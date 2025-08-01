Представлен Proton Authenticator, генератор одноразовых паролей для двухфакторной аутентификации

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|4.22, Аноним (-), 14:13, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> KeepassXC + Nextcloud тоже все галочки будут
Оно есть из коробки?
Ну чтобы просто скачал и работает?
Или начнется "поднимите свой сервак с нехтклоудом, настройте, попьердольтесь и почитайте мануалы")?
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|2.45, Punisher (?), 15:22, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Когда ТОТР-токены хранятся в одной базе с паролями, ТОТР перестает быть фактором двухфакторной аутентификации.
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|3.50, Аноним (-), 15:28, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Когда ТОТР-токены хранятся в одной базе с паролями, ТОТР перестает быть
> фактором двухфакторной аутентификации.
Сообщать об этом гестаповцам из гитхаба совсем не обязательно, пусть подавятся.
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|3.59, myster (ok), 15:39, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет не перестанет. При самой утечке пароля, TOTP ключ останется c вами. Злоумышленник не сможет войти не куда с одним паролем.
А если утекла KeePass база, то это считай тоже самое что утек смартфон с TOTP приложением со всеми ключиками. И там же на телефоне у некоторых в заметках сами пароли) - это в миллион раз менее безопаснее, чем хранить пароли и TOTP в одной KeePass базе.
Вообще все эти GUI-шные приложения для TOTP расчитаны на менее опытных пользователей, опытные хранят TOTP только в хранилище паролей, им не удобно тыкать в экран и набирать циферки, KeePassXC сам их подставляет в нужное поле и набирает за тебя.
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|4.61, Аноним (1), 15:46, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И там же на телефоне у некоторых в заметках сами пароли)
В переписке Вацапа хранят.
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|1.3, Moomintroll (ok), 13:39, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если оно такое опенсурсное, почему его нет в F-Driod?
Не хочу подобные вещи ставить с гуглового магазина.
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|2.6, Tartt (?), 13:45, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может позднее появится, у них же всё с задержкой выезжает всегда
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|3.37, Аноним (37), 14:59, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И кроме Aegis ещё вагон и маленькая тележка: Etopa, Stratum, Yubico, FreeOTP, Mauth, mOTP.
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|2.44, sn (??), 15:19, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там уже есть FreeOTP+, зачем ещё один такой же.
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|1.4, Аноним (4), 13:41, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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- Ни разу не видел в гугл аутентификаторе рекламу. Вердикт: картинка врет.
- Encrypted sync -- это частный случай tracking. Про это рассказать постеснялись. Вердикт: картинка вводит в заблуждение.
Все встает на свои места, если будут такие строки:
- No sync or other forms of tracking: proton ❌, google ❌
- No ads: proton ✅, google ✅
Единственное реальное преимущество -- опенсорсность.
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|2.39, Голум (?), 15:00, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поддержка импорта ключей из Aegis Authenticator
Показывает ошибку импорта, видимо, не умеет в кастомные ключи стима и яндекса.
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|1.10, Аноним (10), 13:58, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Достойно внимания, особенно за то, с каким усердием у нас блочат все сервисы Протона.
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|2.14, Аноним (14), 14:03, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так у нас не доверяют американским ханипотам, нужно защитить наивное население.
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|3.35, Аноним (35), 14:57, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже если сервисы протона всё сливают американцам, это всё равно лучше, чем сливать всё рфным властям. Рфные власти гражданам рф сделали сильно больше плохого, чем американские.
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|1.13, L10N (ok), 14:02, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошо, что +1 опенсорсный продукт в этой теме.
Но в целом двухфакторку тормозит тот факт, что при потере доступа к приложению-аутентификатору бывает невозможно восстановить доступ к аккаунтам, я с таким сталкивался.
Mozilla в этом плане в своих аккаунтах предлагает использовать ключи восстановления. Это чуть лучше, чем ничего, но тоже не идеально.
В этом плане есть, куда идти. Понятно, что пары логин/пароль в современном мире недостаточно, что необходимо использовать многофакторное/этапное. Но нужно добавлять удобства и снижать риски потери доступа. Когда ты знаешь, что ты - это ты, но доказать этого не можешь и сам теряешь доступ к своим данным.
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|2.18, Аноним (14), 14:04, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть распечатка с коллекцией одноразовых паролей на такой случай.
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|2.19, Аноним (-), 14:08, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но в целом двухфакторку тормозит тот факт, что при потере доступа к
> приложению-аутентификатору бывает невозможно восстановить доступ к аккаунтам
Хм... а это не оно - one-time use recovery codes
proton.me/support/lost-two-factor-authentication-2fa ?
Насколько я вижу по заявлениям, если озаботиться, то все востанавливается.
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|3.54, L10N (ok), 15:30, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хм... а это не оно - one-time use recovery codes
> proton.me/support/lost-two-factor-authentication-2fa ?
О, если есть такое, то это большой плюсик.
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|2.26, Аноним (26), 14:26, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опенсорсных продуктоив в этой теме десятки.
В нормальных прилжениях есть способ бекапить/экспортировать ключи.
Например Aegis может экспортировать json со всеми ключами (зашифрованный паролем, конечно). Достаточно скинуть файл себе в telegram и все. Можно восстановить с любого девайса.
