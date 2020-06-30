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Анализ миллиарда учётных записей, полученных в результате различных утечек баз пользователей

30.06.2020 13:49

Опубликована статистика , сформированная на основе анализа коллекции из миллиарда учётных записей, полученных в результате различных утечек баз данных с параметрами аутентификации. Также подготовлены выборки с данными о частоте применения типовых паролей и списки из 1 тыс., 10 тыс., 100 тыс., 1 млн и 10 млн самых популярных паролей, которые могут использоваться для ускорения подбора хэшей паролей.

Некоторые обобщения и находки:

  • Из полученной коллекции в миллиард записей 257 млн были отброшены как повреждённые данные (хаотичные данные в неверном формате) или тестовые учётные записи. После всех фильтраций из миллиарда записей было выделено 169 млн паролей и 293 млн логинов.
  • Самый популярный пароль "123456" встречается около 7 млн раз (0.722% из всех паролей). Далее с заметным отставанием следуют пароли 123456789, password, qwerty, 12345678.
  • Доля тысячи самых популярных паролей составляет 6.607% от всех паролей, доля миллиона самых популярных паролей - 36.28%, а 10 млн - 54%.
  • Средний размер пароля - 9.4822 символов.
  • 12.04% паролей содержат спецсимволы.
  • 28.79% паролей состоят только из букв.
  • 26.16% паролей включают только символы в нижнем регистре.
  • 13.37% паролей состоят только из цифр.
  • 34.41% паролей заканчиваются цифрами, но только 4.522% из всех паролей начинаются с цифры.
  • Уникальными являются только 8.83% паролей, остальные встречаются два и более раза. Средняя длина уникального пароля 9.7965 символов. Только часть из этих паролей представляет хаотичный набор знаков, лишённый смысла, и только 7.082% включают спецсимволы. 20.02% уникальных паролей состоят только из букв и 15.02% только из букв в нижнем регистре при средней длине в 9.36 символов.
  • Зафиксирован набор из качественных паролей с высокой энтропией, которые были похожи по стилю (10-символов, случайная комбинация цифр, прописных и строчных букв, отсутствие спецсимволов, прописные буквы вначале и конце) и использовались повторно. Частота повторного использования была достаточно низка (некоторые из этих паролей повторяются 10 раз), но всё же выше, чем ожидалось для паролей подобного уровня.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Выявлена крупнейшая коллекция учётных записей с открытыми паролями
  3. OpenNews: Подбор хэшей паролей основателей Unix
  4. OpenNews: Обновление схемы хеширования паролей yescrypt 1.1.0
  5. OpenNews: 19.4% из 1000 самых популярных контейнеров Docker содержат пустой пароль root
  6. OpenNews: 15% пользователей потребительских интернет-устройств не меняют пароль по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53260-password
Ключевые слова: password
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:51, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Средний размер пароля

    Надо использовать медиану, а не среднее.

     
     
  • 2.35, arfh (?), 15:08, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём разница? Не в самом способе вычисления, а для анализа.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:54, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Зафиксирован набор из качественных паролей с высокой энтропией, которые были похожи по стилю (10-символов, случайная комбинация цифр, прописных и строчных букв, отсутствие спецсимволов, прописные буквы вначале и конце) и использовались повторно.

    Это, видимо, низкокачественный ГПСЧ в каком-то менеджере паролей. Пароль вроде как рандомный, но на практике из 1000 паролей будет куча дубликатов.

     
     
  • 2.22, Аноним (2), 14:31, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впрочем, в этом списке "качественных паролей" хватает и ложнопозитивки, которая не блещет энтропией, и подбирается на раз. Либо содержа год рождения + имя владельца, либо не особо креативные подстроки уровня "QwERty".

    1990PoLiNa
    1990QwERty
    1994SeRgEj
    1995SoLnCe

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:40, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, ты бы знал, сколько людей используют пароль вида ДАТАРОЖДЕНИЯЦИФРАМИ.
     

  • 1.3, пох. (?), 13:58, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Самый популярный пароль "123456" встречается около 7 млн
    >  раз (0.722% из всех паролей). Далее с заметным
    > отставанием следуют пароли 123456789, password, qwerty, 12345678.

    хаха, лошье! Мой пароль 12345 - гораздо безопасТнее!

     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 14:05, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    54321 -- неподбираем в принципе.
     
     
  • 3.13, пох. (?), 14:16, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блин, а набирать-то его как такой?
    (а, мышью копировать, каждый раз? Ну, тоже вариант...)

     
     
  • 4.19, A.Stahl (ok), 14:30, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типичный вимер: даже клавишу "5" на клавиатуре найти не может. Для особо забибиканых есть numpad -- там 5 найти даже пьяный выхухоль сможет.


     
  • 4.32, Аноним (32), 14:40, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой и не запомнишь. А хорошая память -  это самое надёжное. Не в облаках, не на диске, не под ковриком в коридоре, не на бумажке.
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 14:07, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня пароли с Emoji 👍
    Это увеличивает 📈 безопасность и секурность 🔐 на порядки
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:10, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И набрать можно только на своей заранее запрограммированной клавиатуре
     
     
  • 4.14, пох. (?), 14:17, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И набрать можно только на своей заранее запрограммированной клавиатуре

    дык, вот - секьюрна же ж! А ты даже скопипастить не можешь - лично я вот там вижу только два одинаковых квадратика.

