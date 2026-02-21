Оценка надёжности паролей, сгенерированных большими языковыми моделями

|
Чтобы просить АИ сгенерировать тебе пароль, надо быть особо одарённой личностью.
Обыватель не будет так запариваться. Он просто поставит имя своей кошки или в крайнем случае qwerty123
Так запариваться как раз не надо, ибо ИИ-ассистенты все глубже интегрируются в программы.
Вон, в Копилот уже во всех Майкрософтовских продуктах, и следующим шагом будет внедрить его прямо в оболочку Винды (Наделла сам недавно говорил об этом в интерьвью).
> Чтобы просить АИ сгенерировать тебе пароль, надо быть особо одарённой личностью.
Лол. Все еще не настолько одаренной, чтобы просить это сделать человека:
"Наиболее популярным паролем в коллекции является "123456", который используется в более чем 9 млн учётных записей. На втором месте пароль "123456789" - 3 млн учётных записей, на третьем месте пароль "qwerty" - 1.6 млн учётных записей."
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47725
Я о пароле "кверти" узнал из подобной статьи. Раньше (в начале 2000) было модно использовать номер домашнего телефона (ну или рабочего) в качестве пароля. Про "квертю", видимо, никто тогда не думал
Если взломом считать то, что пвроль знает третье лицо, а именно, составитель этого списка популярности, то все пароли из этого списка взломаны.
Результаты не очень.
Но все равно надежнее типичных паролей у кожаных мешков.
> во многом качество пароля зависит от сфромированного разработчиком запроса
Кто бы мог подумать!
Несли человеку сказать "придумай пароль. ну какой нибудь" то результат вас тоже удивит.
Какой может быть "ум" у псевдо предикативного псевдо алгоритма на псевдо нейронке с псевдо обучением на общедоступном мусоре с сети и громадных пиратских архивах и всё это сверху приправлено повесточкой?..
обыватель + ИИ = тупой и ещё тупее)
Сейчас уровень ИИ на уровне фраерка - шестёрки, у которого есть отдельные умения / навыки, вместе с проблемами с головой. Особенно заметна - шизофазия.
Там может быть малварь, как и везде. Поэтому, только листок бумаги или картона, это надежнее. Даже раст может не спасти от бэкдоров и прочих прелестей, более того, риск малвари в растовом генераторе мб выше, чем везде, ибо пользователь клюёт на безопасный язык...
А если KeePassXC с малварью от Васяна? Там же вpоде аyдита не было.
>листок бумаги или картона, это надежнее
Совет уровня /b. Ещё предложи хранить листок в надёжном сейфе под полом и каждый раз его открывать, когда нужно залогиниться на порнхаб.
Ну напиши себе тогда генератор паролей на чистой сишке и скомпиль через расово верный GCC. Там делов-то на пару десятков строк.
> А почему бы просто не воспользоваться обычным генератором паролей?
А где он, тот "обычный" генератор паролей? Только относительно недавно, в последние годы, его наконец-то встроили хотя бы в браузеры.
Большинство обывателей не знают о каких-то левых приблудах, которые нужно еще и отдельно качать-устанавливать. Даже продвинутые юзеры не станут с этим возиться ради того, чтобы раз в год сделать пароль. А вот условный ChatGPT уже под рукой.
Сколько народу кормится вокруг этого, мама дорогая. Исследователи паролей,исследователи промптов, выводящих ИИ из себя, исследователи того, сколько раз чат-бот извинился за минуту диалога, исследователи кармы нейросетей, исследователи национальности алгоритмов, исследователи политических предпочтений больших языковых моделей, исследователи уровня агрессии в ответах виртуальных ассистентов в зависимости от фазы луны, исследователи инклюзивности эмодзи, генерируемых ИИ, исследователи того, насколько часто ИИ предлагает жениться на своей создательнице, исследователи этичности синтезированных голосов, исследователи влияния температуры процессора на токсичность ответов, исследователи подсознательных желаний ChatGPT, выявленных через анализ снов, которые ему приснились, как бы прикрутить ИИ к исследованию того, что можно было бы ещё исследовать с помощью ИИ, чтобы накормить ещё больше исследователей.
Ради исследователей всё и делалось. Надо было их отвлечь, а то они уже почти догадались, что живут в матрице.
Исследование(Исследование(Исследование(Исследование(Исследование(x)))))
Как и с любой фигни)
Сейчас половина работ существует, чтобы половина общества не сдохла с голоду.
