Бета-выпуск Ubuntu 26.04

27.03.2026 08:43 (MSK)

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 26.04 "Resolute Raccoon", после формирования которого произведена полная заморозка пакетной базы, и разработчики перешли к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз запланирован на 23 апреля. Ветка 26.04 отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 15 лет (5 лет - общедоступные, плюс ещё 10 лет для пользователей сервиса Ubuntu Pro). Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin (редакция для Китая), Ubuntu Unity, Edubuntu и Ubuntu Cinnamon.

Основные изменения:

  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 50, в котором удалён код для поддержки X11, реализована новая система сохранения сеансов, переработан интерфейс родительского контроля, улучшена поддержка нецелых уровней масштабирования и механизма VRR (Variable Refresh Rate), реализована поддержка Wayland-протокола color-management-v2 для управления цветом. По умолчанию задействованы видеопроигрыватель Showtime (вместо Totem) и GNOME Resources (вместо старого приложения для отслеживания потребления ресурсов).
  • В конфигуратор в секцию "Privacy & Security" добавлена панель "Telemetry" для настройки системы накопления и отправки телеметрии Ubuntu Insights, через которую реализован периодический сбор метрик. В панели можно проконтролировать статус отправки телеметрии и просмотреть отправляемые отчёты. Система является опциональной и включается по желанию пользователя в мастере начальной настройки (GNOME Initial Setup). При обновлении версии Ubuntu реализован вывод запроса активации телеметрии.
  • Повышена стабильность и производительность при использовании Wayland на системах с GPU NVIDIA. Улучшена поддержка датчиков отпечатков пальцев.
  • Улучшена интеграция с рабочим столом приложений, поставляемых в формате snap.
  • Расширены возможности по использованию полнодискового шифрования, не требующего ввода пароля разблокировки диска при загрузке, благодаря хранению информации для расшифровки ключей в TPM (Trusted Platform Module). Реализованы возможности для восстановления ключей, применяемых при полнодисковом шифровании на базе TPM. Добавлена поддержка добавления и удаления PIN-кодов или паролей после установки. В конфигуратор добавлена опция для перешифровки диска.
  • Изменено оформление диалогов, выводимых системой вывода запросов полномочий, требующих у пользователя подтверждения доступа, например, при обращении из snap-пакетов к файлам в домашнем каталоге. Динамическое предоставление доступа организовано с использованием механизма AppArmor.
  • Проведена работа по унификации установки и обновления пакетов. App Center рассматривается как единое приложение для управления всеми видами приложений, независимо от формата, в котором они поставляются.
  • В репозиторий добавлен пакет authd для настройки централизованной аутентификации через облачных провайдеров идентификации, таких как MS Entra ID и Google Cloud Identity.
  • Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 7.0-rc, systemd 259.5, LLVM 21, glibc 2.42, OpenJDK 25, PHP 8.5.2, Rust 1.93.1, Samba 4.23, Exim 4.99.1, Postfix 3.10.6, unbound 1.24.2, Chrony 4.8, multipath-tools 0.12.2, OpenLDAP 2.6.10, strace 6.19, containerd 2.2.1, runc 1.4.0, Docker 29, libvirt 12.0.0, QEMU 10.2.1, EDK2 2025.11, Netplan 1.1.2, cloud-init 26.1, OpenStack 2026.1, HAProxy 3.2, Apache httpd 2.4.65, Nginx 1.28.2, OpenSSH 10.2, PostgreSQL 18, MariaDB 11.8.6, MySQL 8.4.8, Valkey 9.0.3, Firefox 148, LibreOffice 26.2.2.
  • В утилите sudo-rs, поставляемой вместо sudo, включена по умолчанию индикация ввода пароля (появление звёздочек по мере набора). Для возвращения старого поведения в /etc/sudoers следует выставить настройку "Defaults !pwfeedback".
  • В ядре cgroupfs по умолчанию теперь монтируется с опциями "nsdelegate, memory_recursiveprot, memory_hugetlb_accounting". В systemd удалена поддержка cgroup v1 и переведены в разряд устаревших скрипты сервисов System V (прослойка для совместимости с подобными скриптами пока сохранена).
  • По умолчанию обеспечено монтирование внешних носителей в каталог /run/media вместо /media.
  • Удалены сервисы blkmapd и nfs-blkmap, применявшиеся для NFS.
  • Прекращена поддержка систем IBM Z z14 (LinuxONE II) и более ранних поколений.
  • В репозиторий добавлены пакеты с СУБД DocumentDB 0.108, открытой компанией Microsoft. В репозитории "main" обеспечена полная поддержка СУБД MariaDB. Прекращена сборка пакетов с PostgreSQL для архитектуры i386.
  • В Kerberos добавлена поддержка загрузки файлов конфигурации из каталога "/etc/krb5.conf.d".
  • Ubuntu MATE 26.04 и Ubuntu Unity 26.04 решено не присваивать статус LTS. Для Ubuntu MATE 26.04 сборки бета-версии пока не сформированы.
  • В Kubuntu задействованы выпуски KDE Plasma 6.6, KDE Gear 25.12.3, Qt 6.10 и KDE Frameworks 6.24.0. По умолчанию используется сеанс KDE на основе Wayland. В репозитории остаётся пакет "plasma-session-x11" для создания сеанса на базе X-сервера, но он больше не поддерживается командой Kubuntu.
  • В Edubuntu полностью переписаны инсталлятор и меню администратора, которые теперь включают два бэкенда (GTK4 и Qt6), выбираемых в зависимости от типа рабочего стола, а также содержат модуль Cockpit для web-интерфейса. В поставку включены программа для чтения электронных книг Foliate, rss-ридер Paperboy, видеопроигрыватель GNOME Showtime (вместо Totem), Arduino IDE, Raspberry Pi Imager, редактор химических структур GChemPaint, система заметок GNOME Notes (вместо Gnote). Удалены завязанные на GTK2 пакеты, такие как chemtool.
  • В Ubuntu Studio предложены три переключаемые варианта компоновки рабочего стола - классический с верхней панелью, в стиле macOS с глобальным меню и в стиле Windows 10 с нижним меню. Инсталлятор и система настройки звука переписаны на Python с раздельными бэкендами для GTK4 и Qt6. В конфигуратор звука добавлена поддержка FFADO для устройств FireWire и возможности для настройки частоты дискретизации и размера буферов для PipeWire.

    Добавлен звуковой плагин Loopino (LV2/CLAP/VST2) для загрузки, обрезки и зацикливания звуковых файлов. Добавлен апплет для изменения настроек PipeWire из системного лотка. Добавлен драйвер snd-hdspe для звуковых карт AIO, AIO Pro, RME HDSPe MADI, AES и RayDAT. Добавлен пакет DistroAV для передачи звука и видео в OBS Studio, используя технологию NDI. Обновлены версии пакетов OBS Studio 32.1.0, FreeShow 1.5.9, QPrompt 2.0.1, RaySession 0.17.4, Patchance 1.3.2, Geonkick 3.7.0, BChoppr 1.12.8, harpwise 6.34.4 и blender 5.0.1.



Лицензия: CC BY 3.0
Обсуждение (131) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Karl Richter (ok), 11:12, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Зачем sudo, если есть su?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:25, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем su, если есть tty login?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:58, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Читай маны, чем su от терминала отличается.
     
  • 2.6, танки онлайн (?), 11:37, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Новая модная технология, заменяет su, не нужно каждый раз пароль набирать
     
     
  • 3.15, Karl Richter (ok), 11:49, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Разве? Всегда набирал.
     
     
  • 4.33, pic (??), 12:16, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мышка со сканером отпечатка у "эволюционеров" рулит (правит).
     
     
  • 5.52, Карлос Сношайтилис (ok), 12:31, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Т.е. ты работаешь в консоли, вводишь команду и для её подтверждения тебе надо мышку отдельно лапать? Удобно, да
     
     
  • 6.103, Аноним (103), 14:02, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Можно в сканер отпечатка на панели или экране. Только не знаю, встраивают их в девайсы на базе кор2дуо или нет.
     
  • 4.71, Аноним (71), 13:08, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А зря.
     
  • 3.107, Аноним (107), 14:05, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Длину пароля по умолчанию теперь палит, а если в коде напортачили, то и ещё чего: за вас наберут :)
     
  • 2.27, nebularia (ok), 12:08, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В том кейсе, как он используется в Ubuntu - в общем-то, низачем. А для многопользовательской системы, либо для запуска отдельных приложений/скриптов от рута без пароля штука удобная.
     
  • 2.61, _kp (ok), 12:49, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем sudo, если есть su?
    Что бы вводить
    > sudo su
     
  • 2.85, Аноним (85), 13:31, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вообще-то sudo -i
     
     
  • 3.96, nebularia (ok), 13:51, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда уж "su -", если до конца занудствовать
     
  • 2.156, q (ok), 15:22, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем шашлык, когда есть пельмень?
     

  • 1.3, iPony128052 (?), 11:26, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Запустил
    Qt приложения сливаются с другими приложениями.
    Рамок нет. Белое на белом

    Шёл очерёдной год линукса на десктопах

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:41, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там наверное как в гноме тени, походу не рассчитывали на пользователей очень плохих или старых тн мониторов. Раньше были контрастные темы для таких случаев в кде.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:53, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ага, теперь обязательно нужен HDR чтобы прочитать текст в окнах.
     
     
  • 4.23, Аноним (20), 12:00, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    HDR, HiDPI и десятикратную лупу.
     
     
  • 5.105, Аноним (103), 14:04, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В линуксе без лупы не получится, да.
     
  • 3.29, Аноним (-), 12:12, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кстати, эта мантра ведь на полном серьёзе распространяется. Не говоря уже о том, что это не так (на любом самом лучшем мониторе тончайшие оттенки серого остаются серой мазнёй), может, всё же на массовый сегмент ориентироваться? Вот в Win95 расчёт был на 16-цветные режимы, и внезапно на самых новейших мониторах смотрится прекрасно.
     
     
  • 4.97, Аноним (97), 13:57, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > а любом самом лучшем мониторе тончайшие оттенки серого остаются серой мазнёй

    Может вам к окулисту обратиться?

    > внезапно на самых новейших мониторах смотрится прекрасно.

    Win95? смотрится прекрасно?
    Не, ну я знал что у пингвинойдов с чувством прекрасного всегда было ну мягко говоря так себе, но чтобы настолько...

     
     
  • 5.109, Аноним (109), 14:07, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Может, линуксовым «дизайнерам» к окулисту обратиться? Хорошо, что они книги не печатают, давно мечтаю читать тёмно-серое на светло-сером.
     
     
  • 6.114, Аноним (114), 14:10, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >линуксовым «дизайнерам»

    Но ведь дизайн Win10, похож на дизайн Win3,1
    Получается Win3,1 круто).

     
     
  • 7.136, Аноним (103), 14:35, 27/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.112, Аноним (114), 14:09, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >плохих или старых тн мониторов

    Короч, купи монитор, у тебя наверное ламповый, с таким фильтром от Эми, и, или поставь кактус).
    Вообщем недостаточно крутая цветопередача, для консоли.

     
  • 2.28, nebularia (ok), 12:09, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хз, давно не видел пользователя Ubuntu, ни живого, ни в интернетах. Продвинутые обычно на Arch/Cachy, обычные юзеры на Mint, геймеры на Bazzite и иже с ним)
     
     
  • 3.62, ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 12:50, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > давно не видел пользователя Ubuntu

    Я являюсь пользователем.
    Двадцать лет назад купил коре 2 дуо. Поставил туда убунту. Потом залез в криокамеру.

