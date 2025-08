Представлен Proton Authenticator, генератор одноразовых паролей для двухфакторной аутентификации

> При разработке в зависимости от платформы

> применяются языки Kotlin, Swift и Rust. О, ужас!

Они не просто применяются, а ядро этой штуки написано на Rust: proton-pass-common: Pure rust, contains the core code for all the functions, with tests and everything. github.com/protonpass/proton-pass-common А Kotlin и Swift используются для android и iOS клиентов соответственно. Как же местные кексперты такое потерпят... ЗЫ: отлично что они для ядра такого приложения выбрали rust, а не какой-то древний дырявый йазычог. На весь common есть только четыре использования unsafe - Send/Sync для JsAuthenticatorLogger и тоже самое для WebCurrentTimeProvider.