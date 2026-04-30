Релиз набора компиляторов GCC 16

После года разработки опубликован релиз свободного набора компиляторов GCC 16.1, первый значительный выпуск в новой ветке GCC 16.x. В соответствии со схемой нумерации выпусков, версия 16.0 использовалась в процессе разработки, а незадолго до выхода GCC 16.1 уже ответвилась ветка GCC 17.0, на базе которой будет сформирован следующий значительный релиз GCC 17.1. Основные изменения: Режим по умолчанию для языка C++ переключён на использование стандарта C++20 (диалект GNU C++20, -std=gnu++20) вместо ранее предлагавшегося C++17. Реализация C++20 в стандартной библиотеке объявлена стабильной.

В состав включён экспериментальный фронтэнд ga68 для компиляции программ на языке программирования Алгол 68 (Algol 68).

Добавлена возможность вывода диагностической информации в формате HTML. Расширена информация о ходе выполнения программы, включаемая при выводе диагностики в формате SARIF, основанном на JSON (поддержка "-fdiagnostics-format=json" прекращена).

Расширены оптимизации на этапе связывания (LTO, Link-Time Optimization). Добавлена опция "-flto-toplevel-asm-heuristics", включающая эвристику для улучшения оптимизации кода с ассемблерными вставками. Техника спекулятивной девиртуализации (-fdevirtualize-speculatively) теперь не ограничена преобразованием виртуальных методов и может применяться при преобразовании в прямые вызовы любых косвенных вызовов функций, например, вызовов через указатели.

Реализована поддержка векторизации циклов, для которых на этапе компиляции неизвестно число итераций. Повышена эффективность обработки досрочных выходов из цикла (например, через break).

Добавлена экспериментальная поддержка многих возможностей недавно утверждённого стандарта C++26. Например, реализованы: Рефлексия (Reflection, "-freflection"), позволяющая отслеживать и модифицировать элементы программы на стадии компиляции. Добавлены новые операторы "^^" для получения метаинформации о грамматической конструкции и "[:…:]" для выполнения обратного преобразования. Для преобразования и обработки полученной в ходе инспектирования информации предложена библиотека std::meta и доступны такие возможности, как вычисления с константами. Контрактное программирование (Contracts), позволяющее определять формальные спецификации интерфейсов при помощи трёх новых операторов: pre (предусловие), post (постусловие) и contract_assert (проверка утверждения). Оператор "pre" определяет предварительные условия, которые должны быть выполнены перед вызовом (проверка входных данных); "post" - условия, которые должны соблюдаться после выполнения (требования к выходным данным); contract_assert - условия возникновения исключений. Возможность появится в GCC 16. Оператор "template for" для перебора элементов, таких как пакеты параметров, похожие на кортежи объекты и результаты рефлексии (метаобъекты), на этапе компиляции в стиле обычного цикла. При выполнении "template for" тело цикла раскрывается для каждого элемента и каждая итерация обрабатывается в отдельной области видимости, в которой элемент последовательности, по которой итерируется цикл, является константой для каждой итерации и может участвовать в константных выражениях (constexpr). В контексте рефлексии "template for" может применяться для обхода свойств классов или перечислений. Библиотека std::simd для распараллеливания выполнения операций над данными при помощи наборов инструкций SIMD, таких как AVX-512 и NEON, с использованием стандартной системы типов C++. Библиотеки std::inplace_vector, std::optional<T&>, std::copyable_function, std::function_ref, std::indirect, std::polymorphic и std::owner_equal.

Реализованы возможности, связанные со стандартом C++23, такие как явное управление временем жизни объектов и поддержка указания кодировки символов диагностических сообщений.

Расширена поддержка стандарта C23, например, реализована возможность использования атрибута "counted_by" для проверки корректности использования указателей.

Продолжена реализация стандартов OpenMP 5.0, 5.1, 5.2 и 6.0 (Open Multi-Processing), определяющих API и способы применения методов параллельного программирования на многоядерных и гибридных (CPU+GPU/DSP) системах с общей памятью и блоками векторизации (SIMD). Улучшена реализация спецификаций параллельного программирования OpenACC 3.0, 3.3 и 3.4, определяющих средства для выноса операций (offloading) на GPU и специализированные процессоры, такие как NVIDIA PTX.

В бэкенд для архитектуры x86 добавлена поддержка процессоров AMD на основе микроархитектуры Zen6 (-march=znver6), а также процессоров Intel Wildcat Lake (-march=wildcatlake) и Nova Lake (-march=novalake).

В бэкенде генерации кода для GPU AMD Radeon (GCN) реализована поддержка ускорителей AMD Instinct MI300 (gfx942).

Для архитектур RISC-V, ARM, S/390 и LoongArch реализована поддержка типа "_BitInt (N)" для определения целых чисел с указанным числом битов.