    Недавно криокамера потекла. Так что встречайте главного эксперта.

     
  • 3.63, eugener (ok), 12:50, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    При том, что все сидят на убунте и довольны.)
     
  • 3.95, Аноним (95), 13:49, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >давно не видел пользователя Ubuntu

    А куда бы они делись ?
    https://forum.ubuntu.ru

     
  • 3.110, Аноним (103), 14:08, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А на винде? На винде(!) кто сидит? Есть такие пользователи?
    А то я и слов то таких не знаю. Какие-то каши, баззиты-шмаззиты..
     
     
  • 4.143, ghjkghjkgh (?), 14:39, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А то я и слов то таких не знаю. Какие-то каши, баззиты-шмаззиты

    Когда-то убунта была такой же базитой-шмазитой. И новые слова учились, а теперь ничего новое не учится. Что случилось? Почему новые нейронные связи в голове не образуются?

     
     
  • 5.149, Аноним (149), 15:01, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Винда съела мой мозг!
     
  • 3.131, Аноним (131), 14:32, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну допустим я сижу с 7.04 обновляясь на каждую новую версию, и доволен. писать о ней в интернетах повода нет.
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:15, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не встречал, чтобы кто-то использовал оригиналы Ubuntu и Debian. Обычно деривативы, более пригодные для жизни.
     
     
  • 3.36, AleksK (ok), 12:19, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Геймеры как раз на Arch/Cachy
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 12:26, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    SteamOS Ван лав.
     
  • 4.67, Аноним (67), 12:57, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так SteamOS это настоявшийся Arch.
     
     
  • 5.89, AleksK (ok), 13:39, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Так SteamOS это настоявшийся Arch.

    Статистика стима учитывает SteamOS отдельно. Десктопного арча всё равно больше.

     
     
  • 6.111, Аноним (103), 14:09, 27/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 5.135, nebularia (ok), 14:34, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну оч относительно, от арча там именно что база стабилизированная, а идеология immutable, и соответственно подход к обновлениям и установке программ именно такой.
     
  • 2.60, eugener (ok), 12:49, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Qt приложения сливаются с другими приложениями.

    Тоже тестил, обратил внимание. У меня из таких приложений только телеграм. Помогает включить в настройках собственную отрисовку заголовка — окно нормализуется.

     
  • 2.87, mos87 (ok), 13:38, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    это у тебю глоза выпучены потому что леггинсы такие узкие
     

  • 1.4, Аноним (67), 11:33, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >"Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 50, в котором удалён код для поддержки X11"
     
  • 1.7, Юниксоид2005 (?), 11:38, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Наконец-то amdgpu драйвера можно не ставить через страдания с репозиториев которые завязаные на конкретную ВЕРСИЮ драйвера.
    УРА!!!
     
     
  • 2.39, AleksK (ok), 12:23, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какие репозитории? Что ты несешь? amdgpu идет вместе с ядром, его вообще ставить не надо.
     
     
  • 3.48, Юниксоид2005 (?), 12:27, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://repo.radeon.com/amdgpu/7.0.3/ubuntu/pool/main/a/
    Вот эти, вместе с rocm.

    Начиная с 26.04 они включены в репозитории убунты, и больше не надо каждый апдейт переустанавливать убунту!!! Ура!!

     
     
  • 4.57, AleksK (ok), 12:41, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > https://repo.radeon.com/amdgpu/7.0.3/ubuntu/pool/main/a/
    > Вот эти, вместе с rocm.

    Даже сами амдешники говорят не использовать amdgpu-pro без особой необходимости

     
  • 4.116, Аноним (103), 14:11, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет. Убунту всегда нужно переустанавливать. Это давняя сложившаяся традиция. Поди не винда какая.
     
  • 2.128, Аноним (114), 14:25, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >amdgpu

    Незнаю как там на Amd, но у меня на intel, non-free драйвера, дают прирост почти как (* ого в Win10), на стандартных все глючно.
    Ты просто привыкаешь к глючности, и тебе кажется что это норма.

     
     
  • 3.142, Аноним (95), 14:39, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://opennet.ru/58688-xe
     
     
  • 4.152, Аноним (114), 15:10, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Iris, и Xe,
    Это просто переименования i915.,
    Ты мне предлагаеь менять пк каждые 2 года, чтобы запускать Бубунточку?).
     

  • 1.11, Аноним (9), 11:45, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Есть ли версия убунты где снап заменили на флетпак? Снап проприетарный и нехило тормозит с запуском.
     
     
  • 2.17, Alex (??), 11:53, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Zorin OS 18
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:59, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Теорема Эскобара. Фиксирую набег вендузятников со своими привычками. Что мешает использовать обширнейший репозиторий Ubuntu или PPA в крайнем случае?
     
     
  • 3.37, Аноним (46), 12:22, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому что твой якобы обширный репозиторий ограничен, мало того что всегда содержит только одну древнюю версию софта, так ещё и зависит от хотелки мейнтейнера, который может туда вставить что угодно на своё усмотрение.
     
     
  • 4.50, Аноним (22), 12:28, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так может не тот дистрибутив выбрал? Нужен самый свежак - ставь, например, Arch.
     
  • 2.34, Аноним (31), 12:16, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Runtu
     
     
  • 3.125, Аноним (114), 14:23, 27/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.130, Аноним (31), 14:30, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > На Runtu, которая остает на десятилетия, у тебя будет глючить Firefox, из за разницы между древними либами Runtu, и новыми движками сайтов. И да, никакого Wayland, только x11, только хардкор.

    Вы немножко не в курсе. Обновления ставятся из соответствующего репозитория Ubuntu, так что тезис об отставании лишний. А Wayland - да, нету, но потому что использую версию с Xfce, а не потому что плох Runtu. И Firefox работает превосходно. Мне без разницы, на чем запускать его и LibreOffice. Посмотрим, что будет дальше. Нужно будет - заменим.

     
     
  • 4.132, Аноним (114), 14:33, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Обновления ставятся из соответствующего репозитория Ubuntu, так что тезис об отставании лишний

    Ну может это оно и так, но всяко есть несоотвествия либ, или что.
    Runtu, это просто дизайн такой?), так любой Васян может накрутить дизайн.

    А Wayland, да, нравится когда коптит Cpu, при отрисовке Гиф?*).

     
  • 2.35, nox. (?), 12:18, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вопрос неверен. Что значит - заменили? Убрали? Можно в нем самом легко убрать. Другой менеджер поставить можно в любом дистрибутиве.
     
  • 2.68, eugener (ok), 12:59, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Удаляете snap (это удалит и все снапы, включая firefox и thunderbird):

    sudo apt purge --auto-remove snapd

    Создаёте файл /etc/apt/preferences.d/nosnap.pref следующего содержания:

    Package: snapd
    Pin: release a=*
    Pin-Priority: -10

    Это предотвратит установку snap и пакетов, зависящих от snap.

    Firefox устанавливаете из репозитория mozilla - https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux#w_install-firefox-d

    flatpak есть в официальных репах, sudo apt install flatpak и пользуйтесь на здоровье.

     
     
  • 3.100, Аноним (114), 13:59, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я такое проворачивал,
    При установке firefox из ppa, он все равно просит snap как зависимость,
    Дело не в том что ему нужны snap, как либы,
    Он просто банально говорит, нет, ставить небуду без галочки snap,
    Возможно можно измудрится и таки поставить,
    Но мне лень).
     
     
  • 4.113, eugener (ok), 14:09, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > При установке firefox из ppa, он все равно просит snap как зависимость,

    Это значит что он всё равно хочет ставиться из стандартной убунтовой репы. Нужно поднять приоритет PPA.

    Сходите по ссылке, там пункт 5:

    5. Configure APT to prioritize packages from the Mozilla repository:

    echo '
    Package: *
    Pin: origin packages.mozilla.org
    Pin-Priority: 1000
    ' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/mozilla

    Вот это поднимает приоритет пакету с packages.mozilla.org и ставится он, а не из стандартной репы.

    Это для Mozilla repository.

    Что касается именно PPA — то вот решение для него:

    создать /etc/apt/preferences.d/mozilla-firefox следующего содержания:

    Package: *
    Pin: release o=LP-PPA-mozillateam
    Pin-Priority: 1001

     
     
  • 5.117, Аноним (114), 14:12, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, спасибо Ии)
    Но сам то пробовал, советы.
    :D
     
     
  • 6.123, nox. (?), 14:23, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Недостаточно https://ppa.launchpadcontent.net/mozillateam/ppa/ubuntu/ ? Взял из своих настроек.
     
     
  • 7.126, nox. (?), 14:25, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кстати, на днях до 149-й версии обновился.
     
     
  • 8.141, Аноним (114), 14:39, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кстати в винде 151 версия, Кстати обещщают уже бекап user префенсес, черещ edit-... текст свёрнут, показать
     
  • 7.127, eugener (ok), 14:25, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Недостаточно https://ppa.launchpadcontent.net/mozillateam/ppa/ubuntu/ ? Взял из своих
    > настроек.

    Без файла с пинами в /etc/apt/preferences.d/ пакеты будут тянуться из стандартной репы убунты, которые завязанные на snap.

     
     
  • 8.133, nox. (?), 14:33, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да нет, snap в системе отсутствует полностью корректно удален ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.124, eugener (ok), 14:23, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Да, спасибо Ии)

    Без ИИ.

    > Но сам то пробовал, советы.

    Блин, это первое что я делаю когда ставлю убунту.

     
     
    		• +/
    Да ну, распознаю сухой выверенный текст.
    Вы либо Ии,
    Либо кандидат наук с диссертацией)
    :D
     
     
  • 8.140, Аноним (140), 14:38, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там нет ничего, что намекало бы на ИИ Хотя вы друг друга достойны ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.148, eugener (ok), 14:45, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И не поспоришь 129335 65039 ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.151, Аноним (149), 15:05, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Типичный процесс настройки пользовательской ос. Рутина.
     
     
  • 6.153, Аноним (114), 15:13, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Дэээ,
    Нужно бесконечно персобирать волгу или москвич в гараже,
    Это кайфово.
    Пока ее пересобираешь, можно картоху на велике отвезти в соседнее село.
     
    		• +/
    Это только для тех кто хочет выпилить snap. Обычные пользователи могут не заморачиваться.
     
  • 2.88, mos87 (ok), 13:39, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    шта
     
  • 2.99, Аноним (99), 13:59, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Linux Mint банально, там именно flatpak
     
  • 2.106, Аноним (114), 14:05, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >заменили на флетпак

    Я не пробовал, но https://siduction.org
    Говорят вылизан. Без snap, Debian based.
    Мне банально надоело качать дистры, я на Kde debian.

     
  • 2.118, Аноним (103), 14:14, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Подожди, там же ещё системде. Что ты будешь с этим делать?
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:45, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >"Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 50, в котором удалён код для поддержки X11, реализована новая система сохранения сеансов, переработан интерфейс родительского контроля, улучшена поддержка нецелых уровней масштабирования и механизма VRR"

    Вот и плюсы от выкидывания иксов пошли.

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:16, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Для чего решение болячек Вяленого на Иксах? Вероятно кто-нибудь и запускает 100500 Иксов одновременно и ему потребуется синхронизация,но думаю такой уником уже юзает Вяленого.
     

  • 1.19, Fareast (ok), 11:55, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    На скриншоте KDE?
     
     
  • 2.25, Аноним (20), 12:04, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там что-то чёрное на чёрном.
     
     
  • 3.90, mos87 (ok), 13:39, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    хеви митолЪ
     
     
  • 4.121, Аноним (103), 14:15, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Блэк ме... то есть, афрометал!
     
  • 2.40, Аноним (67), 12:23, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если судить по магазину приложений с эмблемой KDE  - то да.
     
  • 2.44, Аноним (46), 12:24, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лучший GNOME это KDE. Народная мудрость.
     
     
  • 3.70, Аноним (18), 13:03, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лучший KDE это TDE. Объективная реальность.
     
     
  • 4.101, Аноним (99), 14:00, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Любителям TDE можно сразу TempleOS ставить. Всё равно не заметят подвоха
     
  • 2.83, Аноним (114), 13:29, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://discourse.ubuntu.com/t/ubuntu-studio-26-04-lts-beta-released/79208
    Нет, ubuntu-studio.
    Кстати так ниразу ей не пользовался, не совсем понято кому это нужно, кому надо, студиям, сами поставят нужный софт.
    Или есть прям таки какая то крутость, что нужно именно ubuntu-studio?).
     

  • 1.43, Аноним (43), 12:24, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда-то давно в 2000х был топовый дистр, а сейчас это вообще стыдно линуксом называть.
     
     
  • 2.51, Аноним (46), 12:28, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда была мандрива и настоящая слака. Убунту была курам на смех.  
     
     
  • 3.53, Аноним (43), 12:32, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Слака и щас настоящая. Но имхо лучшая слака - это salixos, там даже репы от слаки подходят.
     
  • 2.56, Аноним (95), 12:34, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >а сейчас

    В top500:
    https://opennet.ru/64277-top500

     
     
  • 3.69, Аноним (43), 13:02, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Думаешь там прям ванильная Убунту со снепами и кучей шлака на питоне в фоне? Что-т сомневаюсь. Я писал про ту, к-я в новости, а не вариант из топ500.
     
  • 1.58, Аноним (58), 12:42, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >  Улучшена интеграция с рабочим столом приложений, поставляемых в формате snap.

    Что там улучшать? Сносишь, ставишь нормально

     
     
  • 2.72, Аноним (72), 13:09, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В Убунте разве не убрали кучу нативных .deb пакетов в snap? Firefox? Flatpak тоже не очень.
     
     
  • 3.82, Аноним (114), 13:25, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, поставить Firefox, та еще морока без Snap,
    с ним profile-sync-daemon не дружит, я смотрел Lubuntu + Labwc + Wayland 26.04 dayli, там profile-synch-daemon 7, он теперь дружит с firefox-flatpak, что возможно круто.
    Но *buntami не пользуюсь из за бесячих заплаток .deb, тоесть когда ставишь именно apt install, он качает snap, который выпиливал 2 часа.
    Вообщем капля дегдя.
    Хотя может и не бочка меда.
     
     
  • 4.138, nox. (?), 14:36, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Да, поставить Firefox, та еще морока без Snap,

    Вот никакой проблемы. Полностью.

     
     
  • 5.150, Аноним (114), 15:04, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну если нужно лезнь в консоль, чтобы поставить Firefox без Snap,
    тоесть через wget, скачивания,
    То смысл в этой Ubunte,
    Можно сразу выбрать Debian.
    Какова целесообразность.
     

  • 1.75, Аноним (75), 13:15, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Заржавела убунта и её производные. Хорошие были дистрибутивы для хомяков.
     
     
  • 2.76, Аноним (95), 13:15, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://opennet.ru/63481-canonical
     
  • 2.94, Аноним (20), 13:47, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Хорошие были дистрибутивы для хомяков

    Времён 8-ой версии, когда была первая Human тема. Потом её грохнули и покатились.

