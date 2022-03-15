The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Для ReactOS реализована начальная поддержка SMP

15.03.2022 11:20

Разработчики операционной системы ReactOS, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows, объявили о готовности начального набора патчей для загрузки проекта на многопроцессорных системах со включённым режимом SMP. Изменения для поддержки SMP пока не включены в основную кодовую базу ReactOS и требуют доработки, но сам факт возможности загрузки с включённым режимом SMP отмечается как важное достижение в развитии проекта (до сих пор одним из существенных ограничений ReactOS было использование в процессе работы только одного ядра CPU).

Работа над реализацией SMP в ReactOS положительно отразилась на общей стабильности системы, так как позволила выявить и устранить многие сопутствующие ошибки в коде, связанном с обработкой блокировок и распараллеливанием выполнения процессов. Из сопутствующих изменений также упоминается возможность запуска менеджера задач из Windows XP для отображения нагрузки на процессоры.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы ReactOS 0.4.14
  3. OpenNews: Новая версия сборочного окружения RosBE (ReactOS Build Environment)
  4. OpenNews: Один из разработчиков Microsoft считает, что ReactOS не мог обойтись без заимствования кода Windows
  5. OpenNews: В ReactOS обеспечена возможность загрузки с Btrfs
  6. OpenNews: ReactOS достиг возможности собственной пересборки
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56856-reactos
Ключевые слова: reactos
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:32, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    на отечественных чипах пойдёт?
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 11:44, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под них была винда и виндовый софт?
     
     
  • 3.38, Бывалый смузихлёб (?), 13:33, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для каждого х86-совместимого проца нужна своя винда и софт ?
    это к слову об эльбрусе и возможности запускать соотв ПО
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 14:40, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно ли Эльбрус стал x86-совместимым? (Да, я в курсе за эмуляцию, но это и близко не x86-совместимость.)
    Впрочем, сейчас это уже не имеет особого значения. Эльбрусы, как и прочие «отечественные» чипы, кончились.
     
  • 2.46, Аноним (46), 14:17, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КР1810ВМ86
     
  • 2.47, Аноним (46), 14:17, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КР1810ВМ86
     
  • 2.51, ptr (ok), 14:26, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Эльбрус-2СМ, адаптированного для производства на производственных мощностях зеленоградского Микрона, должно пойти. Другое дело, что Эльбрус-2СМ имеет тактовую частоту всего 300МГц и производится по 90 нм технологии. Так что пойдет, но медленно и печально.
     
     
  • 3.61, Аноним (46), 15:03, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего-то странные у них 90 нм. Вон AtlonXP 130 нм, но работали на частотах в 4 - 7 раз выше.
     
     
  • 4.65, ptr (ok), 15:23, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие есть: http://www.mcst.ru/mikroprocessor-elbrus2sm
    Нужно понимать, что архитектура сильно разная. Если сравнивать с AMD Athlon XP 3000 с его 32 битными 3.2 GFlops, то Эльбрус-2CМ на 32-х битах выдает 9.6 GFlops - ровно в три раза быстрее.
     
  • 4.67, Anonim (??), 15:51, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо мешать всё в одну кучу: техпроцесс никак не определяет тактовыую частоту чипа. Ограничивает - да, но тоже не то, что бы прямо однозначно и напрямую.
     

  • 1.2, А где же каменты (?), 11:33, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Бесполезная ОС, они никогда не запустят автокад или визио, а если запустят - не будет поддержки вендора.

    Простая маструбация.

     
     
  • 2.5, Sluggard (ok), 11:38, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > если запустят - не будет поддержки вендора

    Без разницы. Мы всё равно не доживём. А у внуков, надеюсь, Linux победит.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:12, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    моно никогда не победит на рабочих станциях, смиритесь, тем более с такой поддержкой пингвина популярным прикладным ПО
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 12:14, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а кому это моно надо, хруст и игогошечка его порвут...
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 12:44, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Битвы юродивых на костылях какие-то.
     
     
  • 6.60, Аноним (60), 14:54, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сейчас одной фразой описал состояние всего современного IT
     
  • 3.33, AKTEON (?), 12:51, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Внукам - Систему 90 летней давности с моноядром ?? Фи такими быть! Где экзоядра, где вычисления в памяти ??! Кончайте носится с утавревшим linux как с пиаснной торбой ...
     
     
  • 4.62, Аноним (-), 15:08, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно нахрен не надо и только
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:16, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все приложения, которые оно может запустить, можно запустить под Вайном.

    Другое дело — драйвера. Если в этой ОС есть какой-то смысл, то это поддержка специализированного старого оборудования, для которого нет актуальных или открытых драйверов.

     
  • 2.40, Бывалый смузихлёб (?), 13:34, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда-то так и про вайн говорили
     
     
  • 3.57, Аноним (56), 14:43, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И таки были правы.
     
  • 2.49, Аноним (46), 14:18, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не говори вендору, что запускаешь на ReactOS.
     

  • 1.3, Sluggard (ok), 11:34, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > до сих пор одним из существенных ограничений ReactOS было использование в процессе работы только одного ядра CPU

    Одно ограничение победили, осталось сколько? 710?

