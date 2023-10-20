The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Рейтинг ненадёжных паролей, используемых администраторами

20.10.2023 16:17

Исследователи безопасности из компании Outpost24 опубликовали результаты анализа надёжности паролей, используемых администраторами IT-систем. В ходе исследования были изучены учётные записи, присутствующие в базе сервиса Threat Compass, собирающего сведения об утечках паролей, произошедших в результате активности вредоносного ПО и взломов. Всего удалось собрать коллекцию из более 1.8 млн восстановленных из хэшей паролей, связанных с интерфейсами администрирования (Admin portal).

Исследование показало, что не только обычные пользователи, но администраторы склонны выбирать предсказуемые пароли. Например, наиболее популярным паролем, который упоминался в собранной базе более 40 тысяч раз, стал пароль "admin". Популярность данного пароля также объясняется использованием его в качестве пароля по умолчанию на некоторых устройствах, разработчики которых подразумевают, что администратор воспользуется типовым паролем для начальной настройки, а потом сменит его.

20 паролей, наиболее популярных у администраторов: 

    
    admin
    123456
    12345678
    1234
    Password
    123
    12345
    admin123
    123456789
    adminisp
    demo
    root
    123123
    admin@123
    123456aA@
    01031974
    Admin@123
    111111
    admin1234
    admin1


  1. Главная ссылка к новости (https://outpost24.com/blog/it-...)
  2. OpenNews: Результаты исследования методов захвата учётных записей
  3. OpenNews: Эксперимент с определением паролей пользователей 70% Wi-Fi сетей Тель-Aвива
  4. OpenNews: Анализ миллиарда учётных записей, полученных в результате различных утечек баз пользователей
  5. OpenNews: Выявлена крупнейшая коллекция учётных записей с открытыми паролями
  6. OpenNews: В ходе аудита удалось подобрать 21% паролей сотрудников МВД США
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59964-password
Ключевые слова: password, admin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:36, 20/10/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Вопрос: что было 1 марта 1974 года? 1 марта 1974 года ничего не происходить?
     
     
  • 4, Аноним (4), 16:38, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мусье в школу пора лол
     

  • 2, Аноним (2), 16:37, 20/10/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Всю жизнь использую qwerty или с добавлением цифр типа qwerty12345.
     
  • 3, Аноним (3), 16:38, 20/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    А где же qwerty?
     
  • 5, Аноним (5), 16:38, 20/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    И это админы - опытные пользователи, которые могут установить принтер и заправить картридж, и даже администрировать сеть /_-

    Что тогда говорить о обычных юзерах(((

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру