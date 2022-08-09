ReactOS удалось запустить на системе с процессором Эльбрус-8С1

2.59 , Аноним ( 59 ), 15:36, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Отечественный российский процессор Elbrus 厄尔布鲁士山

3.119 , Neon ( ?? ), 17:26, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – А как насчет американских процессоров, сделанных на китайском Тайване китайцами ? Этодругин в больших дозах ?

4.121 , Аноним ( 121 ), 17:28, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Они уже строят заводы у себя. Амыперегнали их или этодругин?

5.143 , Аноним ( - ), 18:01, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Эрдоган

5.174 , Аноним ( 174 ), 18:50, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – тогда приходи сюда когда построят

5.188 , Парень твоей мамы ( ? ), 19:32, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Строить это конечно хорошо, но где кадры брать? Местных негро-мексиканцев, живущих на продуктовые карточки? Эпл уже давно жопой вертит, локализовывать производство не хочет, говорит КАДРОВ НЕТ, СОРЯН))))

5.211 , Klizma ( ? ), 21:23, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну так и мы строим заводы у себя.

4.122 , Аноним ( 121 ), 17:30, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У них есть передовая технология, уже, сейчас.

А у нас, 100500 нанометров к 2050 на бумаге?

5.133 , анонна ( ? ), 17:52, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет у них нихрена. подложки не поставим и будут они изобретать велосипед у себя заново.))) еще в 80х они делали почти все сами, но потом увы)) технологии производства и у нас ест. а вот самих машин производства нету. ну это хрущев и наши либералы в течении 40 лет старались. кстати пришло время создавать, а не тащить их. потому как они один хрен уперлись в предел нанометража и "оборотов".

6.145 , Аноним ( - ), 18:03, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Госдеп пиндосов забыл упомянуть.

7.193 , анонна ( ? ), 19:38, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Госдеп пиндосов забыл упомянуть. малыш сильно ты отстал от жизни кажись. как подложки делаются? и самое главное где? какова их основная природа производства? да к твоему сведению завод по изготовлению силиконовых подложек находится в ростове(точнее рядом) и их основа производства не только чистота, но и отсутствие каких либо потрясений выше 2 баллов(иначе весь цикл заново начинать). где в европе и америке столько мест сейсмобезопасных зон? и производство должно быт не на тысячу штук. их миллионы. на тысячу амеры и сами как нибудь сделают. фишка в том что не совок , а современная россия производила это и продавала на тот же интелл и амд(точнее их подрядчикам тому же тайваню). если ты у нас любитель обсирать все свое и превозносить все иностранное то хоть потрудись узнать , что производит страна. и не только это кстати стекла для айфонов тож у нас делались, потом слали в китай на сборку. и не только это. так что впредь поищи сам , а потом изрыгай свое дермо.

8.217 , Аноним ( 217 ), 21:53, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да это троль обыкновенный, тут таких 95 , побереги время ... 6.146 , Аноним ( 121 ), 18:03, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > подложки не поставим Кто? Ты кто, мальчик, водочки принеси, ок да? > технологии производства и у нас ест. У тебя опечатка с слове "возможно будут когда-то". > а вот самих машин производства нету. ну это хрущев и наши либералы в течении 40 лет старались. Опять неэффективный совок? А где же успехи 30 лет свободного рыночка? > кстати пришло время создавать, а не тащить их. Времени на расскачку нет! План развития Россия 2020 перевыполнили наверное, да, успехами похвастаться не хочешь? Посмотрим как будет 2030 и 2050, посмотрим. > потому как они один хрен уперлись в предел нанометража и "оборотов". Кто они? Которые могут поштучно 100нм делать? О каких и чьих пределах речь?

7.196 , анонна ( ? ), 19:44, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> подложки не поставим ответ отписал выше. >> технологии производства и у нас ест.

> У тебя опечатка с слове "возможно будут когда-то". до чего нужно быт тупым, что бы написать подобное >> а вот самих машин производства нету. ну это хрущев и наши либералы в течении 40 лет старались.

> Опять неэффективный совок? А где же успехи 30 лет свободного рыночка? пост выше прочти >> кстати пришло время создавать, а не тащить их.

> Времени на расскачку нет! План развития Россия 2020 перевыполнили наверное, да, успехами

> похвастаться не хочешь? Посмотрим как будет 2030 и 2050, посмотрим. действително времени нет, но это благодари наших либералов. они же - " все купим занефть". и так все 90 и 2000е.

4.202 , kusb ( ? ), 20:15, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – После слова этодругин ты можешь собственно заканчивать. Как и после идеи безоговорочной сдачи Тайваня.

2.76 , Аноним ( 76 ), 16:03, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так для этого науку нужно развивать.

3.147 , Аноним ( - ), 18:04, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но тогда на яхты пацанам не хватит.

3.219 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 22:02, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так для этого науку нужно развивать. Какжаль что спецы вашего уровня сидят на опеннете, а не руководят крутыми проектами. Вот бы зажили...

2.118 , Neon ( ?? ), 17:25, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тоже самое и американцам надо. Но это, конечно, другое.)))

