Рейтинг ненадёжных паролей, используемых администраторами

Исследователи безопасности из компании Outpost24 опубликовали результаты анализа надёжности паролей, используемых администраторами IT-систем. В ходе исследования были изучены учётные записи, присутствующие в базе сервиса Threat Compass, собирающего сведения об утечках паролей, произошедших в результате активности вредоносного ПО и взломов. Всего удалось собрать коллекцию из более 1.8 млн восстановленных из хэшей паролей, связанных с интерфейсами администрирования (Admin portal).

Исследование показало, что не только обычные пользователи, но администраторы склонны выбирать предсказуемые пароли. Например, наиболее популярным паролем, который упоминался в собранной базе более 40 тысяч раз, стал пароль "admin". Популярность данного пароля также объясняется использованием его в качестве пароля по умолчанию на некоторых устройствах, разработчики которых подразумевают, что администратор воспользуется типовым паролем для начальной настройки, а потом сменит его.

20 паролей, наиболее популярных у администраторов: