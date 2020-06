Анализ миллиарда учётных записей, полученных в результате различных утечек баз пользователей

2.10 , Аноним ( 2 ), 14:13, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, и от меня, что ли, тогда держите презент. >>> for i in range(30):print(''.join([random.choice(symbols) for _ in range(30)])) ...

x>m>MwX:Br2M<.$r%mEhn$:d#''@Tw

5Y<Z,WHV+8LMC#Vo0wPX<\z\^abaN*

hwKe0~4]L%v*]5qS6)ODT<lT;F+Dn-

a7Y(.1>qK]a/Nh[,K|2o7X#h^Z1~eV

o0BxE@)eVQp+{Lr)F4}Io(O.t:Tv5'

0(e6RBzUFbcZ!XHql21Ls8><C8:'Sg

Ej8}>6TYW7b=/t,HWx3scO=}L~&6nL

08%U<Mf-gS&!/W{S2O(J0++3c+ftk&

p@06{}k}/7HzM'"q?,yG\}pS4:*D|F

%WX~Q*j+qOmVI(OD(b766'Lus~R?R~

C(_W'+d/M4Hk_2V":EL(@35.7/t1:+

rxDQkRPc047'iT\{}3HG4p%pzkX%d&

7abI*#9Xu'!wgDEVWnP~;lb?HEi>Bs

6i0x:HoV8bz)[.OzMSR}PyHtUWAe}p

|Zse]3g8\{$b>y^::ES4;8PT@BffUa

5k5n.(Rnf.V]hDMSFR]]P2/M+;B<j"

Sgns|^!3%'soqucg:<T)4,4(<R'1"5

?Dnz:}h.UKQqqt3X)9Vv*t1{6W=bA~

l1N/Q|s'Ju<neO<'R01+.JyDAZ~NgB

'|e~&GPV7qo|y$3S[yzKT@]^dJR?k(

K5!NkZWRF;VbSbCRV[;;0xy,1o{"k2

Lz2kQgSi^*n\RcW;durnCiP?]YBH.I

h$e~>/^}Q*kbm}d^>z0YR{^,^JXbl1

@[S5+SQ*Y2RJ9h!ir<9(|]>nbmmc1u

JOkEz8PdKJaAW8o<&h\\h2RZ'?&xEI

m3In:jc93)H>0)]:<'AX+1JqtY,wC]

6cm^-:$U:j-I\ueMeB$CYIgDBo2?2V

-bG-4/2p*V+kwbxD<pfyy>6Mpr:Qf6

<KuR81_!uFW9nW&"8n19f);_i8E?z|

\Li>O90%8WQHz*O2mE*+S->XW>n%rK

3.11 , Аноним ( 9 ), 14:14, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня длиннее!

k"V#ô¯7uáÖ"r¬_eZzcàáìëÚ;5.áVôÑ}û9Èûò+ôñ7î¹3+ákñÑjïêÙ)ªèT?wF¿¢ár²õXÄ%°,<2G@¨+çÀø7/[BÇp3âø¶ÕþÔ~YÅ<"du2[~©ýF5#¤ëä®èÌß¼9*£rYºBZ}WíÕ¾

4.12 , Аноним ( 2 ), 14:15, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Удлинил gCJ>98xRGCGv~W:aa~)L<J,HO%^e9h2{}wJuzOy*}N(L/7)NXxuIP!7!

O(3zqRA\/;f4go.EDRe-"~+*c[b_ytj$2.'s8kv97ux>DHsjHa:/Epm"T7[^i=6Qh3*0*C.\}Ilg"6=0|OM.I2X~Bg2IM_>ET"W{4L.@c<3'jn%=]Z?_.(J9v$,rv|D1"Khv2{Z-DmhPW/%^]BUW9_t,/Dv,o5sJ>:YoQ#%lwN!oEf-}+dia!'lk8+0VSgK@NJ0fE_R,Qg]&(-OGY'U|D-c-^k{z*ub1;G"^(hK%?x?L&s;Op&*FFjKuRo43x|_z-tbPw8tMp3S9RpPqf\<^=}[[*M[4?u~x3C_M*,,.r7A%<?HGg'YY_Fwpvl|]^eFL/z"r%uXfiv'y''=N"I?X^qr29H>Bv(n(GFy$=vQ#CI-pN(@'#~qh"C)+mSz|'2]kP=LJT+Y'Mm!g<$l%\K"'uTxql}W@dg9uHA1V'.m;ScfiV{p8+PhQY{yFx>3Xt+q^arK(?"_xa1ZPO#"n(y\9zs?>9KwsrF8C\1@nQwvy#B\G>t~<?:G{G]KV5u{V@k9R|r1=Ob|,+4Cea-mCYLH0K'G6D%xyzOY7O-l7173rv.^HN1l2w}XULlj)CUTlDBJmenoC^6Po#/^&}q|b)}YJM4t)'Irg[d25[fcw{v=v{rivGziKIoVH&<4_;C-870p{_P~.?F)y47;"Tu8d)O(K2_6nP^ABzO,9Mg9UfKwn8?I7&S&@>L6@nHHG5Dp(N%Y|b7FNJ3h-:"WZJ<vdBv1BiW5?WLdF^-q'\}9G9eINsY?Oyf2&I}G3pM]V4ZtOXvl3@e#w".t~R=>cp*'7Z?&vv3vpMGC?1'!k8fP>d5Wm$A[t21x*}53==obM0Z:J?D:i.F+k)WgL^lYg$li2'YM={D{u|r3R+X(AV7H>2T+q^56)rC^WQi+sUwCf9$hR']60iyYO:H[hYdMaI.QPH(N"Zbq71%[g%b)a-0Ip'3wY+eOq},

5.15 , СпёрБанк ( ? ), 14:19, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Удлинил "У нас разрешены только пароли из цифр. И не длиннее 12."

Что, выкусили, хакеры?! Как тебе такое, Илон Маск?! 6.25 , Аноним ( 32 ), 14:33, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И это правильно! А лучше вообще из 2-х цифр.

5.16 , Аноним ( 16 ), 14:23, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо, подр*чил. Интересно, а gdm/kdm/lxdm/lightdm не грохнется если такой пароль туда вбабахать?

5.18 , Аноним ( 18 ), 14:28, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать удваиваю gCJ 98xRGCGv W aa L J,HO e9h2 wJuzOy N L 7 NXxuIP 7 nO 3zqRA f4g... 6.24 , Аноним ( 2 ), 14:33, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать 4096 char ов 8T J0ja QJ 5-N8YOC 47 gJh xdgGLDO w G d diK,pDc _x _ OXG tMsU6... 3.29 , Аноним ( 29 ), 14:37, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – пихоновский random.choice? серьёзно? даже без инициализации гпсч?

3.34 , Аноним84701 ( ok ), 14:46, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну, и от меня, что ли, тогда держите презент.

>>>> for i in range(30):print(''.join([random.choice(symbols) for _ in range(30)])) то же самое, но без сотни мб рантайма:

cat /dev/urandom | tr -cd "[:alnum:][:punct:]" | fold -w 30 | head -n 30