Выпуск Zorin OS 18.1, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 18.1, основанного на пакетной базе Ubuntu 24.04. Отмечается, что сформированный 6 месяцев назад релиз Zorin OS 18 был загружен 3.3 млн раз, при том, что около 80% от всех загрузок выполнены пользователями Windows. Публикация обновлений для выпуска Zorin OS 18.1 будет осуществляться до июня 2029 года. Для загрузки предложены три варианта iso-образов (Core, Lite и Education), размером 4 и 8 ГБ. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. В качестве основы рабочего стола в Zorin OS используется GNOME с набором собственных дополнений и панелью на основе Dash to Panel и Dash to Dock. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store. В новой версии: До 240 (было 170) программ расширена встроенная база данных для определения установщиков популярных Windows-приложений. При попытке запуска инсталлятора Windows-программ, присутствующих в БД, выводится диалог с предложением установить аналог или родную сборку программы для Linux.

В режиме наглядной мозаичной компоновки окон, позволяющем обойтись без запоминания сложных клавиатурных комбинаций (Zorin Appearance → Windows → Advanced Window Tiling), появилась настройка для вывода на передний план всех мозаичных окон после переключение на одно из приложений в мозаичной раскладке из панели задач. В диалог редактирования мозаичной раскладки добавлена опция для изменения порядка расположения окон. Добавлена возможность прикрепления окон к краям экрана с использованием произвольных мозаичных раскладок, а не только раскладок с разделением экрана на две или четыре части.

В панель добавлена поддержка отображения текста с начертанием справа налево.

В настройки добавлена опция для включения или выключения показа на панели индикаторов приложений, предоставляющих доступ к быстрому вызову функций или отображающих состояние.

Обновлены версии программ, таких как LibreOffice 26.2.

Возобновлена поставка редакции "Lite", нацеленной на использование на маломощных компьютерах. Сборка укомплектована средой рабочего стола Xfce 4.20. В файловом менеджере предложен более компактный интерфейс, адаптированный для использования на небольших экранах. Добавлена поддержка аутентификации при помощи датчика отпечатков пальцев. Обновлены темы оформления. Добавлена поддержка запуска обособленных web-приложений, которые показываются в стартовом меню по аналогии с классическими программами.

Ядро Linux обновлено до выпуска 6.17. Из Ubuntu 25.10 перенесены свежие версии драйверов для GPU NVIDIA. Добавлена поддержка GPU Intel Xe3 и систем с гибридной графикой, укомплектованных дискретными видеокартами AMD.

Добавлена поддержка ноутбуков Lenovo ThinkPad и Samsung Galaxy Book, устройств ввода Magic Mouse 2 и Touch Bar, игровых контроллеров PlayStation 5 DualSense, Acer Nitro NGR200 и Turtle Beach Recon, портативных игровых приставок ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go и OneXPlayer.



