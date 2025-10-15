The OpenNET Project / Index page

Выпуск Zorin OS 18, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

15.10.2025 21:09

После 7 месяцев разработки опубликован релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 18, основанного на пакетной базе Ubuntu 24.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочных iso-образов составляет 3.6 ГБ и 7.6 ГБ.

В качестве основы рабочего стола в Zorin OS используется GNOME с набором собственных дополнений и панелью на основе Dash to Panel и Dash to Dock. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store.

В новой версии:

  • Обновлена предлагаемая по умолчанию тема оформления. Задействованы более округлые формы, убран затемнённый фон у кнопок в меню, использованы более светлые цвета для некоторых элементов и увеличена насыщенность фона.

    Было:


    Стало:
  • По умолчанию задействован плавающий стиль нижней панели со скруглёнными углами. Кнопка для навигации по открытым окнам преобразована в индикатор рабочих столов, упрощающий переключение между задачами.
  • По умолчанию задействован новый менеджер для мозаичной компоновки окон, позволяющий обойтись без запоминания сложных клавиатурных комбинаций. Достаточно перетащить окно в верхнюю часть экрана и выбрать желаемую раскладку в появившемся всплывающем окне. Возможно создание собственных мозаичных раскладок, использования автоматической компоновки и изменение поведения мозаичного режима (Zorin Appearance → Windows → Advanced Window Tiling).
  • Обеспечена бесшовная интеграция с web-приложениями, которые могут существовать бок о бок с обычными программами. Например, в форме web-приложений можно работать на рабочем столе с такими сервисами, как Microsoft Office/365, MS Teams, Google Docs и Adobe Photoshop. Добавлена утилита Web Apps для превращения любого сайта в приложение. Создаваемые web-приложения сразу появляются в стартовом меню и доступны для вызова как обычные программы.
  • В приложение "Online Accounts", предназначенное для управления подключением к внешним сервисам, добавлена поддержка подключения к сервису Microsoft OneDrive и просмотра сохранённых в нём файлов через боковую панель файлового менеджера.
  • Расширена встроенная база данных для определения установщиков популярных Windows-приложений, охватывающая более 170 программ. Улучшен вывод информации о наличии альтернатив. Например, при попытке запуска инсталлятора Microsoft Office будет показан диалог о возможности запуска web-версии офисного пакета или использования LibreOffice.
  • Добавлены две новые цветовые схемы: Yellow и Brown.
  • В состав сборки Zorin OS 18 Education добавлены программы Gradebook (журнал оценок), Spedread (система скорочтения) и TurboWarp (обучение программированию).
  • До ветки Wine 10 обновлён инструментарий для запуска программ, собранных для Windows.
  • В файловом менеджере Nautilus (GNOME Files) обновлено оформление боковой панели и реорганизованы элементы управления. В верхний левый угол боковой панели добавлена кнопка "Search Everywhere" для глобального поиска файлов и документов по имени или содержимому (можно одновременно выполнять поиск в нескольких местах, заранее определённых в настройках).
  • В конфигураторе переделаны и перегруппированы панели с настройками.
  • В календарь-планировщик добавлена новая боковая панель со сводкой событий за месяц.
  • Вместо приложения Cheese добавлена программа GNOME Snapshot для создания фотоснимков и видео, и позволяющая легко переключаться между разными камерами.
  • Модернизирован интерфейс почтового клиента Evolution.
  • В Zorin Menu добавлена поддержка многомониторного режима, при котором панель видна на более чем одном экране, и улучшено управление с сенсорных экранов.
  • Добавлена поддержка удалённого подключения к рабочему столу при помощи протокола RDP (Settings app → System → Remote Desktop → Remote Login).
  • По умолчанию окна теперь размещаются по центру экрана (старый режим можно вернуть в конфигураторе - Appearance → Windows → New Window Placement).
  • По умолчанию для для работы со звуком задействован мультимедийный сервер PipeWire.
  • По умолчанию задействован новый набор системных звуков.


  • 1.2, Аноним (2), 21:19, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы меня извините, но это какой-то эталон вырвиглазия. Не знаю как привыкшие к Windows (я к таким не отношусь), но насколько я могу судить, тут ничего общего с виндой.
     
  • 1.3, Доктор Альба (?), 21:22, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пользовался как-то ZorinOS. Интерфейс приятный, но сути это очередная сборка Ubuntu.
     
     
  • 2.4, anonymous (??), 21:26, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну как бы они и не скрывают.
     
     
  • 3.16, AleksK (ok), 00:27, 16/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не скрывают, но и не говорят. Найди там где-нибудь хоть одно упоминание Ubuntu
     

  • 1.5, 12yoexpert (ok), 21:39, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    до наплыва ботов со ссылками на дистровотч 3, 2, 1...
     
  • 1.6, Махатма Ганди (-), 21:55, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тестил много раз через live usb. Не впечатлен. Красиво только до тех пор, пока не установил что-то стороннее или пока не вылезла Adwaita, которая не подтянула кастомную тему зарин ос.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:28, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нейминг странный. Кто такой этот ваш Зорин? Лично у меня в голове образ чела, который работает преподом информатики в школе, такой с бородой и пузом.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:39, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Zorin_OS#History
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:35, 15/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.10, ИмяХ (ok), 22:48, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>плавающий стиль нижней панели со скруглёнными углами

    Интересно, кто и как пользуется освободившимся пространством внизу панели и в углах?

     
     
  • 2.15, Karl Richter (ok), 23:26, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак, чисто ради красоты.
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:09, 15/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:10, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > основанного на пакетной базе Ubuntu

    Чем пакеты Ubuntu лучше пакетов Debian?

     
  • 1.13, Аноним (12), 23:16, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > индикатор рабочих столов, упрощающий переключение между задачами

    Что мне нравится в GNOME, так это индикатор рабочих столов и только, к сожалению.

     
  • 1.14, Дурень (?), 23:17, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой гивноооо... Даже ради Партии не буду
     

