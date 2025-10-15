Выпуск Zorin OS 18, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

|
|1.2, Аноним (2), 21:19, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вы меня извините, но это какой-то эталон вырвиглазия. Не знаю как привыкшие к Windows (я к таким не отношусь), но насколько я могу судить, тут ничего общего с виндой.
|3.16, AleksK (ok), 00:27, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не скрывают, но и не говорят. Найди там где-нибудь хоть одно упоминание Ubuntu
|1.6, Махатма Ганди (-), 21:55, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Тестил много раз через live usb. Не впечатлен. Красиво только до тех пор, пока не установил что-то стороннее или пока не вылезла Adwaita, которая не подтянула кастомную тему зарин ос.
|1.7, Аноним (7), 22:28, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Нейминг странный. Кто такой этот ваш Зорин? Лично у меня в голове образ чела, который работает преподом информатики в школе, такой с бородой и пузом.
|1.10, ИмяХ (ok), 22:48, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>>плавающий стиль нижней панели со скруглёнными углами
Интересно, кто и как пользуется освободившимся пространством внизу панели и в углах?
|1.12, Аноним (12), 23:10, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> основанного на пакетной базе Ubuntu
Чем пакеты Ubuntu лучше пакетов Debian?
|1.13, Аноним (12), 23:16, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> индикатор рабочих столов, упрощающий переключение между задачами
Что мне нравится в GNOME, так это индикатор рабочих столов и только, к сожалению.