     
     
  • 5.38, Аноним (38), 15:20, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вантуз ымодзей не завезли?
     
  • 5.39, Аноним (38), 15:20, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вaнтуз ымодзей не завезли?
     
  • 2.23, Аноним (32), 14:32, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто необходимо вводить 6 и более знаков.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 15:09, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у него 28 знаков (либо 46 - но это вряд ли)
     

  • 1.4, m.makhno (ok), 13:59, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ахах захватывающий материал (: особенно понравился таинственный список из 40к паролей с высокой энтропией — автор материала растерян
     
     
  • 2.28, Аноним (32), 14:37, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не растерян. Он расстрелян.
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:05, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вывод: что качественные, что не качественные, одинаково утекли!
     
     
  • 2.33, Аноним (32), 14:42, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно. Главное выдернуть сливную пробку.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:11, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Держите надёжный пароль: Aò\ÅÖõ-}ü{{ÊRh=Ë2Zz5[¿iU7¢°n!7Å6²Ýý¬òy($Mk¦}wª¡Ê²î,¥9~"

    Не благодарите!

     
     
  • 2.10, Аноним (2), 14:13, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, и от меня, что ли, тогда держите презент.

    >>> for i in range(30):print(''.join([random.choice(symbols) for _ in range(30)]))

    ...
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  • 3.11, Аноним (9), 14:14, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня длиннее!
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  • 4.12, Аноним (2), 14:15, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удлинил

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  • 5.15, СпёрБанк (?), 14:19, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Удлинил

    "У нас разрешены только пароли из цифр. И не длиннее 12."
    Что, выкусили, хакеры?!

    Как тебе такое, Илон Маск?!

     
     
  • 6.25, Аноним (32), 14:33, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это правильно! А лучше вообще из 2-х цифр.
     
  • 5.16, Аноним (16), 14:23, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, подр*чил. Интересно, а gdm/kdm/lxdm/lightdm не грохнется если такой пароль туда вбабахать?
     
  • 5.18, Аноним (18), 14:28, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    удваиваю gCJ 98xRGCGv W aa L J,HO e9h2 wJuzOy N L 7 NXxuIP 7 nO 3zqRA f4g... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.24, Аноним (2), 14:33, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4096 char ов 8T J0ja QJ 5-N8YOC 47 gJh xdgGLDO w G d diK,pDc _x _ OXG tMsU6... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:37, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пихоновский random.choice? серьёзно? даже без инициализации гпсч?
     
  • 3.34, Аноним84701 (ok), 14:46, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, и от меня, что ли, тогда держите презент.
    >>>> for i in range(30):print(''.join([random.choice(symbols) for _ in range(30)]))

    то же самое, но без сотни мб рантайма:
    cat /dev/urandom | tr -cd "[:alnum:][:punct:]" | fold -w 30 | head -n 30

     

  • 1.17, Шашлык (?), 14:23, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так дайте и я поанализирую, а то я вам не доверяю, может вы плохо проанализировали!
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:31, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, проанализируй их анализ, а то вдруг!
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:30, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ловите мой пароль от unixlinuxpornhub. Он простой. 27,5Santimetrov4MoeiLubimoiSistemi}
     
  • 1.26, Аноним (32), 14:35, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И откуда она утекла?
     
     
  • 2.27, Аноним (32), 14:36, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кто виновник течки?
     

  • 1.30, Аноним (31), 14:38, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хахах, а что такие короткие? У меня везде пароль qwerty123456, я думаю он не очень популярный и никто не додумается добавить его в словарь.
     
  • 1.37, тоже Аноним (ok), 15:12, 30/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все-таки странно, что, занимаясь подобными исследованиями, кто-то поддерживает миф о "качестве" хаотичного набора знаков.
    В реальности такие пароли "защищают лучше" разве что от подглядывания из-за плеча.
    Как известно, есть три метода взлома - перебор по словарю частых паролей, полный перебор и социнженерия. Опуская очевидные уязвимости паролей по последнему варианту, видим, что никакие спецсимволы реально ни черта не определяют, кроме сложности набора.
    На практике же пароль "pasSword" злоумышленнику немногим легче взломать, чем "pA5$w0Я|)". А главное - на практике и столкнуться с реальным взломом перебором, да там, где это будет сколько-нибудь важно - практически нереально...
    Но при этом каждый убогий сайтик, куда ты зашел один раз и никогда больше не вернешься, капризничает: "не меньше 8 символов! Разный регистр! Спецсимволы!!!".
    Я к Стиму, блин, не могу запомнить пароль, каждый раз, когда его (изредка) запускаю - восстанавливаю по почте, потому что то, что я ему ввожу, ему, видите ли, не нравится. А ту хрень, что ему нравится, мне не впилось держать в голове...
     
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