     

  • 1.78, Аноним (78), 13:19, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > удалён код для поддержки X11

    Корпорациям (Ротшильдам) не нужен линукс (аноним) на десктопе.

     
     
  • 2.81, Аноним (95), 13:25, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почитайте: https://opennet.ru/64289-opensource
     
     
  • 3.92, Аноним (114), 13:46, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Можно еще написать нежелание пользователей самим писать Ос.
     

  • 1.79, Аноним (79), 13:24, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > По умолчанию обеспечено монтирование внешних носителей в каталог /run/media вместо /media.

    Зачем?

     
     
  • 2.139, nox. (?), 14:38, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Захотелось - пусть будет. При использовании нормальных графических файловых менеджеров мне совершенно без разницы, куда они примонтировались.
     
  • 2.155, Lyrix (ok), 15:16, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чтобы "совместимость" с красной шляпой была ;) Если у Вас triple boot, а общее данные (игры к примеру) на отдельном диске/разделе, и надо перенести/скопировать настройки lutris в другой "тестовый" дистр. Тут убунта становится не удобной, надо через систем Д при запуске символическую ссылку создать,  ибо правила udev/udisk не работают, хардкод на /media. Теперь, как я понял, больше этого геморроя не будет ;)
     

  • 1.91, jura12 (ok), 13:44, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Убунта не торт. Использую на серверах и на wsl. Для домашнего использования устарела.
     
     
  • 2.115, Аноним (95), 14:11, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да пользуются дома потому, что на Ubuntu есть куча гайдов и разных обзоров:
    https://forum.ubuntu.ru
    И в компаниях ставят на рабочие пк.
     
     
  • 3.122, jura12 (ok), 14:16, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это все начинающие. Кому нужна стабильность. Я перешел сначала на минт потом на качу.
     
     
  • 4.147, Аноним (103), 14:41, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потом на гачу и уехал на дачу, а там только клей.
     
  • 2.144, nox. (?), 14:39, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Для домашнего использования подходят форки. Которых видимо-невидимо. А оригинальная Ubuntu дано интересует только как репозиторий.
     

  • 1.93, Аноним (93), 13:46, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > В репозитории остаётся пакет "plasma-session-x11" для создания
    > сеанса на базе X-сервера, но он больше не поддерживается
    > командой Kubuntu.

    А кем поддерживается?
    Никем? Какими-то мутными типами? "Сообществом"?
    Кто будет фиксить баги? Кто будет закрывать всякие cve?

     
     
  • 2.98, Аноним (98), 13:58, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    KDE в убунте всегда была по остаточному признаку. Вечно какие-то баги в релизных версиях, причем, есть баг на оф трекере, там же есть патч в виде багфикса и этот патч не примут в апстрим никогда. Почему? Потому что "нет ресурсов" на все что не в main.
    Добило меня когда они CVE для ffmpeg закрыли за подпиской (фри для некомерческого юзера но исходников то нет,... спасибо но нет).
     

  • 1.102, Аноним (107), 14:01, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > По умолчанию обеспечено монтирование внешних носителей в каталог /run/media вместо /media.

    А почему?

     
     
  • 2.158, Аноним (107), 15:26, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ выше https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/139628.html#155
     

  • 1.104, Аноним (107), 14:03, 27/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > В утилите sudo-rs, поставляемой вместо sudo, включена по умолчанию индикация ввода пароля (появление звёздочек по мере набора).

    Зачем? Годами не было индикации...

     
     
  • 2.108, Аноним (108), 14:07, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Зачем? Годами не было индикации...

    Затем что в большинства нормальных систем индикация есть.
    Почему ее не было в линyпce? Потому что оно делалось в древние времена.

     
     
  • 3.145, Аноним (43), 14:40, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А когда в /sbin/getty вводишь пароль, у тебя есть индикация?
     
  • 3.146, nox. (?), 14:41, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Любители sudo без пароля не заметят разницы.
     

