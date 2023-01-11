В ходе аудита удалось подобрать 21% паролей сотрудников МВД США

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|2.13, КО (?), 13:25, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Там скорее всего чихнуть нельзя без согласования, а вы хотите софт установить.
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|2.78, Alex (??), 15:02, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Добыть один пароль ко всем системам проще, чем каждой системе пароль.
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|3.135, Аноним (135), 18:34, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это другой пароль, использующий облако. Кто тебя заставляет хранить базу паролей Кипаса в облаке??
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|3.136, Аноним (135), 18:36, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что вместо менеджера пароль использовать? Гугл таблицы, текстовый блокнот? А нет я знаю, я знаю хранить пароли в браузере!!
п.с. тебя никто не заставляет хранить все пароли в одной базе, делай для каждого пароля свою базу.
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|3.10, Аноним (10), 13:15, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как же сотрудник гугла с $500к зп с радостью пойдет в МВД на $50к потому что надо(нет)
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|5.119, lucentcode (ok), 17:41, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какая радость психически здоровому человеку от мести? Пусть и сильно провинившимся перед ним не белым товарищам? Тем более, что обидел его где-то на парковке один не белый, а мстить будет другим, не связанным с первым.
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|2.16, хрю (?), 13:35, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну МВД везде примерно одинаковые. Меняется только этикетка.
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|3.126, Аноним (124), 18:10, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> МВД везде примерно одинаковые
Американские тоже просят "когда убьют, тогда звоните"? И боятся кавказцев?
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|2.137, Аноним (135), 18:36, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Министерство внутренних дел США (англ. United States Department of the Interior (DOI)) — один из исполнительных департаментов США, основанный 3 марта 1849 года.
Управляет бо́льшей частью природных ресурсов и земель под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с американскими индейцами, коренными жителями Аляски, коренными гавайцами, а также занимается территориальными делами в островных районах Соединенных Штатов. В отличие от министерств внутренних дел в других странах, основная функция министерства — не полицейскиe мероприятия и организация безопасности, а управление землёй.
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|2.7, Аноним (7), 13:09, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"The setup we use consists of two rigs with 8 GPU each (16 total), and a management console. The rigs themselves run multiple open source containers where we can bring up 2, 4, or 8 GPU and assign them tasks from the open source work distribution console. Using GPU 2 and 3 generations behind currently available products, we achieved pre-fieldwork NTLM combined benchmarks of 240GHs testing NTLM via 12 character masks, and 25.6GHs via 10GB dictionary and a 3MB rules file. Actual speeds varied across multiple test configurations during the engagement."
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|1.4, Аноним (4), 12:58, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну правильно, если есть возможность перебора, то система уже дно. Люди не железные, чтобы запоминать эти сотни 20-значных паролей и ещё менять их постоянно. А вот переиспользование одного пароля в разных сервисах это уже серьёзная проблема, при направленных атаках выливается в нехорошие вещи.
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|2.11, Аноним (10), 13:16, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Им никто не запрещает использовать смарт карты и отпечатки пальцев. Однако они их не используют как ты думаешь почему?
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|3.14, ivan_erohin (?), 13:27, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) смарт карты не знаю почему не используют. кредитные карты для США привычная вещь уже 3 поколения, все знают как с ними безопастно обращаться и что делать при утере.
2) отпечатки пальцев - рискну предположить почему:
2.1. вся биометрия - обман.
2.2. чтобы не начали резать пальцы.
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|4.26, Аноним (26), 13:52, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неудобно, ненужно, дорого. Везде на свете приделывать считыватель пальцев или смарткарты (которые не везде можно присобачить). Короче UX страдает очень сильно.
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|4.53, Аноним (53), 14:12, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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резать не нужно, 3d копии пальцев не сложно сделать просто по фото или банально лидаром снять у проходящего мимо человека
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|4.116, пох. (?), 17:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> кредитные карты для США привычная вещь уже 3 поколения, все знают как с ними безопастно
> обращаться и что делать при утере.
ты только вот похоже - не знаешь.
Хинт: _кредитная_ карта в Штатах обычно даже пина не имеет.
(Ну то есть его можно получить, обычно живьем приперевшись в офис и долго объясняя что это за неведомая хрень и зачем она тебе, но почти никто этим не пользуется - кроме редких отщепенцев по заграницам.)
Чипов они не имели по 2010й включительно, ан-масс, а что потом - просто не знаю, надеюсь ради пэйпаса поставили, а может и до него дело не дошло - платят телефонами и не плачут.
При утере - звонят в банк по телефону, и через пару дней забирают из почтового ящика (sic!) новую.
Общаются с ней совершенно по расп..яйски, совершенно не парясь. Ну, надеюсь, сообразишь сам, почему.
Объяснить людям с ТАКИМ опытом трех поколений что эта хрень еще и может иметь какие-то отношения к безопасности - ну вперьод, с песнями.
Вот в европе тебя бы поняли.
|
|3.32, Аноним (32), 13:56, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отпечатки пальцев - ну такая защита прям. Снял с любого гладкого предмета, куда касался испытуемый, копию и вперёд.
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|4.36, Аноним (1), 13:58, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы сейчас приняли решения отказаться от отпечатков пальцев в пользу таблеток.
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|5.65, BeLord (ok), 14:34, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мы сейчас приняли решения отказаться от отпечатков пальцев в пользу таблеток.
Красных или синих?-))
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|4.51, Деанон (?), 14:09, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мой дурацкий сяоми бесит меня тем, что часто приходится пересоздавать отпечаток, у меня руки же не только для клавиш и мышки.
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|3.47, Деанон (?), 14:07, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие отпечатки? Нужно просто ограничить перебор. Разблокировку лиц фотками уже проходили, и отпечатки подделать не проблема -- в автобусе на поручне снял и всё. Но вам втирают RFID, как будто их нельзя тупо скопировать.
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|5.117, пох. (?), 17:41, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не продалбывать хэши паролей? А, нет, это не про новое поколение админов...
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|4.112, пох. (?), 17:16, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но вам втирают RFID, как будто их нельзя тупо скопировать.
правильный - нельзя (поскольку мало того что на двойном ключе построено, так еще и ни тот ни другой не светятся, передается бессмысленная строка зашифрованная)
хотя, разумеется, обычные контактные смарткарты все же надежнее. И да, еще и пин могут требовать. Необратимо отыквливаясь с третьей попытки.
И да, успехов подобрать даже этот Password123! если после третьей попытки акаунт блокируется, а к месту где вводили этот пароль выезжают специально обученные собаки.
А если у тебя сп-ли базу AD со всеми учетками, потому что ты по сей день не смог убрать из сети свой любимый 2003й сервер - у тебя, скорее всего, совсем другие проблемы. Пароль можешь в принципе оставить этот, он удобный.
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|3.77, rshadow (ok), 14:57, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Из попроще - везде прикручивают двухфакторную авторизацию. Как необходимый минимум вполне сгодилось бы.
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|3.127, Аноним (124), 18:14, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> отпечатки пальцев
И как, пробовал сменить себе отпечатки пальцев?
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|1.5, Аноним (1), 13:00, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Другой выявленной в ходе аудита проблемой стало низкое распространение многофакторной аутентификации,
Должна быть обязательной.
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|2.9, Аноним (10), 13:14, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что делать когда ты потерял второй фактор? Или он сломался?
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|3.12, Привет (?), 13:24, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Купи новый телефон. Это вообще не проблема, в 99.99999% ни у кого ничего не ломается и не теряется. Оставшиеся немного пострадают и этим можно пренебречь.
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|4.22, Аноним (26), 13:49, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В твоём воображении? Ты типичный чиновник. По дефолту чтобы перейти на новый телефон надо два телефона рядом положить. Если первый потерян то это всё с концами.
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|5.29, Аноним (1), 13:54, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не надо использовать мобильные приложение для двухфакторки. Нужно использовать KepassXC для настройки TOTP и для хранения паролей. Вы ведь не храните пароли в гугл таблица или блокноте, ведь?
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|3.15, Аноним (15), 13:31, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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TOTP всё равно работает на базе одного длинного ключа - его можно записать (хотя звучит, конечно, как бред)
ну и не стоит забывать про резервные коды - их должно хватить на нужное количество сеансов до восстановления (читай сброса) TOTP
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|5.27, Дима (??), 13:52, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот по тому, что не используют 2-й фактор, всех и ломают.
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|6.30, Аноним (1), 13:54, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как ты сломаешь двухфакторку? Можно по-подробнее? А то я устал от голословных утверждений местных экспертов.
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|3.24, Аноним (1), 13:51, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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TOTP подключается в kepassxc базе. KepassXC база может копироваться бесконечное количество раз и храниться в бесконечном количестве мест.
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|3.31, Дима (??), 13:55, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по вопросу "что делать если потерялся или сломался второй фактор" - идти и читать документацию о том, как работает двухфакторная аутентификация, а не показывать свою техническую неграмотность онлайн.
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|4.38, Аноним (38), 14:00, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если потерялся второй фактор - обращаешься к сисадмину-аникею своей конторы ровно точно также если просто забыт пароль, вообще не проблема))
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|5.42, Аноним (1), 14:04, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Второй фактор не может потеряться, потому что он изначально не нужен пользователю, а хранится в kepassxc базе у админа и вводится им же через Anydesxk по запросу в письменном виде под роспись.
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|3.33, Аноним (1), 13:56, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>Что делать когда ты потерял второй фактор? Или он сломался?
Сам факт того что ты задаешь такой вопрос говорит о том что ты понятия не имеешь что такое менеджер паролей и хранишь пароли в текствовом файле а двхуфакторку настраиваешь через приложение в смартфоне.
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|3.41, Аноним (38), 14:02, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В случае потери второго фактора обращаешься к системному администратору и он выдает новый
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|3.57, X86 (ok), 14:21, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У Яндекса, например, Я. Ключ позволяет восстановить ключи из облака. Да, это несколько снижает безопасность, но все равно вероятность кспешной атаки минимальна. Так как атакующему нужно не только подобрать имя пользователя/пароль, но и получить доступ к СМС или списку звонков.
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|4.62, Аноним (1), 14:30, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня не получилось ни разу установить и настроить Я.Ключ на Андроид. Хранить пароли в облаке такое себе решение.
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|3.79, rshadow (ok), 15:02, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут как раз все соответствует очень хорошему принципу: "простые вещи делать легко, сложные делать возможно". Телефон есть у всех и ввести код из смс или пуша осилят все. При поломке/утрате - вариант сложного использования, но решабельно: купить новый телефон. В течении дня можно решить эту проблему или хотябы воспользоваться телефоном коллеги/родственника/соседа.
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|4.128, пох. (?), 18:17, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тут как раз все соответствует очень хорошему принципу:
только принцип перепутан - вот правильный: заставь дурака богу молиться - он и себе лоб разобьет, и другим поразбивает в священном раже.
> Телефон есть у всех и ввести код из смс или пуша осилят все.
срыл ты от м0гилизации в Непал - херак, внезапно у твоего оператора, кто бы мог подумать - нет тут роуминга. Ага, вот так. Эти мартышки не слышали про такую страну.
И купить обратный авиабилет ты тоже не можешь - система Мымр (откуда у тебя другие карты, национал-предатель? А ну отдавай по хорошему!) без 3ds ниработаит.
Удобна, чё.
Еще одно прекрасное свойство телефонов - что твоя симка внезапно может оказаться не твоя, и код придет совсем другому васяну - _абсолютно_ незаметно для тебя.
Со смарткартой висящей на цепочке для ключей - это существенно сложнее, надо тебя лично караулить в тихом месте. А если там еще и пин - пиши пропало. Но увы - немодно, софт только под winxp и тот кривой, давайте мы лучше фейс айди забабахаем, пофиг что ему и фотка ок.
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|2.52, Деанон (?), 14:11, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каждый школьник знает как устроить порядок более жесткими ограничениями, при этом борясь с родителями, а те, кто старше -- с дедушками.
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|2.19, Аноним (4), 13:36, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя недостаточно надёжный пароль. Возьми мой, я везде использую qwerty12345 и ни разу не подобрали.
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|3.34, Аноним (1), 13:57, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>qwerty12345
Ну так нельзя, ну это совсем легкий пароль, ну хотя бы Qwerty!2345
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|6.59, X86 (ok), 14:23, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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КвЕ-РТИ1234 и то надежней, чем эти ваши QWERTY1234
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|7.61, Аноним (4), 14:27, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно поэтому там должно быть 5, и не 4 или 6 -- эти могут подобрать.
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|6.76, Аноним (43), 14:52, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя нет воображения. Потренируйся на глокой куздре, которая штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка. Мозг ещё и не такую ахинею запомнить может.
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|7.105, тоже Аноним (ok), 16:53, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Клинический идиотизм всей этой истории с требованиями к "сложным" паролям и регулярной их смене - ИМЕННО в том, что вся эта тряхомудия МЕШАЕТ пользоваться реально сложными для ПОДБОРА и при этом легко ЗАПОМИНАЮЩИМИСЯ паролями.
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|4.48, Аноним (4), 14:07, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальный, много знаков, буквы, цифры. А все эти спецсимволы сложно запомнить, потом перебирать комбинации.
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|5.55, Аноним (1), 14:18, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>спецсимволы сложно запомнить
>сложно запомнить
>запомнить
Ты хочешь сказать ты запоминаешь больше одного пароля?
Ох уж эти эксперты опеннета, который запоминают все пароли.
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|6.58, Аноним (4), 14:23, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет конечно. Но если ты заменил символ, запомнится то всё равно как "с какими-то заменами", и вот их придётся перебирать каждый раз.
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|7.63, Аноним (1), 14:32, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чего перебирать, куда перебирать, что за ерунда? Один пароль от базы запомнил и всё.
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|8.71, Аноним (4), 14:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Зачем тебе какая-то база, ты о чём вообще Я тебе толкую о том, что спецсимволы ... текст свёрнут, показать
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|4.66, BeLord (ok), 14:36, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>qwerty12345
> Ну так нельзя, ну это совсем легкий пароль, ну хотя бы Qwerty!2345
Хороший пароль, особенно, если его в китайской раскладке набрать-)
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|2.20, Аноним (7), 13:46, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> почему пароль не хешится вместе с логином?!
Потому что прикрепление известной строки не усложняет подбор. Это получается как соль, которая лишь делает разными хэши для одинаковых паролей разных пользователей, но на сложность подбора не влияет.
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|3.21, Аноним (21), 13:49, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо использовать PBKDF2 и сто тысяч миллиардов операций.
Done.
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|3.44, Аноним (43), 14:05, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> прикрепление известной строки
почему логин стал известен?!
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|4.49, Аноним (43), 14:07, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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P.S. Они бы ещё при ошибке логона выдавали: Ваш пароль не совпадает со значением "ромашка", указанным при регистрации.
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|3.106, тоже Аноним (ok), 16:57, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Прикрепление известной РАЗНОЙ строки не позволяет составить одну радужную таблицу на всю сворованную базу, вынуждая строить ее для каждого аккаунта заново.
Если нужно взломать одного админа - разницы нет.
Если же цель - выцедить из миллионов копов тех, кто Passw0rd - разница весьма и весьма критична.
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|1.45, Аноним (45), 14:06, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Забавный факт - МВД США - это не силовая структура, а аналог, скорее, Минприроды РФ.
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|2.83, Аноним (10), 15:28, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) Это хорошо
2) Как это им мешает сделать нормальную безопасность?
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|4.86, Аноним (10), 15:34, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Говорят что им пофиг на безопасность. Им за это не доплачивают. Добавили что ваши ожидания — ваши проблемы.
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|2.95, Аноним (43), 16:12, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> МВД США - это не силовая структура, а аналог, скорее, Минприроды
структура по спасению застрявших енотов.
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|2.68, grinder (??), 14:36, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Похоже, какие-то спортивные команды, а год связан с сезоном или что-то такое.
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|1.69, BeLord (ok), 14:37, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Период ввода повторного пароля, после неудачной попытки 1 секунда, ну и сколько времени они будут подбирать пароль перебором?-)))
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|1.81, Аноним (81), 15:17, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А почему фрешку с ключом и активацию по почте никто не использует. Когда биометрия в продажу поступит?
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|2.134, Аноним (124), 18:27, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда биометрия в продажу поступит?
Когда научишься отращивать новые отпечатки взамен украденных.
|
|1.88, Аноним (88), 15:37, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
МВД США? :)))) В США нет МВД. То, что вы 40 лет принимали за оргазм, оказывается, называется астма.
The U.S. Department of the Interior protects America's natural resources and heritage, honors our cultures and tribal communities. Т.е. это не правоохранительный орган.
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|2.91, zog (??), 15:55, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, МВД - это не правоохранительный орган и он таки есть в США.
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|2.92, Аноним (43), 16:00, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.е. это не правоохранительный орган.
Удивительно, Карл, да? Что МВД - не правоохранительный орган.
