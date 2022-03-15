Для ReactOS реализована начальная поддержка SMP

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|3.38, Бывалый смузихлёб (?), 13:33, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для каждого х86-совместимого проца нужна своя винда и софт ?
это к слову об эльбрусе и возможности запускать соотв ПО
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|4.56, Аноним (56), 14:40, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Давно ли Эльбрус стал x86-совместимым? (Да, я в курсе за эмуляцию, но это и близко не x86-совместимость.)
Впрочем, сейчас это уже не имеет особого значения. Эльбрусы, как и прочие «отечественные» чипы, кончились.
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|2.51, ptr (ok), 14:26, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Эльбрус-2СМ, адаптированного для производства на производственных мощностях зеленоградского Микрона, должно пойти. Другое дело, что Эльбрус-2СМ имеет тактовую частоту всего 300МГц и производится по 90 нм технологии. Так что пойдет, но медленно и печально.
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|3.61, Аноним (46), 15:03, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего-то странные у них 90 нм. Вон AtlonXP 130 нм, но работали на частотах в 4 - 7 раз выше.
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|4.67, Anonim (??), 15:51, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо мешать всё в одну кучу: техпроцесс никак не определяет тактовыую частоту чипа. Ограничивает - да, но тоже не то, что бы прямо однозначно и напрямую.
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|1.2, А где же каменты (?), 11:33, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Бесполезная ОС, они никогда не запустят автокад или визио, а если запустят - не будет поддержки вендора.
Простая маструбация.
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|2.5, Sluggard (ok), 11:38, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> если запустят - не будет поддержки вендора
Без разницы. Мы всё равно не доживём. А у внуков, надеюсь, Linux победит.
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|3.19, Аноним (19), 12:12, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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моно никогда не победит на рабочих станциях, смиритесь, тем более с такой поддержкой пингвина популярным прикладным ПО
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|3.33, AKTEON (?), 12:51, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Внукам - Систему 90 летней давности с моноядром ?? Фи такими быть! Где экзоядра, где вычисления в памяти ??! Кончайте носится с утавревшим linux как с пиаснной торбой ...
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|2.37, Аноним (37), 13:16, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все приложения, которые оно может запустить, можно запустить под Вайном.
Другое дело — драйвера. Если в этой ОС есть какой-то смысл, то это поддержка специализированного старого оборудования, для которого нет актуальных или открытых драйверов.
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|1.3, Sluggard (ok), 11:34, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> до сих пор одним из существенных ограничений ReactOS было использование в процессе работы только одного ядра CPU
Одно ограничение победили, осталось сколько? 710?
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|1.4, Zenitur (ok), 11:38, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я думал, что в это непростое время проект окажется заморожен, так как донаторам станет сложно продолжать поддерживать проект. А они даже не думают прекращать разработку, а даже наоборот - наметили фундаментальные изменения в проекте
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|1.6, Werwolf (ok), 11:40, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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я не понимаю почему люди пишут так словно думают что это полноценная ОС. проект тупо пилится JustForFun, ну и чтобы разобраться с виндовым гавнокодом. Они никогда не позиционировали ректалос как замену винды, это же больше ресёрч проект..
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|2.10, Sluggard (ok), 11:44, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Они никогда не позиционировали ректалос как замену винды, это же больше ресёрч проект..
Да неужели?
https://reactos.org/what-is-reactos/
ReactOS is an operating system.
Our own main features are:
- ReactOS is able to run Windows software
- ReactOS is able to run Windows drivers
- ReactOS looks-like Windows
- ReactOS is free and open source
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|4.23, Sluggard (ok), 12:16, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну и где тут искомое слово replacement?
Там заявлены их цели. И это совсем исследование.
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|6.64, Sluggard (ok), 15:18, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> исследование чего?
Спроси комментатора выше, который назвал Реакт ресёрч-проектом.
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|2.15, Аноним (-), 11:54, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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после того как они переписали кернел в 3 раз - это поняли даже самые стойкие
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|2.44, BorichL (ok), 13:53, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что большинство людей глуповаты. Они не способны уже что-то скомпилировать или разобраться в коде, они могут только "из каропки", по пошаговой инструкции в интернете или готовую хрень в докера. Им надо больше и сразу, чтобы ещё денег дали. Они не понимают, как получаются хорошие специалисты-разработчики, которые получают знания развивая всевозможные проекты по разработке. А специалисты-аникейщики способны лишь косить и забивать, а между этим писать тут "не нужно!", большего осознать не могут.
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|3.50, Аноним (50), 14:25, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ОС это просто запускалка прикладного ПО. Нормальным людям безразлично на то что кто-то развлекается написанием ОС. Написание сабжа это такое же развлечение как занятие теоретической наукой ради науки или мазня картин. Люди занимаются этим из-за удовольствия из-за эгоистических мотивов. Почему другим людям должно быть дело до этого?
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|1.8, Аноним (8), 11:44, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень здорово! Они только в 2022 году "начальную поддержку SMP" сделали!
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|1.12, YM2608 (?), 11:47, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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лучше бы кто-нибудь начал проект DirectX11 под Windos XP64 - я бы задонатил для поддержки
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|2.28, Zenitur (ok), 12:35, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Исходники драйвера NVIDIA уже есть, портируй Vulkan на WinXP и запусти DXVK
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|3.35, YM2608 (?), 12:55, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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где исходники драйвера NVIDIA? - Хакеры только требуют открыть исходный код драйверов NVIDIA... но никто еще не открывал
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|4.36, Zenitur (ok), 12:58, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Исходники виндового драйвера уже выложены. Нелегально. Так что разработка энтузиастами возможна исключительно в даркнете
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|2.52, Аноним (50), 14:27, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>лучше бы кто-нибудь начал проект DirectX11 под Windos XP64 - я бы задонатил для поддержки
XP64 имеет отличное от XP32 ядро. XP64 это ни с чем не совместимый мутант, ненужон.
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|1.41, Аноним (41), 13:45, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Единственный реально полезный проект. Все эти Linux лебеди-раки-щуки только отсрочивают достижение главной цели. И неудивительно. Ведь в основном они спонсируются корпорациями. И вовсе не для того, чтобы простые смертные получили идеальную ОСь мечты. А в основном для того, чтобы иметь бесплатных тестеров.
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|1.42, Kuromi (ok), 13:46, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В теории сейчас какое нибудь МинЦифры может схватиться за сабж и назвать его Русским Виндовс, денех там влить. В реальности же, скорее всего, такого не случится.
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|2.66, Аноним (50), 15:34, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно представить чтобы выделили группу специалистов для доработки сабжа для замены оффтопика, но с трудом верится.
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|1.54, Аноним (46), 14:33, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А когда же сервис печати? Для старых компов это как-то актуальнее SMP. Юзеры коих, требуют печать из Ворда.
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