показать
     
  • 8.198, Аноним (183), 19:58, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я не знаю Спроси американцев почему нельзя по-нормальному, почему обязатель... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.218, Аноним (217), 21:56, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда это было-то потомки хоть немного должны были поумнеть ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.192, Аноним (98), 19:38, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у вас ещё всё впереди. Уровень КНДР, например.
     
     
  • 8.200, Аноним (183), 20:01, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исключено И если уж мы заговорили о будущем, то у некоторых его вообще нет ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.123, Аноним (123), 17:31, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ктож виноват что сколько денег не вваливай никакого ASML бы не получилось.  
     
  • 3.140, anonymous (??), 17:57, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты сам ответил на свой вопрос.
     
  • 3.160, Аноним (149), 18:19, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что Брагин "наш" не означает что ReactOS- "наш". Его пишут программисты со всего шарика.

    Раздражает когда называют "нашим" то, что скопировастили с гит или то где увидели пару русских в списке разработчиков

     
  • 3.197, Михрютка (ok), 19:48, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если чо, оголтелую ненависть к тем, кто не видит разницы между "Отечество" и "Ваше превосходительство" всемерно одобряю и поддерживаю.

    то же самое касается людей, которые ставят знак равенства между "Сделано у нас" и "sdelanounas.ru"

    удивлен, как никто еще не зарегал сайт sdelanou.nasru

     
  • 3.212, 74е отделение ЦИПсО (?), 21:23, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тратиться на нейросеть, если можно нанять индуса? А в данном случае Миколу
     
  • 2.81, Аноним (72), 16:07, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не имеет смысла - виндовые проприетарные программы никогда под эту архитектуру не делали, потому что настоящей винды под неё никогда не было. И не будет. А если программа опенсорсная, то винда и не нужна, можно на Линуксе запустить.
     
  • 2.180, Аноним (183), 19:05, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда этого не будет. Мне даже думается, что в МЦСТ втайне мечтают тупо сделать клон х86, и при других обстоятельствах триста лет бы им не облокотился этот Эльбрус...
     
     
  • 3.199, Михрютка (ok), 20:00, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в МЦСТ втайне мечтают тупо сделать клон х86

    в мцст мечтают чтобы деньги из бюджета все капали и капали

    даже если выяснится, что без тайваньских фабов они ничего.

     
  • 2.204, kusb (?), 20:20, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта трансляция у них работает в принципе быстро. Реально достаточно производительная. А если к ней прикрутить кооперативную эмуляцию, как в Dosbox и т.п, исправить латентность - реально можно будет долго резаться в неплохие игры, пофиг что Эльбрус. Да оно уже показывает результаты.
    https://www.youtube.com/watch?v=ru18dahSXn8
     
     
  • 3.216, Михрютка (ok), 21:48, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сли к ней прикрутить кооперативную эмуляцию, как в Dosbox и т.п, исправить латентность - реально можно будет долго резаться в неплохие игры

    облако от взрыва на складе крымских шышек накрыло москву

     
     
  • 4.221, kusb (?), 22:08, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> сли к ней прикрутить кооперативную эмуляцию, как в Dosbox и т.п, исправить латентность - реально можно будет долго резаться в неплохие игры
    > облако от взрыва на складе крымских шышек накрыло москву

    Это были конопляные шишки или сосновые/еловые etc?

     

     ....большая нить свёрнута, показать (32)

  • 1.28, anonymous (??), 15:14, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    То есть этот конфуз до сего момента даже в режиме бинарной совместимости не запускалось?
     
     
  • 2.45, Аноним (60), 15:28, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет.
     
  • 2.71, Егор Криденс (?), 15:50, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что у Эльбруса кривой транслятор, вероятно и специфическое предоставление информации о железе для транслируемой ОС.

    При этом в теории, транслятор может даже ускорять работу х86 кода, оптимизируя его

     
     
  • 3.88, Аноним (60), 16:26, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оптимизируя под VLIM? Отличная шутка.
     
     
  • 4.104, Егор Криденс (?), 16:58, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А всего вдруг нельзя? Изучи вопрос Трансметы. Только хорошенько изучи, прежде чем возразишь
     
     
  • 5.109, Аноним (98), 17:08, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, мы помним бешеную скорость их процессоров.
     
     
  • 6.129, Егор Криденс (?), 17:43, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты количество транзисторов сравни в Трансмете и аналогичном по производительности Интеле, а ещё тепловыделение и энергопотребление.
     
  • 5.120, Аноним (123), 17:28, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там можно оптимизировать алгоритм, который не встречается в реальной жизни десктопного пользователя.
     
     
  • 6.142, Аноним (72), 18:00, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если алгоритм в реальной жизни не встречается, то его производительность бесконечна, так как на проходе DeadCodeElimination его уберут, и он станет потреблять ровно 0 единиц времени.
     
     
  • 7.162, Аноним (162), 18:20, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поэтому VLIM архитектуру  умножили на нуль и не использовали. Пока не пришел Эльбрус, который просто скачет по граблям.  
     
  • 3.208, kusb (?), 20:42, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может из-за драйверов каких-то. Так то Reactos и на любых машинах запускается не всегда. То есть не на всех запускается.
     

  • 1.79, Аноним (76), 16:05, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, KasperskyOS на эльбрусах запускается?
     
     
  • 2.112, llolik (ok), 17:15, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В режиме трансляции должна. Насколько я понял, что KOS для embedded и планов нативно портироваться для Baikal/Elbrus, которые изначально не для того предназначены, у них не было.
     

  • 1.82, Аноним (135), 16:09, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вообще-то новость достаточно интересная, но не полная Проект международный, но... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.124, Аноним (183), 17:33, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если честно, то надоели уже эти Эльбрусы. Когда они появятся на прилавках магазинов, тогда и позовите. А читать о том, что где-то есть какой-то волшебный процессор, которого и в глаза-то никто не видел, да и не увидит, но которым мы непременно почему-то должны гордиться... ну такое себе удовольствие. Если я захочу почитать о том, чего я никогда не смогу себе позволить, я лучше почитаю про Су-57.
     
     
  • 2.141, Аноним (-), 18:00, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У нас есть супер-пупер не имеющий аналогов, и разрабатывается ещё лучше, но мы не каму не покажем! А потом отложем несколько раз запуск! А потом вообще нечего не сделаем, но деньги потратим. (с) ...
     
  • 2.175, Тёмыч (?), 18:54, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так человек приобрел и поставил Реактос для теста. При мне уже 4ро человек приобрели разные машинки: Эльбрус-801, 901, 101. Последний купил для изучения ассемблера.
     
  • 2.207, kusb (?), 20:37, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше, даже в начале года у меня намного легче получилось бы гордиться процессором. Сейчас гордиться уже не настолько хочется. Импортозамещение - обоюдоострая штука, сравните выдачу Яндекса и Гугла по некоторым запросам. Но эти и подобные факты как раз подтверждают, что плохо когда технологии зависят от страны, тем более от одной страны, включая США. Это покажется парадоксальным, но происходящее в РФ в какой-то степени доказывает это.
     
     
  • 3.222, Аноним (217), 22:11, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс - это не импортозамещение, базу знать надо.
     
     
  • 4.230, kusb (?), 22:58, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Яндекс - это не импортозамещение, базу знать надо.

    Это "локальная альтернатива", зависит от правительства. Видимо наличие главного юрлица где-то в другой стране недостаточно влияет.

     

  • 1.125, Аноним (125), 17:35, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разве на 64-битном Windows работает драйвер UniATA?
     
  • 1.138, Аноним (72), 17:56, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Участник 'Anonymoustus' запретил публикацию ответов для ника 'Аноним'.
    >Консольный help знает всего 61 программу (Windows XP — 77).

    А почему они man в качестве хелпа не используют?

     
     
  • 2.164, Аноним (149), 18:22, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что его не испотзуют в Widows
     
     
  • 3.231, kusb (?), 23:01, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что его не испотзуют в Widows

    Man давно портирован на Windows, это не оправдание.

    (Кстати в альтернативной реальности где Microsoft не стало многие компании которые производили ПО и зависели от Microsoft называются именно так - Microsoft Widows - вдовы Microsoft.)

     
  • 2.165, Аноним (162), 18:22, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Измени ник на любой другой и ответь ему, лол.  
     
  • 2.171, Аноним (171), 18:42, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Anonymoustus - это очень трусливая и подлая тварь. А ещё - он бздешник, потому на такие примитивные меры идёт.
     

  • 1.144, Аноним (-), 18:02, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "Участник 'Anonymoustus' запретил публикацию ответов для ника 'Аноним'."

    У тебя каие-то комплексы?

     
     
  • 2.215, Михрютка (ok), 21:36, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол анон негодуэ что его не хотят замечать

    notice me senpai UwU

     

  • 1.151, Аноним 80_уровня (ok), 18:14, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Люди десять лет назад линукс на атмеге запускали (тоже под эмуляцией, кстати)(https://habr.com/ru/post/177425/), а тут какие-то ломающие новости о северокорейской науке и технике...
     
     
  • 2.155, Аноним (217), 18:16, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так он сам оттуда же и тоже в северной корее запускал. Вот спасибо, больше хороших новостей про северную корею будет.
     

  • 1.156, Аноним (156), 18:17, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это возрождение винды? ну, в смысле той что раньше была? а не тот кусок маркетинга как сейчас актуальная
     
     
  • 2.161, Аноним (217), 18:20, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это студенты развлекаются. Возрождения не-бу-дет.
     
     
  • 3.166, Аноним (149), 18:23, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти студенты уже старые
     
     
  • 4.168, Аноним (217), 18:25, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учение - свет.
     
  • 3.210, Аноним (-), 20:59, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гыгы. Студентам нахрен не сдалась ни winxp ни тем более win2k. Это какие-то старпёры, вылезшие из криогенной камеры, которые до сих пор верят в Эльбрус и winxp.
     

  • 1.163, Антиветеран (?), 18:21, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А зачем на этом говне что-то запускать?
     
     
  • 2.167, Аноним (149), 18:23, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у Вас он есть?
     

