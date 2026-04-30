Релиз набора компиляторов GCC 16

После года разработки опубликован релиз свободного набора компиляторов GCC 16.1, первый значительный выпуск в новой ветке GCC 16.x. В соответствии со схемой нумерации выпусков, версия 16.0 использовалась в процессе разработки, а незадолго до выхода GCC 16.1 уже ответвилась ветка GCC 17.0, на базе которой будет сформирован следующий значительный релиз GCC 17.1.
Основные изменения:
- Режим по умолчанию для языка C++ переключён на использование стандарта C++20 (диалект GNU C++20, -std=gnu++20) вместо ранее предлагавшегося C++17. Реализация C++20 в стандартной библиотеке объявлена стабильной.
- В состав включён экспериментальный фронтэнд ga68 для компиляции программ на языке программирования Алгол 68 (Algol 68).
- Добавлена возможность вывода диагностической информации в формате HTML. Расширена информация о ходе выполнения программы, включаемая при выводе диагностики в формате SARIF, основанном на JSON (поддержка "-fdiagnostics-format=json" прекращена).
- Расширены оптимизации на этапе связывания (LTO, Link-Time Optimization). Добавлена опция "-flto-toplevel-asm-heuristics", включающая эвристику для улучшения оптимизации кода с ассемблерными вставками. Техника спекулятивной девиртуализации (-fdevirtualize-speculatively) теперь не ограничена преобразованием виртуальных методов и может применяться при преобразовании в прямые вызовы любых косвенных вызовов функций, например, вызовов через указатели.
- Реализована поддержка векторизации циклов, для которых на этапе компиляции неизвестно число итераций. Повышена эффективность обработки досрочных выходов из цикла (например, через break).
- Добавлена экспериментальная поддержка многих возможностей недавно утверждённого стандарта C++26. Например, реализованы:
- Рефлексия (Reflection, "-freflection"), позволяющая отслеживать и модифицировать элементы программы на стадии компиляции. Добавлены новые операторы "^^" для получения метаинформации о грамматической конструкции и "[:…:]" для выполнения обратного преобразования. Для преобразования и обработки полученной в ходе инспектирования информации предложена библиотека std::meta и доступны такие возможности, как вычисления с константами.
- Контрактное программирование (Contracts), позволяющее определять формальные спецификации интерфейсов при помощи трёх новых операторов: pre (предусловие), post (постусловие) и contract_assert (проверка утверждения). Оператор "pre" определяет предварительные условия, которые должны быть выполнены перед вызовом (проверка входных данных); "post" - условия, которые должны соблюдаться после выполнения (требования к выходным данным); contract_assert - условия возникновения исключений. Возможность появится в GCC 16.
- Оператор "template for" для перебора элементов, таких как пакеты параметров, похожие на кортежи объекты и результаты рефлексии (метаобъекты), на этапе компиляции в стиле обычного цикла. При выполнении "template for" тело цикла раскрывается для каждого элемента и каждая итерация обрабатывается в отдельной области видимости, в которой элемент последовательности, по которой итерируется цикл, является константой для каждой итерации и может участвовать в константных выражениях (constexpr). В контексте рефлексии "template for" может применяться для обхода свойств классов или перечислений.
- Библиотека std::simd для распараллеливания выполнения операций над данными при помощи наборов инструкций SIMD, таких как AVX-512 и NEON, с использованием стандартной системы типов C++.
- Библиотеки std::inplace_vector, std::optional<T&>, std::copyable_function, std::function_ref, std::indirect, std::polymorphic и std::owner_equal.
- Реализованы возможности, связанные со стандартом C++23, такие как явное управление временем жизни объектов и поддержка указания кодировки символов диагностических сообщений.
- Расширена поддержка стандарта C23, например, реализована возможность использования атрибута "counted_by" для проверки корректности использования указателей.
- Продолжена реализация стандартов OpenMP 5.0, 5.1, 5.2 и 6.0 (Open Multi-Processing), определяющих API и способы применения методов параллельного программирования на многоядерных и гибридных (CPU+GPU/DSP) системах с общей памятью и блоками векторизации (SIMD). Улучшена реализация спецификаций параллельного программирования OpenACC 3.0, 3.3 и 3.4, определяющих средства для выноса операций (offloading) на GPU и специализированные процессоры, такие как NVIDIA PTX.
- В бэкенд для архитектуры x86 добавлена поддержка процессоров AMD на основе микроархитектуры Zen6 (-march=znver6), а также процессоров Intel Wildcat Lake (-march=wildcatlake) и Nova Lake (-march=novalake).
- В бэкенде генерации кода для GPU AMD Radeon (GCN) реализована поддержка ускорителей AMD Instinct MI300 (gfx942).
- Для архитектур RISC-V, ARM, S/390 и LoongArch реализована поддержка типа "_BitInt (N)" для определения целых чисел с указанным числом битов.