Бета-выпуск Ubuntu 26.04

3.100 , Аноним ( 114 ), 13:59, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я такое проворачивал,

При установке firefox из ppa, он все равно просит snap как зависимость,

Дело не в том что ему нужны snap, как либы,

Он просто банально говорит, нет, ставить небуду без галочки snap,

Возможно можно измудрится и таки поставить,

Но мне лень).

4.113 , eugener ( ok ), 14:09, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > При установке firefox из ppa, он все равно просит snap как зависимость, Это значит что он всё равно хочет ставиться из стандартной убунтовой репы. Нужно поднять приоритет PPA. Сходите по ссылке, там пункт 5: 5. Configure APT to prioritize packages from the Mozilla repository: echo '

Package: *

Pin: origin packages.mozilla.org

Pin-Priority: 1000

' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/mozilla Вот это поднимает приоритет пакету с packages.mozilla.org и ставится он, а не из стандартной репы. Это для Mozilla repository. Что касается именно PPA — то вот решение для него: создать /etc/apt/preferences.d/mozilla-firefox следующего содержания: Package: *

Pin: release o=LP-PPA-mozillateam

Pin-Priority: 1001

5.117 , Аноним ( 114 ), 14:12, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, спасибо Ии)

Но сам то пробовал, советы.

:D

6.123 , nox. ( ? ), 14:23, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Недостаточно https://ppa.launchpadcontent.net/mozillateam/ppa/ubuntu/ ? Взял из своих настроек.

7.126 , nox. ( ? ), 14:25, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, на днях до 149-й версии обновился.

8.141 , Аноним ( 114 ), 14:39, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кстати в винде 151 версия, Кстати обещщают уже бекап user префенсес, черещ edit-... 7.127 , eugener ( ok ), 14:25, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Недостаточно https://ppa.launchpadcontent.net/mozillateam/ppa/ubuntu/ ? Взял из своих

> настроек. Без файла с пинами в /etc/apt/preferences.d/ пакеты будут тянуться из стандартной репы убунты, которые завязанные на snap.

8.133 , nox. ( ? ), 14:33, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Да нет, snap в системе отсутствует полностью корректно удален ... 6.124 , eugener ( ok ), 14:23, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, спасибо Ии) Без ИИ. > Но сам то пробовал, советы. Блин, это первое что я делаю когда ставлю убунту.

7.134 , Аноним ( 114 ), 14:34, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ну, распознаю сухой выверенный текст.

Вы либо Ии,

Либо кандидат наук с диссертацией)

:D

8.140 , Аноним ( 140 ), 14:38, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Там нет ничего, что намекало бы на ИИ Хотя вы друг друга достойны ... 8.148 , eugener ( ok ), 14:45, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И не поспоришь 129335 65039 ... 5.151 , Аноним ( 149 ), 15:05, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Типичный процесс настройки пользовательской ос. Рутина.

6.153 , Аноним ( 114 ), 15:13, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дэээ,

Нужно бесконечно персобирать волгу или москвич в гараже,

Это кайфово.

Пока ее пересобираешь, можно картоху на велике отвезти в соседнее село.

6.154 , eugener ( ok ), 15:16, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это только для тех кто хочет выпилить snap. Обычные пользователи могут не заморачиваться.

