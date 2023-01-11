В ходе аудита удалось подобрать 21% паролей сотрудников МВД США

2.9 , Аноним ( 10 ), 13:14, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что делать когда ты потерял второй фактор? Или он сломался?

3.12 , Привет ( ? ), 13:24, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Купи новый телефон. Это вообще не проблема, в 99.99999% ни у кого ничего не ломается и не теряется. Оставшиеся немного пострадают и этим можно пренебречь.

4.22 , Аноним ( 26 ), 13:49, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В твоём воображении? Ты типичный чиновник. По дефолту чтобы перейти на новый телефон надо два телефона рядом положить. Если первый потерян то это всё с концами.

5.29 , Аноним ( 1 ), 13:54, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не надо использовать мобильные приложение для двухфакторки. Нужно использовать KepassXC для настройки TOTP и для хранения паролей. Вы ведь не храните пароли в гугл таблица или блокноте, ведь?

6.35 , Аноним ( 32 ), 13:57, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В облаках :)

7.39 , Аноним ( 1 ), 14:01, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В каких облаках, можно по конкретнее?

3.15 , Аноним ( 15 ), 13:31, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – TOTP всё равно работает на базе одного длинного ключа - его можно записать (хотя звучит, конечно, как бред)

ну и не стоит забывать про резервные коды - их должно хватить на нужное количество сеансов до восстановления (читай сброса) TOTP

4.23 , Аноним ( 26 ), 13:50, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поэтому никто и не пользуется вторым фактором.

5.25 , Аноним ( 1 ), 13:51, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Кто никто? Можно IP адреса этих никто?

6.37 , Аноним ( 32 ), 13:58, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 192.168.0.2

7.40 , Аноним ( 1 ), 14:02, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ой а у меня 192.168.0.3 не подходит.

5.27 , Дима ( ?? ), 13:52, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот по тому, что не используют 2-й фактор, всех и ломают.

6.30 , Аноним ( 1 ), 13:54, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как ты сломаешь двухфакторку? Можно по-подробнее? А то я устал от голословных утверждений местных экспертов.

7.131 , васян_друган_полковника_фсб ( ? ), 18:20, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – могу помочь, если очень надо

3.24 , Аноним ( 1 ), 13:51, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – TOTP подключается в kepassxc базе. KepassXC база может копироваться бесконечное количество раз и храниться в бесконечном количестве мест.

3.31 , Дима ( ?? ), 13:55, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судя по вопросу "что делать если потерялся или сломался второй фактор" - идти и читать документацию о том, как работает двухфакторная аутентификация, а не показывать свою техническую неграмотность онлайн.

4.38 , Аноним ( 38 ), 14:00, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если потерялся второй фактор - обращаешься к сисадмину-аникею своей конторы ровно точно также если просто забыт пароль, вообще не проблема))

5.42 , Аноним ( 1 ), 14:04, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Второй фактор не может потеряться, потому что он изначально не нужен пользователю, а хранится в kepassxc базе у админа и вводится им же через Anydesxk по запросу в письменном виде под роспись.

3.33 , Аноним ( 1 ), 13:56, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Что делать когда ты потерял второй фактор? Или он сломался? Сам факт того что ты задаешь такой вопрос говорит о том что ты понятия не имеешь что такое менеджер паролей и хранишь пароли в текствовом файле а двхуфакторку настраиваешь через приложение в смартфоне.

3.41 , Аноним ( 38 ), 14:02, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В случае потери второго фактора обращаешься к системному администратору и он выдает новый

3.57 , X86 ( ok ), 14:21, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У Яндекса, например, Я. Ключ позволяет восстановить ключи из облака. Да, это несколько снижает безопасность, но все равно вероятность кспешной атаки минимальна. Так как атакующему нужно не только подобрать имя пользователя/пароль, но и получить доступ к СМС или списку звонков.

4.62 , Аноним ( 1 ), 14:30, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У меня не получилось ни разу установить и настроить Я.Ключ на Андроид. Хранить пароли в облаке такое себе решение.

4.82 , Kuromi ( ok ), 15:20, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Зато тов. Майор тоже может легко "восстановить" твои ключи.

3.79 , rshadow ( ok ), 15:02, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тут как раз все соответствует очень хорошему принципу: "простые вещи делать легко, сложные делать возможно". Телефон есть у всех и ввести код из смс или пуша осилят все. При поломке/утрате - вариант сложного использования, но решабельно: купить новый телефон. В течении дня можно решить эту проблему или хотябы воспользоваться телефоном коллеги/родственника/соседа.

4.128 , пох. ( ? ), 18:17, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тут как раз все соответствует очень хорошему принципу: только принцип перепутан - вот правильный: заставь дурака богу молиться - он и себе лоб разобьет, и другим поразбивает в священном раже. > Телефон есть у всех и ввести код из смс или пуша осилят все. срыл ты от м0гилизации в Непал - херак, внезапно у твоего оператора, кто бы мог подумать - нет тут роуминга. Ага, вот так. Эти мартышки не слышали про такую страну.

И купить обратный авиабилет ты тоже не можешь - система Мымр (откуда у тебя другие карты, национал-предатель? А ну отдавай по хорошему!) без 3ds ниработаит. Удобна, чё. Еще одно прекрасное свойство телефонов - что твоя симка внезапно может оказаться не твоя, и код придет совсем другому васяну - _абсолютно_ незаметно для тебя. Со смарткартой висящей на цепочке для ключей - это существенно сложнее, надо тебя лично караулить в тихом месте. А если там еще и пин - пиши пропало. Но увы - немодно, софт только под winxp и тот кривой, давайте мы лучше фейс айди забабахаем, пофиг что ему и фотка ок. 5.138 , Аноним ( 101 ), 18:38, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – libccid нормально работает.

4.132 , васян_друган_полковника_фсб ( ? ), 18:23, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Телефон есть у всех и ввести код из смс или пуша осилят все. Это точно. Нам тоже очень удобно, если ты нас заинтересовал.

2.52 , Деанон ( ? ), 14:11, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Каждый школьник знает как устроить порядок более жесткими ограничениями, при этом борясь с родителями, а те, кто старше -- с дедушками.

2.133 , Аноним ( 124 ), 18:24, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Должна быть обязательной. Бронированные трусы носишь?