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|2.31, Аноним (31), 14:42, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А всего-то нужен бэкап токена (по которому генерится TOTP, он постоянный) и часы. Какое из приложений использовать - вообще без разницы.
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|2.33, Аноним (31), 14:48, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А всего-то нужен бэкап токена (по которому генерируется TOTP; он постоянный) и часы. Какое из приложений использовать вообще без разницы.
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|2.46, Аноним (-), 15:24, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но в целом двухфакторку тормозит тот факт, что при потере доступа к
> приложению-аутентификатору бывает невозможно восстановить доступ к аккаунтам,
> я с таким сталкивался.
В целом ее тормозит тот факт что это бесполезное ненужное корпоративное УГ, создающее много новых проблем - без решения каких либо старых. От серьезно настроенного атакующего - этот булшит не спасет вообще совсем никак, зато мозг дополнительно делает. И это как бы проблема и есть.
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|3.52, L10N (ok), 15:29, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В целом ее тормозит тот факт что это бесполезное ненужное корпоративное УГ, создающее много новых проблем - без решения каких либо старых. От серьезно настроенного атакующего - этот булшит не спасет вообще совсем никак, зато мозг дополнительно делает.
Если вы считаете, что старые проблемы с кражей/утечкой записей логин/пароль не решает, то почему так считаете? Если используете OTP, то утечки данных учётной записи какбэ недостаточно для компрометации учётки.
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|2.70, axel_manning (?), 16:40, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно экспортировать зашифрованную базу и хранить ее где угодно в облаках. Нужно просто помнить 1 пароль для расшифровки
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|1.24, Аноним (-), 14:19, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> При разработке в зависимости от платформы
> применяются языки Kotlin, Swift и Rust.
О, ужас!
Они не просто применяются, а ядро этой штуки написано на Rust:
proton-pass-common: Pure rust, contains the core code for all the functions, with tests and everything.
github.com/protonpass/proton-pass-common
А Kotlin и Swift используются для android и iOS клиентов соответственно. Как же местные кексперты такое потерпят...
ЗЫ: отлично что они для ядра такого приложения выбрали rust, а не какой-то древний дырявый йазычог.
На весь common есть только четыре использования unsafe - Send/Sync для JsAuthenticatorLogger и тоже самое для WebCurrentTimeProvider.
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|2.38, Аноним (14), 15:00, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не удивлюсь, если там 100 строк на расте в ядре этого "продукта". Они как бы говорят, что написать 100 строк без ошибок на плюсах, всего лишь применив базовые практики безопасного программирования, для них непосильно.
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|1.30, Аноним (-), 14:42, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> При разработке в зависимости от платформы применяются языки Kotlin, Swift и Rust.
Одноразовые программы для одноразовых паролей. Для нахреннужного сервиса который типаприватный мамаклянус (но проверить это вы конечно не сможете).
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|2.36, Аноним (-), 14:57, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Одноразовые программы для одноразовых паролей.
Ха, через годик ты такое будешь про ядро рассказывать?
> Для нахреннужного сервиса который типаприватный мамаклянус (но проверить это вы конечно не сможете).
Не нравится - не пользуйся (с)
Зачем пришел сюда курокекать?
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|3.65, Аноним (-), 16:22, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ха, через годик ты такое будешь про ядро рассказывать?
С чего бы вдруг?
> Не нравится - не пользуйся (с)
Ну так я и не пользуюсь. Ни таким софтом ни такими сервисами. Я не забыл как эти чудные господа заапгрейдили сайт - так что он работал только с самыми-самими браузерами, "для вашей безопасности". Заодно оставив меня без доступа к почте. Ну я и забил на это нечто. Нахрен таких безопасничков, имхо! Потому что со всеми этими мытарствами они при случае пользователей могут и слить, под пафосные рассказы.
> Зачем пришел сюда курокекать?
Затем что у меня характерный опыт с этим сервисом и ожидания от них и их программ под стать. А какое право вы имеете - затыкать мне рот?
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|1.62, myster (ok), 15:48, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я бы похвалил их, но последнее время Proton заставляет привязывать телефонный номер к аккаунту и вся безопасность коту под хвост. Если злоумышленник получает доступ к вашей симке (физический не нужен, если полно других способов перехватить СМС или клонировать/подделать сим карту), он уводит ваш Proton аккаунт, таже если у вас TOTP был привязан.
Или банально вы не оплатили несколько месяцев свой счет, он заблокируется и ОПСОС перепродаст номер другому клиенту. У меня так пропал доступ к Телеграм аккаунту, всего лишь несколько месяцев не оплатил отрицательный баланс на Мегафоне. Я вообще не знал что он отрицательный, тариф был без абонентки, а ОПОС начинает просто так списивать (воровать) деньги с баланса, если ей не пользоваться.
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|2.64, Аноним (-), 16:05, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я бы похвалил их, но последнее время Proton заставляет привязывать телефонный номер
Хм, и давно?
Регистрировал у них аккаунты в феврале-марте, ничего не обязательного не было.
Да, можно привязать телефон, но как опцию.
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|1.63, Аноним (63), 16:00, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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очередное УГ которое приведет к куче бессмысленной возни по внедрению, а когда внедрят в секунду станет "спасибо не надо" из-за сливов, бэкдоров, некошерного ЯП
кароче чую маркетинговый вброс ненужной технологии
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