     
  • 1.4, Zenitur (ok), 11:38, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я думал, что в это непростое время проект окажется заморожен, так как донаторам станет сложно продолжать поддерживать проект. А они даже не думают прекращать разработку, а даже наоборот - наметили фундаментальные изменения в проекте
     
  • 1.6, Werwolf (ok), 11:40, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    я не понимаю почему люди пишут так словно думают что это полноценная ОС. проект тупо пилится JustForFun, ну и чтобы разобраться с виндовым гавнокодом. Они никогда не позиционировали ректалос как замену винды, это же больше ресёрч проект..
     
     
  • 2.10, Sluggard (ok), 11:44, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Они никогда не позиционировали ректалос как замену винды, это же больше ресёрч проект..

    Да неужели?

    https://reactos.org/what-is-reactos/

    ReactOS is an operating system.
    Our own main features are:

    - ReactOS is able to run Windows software
    - ReactOS is able to run Windows drivers
    - ReactOS looks-like Windows
    - ReactOS is free and open source

     
     
  • 3.22, Аноним (19), 12:14, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и где тут искомое слово replacement?
     
     
  • 4.23, Sluggard (ok), 12:16, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну и где тут искомое слово replacement?

    Там заявлены их цели. И это совсем исследование.

     
     
  • 5.63, Аноним (-), 15:10, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    исследование чего?
     
     
  • 6.64, Sluggard (ok), 15:18, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > исследование чего?

    Спроси комментатора выше, который назвал Реакт ресёрч-проектом.

     
  • 2.15, Аноним (-), 11:54, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    после того как они переписали кернел в 3 раз - это поняли даже самые стойкие
     
  • 2.44, BorichL (ok), 13:53, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что большинство людей глуповаты. Они не способны уже что-то скомпилировать или разобраться в коде, они могут только "из каропки", по пошаговой инструкции в интернете или готовую хрень в докера. Им надо больше и сразу, чтобы ещё денег дали. Они не понимают, как получаются хорошие специалисты-разработчики, которые получают знания развивая всевозможные проекты по разработке. А специалисты-аникейщики способны лишь косить и забивать, а между этим писать тут "не нужно!", большего осознать не могут.
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 14:25, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОС это просто запускалка прикладного ПО. Нормальным людям безразлично на то что кто-то развлекается написанием ОС. Написание сабжа это такое же развлечение как занятие теоретической наукой ради науки или мазня картин. Люди занимаются этим из-за удовольствия из-за эгоистических мотивов. Почему другим людям должно быть дело до этого?
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:44, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень здорово! Они только в 2022 году "начальную поддержку SMP" сделали!
     
  • 1.12, YM2608 (?), 11:47, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    лучше бы кто-нибудь начал проект DirectX11 под Windos XP64 - я бы задонатил для поддержки
     
     
  • 2.28, Zenitur (ok), 12:35, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Исходники драйвера NVIDIA уже есть, портируй Vulkan на WinXP и запусти DXVK
     
     
  • 3.35, YM2608 (?), 12:55, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где исходники драйвера NVIDIA? - Хакеры только требуют открыть исходный код драйверов NVIDIA... но никто еще не открывал
     
     
  • 4.36, Zenitur (ok), 12:58, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники виндового драйвера уже выложены. Нелегально. Так что разработка энтузиастами возможна исключительно в даркнете
     
     
  • 5.45, YM2608 (?), 14:11, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где выложены? ни единой ссылки ни на одном поисковике
     
     
  • 6.48, Zenitur (ok), 14:17, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/126912.html#21
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:34, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо под Win98 сразу.
     
     
  • 3.43, Zenitur (ok), 13:52, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под Win 3.1, а то Wing есть, а DirectX нет. Непорядок!
     
  • 2.52, Аноним (50), 14:27, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лучше бы кто-нибудь начал проект DirectX11 под Windos XP64 - я бы задонатил для поддержки

    XP64 имеет отличное от XP32 ядро. XP64 это ни с чем не совместимый мутант, ненужон.

     

  • 1.13, васёк (?), 11:50, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это конец freedos
     
     
  • 2.31, Zenitur (ok), 12:48, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли через NTVDM можно перепрошивать биосы
     
     
  • 3.53, Аноним (46), 14:31, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, лучше через flashrom.
     

  • 1.17, Big Robert TheTables (?), 12:02, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NUMA было бы актуальнее для ПО
     
  • 1.27, Шарп (ok), 12:30, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А до этого не было?
     
  • 1.41, Аноним (41), 13:45, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный реально полезный проект. Все эти Linux лебеди-раки-щуки только отсрочивают достижение главной цели. И неудивительно. Ведь в основном они спонсируются корпорациями. И вовсе не для того, чтобы простые смертные получили идеальную ОСь мечты. А в основном для того, чтобы иметь бесплатных тестеров.
     
     
  • 2.55, Аноним (46), 14:38, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато эти лебеди-раки-щуки работают, в отличие от.
     

  • 1.42, Kuromi (ok), 13:46, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В теории сейчас какое нибудь МинЦифры может схватиться за сабж и назвать его Русским Виндовс, денех там влить. В реальности же, скорее всего, такого не случится.
     
     
  • 2.58, Аноним (46), 14:44, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли, ему до пары нужен ещё Русский Интел.
     
  • 2.59, Аноним (56), 14:47, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли они *настолько* тупые.
     
  • 2.66, Аноним (50), 15:34, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно представить чтобы выделили группу специалистов для доработки сабжа для замены оффтопика, но с трудом верится.
     

  • 1.54, Аноним (46), 14:33, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда же сервис печати? Для старых компов это как-то актуальнее SMP. Юзеры коих, требуют печать из Ворда.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру