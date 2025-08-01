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Представлен Proton Authenticator, генератор одноразовых паролей для двухфакторной аутентификации

01.08.2025 13:09

Швейцарская компания Proton AG, развивающая сервисы Proton Mail, Proton Drive и Proton VPN, представила открытое приложение Proton Authenticator, предназначенное для аутентификации при помощи одноразовых паролей с ограниченным сроком действия, генерируемых при помощи алгоритма TOTP (Time-based One-Time Password). Proton Authenticator может применяться как более функциональная замена проприетарным аутентификаторам, таким как Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy и Duo, а также в качестве альтернативы открытым проектам FreeOTP и oathtool. Код Proton Authenticator распространяется под лицензией GPLv3. Доступны как мобильные приложения для Android и iOS, так и настольные программы для Linux, macOS и Windows. При разработке в зависимости от платформы применяются языки Kotlin, Swift и Rust.

Среди возможностей и отличительных особенностей Proton Authenticator:

  • Поддержка создания шифрованных резервных копий исходных секретных ключей для их сохранения на локальном носителе или размещения в облаке.
  • Поддержка синхронизации ключей между несколькими устройствами пользователя с применением сквозного шифрования.
  • Возможность оргаричения доступа к приложению при помощи биометрической аутентификации или PIN-кода.
  • Возможность доступа к кодам в offline-режиме, без необходимости наличия сетевого соединения. Для получения ключей может использоваться QR-код.
  • Отсутствие встроенной рекламы и трекеров.
  • Работа без подключения к учётной записи в сервисах Proton.
  • Отсутствие привязки к одному производителю.
  • Функции импорта и экспорта для миграции ключей между разными платформами. Поддержка импорта ключей из Google authenticator, 2FAS, Aegis Authenticator, Bitwarden Authenticator, Ente Auth и LastPass Authenticator.

Алгоритм TOTP позволяет генерировать одноразовые коды подтверждения на локальном устройстве пользователя и проверять их на внешнем сервере, используя в качестве параметров секретный ключ и текущее время. Для генерации пароля обмен данными между клиентом и сервером не требуется (достаточно один раз инициализировать ключ, распознав показанный сервером QR-код или импортировав ключ вручную). Время жизни одноразового пароля обычно ограничивается 30 секундами, после чего требуется генерация нового пароля. Пароль генерируется путём вычисления хэша SHA-1, SHA-256 или SHA-512 над сочетанием из ключа и очередного интервала времени, и использования нескольких младших битов хэша для выделения проверочных цифр.



  1. Главная ссылка к новости (https://proton.me/blog/authent...)
  2. OpenNews: Релиз Vaultwarden 1.23, альтернативного сервера для менеджера паролей Bitwarden
  3. OpenNews: Релиз менеджера паролей KeePassXC 2.7
  4. OpenNews: Небезопасное хранение данных в менеджерах паролей для платформы Android
  5. OpenNews: Уязвимость в библиотеке OpenPGP.js, позволяющая обойти верификацию сообщений
  6. OpenNews: Proton Mail представил высокопроизводительную IMAP-библиотеку Gluon
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63659-proton
Ключевые слова: proton, authenticator, totp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:39, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    У меня в KepassXC есть встроенный TOTP.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 13:39, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KeepassXC
     
     
  • 3.9, Abyss777 (?), 13:57, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    KeepassXC + Nextcloud тоже все галочки будут
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 14:13, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > KeepassXC + Nextcloud тоже все галочки будут

    Оно есть из коробки?
    Ну чтобы просто скачал и работает?

    Или начнется "поднимите свой сервак с нехтклоудом, настройте, попьердольтесь и почитайте мануалы")?


     
  • 4.43, Аноним (1), 15:17, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие галочки? Ты о чём?
     
  • 3.66, Аноним (66), 16:24, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем KeePassXC лучше по сравнению с оригинальным KeePass?
     
  • 2.45, Punisher (?), 15:22, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Когда ТОТР-токены хранятся в одной базе с паролями, ТОТР перестает быть фактором двухфакторной аутентификации.
     
     
  • 3.50, Аноним (-), 15:28, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Когда ТОТР-токены хранятся в одной базе с паролями, ТОТР перестает быть
    > фактором двухфакторной аутентификации.

    Сообщать об этом гестаповцам из гитхаба совсем не обязательно, пусть подавятся.

     
  • 3.55, Аноним (1), 15:31, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Развивай мысль, как ты это себе представляешь?
     
  • 3.56, Аноним (1), 15:33, 01/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.59, myster (ok), 15:39, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет не перестанет. При самой утечке пароля, TOTP ключ останется c вами. Злоумышленник не сможет войти не куда с одним паролем.

    А если утекла KeePass база, то это считай тоже самое что утек смартфон с TOTP приложением со всеми ключиками. И там же на телефоне у некоторых в заметках сами пароли) - это в миллион раз менее безопаснее, чем хранить пароли и TOTP в одной KeePass базе.

    Вообще все эти GUI-шные приложения для TOTP расчитаны на менее опытных пользователей, опытные хранят TOTP только в хранилище паролей, им не удобно тыкать в экран и набирать циферки, KeePassXC сам их подставляет в нужное поле и набирает за тебя.

     
     
  • 4.61, Аноним (1), 15:46, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И там же на телефоне у некоторых в заметках сами пароли)

    В переписке Вацапа хранят.

     

  • 1.3, Moomintroll (ok), 13:39, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если оно такое опенсурсное, почему его нет в F-Driod?

    Не хочу подобные вещи ставить с гуглового магазина.

     
     
  • 2.6, Tartt (?), 13:45, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может позднее появится, у них же всё с задержкой выезжает всегда
     
  • 2.15, anonymous (??), 14:03, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Есть Aegis.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 14:59, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кроме Aegis ещё вагон и маленькая тележка: Etopa, Stratum, Yubico, FreeOTP, Mauth, mOTP.
     
  • 2.44, sn (??), 15:19, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там уже есть FreeOTP+, зачем ещё один такой же.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:41, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    - Ни разу не видел в гугл аутентификаторе рекламу. Вердикт: картинка врет.
    - Encrypted sync -- это частный случай tracking. Про это рассказать постеснялись. Вердикт: картинка вводит в заблуждение.

    Все встает на свои места, если будут такие строки:

    - No sync or other forms of tracking: proton ❌, google ❌
    - No ads: proton ✅, google ✅

    Единственное реальное преимущество -- опенсорсность.

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:42, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё Ente Auth неплох.
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:54, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Aegis хороший аутентификатор,уже много лет пользуюсь.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:00, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аегис только для андроида, а это на все платформы
     
  • 2.39, Голум (?), 15:00, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поддержка импорта ключей из Aegis Authenticator

    Показывает ошибку импорта, видимо, не умеет в кастомные ключи стима и яндекса.

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:58, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Достойно внимания, особенно за то, с каким усердием у нас блочат все сервисы Протона.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:03, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так у нас не доверяют американским ханипотам, нужно защитить наивное население.
     
     
  • 3.20, Аноним (10), 14:08, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Proton_AG
     
     
  • 4.21, Аноним (14), 14:12, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://en.wikipedia.org/wiki/Proton_AG

    Именно.

     
  • 3.35, Аноним (35), 14:57, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если сервисы протона всё сливают американцам, это всё равно лучше, чем сливать всё рфным властям. Рфные власти гражданам рф сделали сильно больше плохого, чем американские.
     
     
  • 4.40, Аноним (14), 15:07, 01/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.42, Аноним (-), 15:13, 01/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, L10N (ok), 14:02, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что +1 опенсорсный продукт в этой теме.
    Но в целом двухфакторку тормозит тот факт, что при потере доступа к приложению-аутентификатору бывает невозможно восстановить доступ к аккаунтам, я с таким сталкивался.
    Mozilla в этом плане в своих аккаунтах предлагает использовать ключи восстановления. Это чуть лучше, чем ничего, но тоже не идеально.
    В этом плане есть, куда идти. Понятно, что пары логин/пароль в современном мире недостаточно, что необходимо использовать многофакторное/этапное. Но нужно добавлять удобства и снижать риски потери доступа. Когда ты знаешь, что ты - это ты, но доказать этого не можешь и сам теряешь доступ к своим данным.
     
     
  • 2.18, Аноним (14), 14:04, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть распечатка с коллекцией одноразовых паролей на такой случай.
     
  • 2.19, Аноним (-), 14:08, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но в целом двухфакторку тормозит тот факт, что при потере доступа к
    > приложению-аутентификатору бывает невозможно восстановить доступ к аккаунтам

    Хм... а это не оно - one-time use recovery codes
    proton.me/support/lost-two-factor-authentication-2fa ?

    Насколько я вижу по заявлениям, если озаботиться, то все востанавливается.

     
     
  • 3.54, L10N (ok), 15:30, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хм... а это не оно - one-time use recovery codes
    > proton.me/support/lost-two-factor-authentication-2fa ?

    О, если есть такое, то это большой плюсик.


     
  • 2.26, Аноним (26), 14:26, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опенсорсных продуктоив в этой теме десятки.
    В нормальных прилжениях есть способ бекапить/экспортировать ключи.
    Например Aegis может экспортировать json со всеми ключами (зашифрованный паролем, конечно). Достаточно скинуть файл себе в telegram и все. Можно восстановить с любого девайса.
     
     
  • 3.29, nn (??), 14:40, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если телегу угонят?
     
     
  • 4.58, Аноним (26), 15:34, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То все равно файл зашифрован паролем, очевидно.
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:42, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А всего-то нужен бэкап токена (по которому генерится TOTP, он постоянный) и часы. Какое из приложений использовать - вообще без разницы.
     
  • 2.33, Аноним (31), 14:48, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А всего-то нужен бэкап токена (по которому генерируется TOTP; он постоянный) и часы. Какое из приложений использовать вообще без разницы.
     
  • 2.46, Аноним (-), 15:24, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но в целом двухфакторку тормозит тот факт, что при потере доступа к
    > приложению-аутентификатору бывает невозможно восстановить доступ к аккаунтам,
    > я с таким сталкивался.

    В целом ее тормозит тот факт что это бесполезное ненужное корпоративное УГ, создающее много новых проблем - без решения каких либо старых. От серьезно настроенного атакующего - этот булшит не спасет вообще совсем никак, зато мозг дополнительно делает. И это как бы проблема и есть.

     
     
  • 3.52, L10N (ok), 15:29, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В целом ее тормозит тот факт что это бесполезное ненужное корпоративное УГ, создающее много новых проблем - без решения каких либо старых. От серьезно настроенного атакующего - этот булшит не спасет вообще совсем никак, зато мозг дополнительно делает.

    Если вы считаете, что старые проблемы с кражей/утечкой записей логин/пароль не решает, то почему так считаете? Если используете OTP, то утечки данных учётной записи какбэ недостаточно для компрометации учётки.

     
  • 2.49, Аноним (1), 15:27, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Называется не класть все яйца в одну корзину.
     
  • 2.70, axel_manning (?), 16:40, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно экспортировать зашифрованную базу и хранить ее где угодно в облаках. Нужно просто помнить 1 пароль для расшифровки
     

  • 1.17, anonymous (??), 14:04, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем этот новодел, если есть FreeOTP?
     
  • 1.24, Аноним (-), 14:19, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > При разработке в зависимости от платформы
    > применяются языки Kotlin, Swift и Rust.

    О, ужас!
    Они не просто применяются, а ядро этой штуки написано на Rust:

    proton-pass-common: Pure rust, contains the core code for all the functions, with tests and everything.

    github.com/protonpass/proton-pass-common

    А Kotlin и Swift используются для android и iOS клиентов соответственно. Как же местные кексперты такое потерпят...

    ЗЫ: отлично что они для ядра такого приложения выбрали rust, а не какой-то древний дырявый йазычог.

    На весь common есть только четыре использования unsafe - Send/Sync для JsAuthenticatorLogger и тоже самое для WebCurrentTimeProvider.

     
     
  • 2.27, Аноним (-), 14:28, 01/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.38, Аноним (14), 15:00, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удивлюсь, если там 100 строк на расте в ядре этого "продукта". Они как бы говорят, что написать 100 строк без ошибок на плюсах, всего лишь применив базовые практики безопасного программирования, для них непосильно.
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 15:11, 01/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.48, Аноним (14), 15:27, 01/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.69, Аноним (-), 16:34, 01/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.30, Аноним (-), 14:42, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > При разработке в зависимости от платформы применяются языки Kotlin, Swift и Rust.

    Одноразовые программы для одноразовых паролей. Для нахреннужного сервиса который типаприватный мамаклянус (но проверить это вы конечно не сможете).

     
     
  • 2.36, Аноним (-), 14:57, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Одноразовые программы для одноразовых паролей.

    Ха, через годик ты такое будешь про ядро рассказывать?

    > Для нахреннужного сервиса который типаприватный мамаклянус (но проверить это вы конечно не сможете).

    Не нравится - не пользуйся (с)
    Зачем пришел сюда курокекать?


     
     
  • 3.65, Аноним (-), 16:22, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ха, через годик ты такое будешь про ядро рассказывать?

    С чего бы вдруг?

    > Не нравится - не пользуйся (с)

    Ну так я и не пользуюсь. Ни таким софтом ни такими сервисами. Я не забыл как эти чудные господа заапгрейдили сайт - так что он работал только с самыми-самими браузерами, "для вашей безопасности". Заодно оставив меня без доступа к почте. Ну я и забил на это нечто. Нахрен таких безопасничков, имхо! Потому что со всеми этими мытарствами они при случае пользователей могут и слить, под пафосные рассказы.

    > Зачем пришел сюда курокекать?

    Затем что у меня характерный опыт с этим сервисом и ожидания от них и их программ под стать. А какое право вы имеете - затыкать мне рот?

     
  • 2.51, Аноним (1), 15:29, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Протон этот ваш выдает данные по требованию властей ЕС.
     

  • 1.34, ryoken (ok), 14:56, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Возможность оргаричения
     
  • 1.47, Аноним (47), 15:25, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В каком месте это замена Microsoft Authenticator с их кастомным закрытым https://en.wikipedia.org/wiki/PhoneFactor?
     
  • 1.62, myster (ok), 15:48, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я бы похвалил их, но последнее время Proton заставляет привязывать телефонный номер к аккаунту и вся безопасность коту под хвост. Если злоумышленник получает доступ к вашей симке (физический не нужен, если полно других способов перехватить СМС или клонировать/подделать сим карту), он уводит ваш Proton аккаунт, таже если у вас TOTP был привязан.

    Или банально вы не оплатили несколько месяцев свой счет, он заблокируется и ОПСОС перепродаст номер другому клиенту. У меня так пропал доступ к Телеграм аккаунту, всего лишь несколько месяцев не оплатил отрицательный баланс на Мегафоне. Я вообще не знал что он отрицательный, тариф был без абонентки, а ОПОС начинает просто так списивать (воровать) деньги с баланса, если ей не пользоваться.

     
     
  • 2.64, Аноним (-), 16:05, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я бы похвалил их, но последнее время Proton заставляет привязывать телефонный номер

    Хм, и давно?
    Регистрировал у них аккаунты в феврале-марте, ничего не обязательного не было.
    Да, можно привязать телефон, но как опцию.


     

  • 1.63, Аноним (63), 16:00, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    очередное УГ которое приведет к куче бессмысленной возни по внедрению, а когда внедрят в секунду станет "спасибо не надо" из-за сливов, бэкдоров, некошерного ЯП
    кароче чую маркетинговый вброс ненужной технологии
     

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