Результаты опроса о применении открытых проектов в корпоративной среде

1.1 , Аноним ( 1 ), 10:42, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ] + / – OpenSource для капитализма это как дешевая рабочая сила

2.4 , Грека ( ? ), 12:00, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть высказывание: «Каждый получает ту власть, которую заслуживает.» Это применимо и тут. Если человек считает, что это его хобби, то и отлично. Никаких претензий ни к ним, ни к «капиталистам». А если человек считает, что он обязан что-то делать для СПО, а потом считает, что его «используют», то сам виноват. Не делай и всё. Это как спать с кем попало, а потом жаловаться, что все считают тебя человеком с не очень высокой социальной ответственностью.

2.5 , Аноним ( - ), 12:15, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Большую часть крупного open source делают корпорации. Их вклад практически всегда заметно выше чем сообщества. Корпорации тратят миллиарды на оплату кода этого вашего opensource. Критические уязвимости закрывают корпорации, а не волонтеры.

Если им это не интересно, то там развитие медленное. Самый яркий пример - декстопный линукс.

Если ты делаешь полезный opensource продукт, то корпорации либо наймут тебя на полную ставку, либо выкупят\форкнут. Это не бесплатно, разрабы реально полезного софта получают сотни тысяч долларов в год и акции компании. Куча opensource вообще разработаны изначально корпорациями, а не от независимых разрабов.

Без корпораций линукс был бы давно забыт. Никаких библиотек и фреймворков бы не было. Сидели бы сейчас писали на голых сях.

Люди, которые не получили денег за свой продукт в большинстве просто не умеют с людьми взаимодействовать.

3.9 , Андрей ( ?? ), 12:40, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Позиция интересная, но недальновидная. Вы не учитываете разночтений логики открытого ПО, суть которой крутиться вокруг того, что открытое и свободное ПО прошло несколько стадий перерождения и по сути изначально - корпорации только вставляли палки в колёса открытому ПО и только за счёт энтузиастов, которые хотели удобства, снизить дискомфорт имевшей тогда место экосистеме, собственно экосистема изменилась, но потом ввиду того, что свободное ПО стало распространённым, а часто де факто стандартом, то оно стало разделённым капиталом, в развитие которого сначала вынужденно, а с ростом сообщества и появления множества социальных достоинств(та же реклама, удобство работы с разработчиками), то вкладываться стали добровольно, особенно когда огромная часть ПО стала инфраструктурой и её коммерциализировать по очевидным причинам оказалось нецелесообразно. Как итог без энтузиастов не сформировалась современная экосистема и культура разработки, без денежных и временных вложений корпораций развитие не было столь быстрым и интегрированным.

3.10 , Аноним ( 10 ), 12:55, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Корпорации тратят миллионы в обмен на "продукт" который стоит сотни миллиардов Сколько Microsoft потратили на покупку OwnCloud? Стартапы такого уровня разлетается как горячие пирожки. При этом больше 99% стоимости возникает на этапе создания и доведения до ума. Оставшийся 1% - реклама и превращение софта в "продукт". Правда без этого последнего шага измерять стоимость и смысла нет - по очевидным причинам. Те копейки, который корпорации тратят на поддержку и развитие Linux, это ничто по сравнению с его реальной ценностью. Если бы Линус мог продать ядро за его реальную цену, он стал бы бы богаче Гейтса, Мёрдока и Безоса вместе взятых. Правда ненадолго. Да и желающих (и способных) купить у него ядро по такой цене бы не нашлось. Linux в его текущем виде никогда не мог бы быть создан корпоративной средой. А сейчас не смог бы быть создан в принципе. Того США, давшего жизнь проекту GNU, - тех университетов и людей - уже не существует. Денег, людей и инициативы стало недостаточно.

4.12 , Аноним ( 12 ), 13:00, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос не в деньгах.. они могут и миллиарды тратить, но с каким КПД? Вопрос кризиса, а не вопрос виденья: "Только корпорации вкладываются а волонтер здесь никто" - Так рассуждают, те, кто не был сокращен с работы.

3.11 , Аноним ( 12 ), 12:56, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все это хорошо, когда в идеальном мире, в мире без кризисов корпорации развивают продукты, давая всем прогресс.

Они и дали, распределив технологии, дав возможность появиться распределенной базе знаний в разных уголках земного шара. А сейчас? Потому что некуда дуться, пожирают сами себя.. оттуда и сокращения и оттуда "чем хуже, тем лучше" - т.е. противоречия. 2.13 , Аноним ( 13 ), 13:20, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее как дешевый возобновляемый ресурс, вроде растущих в лесу ягод или грибов. Которые довольно ценны, но только если удалось их собрать и доставить на продажу. Из-за жадности и глупости корпоратов этот ресурс вытаптывается и перестает воспроизводиться. Энтузиасты не готовы воспринимать себя как бесплатных сотрудников корпораций, в какой-то момент превращаются во внештатных разработчиков и проекты неизбежно ориентируются не на сообщество, а на основного кормящего и танцующего "девушку" заказчика.



игнорирование участников | лог модерирования