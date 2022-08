ReactOS удалось запустить на системе с процессором Эльбрус-8С1

3.68 , sudo ( ?? ), 15:46, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На хабре недавно статья была по теме: https://habr.com/ru/company/skillbox/blog/677752/

4.78 , Аноним ( 72 ), 16:04, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >— Основной язык — C, как и в большинстве операционных систем. Ядро у нас написано на C, большинство драйверов используют C. Кстати, значительное количество user-mode-компонентов написано на С++ — правда, пока это довольно старый C++. Мы все ждём волонтёра, который портирует под наши нужды стандартную библиотеку из современных «плюсов» (C++17, C++20). Абсолютный бред. Работает всё на ректалос, и программы на C++20, и программы на C++23. Просто не надо использовать проприетарные компиляторы от говнокорпораций, которые почему-то принято использовать для сборки софта для винды, видимо, из карго-культа.

5.98 , Аноним ( 98 ), 16:40, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – «Вы просто неправильно компилируете»

5.100 , НяшМяш ( ok ), 16:47, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Абсолютный бред. Работает всё на ректалос, и программы на C++20, и программы на C++23. Вы имели удовольствие наблюдать типичного эксперта-онанимуса. Который даже не видит разницу между компонентами системы и пользовательскими приложениями.

6.134 , Аноним ( 72 ), 17:52, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что у "Косынки" (компонент системы) какие-то особые требования к стандартной библиотеке C++? Другим приложениям любая, соответствующая стандарту, подойдёт, в том числе такая отполированная, как glibc++, а для "Косынки" должна быть быть написана лично магистрами пасьянсов, иначе будет невезуха и пасьянс не сложится?