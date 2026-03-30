Утверждён стандарт C++26

|1.3, Аноним (-), 14:10, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Представленные в спецификации возможности частично уже поддерживаются в компиляторах GCC, Clang и Microsoft Visual C++.
И что характерно НИ ОДИН из компиляторов не поддерживает стандарт полностью!
library features так вообще - поддерживаемых почти сколько же сколько не поддерживаемых.
Простите, а это компилятор чего?
Точно С++26, а не какого-то сабсета недоязыка?
|2.10, Bottle (?), 14:20, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А всё благодаря великолепным правилам из разряда "А на этой платформе можно точность другую у интов взять", "Мы будем игнорировать существование #pragma once, гнутых расширений и кланговских, давайте вместо этого ещё что-нибудь из Boost потырим в стандарт за триста франков", "плевать, что в сишке есть restrict, нам не нужна производительность и совместимость в плюсах".
|3.26, Аноним (-), 14:37, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, то что "можно точность другую у интов взять" это еще ладно.
Если бы в стандарте были только "implementation-defined" с конечным списком вариантов, то было бы ок.
А вот то, что каждый компилятор может выкинуть какие-то фичи, это вообще бред.
Если оставить только 2-3 core language features, это всё еще С++? А если оставить одну?))
Оно ж называется CORE language features, как их можно не реализовывать?
> "плевать, что в сишке есть restrict, нам не нужна производительность и совместимость в плюсах".
СИшка это такой же кусок kalʼа)
Там точно так же не обязаны реализовывать стандарт полностью.
|4.28, oficsu (ok), 14:46, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Оно ж называется CORE language features, как их можно не реализовывать?
Core language feature означает вовсе не то, о чём вы подумали. Это лишь способ назвать категорию фич, которые (как правило) нереализуемы библиотечно. Те, которые непосредственно про языковую семантику, а не про надстройки, доступные пользователю
|2.17, oficsu (ok), 14:27, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Стандарт всегда выходит раньше, чем его поддерживают реализации. Потому что прежде чем делать компилятор, нужно сначала всем собраться вместе и договориться, что делать и как именно. И эту роль как раз и выполняет стандартизация
|3.32, Аноним (32), 15:01, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Стандарт всегда выходит раньше, чем его поддерживают реализации.
Это понятно. Плюс на имплементацию нужно время.
Но не понятно почему gcc и шланг не поддерживют фичи не то что с++23, а даже с++20.
Да и более старые тоже.
GCC не поддерживает
"Omitting/extending memory allocations" из C++14 core
[[carries_dependency]] из C++11 core
Что-то вроде есть, но partial.
Шланг - аналогично, но другие штуки.
en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support.html
Времени не хватило? С 2011 года))
Или "стандарт" такой что на него можно класть болтяру, даже на core?
|1.4, Аноним (4), 14:11, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Добавлены новые операторы "^^" для получения метаинформации о грамматической конструкции и "[:…:]"
И вот после этого кто-то будет называть раст не читаемым....
|1.5, Аноним (5), 14:12, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вот теперь точно пора ливать из C++. Непонятно как все это удерживать в голове и при этом решать задачу предметной области. Поскорее бы zig до ума довели, ибо zig + go хватит всем.
|2.9, Ананоним (?), 14:20, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Просто поинтересуйся на каком стандарте пишут компилятор сами разработчики новых компиляторов. По секрету для тебя: на очень старом, а нововведения всё для тебя, дорогой. Чтобы ты боролся с надуманными проблемами, а не использовал простой язык, на котором всё можно было писать вполне успешно и эффективно ещё 20 лет назад.
|3.14, Аноним (5), 14:26, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>поинтересуйся на каком стандарте пишут компилятор
Это уже не мои проблемы
|3.30, Сладкая булочка (?), 14:55, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Просто поинтересуйся на каком стандарте пишут компилятор сами разработчики новых компиляторов.
llvm на 17.
> ещё 20 лет назад.
Да, с арифметикой у экспертов туго. Не удивительно, что они что-то бормочат про невозможность сложить два знаковы инта в си.
|3.31, Аноним (32), 14:55, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> По секрету для тебя: на очень старом, а нововведения всё для тебя, дорогой.
Вранье же!
LLVM subprojects are primarily written using C++17
И уже мигрируют на с++20
discourse.llvm.org/t/rfc-raise-the-minimum-compiler-requirements-to-move-toward-c-20/88894
Просто компилятор должен компилится компилятором, который есть в дистре.
А дистры очень часто поставляют тухляк.
Если бы дистры не тупили так сильно, то можно было бы и кодовую базу компиляторов переводить на современные стандарты.
|1.6, Bottle (?), 14:13, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
По классике жанра: а что там с модулями?
Что-нибудь продвинулось? Судя по табличке с cppreference.com воз и ныне там.
|2.12, Аноним (13), 14:25, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Достаточно Страуструпа (последнее издание). Остальное от лукавого.
|1.11, Ананоним (?), 14:24, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Кто-нибудь здесь знает, появились ли уже трансляторы так называемых современных версий C++ в, например, C++03?
|1.22, Аноним (22), 14:33, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Внесены изменения для усиления безопасности стандартной библиотеки, такие как проверки допустимых значений и выхода за границы буфера. Например, при доступе к элементу "constexpr reference operator[](size_type idx) const;" добавляется проверка условия "idx < size()".
Дамы и господа, свершилось!
|3.35, anon5989517240 (?), 15:02, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Затем что баги с границами контейнеров возникают систематически, а если включить проверку по-умолчанию то в худшем случае перф просядет гдет на 1%. Но обычно еще меньше
> The hardened standard library provides initial cross-platform library security guarantees, including bounds safety for dozens of the most widely used bounded operations on common standard types, including vector, span, string, string_view, and more. For details, see my February 2025 trip report and run (don’t walk) to read the November 2025 ACM Queue article “Practical Security in Production: Hardening the C++ Standard Library at Massive Scale” to learn how this is already deployed across Apple platforms and Google services, hundreds of millions of lines of code, with on average 0.3% (a fraction of 1%) performance overhead.
https://herbsutter.com/2026/03/29/c26-is-done-trip-report-march-2026-iso-c-sta
|1.23, Аноним (23), 14:33, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну весь D уже перетянули к себе? Что ж, было бы неплохо, если бы плюсы каким-то уже перегруженными не были.
|1.29, Аноним (27), 14:53, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Добавлена поддержка рефлексии (Reflection), позволяющей отслеживать и модифицировать элементы программы на стадии компиляции.
> Добавлен оператор "template for" для перебора элементов, таких как пакеты параметров, похожие на кортежи объекты и результаты рефлексии (метаобъекты), на этапе компиляции в стиле обычного цикла.
Теперь-то достаточно языковых средств, чтобы разработчики Qt могли ими заменить свой Meta-Object Compiler (moc) ?
|2.38, anon5989517240 (?), 15:10, 30/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На самом деле не факт - смотря как они решат реализовывать.
В рамках текущей рефлексии работает интроспекция только для структур данных и функций, но она например пока не позволяет достаточно гибко генерировать код методов (насколько я понимаю) так что если Qt и начнет перетаскивать moc туда то или не весь, или будут ждать с++29 😒
|1.40, Аноним (40), 15:12, 30/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Реализованы тривиальные бесконечные циклы
> без неопределенного поведения.
Ахаха! Ну надо же!
Оказывается могут когда хотят))
Всего лишь 40 лет понадобилось.
|