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|2.94, Аноним (43), 16:09, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удивись до кучи: Прокуратура, Следственный комитет, ФСБ, Министерство обороны, Росгвардия, Федеральная таможенная служба, Министерство юстиции - всё это правоохранительные органы, и они - НЕ МВД.
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|4.104, Аноним (104), 16:50, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Права "президента". На монополизацию СМИ и политическую цензуру, массовые произвольные аресты и задержания, уголовное преследование под надуманными предлогами, похищения, пытки и убийства политических оппонентов режима, фальсификацию выборов, ущемление прав НГО и многие другие.
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|1.90, анон (?), 15:46, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лол,а они продержались дольше анб, которые сами обрезали до 6ти символов любой пароль в компании.
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|2.107, Аноним (107), 16:57, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подсказываю сотрудникам США надежный пароль PutinKrasav4ik24.02.2022
Сразу после того, как Krasav4ik повторит опыт Муссолини 28.04.1945
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|3.108, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:11, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сразу после того, как Krasav4ik повторит опыт Муссолини 28.04.1945
А что там было напомни? А то историю 9 летней давности не помнишь, а тут аж так далеко ссылаешься.
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|2.121, тоже Аноним (ok), 17:43, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подсказываю сотрудникам США надежный пароль PutinKrasav4ik24.02.2022
В чем-то вы правы.
Даже тем хакерам, кто еще не сбежал из РФ, такая херня и в голову не придет.
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|2.123, . (?), 18:03, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шваброй или кувалдой. Паяльник с утюгом в 90-х применялся для подбора паролей.
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|1.109, Аноним (10), 17:13, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так сколько единиц ответственного хранения у это странной организации? Ровно нуль (0) так и что если какой-то из этих паролей протечет что злоумышленники смогут с помощью него достать? Голые фотки работника с рабочего стола?
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|1.114, birdie (ok), 17:32, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> The Department did not timely disable inactive (unused) accounts or enforce password age limits, which left more than 6,000 additional active accounts vulnerable to attack
> enforce password age limits
Эффективность этой меры никем никогда не была доказана, зато недостатков море - люди придумывают идиотские пароли и записывают их в passwords.txt на рабочем столе.
Хорошие сильные пароли можно никогда не менять. Точка.
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|2.120, birdie (ok), 17:42, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> NIST SP 800–63 explains that if agencies implement longer passwords through the use of passphrases, the additional complexity requirements of mixing and matching characters (e.g., uppercase, lowercase, special) become less necessary because of the added difficulty of cracking the password hash of a lengthy phrase versus that of a single word. The enhanced security provided by using these longer passphrases also allows for less frequent password changes due to the lower risk of compromise. Randomized passwords that appear to be complex are often hard for users to remember but easy for a computer to crack. In contrast, lengthy, yet simple passphrases are much easier for a human to remember and are not as susceptible to hash-cracking methods such as brute force attacks.
> Frequent password change requirements, while crucial when weak passwords are permitted, tend to encourage users to continue to use passwords that are easy to crack. NIST SP 800–63 states that when frequent password changes are required, users are most likely to change a single character, or append a character to the end of an existing password (e.g., Password-1234 might become Password-1234!). This ensures that the password remains memorable to the user, but it also remains weak and easy to crack. Similarly, passwords derived from keyboard patterns tend to keep the same pattern but shift to new keys. This creates a feedback loop that frustrates users, perpetuates the weak password cycle, and does not improve security.
Здравый смысл восторжествовал.
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|2.122, пох. (?), 17:47, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эффективность этой меры никем никогда не была доказана,
Не, ну почему же? Если менять пароли каждые два часа - даже Password321! могут не успеть подобрать - пока скачаешь базу, пока запустишь... ой, уже 322!
> Хорошие сильные пароли можно никогда не менять. Точка.
Увы, нет. В больших организациях да еще с расп-ским подходом к безопасности можно быть уверенным что твой хэш уже сп-ли.
А помнить хороший сильный пароль о двенадцати+ символах с еще и идиотскими требованиями к символам - ну можно один, можно пару, но тебе, скорее всего ведь, нужно больше?
Поэтому продолжаем пользоваться автогенеренной незапоминаемой бнопней и клеить бумажки к монитору. Почему-то физическая безопасность, кстати, даже в таких лавочках менее позорная.
Мониторы редко воруют.
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