Возьмём архив: десяток людей на городишко, около 20 на райцентр, облцентр не миллионник может под 40 иметь и т.д. и т.п.
А по сути это всё давно надо оцифровать, забэкапить и сжечь. Разогнав бесполезные курятники и влупив высотки с подземным паркингом вместо архивов)
Высшее образование? - 2/3 ВУЗов и преподавательского состава можно смело отправлять "на мороз". Ведь ровно столько же выпускников работает на таких "местах", что и 9 классов со школы достаточно). На счёт последней - закрыть после 9 класса. Рукастых в ПТУ, мозгастых - на бакалавриат, 3 годичный (ибо на первом курсе - просто повтор школы).
И такого просто полным полно - везде.
Хорршо бы... да только что делать будем если света нету и кабели перерезаны или тупо свич вырубило событием Каррингтона например?
Зачем юзать ИИ для генерации рандомных паролей? Для этого есть PRNG-алгоритмы и программы типо KeePassXC.
ради информационного шума вокруг нейросеток. при чем говорят открыто каких именно.
> Зачем юзать ИИ для генерации рандомных паролей?
В общем-то с одной стороны незачем. А с другой - люди их просят генерить.
И насколько они справляются никто не знал.
А теперь знаем. И это может быть стимулом улучшить механизмы генерации.
Мы так дойдём до того, что планета слишком перенаселена идиотами и стоит хотя бы уполовинить популяцию...
> Зачем юзать ИИ для генерации рандомных паролей? Для этого есть PRNG-алгоритмы и программы типо KeePassXC.
Затем, что в отличии от твоих PRNG-алгоритмов и KeePassXC, ИИ у обычателя уже под рукой.
НУ большинство пользователей не задумывается над такими "нюансами". Если честно это реально может быть надёжней чем пароли которые у людей в голове сидят. Например день рождения или "имя почты123" ну и прочая чепуха.
Но конечно что бы кто-то сел расшифровывать пароли конкретного пользователя это уже значит пользователь интересен. Чаще всего простые алгоритмы используются, если не срабатывают то идём другим путём.
Ну а вообще есть Двухфакторная аунтификация. Пароль "Moj_samij_nadegnij_parolb"взломали а дальше нужен доступ к эл. почте, смс, аунтификатору. Поэтому пароли это уже не очень актуальная тема.
Но по умолчанию конечно, да сразу краказябру с помощью генератора и вперёд.
Ну у нас в компании использовалась долго схема: "Имя компании_год регистрации" Странно почему их взломали, да?
1) большинство не думает - нечем)
2) скорее данные сольют или "выудят" (фишинг) чем те пароли взломают. В крайнем случае - подбор (брутфорс)
3) двухфакторка - это хотя бы "аутентифткатор" на отдельном r/o offline безопасном устройстве. а почта / мобильный и т.п. - дополнительный вектор атаки)
Обучение LLM происходит на *детерминированном*, хотя и очень большом, наборе данных. /dev/random не укладывается в AI. Вот и результат.
Инференс псевдослучаен. Если инференс истино случаен - значит у модели есть свобода воли.
>Уровень энтропии в сгенерированных AI-моделями паролях оценивается в 20-27 бит, что требует для подбора пароля от нескольких секунд до часов
Непонятно как это считали. Если заранее знать, что пароль генерился ИИ, то конечно. А если не знать - то это туфта. Другое дело, что теперь все взломщики будут перебирать ИИ пароли в первую очередь)
Достаточно ограничить ввод недействительных паролей с временной блокировкой и подбор потеряет смысл . Даже при простых паролях . Давно придумано , но редко применяется .
ну взломают тебя через неделю, а не через час. Сильно это тебе поможет?
Если на каждую комбинацию будет уходить час , а их допустим миллиард (7-8 знаков) ...
Потому что пароли обычно ломают, когда какие-нибуть базы с хэшами утекают. Просто в лоб на сайте пароль перебирать - гиблое дело. Даже без учёта защиты от ботов, тебя будет сильно тормозить скорость интернета
Тогда не было бы шебуршания вокруг исследования . Нет же - сбежались .
Я вас умоляю если у человека попросить сгенерить несколько паролей, результат б... большой текст свёрнут, показать
Классно.
А сервис тебе "Не больше 16 символов".
Другой сервис "Только латиница"
Третий - "У вас нет спецсимоволов"
И потом будешь вспоминать RozovayaKorova#2023 или RozowayaKorowa.
Можно просто настроить рандомайзер в Python (или любом другом языке программирования) и им генерировать пароли. Безо всяких ИИ
