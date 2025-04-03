The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В 2024 году GitHub выявил 39 млн утечек ключей и паролей в репозиториях

03.04.2025 11:56

Компания GitHub опубликовала статистику о выявленных в 2024 году утечках конфиденциальных данных, таких как ключи шифрования, пароли к СУБД и токены доступа к API. За год было выявлено более 39 миллионов случаев подобных утечек. GitHub также представил несколько новых инициатив для усиления защиты от утечек: сервисы "Secret Protection" и "Code Security" теперь доступны в виде отдельных продуктов; для организаций GitHub Team реализованы расширенные инструменты проверки безопасности; обеспечено бесплатное сканирование утечек в проектах организаций.

Как правило, конфиденциальные данные оставляют в коде по недосмотру. Например, в репозиторий попадают файлы конфигурации с паролями к СУБД, а также прописанные в коде токены или ключи доступа к API, которые часто добавляют в процессе тестирования, но забывают удалить перед сохранением изменений в Git или не учитывают, что они могут остаться в сопутствующих файлах с ресурсами (например, могут остаться в предкомпилированном файле с байткодом, несмотря на удаление в исходном коде).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/security/a...)
  2. OpenNews: Утечка токена для полного доступа к GitHub-репозиториям проекта Python
  3. OpenNews: GitHub включил по умолчанию систему защиты от утечек токенов к API
  4. OpenNews: GitHub обновил GPG-ключи из-за уязвимости, приводящей к утечке переменных окружения
  5. OpenNews: GitHub реализовал проверку утечки конфиденциальных данных в репозиториях
  6. OpenNews: Анализ утечек конфиденциальных данных через репозитории на GitHub
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63013-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:13, 03/04/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Так задумано, какой ещё недосмотр для публичного репозитория.
     
     
  • 3, Аноним (3), 12:48, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это правильно. Ибо нефиг.
     

  • 2, Аноним (3), 12:42, 03/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру