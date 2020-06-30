Анализ миллиарда учётных записей, полученных в результате различных утечек баз пользователей

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|2.35, arfh (?), 15:08, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чём разница? Не в самом способе вычисления, а для анализа.
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|1.2, Аноним (2), 13:54, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Зафиксирован набор из качественных паролей с высокой энтропией, которые были похожи по стилю (10-символов, случайная комбинация цифр, прописных и строчных букв, отсутствие спецсимволов, прописные буквы вначале и конце) и использовались повторно.
Это, видимо, низкокачественный ГПСЧ в каком-то менеджере паролей. Пароль вроде как рандомный, но на практике из 1000 паролей будет куча дубликатов.
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|2.22, Аноним (2), 14:31, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Впрочем, в этом списке "качественных паролей" хватает и ложнопозитивки, которая не блещет энтропией, и подбирается на раз. Либо содержа год рождения + имя владельца, либо не особо креативные подстроки уровня "QwERty".
1990PoLiNa
1990QwERty
1994SeRgEj
1995SoLnCe
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|3.31, Аноним (31), 14:40, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох, ты бы знал, сколько людей используют пароль вида ДАТАРОЖДЕНИЯЦИФРАМИ.
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|1.3, пох. (?), 13:58, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Самый популярный пароль "123456" встречается около 7 млн
> раз (0.722% из всех паролей). Далее с заметным
> отставанием следуют пароли 123456789, password, qwerty, 12345678.
хаха, лошье! Мой пароль 12345 - гораздо безопасТнее!
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|3.13, пох. (?), 14:16, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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блин, а набирать-то его как такой?
(а, мышью копировать, каждый раз? Ну, тоже вариант...)
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|4.19, A.Stahl (ok), 14:30, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типичный вимер: даже клавишу "5" на клавиатуре найти не может. Для особо забибиканых есть numpad -- там 5 найти даже пьяный выхухоль сможет.
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|4.32, Аноним (32), 14:40, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такой и не запомнишь. А хорошая память - это самое надёжное. Не в облаках, не на диске, не под ковриком в коридоре, не на бумажке.
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|2.7, iPony129412 (?), 14:07, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня пароли с Emoji 👍
Это увеличивает 📈 безопасность и секурность 🔐 на порядки
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|3.8, Аноним (8), 14:10, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И набрать можно только на своей заранее запрограммированной клавиатуре
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|4.14, пох. (?), 14:17, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И набрать можно только на своей заранее запрограммированной клавиатуре
дык, вот - секьюрна же ж! А ты даже скопипастить не можешь - лично я вот там вижу только два одинаковых квадратика.
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|1.4, m.makhno (ok), 13:59, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ахах захватывающий материал (: особенно понравился таинственный список из 40к паролей с высокой энтропией — автор материала растерян
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|1.9, Аноним (9), 14:11, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Держите надёжный пароль: Aò\ÅÖõ-}ü{{ÊRh=Ë2Zz5[¿iU7¢°n!7Å6²Ýý¬òy($Mk¦}wª¡Ê²î,¥9~"
Не благодарите!
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|2.10, Аноним (2), 14:13, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, и от меня, что ли, тогда держите презент.
>>> for i in range(30):print(''.join([random.choice(symbols) for _ in range(30)]))
...
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|3.11, Аноним (9), 14:14, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня длиннее!
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|4.12, Аноним (2), 14:15, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удлинил
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|5.15, СпёрБанк (?), 14:19, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Удлинил
"У нас разрешены только пароли из цифр. И не длиннее 12."
Что, выкусили, хакеры?!
Как тебе такое, Илон Маск?!
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|5.16, Аноним (16), 14:23, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, подр*чил. Интересно, а gdm/kdm/lxdm/lightdm не грохнется если такой пароль туда вбабахать?
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|5.18, Аноним (18), 14:28, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
удваиваю gCJ 98xRGCGv W aa L J,HO e9h2 wJuzOy N L 7 NXxuIP 7 nO 3zqRA f4g... большой текст свёрнут, показать
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|6.24, Аноним (2), 14:33, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
4096 char ов 8T J0ja QJ 5-N8YOC 47 gJh xdgGLDO w G d diK,pDc _x _ OXG tMsU6... большой текст свёрнут, показать
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|3.29, Аноним (29), 14:37, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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пихоновский random.choice? серьёзно? даже без инициализации гпсч?
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|3.34, Аноним84701 (ok), 14:46, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, и от меня, что ли, тогда держите презент.
>>>> for i in range(30):print(''.join([random.choice(symbols) for _ in range(30)]))
то же самое, но без сотни мб рантайма:
cat /dev/urandom | tr -cd "[:alnum:][:punct:]" | fold -w 30 | head -n 30
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|1.17, Шашлык (?), 14:23, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так дайте и я поанализирую, а то я вам не доверяю, может вы плохо проанализировали!
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|1.20, Аноним (20), 14:30, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ловите мой пароль от unixlinuxpornhub. Он простой. 27,5Santimetrov4MoeiLubimoiSistemi}
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|1.30, Аноним (31), 14:38, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хахах, а что такие короткие? У меня везде пароль qwerty123456, я думаю он не очень популярный и никто не додумается добавить его в словарь.
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|1.37, тоже Аноним (ok), 15:12, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все-таки странно, что, занимаясь подобными исследованиями, кто-то поддерживает миф о "качестве" хаотичного набора знаков.
В реальности такие пароли "защищают лучше" разве что от подглядывания из-за плеча.
Как известно, есть три метода взлома - перебор по словарю частых паролей, полный перебор и социнженерия. Опуская очевидные уязвимости паролей по последнему варианту, видим, что никакие спецсимволы реально ни черта не определяют, кроме сложности набора.
На практике же пароль "pasSword" злоумышленнику немногим легче взломать, чем "pA5$w0Я|)". А главное - на практике и столкнуться с реальным взломом перебором, да там, где это будет сколько-нибудь важно - практически нереально...
Но при этом каждый убогий сайтик, куда ты зашел один раз и никогда больше не вернешься, капризничает: "не меньше 8 символов! Разный регистр! Спецсимволы!!!".
Я к Стиму, блин, не могу запомнить пароль, каждый раз, когда его (изредка) запускаю - восстанавливаю по почте, потому что то, что я ему ввожу, ему, видите ли, не нравится. А ту хрень, что ему нравится, мне не впилось держать в голове...
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