Выпуск Zorin OS 18.1, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

16.04.2026 21:10 (MSK)

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 18.1, основанного на пакетной базе Ubuntu 24.04. Отмечается, что сформированный 6 месяцев назад релиз Zorin OS 18 был загружен 3.3 млн раз, при том, что около 80% от всех загрузок выполнены пользователями Windows. Публикация обновлений для выпуска Zorin OS 18.1 будет осуществляться до июня 2029 года. Для загрузки предложены три варианта iso-образов (Core, Lite и Education), размером 4 и 8 ГБ.

Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows.

В качестве основы рабочего стола в Zorin OS используется GNOME с набором собственных дополнений и панелью на основе Dash to Panel и Dash to Dock. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store.

В новой версии:

  • До 240 (было 170) программ расширена встроенная база данных для определения установщиков популярных Windows-приложений. При попытке запуска инсталлятора Windows-программ, присутствующих в БД, выводится диалог с предложением установить аналог или родную сборку программы для Linux.
  • В режиме наглядной мозаичной компоновки окон, позволяющем обойтись без запоминания сложных клавиатурных комбинаций (Zorin Appearance → Windows → Advanced Window Tiling), появилась настройка для вывода на передний план всех мозаичных окон после переключение на одно из приложений в мозаичной раскладке из панели задач. В диалог редактирования мозаичной раскладки добавлена опция для изменения порядка расположения окон. Добавлена возможность прикрепления окон к краям экрана с использованием произвольных мозаичных раскладок, а не только раскладок с разделением экрана на две или четыре части.
  • В панель добавлена поддержка отображения текста с начертанием справа налево.
  • В настройки добавлена опция для включения или выключения показа на панели индикаторов приложений, предоставляющих доступ к быстрому вызову функций или отображающих состояние.
  • Обновлены версии программ, таких как LibreOffice 26.2.
  • Возобновлена поставка редакции "Lite", нацеленной на использование на маломощных компьютерах. Сборка укомплектована средой рабочего стола Xfce 4.20. В файловом менеджере предложен более компактный интерфейс, адаптированный для использования на небольших экранах. Добавлена поддержка аутентификации при помощи датчика отпечатков пальцев. Обновлены темы оформления. Добавлена поддержка запуска обособленных web-приложений, которые показываются в стартовом меню по аналогии с классическими программами.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 6.17. Из Ubuntu 25.10 перенесены свежие версии драйверов для GPU NVIDIA. Добавлена поддержка GPU Intel Xe3 и систем с гибридной графикой, укомплектованных дискретными видеокартами AMD.
  • Добавлена поддержка ноутбуков Lenovo ThinkPad и Samsung Galaxy Book, устройств ввода Magic Mouse 2 и Touch Bar, игровых контроллеров PlayStation 5 DualSense, Acer Nitro NGR200 и Turtle Beach Recon, портативных игровых приставок ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go и OneXPlayer.


  • 1.2, Аноним (2), 21:44, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Почему все дистры нацелены на начинающих, даже в магазинах скидки "новым" клиентам, а на старых всем наплевать
     
     
  • 2.3, Гость (??), 22:03, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому-что им можно скормить любую дичь и они будут благодарны.
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:10, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Почему все дистры нацелены на начинающих, даже в магазинах скидки "новым" клиентам, а на старых всем наплевать

    Не все нацелены на начинающих: Генту, Слакваре, Войд, Арч, Никс... Выбирай - не хочу. Вопрос в другом - настали времена а-ля: "Это что же, вы и пальцы за меня загибать будете? Ага! Ну ладно..." (с).

     
     
  • 3.16, Аноним (2), 00:30, 17/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.14, Аноним (14), 23:26, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Старым уже некуда деваться.
     
     
  • 3.17, Аноним (2), 00:37, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ну почему, у нас же капитализм и конкуренция, смешно конечно об этом говорить, но всеже в части дистров еще работает.

    вопрос скорее в том - в чем прикол, поставить линукс понять как работает, повысить свой скил, или поставить вот это вот, один фиг убить кучу времени, ничего не понять, ничему не научиться, но зачем?

    то есть ориентиророванно на новичков это скорее жирнющий минус, потому что упрощено и обрезано, как учиться с резиновой женщиной, чему она научит)))

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:41, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Знаете, чего не хватает?
    Погоды в панели задач, как в Windows 11.
    Это очень удобно.
     
     
  • 2.8, Alex (??), 23:07, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Есть она там
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:00, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Следующая будет Iprit OS? )
     
     
  • 2.18, Аноним (2), 00:38, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    скорее NovichokOS, для новичков де
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:40, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Soman OS
     

  • 1.9, Аноним (7), 23:07, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Live DVD есть?
     
  • 1.10, Мемоним (?), 23:10, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Зачем братья Зорины закупают столько джинсы в России? Неужели здесь кто-то покупает их "сделанный в Ирландии" продукт?
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:10, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Как ни крути, но Zorin os уже легенда))
     
     
  • 2.20, Аноним (2), 00:40, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    максимум городская байка про призрака бомжа василия, помершего под теплотрассой соседнего микрорайона
     

  • 1.12, Джон Титор (ok), 23:21, 16/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.13, Аноним (14), 23:25, 16/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.15, винтик и шпунтик (-), 23:39, 16/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.23, nc (ok), 00:47, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А можно дистр для привыкших к WinXP?
     

