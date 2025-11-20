The OpenNET Project / Index page

Дистрибутив Zorin OS 18 за месяц был загружен миллион раз

20.11.2025 23:34

Разработчики дистрибутива Zorin OS, основанного на пакетной базе Ubuntu и нацеленного на начинающих пользователей, привыкших работать в Windows, сообщили, что опубликованный 15 октября выпуск Zorin OS 18 преодолел рубеж в миллион загрузок, что побило все прошлые рекорды проекта. 78% от всех загрузок выполнены пользователями Windows.

Одновременно объявлено о предоставлении тестовой поддержки обновления выпусков Zorin OS 17.x до ветки Zorin OS 18. Ожидается, что в течение нескольких недель функциональность обновления между ветками, не требующая переустановки дистрибутива и сохраняющая все настройки, приложения и файлы пользователей, будет объявлена стабильной.

Дистрибутив Zorin OS примечателен возможностью придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а также включением в состав подборки программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. В качестве основы рабочего стола в Zorin OS используется GNOME с набором собственных дополнений и панелью на основе Dash to Panel и Dash to Dock. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store.



