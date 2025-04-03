В 2024 году GitHub выявил 39 млн утечек ключей и паролей в репозиториях

Компания GitHub опубликовала статистику о выявленных в 2024 году утечках конфиденциальных данных, таких как ключи шифрования, пароли к СУБД и токены доступа к API. За год было выявлено более 39 миллионов случаев подобных утечек. GitHub также представил несколько новых инициатив для усиления защиты от утечек: сервисы "Secret Protection" и "Code Security" теперь доступны в виде отдельных продуктов; для организаций GitHub Team реализованы расширенные инструменты проверки безопасности; обеспечено бесплатное сканирование утечек в проектах организаций.

Как правило, конфиденциальные данные оставляют в коде по недосмотру. Например, в репозиторий попадают файлы конфигурации с паролями к СУБД, а также прописанные в коде токены или ключи доступа к API, которые часто добавляют в процессе тестирования, но забывают удалить перед сохранением изменений в Git или не учитывают, что они могут остаться в сопутствующих файлах с ресурсами (например, могут остаться в предкомпилированном файле с байткодом, несмотря на удаление в исходном коде).