  • 1.169, Анонимимино (?), 18:33, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Дополнительно отмечается, что благодаря работе российских властей по улучшению механизмов личного обогащения в ReactOS теперь можно использовать ядро Server 2003 путём простой замены реверс-инжениринга на привычную кражу.

    ЗЫ: капча 66666

     
     
  • 2.176, Аноним (217), 18:55, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё лицензировано, какая кража?
     
  • 2.182, Аноним (182), 19:08, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "ЗЫ:"

    Что ты делаешь со свободным времинем? Тебе лень раскладку переключить, чтобы написать нормально "P.S."? Так сразу переходи на "лол" и "гы-гы", ДБ!

     

  • 1.172, Аноним (172), 18:48, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    почему написано что флешки не монтируются? у меня на Эльбрусе под транслятором, в 32битной версии ReactOS, флешки определяются и монтируются - иначе как я из лайфки с флешки cpu-z запустил и скрины на флешку сохранил ;)
     
  • 1.177, Ivan_83 (ok), 18:58, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жутко мизерный instruction set в режиме трансляции.

    Проще брать за деньги (чтобы РФ приплачивали) на утилизацию старый электронный мусор, там выковыривать коредуо и прочие 2006+ года процы и юзать их - оно и быстрее и фичастее будет.

     
     
  • 2.229, справочная (?), 22:58, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуру, а просветите убогих, каких инструкций вам там не хватает?
     

  • 1.178, Sluggard (ok), 19:03, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему в качестве главной ссылки к новости идёт ссылка на главную страницу сайта РеактоОС? Где ссылки на новость (правда, такой новости у них нет), ссылка на блог разработчиков или новость у МЦСТ?
    В Гугле подобная новость нашлась только на pcnews, который ссылается на ОпенНет.

    Это новость о том, что получилось у автора новости, что ли?

     
     
  • 2.187, Егор Криденс (?), 19:27, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://t.me/imaxairu/2905

    Тестировал энтузиаст, а не команда Эльбруса

     
     
  • 3.195, Sluggard (ok), 19:40, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты дал ссылку на пост в телеге, ссылающийся на пост в телеге, в котором два скрина, и подпись, кто их прислал.
    Офигенный источник информации.
    Тестирование, если оно было (неизвестные скрины от непойми кого), не менее офигенное — сферического Реактос в вакууме, потому что ни версии нет, ни подробностей, как он запускался — лайв или установка или ещё что-нибудь.
     
     
  • 4.201, Егор Криденс (?), 20:15, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе что надо то? Разрешение на тестирование у тебя должен кто-то брать? Тестировать или не тестировать.

    Там есть ник чувака, который непосредственно тестировал. Адресуй все вопросы к нему

     
     
  • 5.203, Sluggard (ok), 20:19, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тебе что надо то?

    Мне надо, чтоб новости писали на основе каких-то фактов, каких-то данных от доверенных источников.
    Какой-то чувак из телеграма, у которого, возможно, есть Эльбрус, возможно, запустил на нём РеактОС. Но вообще, это он сам сказал.
    Прикольно.

     
  • 5.209, Аноним (-), 20:57, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Адресуй все вопросы к нему

    Эти вопросы должен адресовать новостной сайт. Если мне потребуются новости уровня сообщений в телеграме, я буду смотреть телеграм, и нахрен мне новостной сайт сдался.

     

  • 1.181, Аноним (181), 19:08, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А праацессор-то пиз.. сколько штук? 90нм там xj? Не, ну полезно на случай ядерной войны. Иначе эта поебень.. тьфу даже лень писать
     
  • 1.186, Аноним (181), 19:17, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не *ука сколько?? 90нм? Один завод?? ... Я те бля лексику дам бля!
     
  • 1.191, Аноним (-), 19:37, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ректальную Ось удалось запустить на системе с процессором Эльбрус-8С1
     
  • 1.213, Аноним (213), 21:28, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительное — рядом: несуществующая операционная система запущена на компьютере с несуществующим процессором.
     
     
  • 2.223, Аноним (217), 22:14, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не для вас существует, молодой человек.
     
     
  • 3.224, Аноним (213), 22:19, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не томи же, скажи где можно купить рабочую станцию на Эльбрус-8 с доставкой в любую точку мира.
     

  • 1.214, забей (?), 21:28, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в ReactOS теперь можно использовать ядро Server 2003

    Круто!

    Куплю серверную винду, задоунгрейдю ее до 2003, возьму ядро и.... буду запусткать сабж.

     
  • 1.220, Аноним (220), 22:06, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю разработчиков ReactOS с удавшимся прорывом!

    Жаль, что теперь не поддерживаются процессоры Pentium 4, так-как у них нет расширения VT-x.

     
  • 1.225, Аноним (225), 22:23, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И ни на одном скриншоте оптайм не превещает и одного часа.
     
     
  • 2.226, Аноним (217), 22:27, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаешь гонять винду часами, 🦆 ?
     
  • 2.227, Онаним (?), 22:30, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это время до загрузки и отрисовки нужного окна просто :)
     

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