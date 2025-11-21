The OpenNET Project / Index page

Результаты опроса о применении открытых проектов в корпоративной среде

21.11.2025 10:10

Организация Linux Foundation совместно с компанией Canonical провела опрос (PDF, 43 страницы) представителей различных компаний об использовании и внедрении открытого ПО на предприятиях. Статистики собрана на основе опроса 851 участника. Основные тенденции:

  • Участие в разработке открытого ПО:
    • 19% компаний, использующих открытое ПО, активно вовлечены в сопровождение или передачу кода ключевым открытым проектам, от которых они зависят.
    • 24% отметили среднюю вовлечённость в разработке открытого ПО - по мере возможности передают код, сообщают об ошибках и улучшают документацию.
    • 20% ограниченно участвуют в работе над открытым ПО - сообщают о проблемах и участвуют в обсуждениях.
    • 9% полагаются на коммерческих подрядчиков для работы над upstream-проектами.
    • 21% - используют открытое ПО, но никак не участвуют в его развитии.
  • Главные приоритеты при инвестировании для организаций, желающих расширить своё участие в разработке открытого ПО:
    • 44% - спонсирование критических зависимостей.
    • 41% - обучение разработчиков.
    • 39% - повышение участия в разработке основных (upstream) проектов.
    • 29% - трудоустройство или оплата работы мэйнтейнеров используемых открытых проектов.
    • 23% - проведения аудита юридической чистоты (23%).
    • 12% - не планируют увеличивать инвестиции в открытое ПО.
  • Области использования:
    • 55% предприятий используют открытые операционные системы.
    • 49% - открытые облачные технологии и системы контейнерной изоляции.
    • 46% - открытые Web-платформы и средства разработки приложений.
    • 45% - открытые СУБД.
    • 45% - открытые системы непрерывной интеграции и DevOps-инструменты.
    • 40% - открытые AI-системы.
  • Польза от внедрения открытого ПО:
    • 83% организаций признали ценность внедрения открытого кода для своего будущего, при этом только 34% (год назад 32%) компаний имеют чёткую стратегию внедрения открытого ПО.
    • 82% опрошенных считают открытое ПО ресурсом, способствующим инновациям.
    • 86% - повышение производительности труда.
    • 84% - снижение стоимости владения.
    • 84% - сокращение зависимости от отдельных поставщиков.
    • 79% - повышение качества ПО.
    • 78% - повышение безопасности.
  • Преимущества участия компаний в разработке открытых проектов:
    • 77% - повышение профессионализма персонала.
    • 76% - улучшение качества ПО.
    • 72% - моральное удовлетворение от передачи своих изменений.
    • 72% - повышение безопасности.
  • Отмечается рост значимости открытого ПО, который частично объясняется влиянием AI и увеличением доли внедрения открытых AI- и ML‑приложений с 35% до 40%.
  • При анализе внедряемых открытых компонентов 44% компаний оценивают активность сообщества проекта, 31% используют автоматизированные инструменты проверки безопасности, 28% вручную проводят аудит кода, 36% изучают прямые зависимости.
  • 54% считают необходимым использование платной технической поддержки для критически важных рабочих нагрузок. Наиболее востребована платная поддержка в таких отраслях, как промышленные предприятия (97%), финансовый сектор (96%), госучреждения (92%) и IT-компании (91%). 71% считают приемлемым время ответа от служб поддержки течение 12 часов, 47% ожидают оперативного выпуска патчей безопасности, 53% хотят получить гарантии долгосрочной поддержки.
  • Главные помехи, мешающие внедрению открытого ПО: вопросы лицензирования/интеллектуальной собственности и отсутствие технической поддержки.
  • 20% опрошенных считают, что активное участие в работе над открытым ПО даёт конкурентное преимущество, а 74%, что открытое ПО является средством для привлечения талантов.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64296-survey
Ключевые слова: survey, opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:42, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenSource для капитализма это как дешевая рабочая сила
     
     
  • 2.4, Грека (?), 12:00, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть высказывание: «Каждый получает ту власть, которую заслуживает.» Это применимо и тут. Если человек считает, что это его хобби, то и отлично. Никаких претензий ни к ним, ни к «капиталистам». А если человек считает, что он обязан что-то делать для СПО, а потом считает, что его «используют», то сам виноват. Не делай и всё. Это как спать с кем попало, а потом жаловаться, что все считают тебя человеком с не очень высокой социальной ответственностью.
     
  • 2.5, Аноним (-), 12:15, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большую часть крупного open source делают корпорации. Их вклад практически всегда заметно выше чем сообщества. Корпорации тратят миллиарды на оплату кода этого вашего opensource. Критические уязвимости закрывают корпорации, а не волонтеры.


    Если им это не интересно, то там развитие медленное. Самый яркий пример - декстопный линукс.


    Если ты делаешь полезный opensource продукт, то корпорации либо наймут тебя на полную ставку, либо выкупят\форкнут. Это не бесплатно, разрабы реально полезного софта получают сотни тысяч долларов в год и акции компании. Куча opensource вообще разработаны изначально корпорациями, а не от независимых разрабов.


    Без корпораций линукс был бы давно забыт. Никаких библиотек и фреймворков бы не было. Сидели бы сейчас писали на голых сях.


    Люди, которые не получили денег за свой продукт в большинстве просто не умеют с людьми взаимодействовать.

     
     
  • 3.9, Андрей (??), 12:40, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Позиция интересная, но недальновидная. Вы не учитываете разночтений логики открытого ПО, суть которой крутиться вокруг того, что открытое и свободное ПО прошло несколько стадий перерождения и по сути изначально - корпорации только вставляли палки в колёса открытому ПО и только за счёт энтузиастов, которые хотели удобства, снизить дискомфорт имевшей тогда место экосистеме, собственно экосистема изменилась, но потом ввиду того, что свободное ПО стало распространённым, а часто де факто стандартом, то оно стало разделённым капиталом, в развитие которого сначала вынужденно, а с ростом сообщества и появления множества социальных достоинств(та же реклама, удобство работы с разработчиками), то вкладываться стали добровольно, особенно когда огромная часть ПО стала инфраструктурой и её коммерциализировать по очевидным причинам оказалось нецелесообразно. Как итог без энтузиастов не сформировалась современная экосистема и культура разработки, без денежных и временных вложений корпораций развитие не было столь быстрым и интегрированным.
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:55, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Корпорации тратят миллионы в обмен на "продукт" который стоит сотни миллиардов

    Сколько Microsoft потратили на покупку OwnCloud? Стартапы такого уровня разлетается как горячие пирожки. При этом больше 99% стоимости возникает на этапе создания и доведения до ума. Оставшийся 1% - реклама и превращение софта в "продукт". Правда без этого последнего шага измерять стоимость и смысла нет - по очевидным причинам.

    Те копейки, который корпорации тратят на поддержку и развитие Linux, это ничто по сравнению с его реальной ценностью. Если бы Линус мог продать ядро за его реальную цену, он стал бы бы богаче Гейтса, Мёрдока и Безоса вместе взятых. Правда ненадолго. Да и желающих (и способных) купить у него ядро по такой цене бы не нашлось. Linux в его текущем виде никогда не мог бы быть создан корпоративной средой. А сейчас не смог бы быть создан в принципе. Того США, давшего жизнь проекту GNU, - тех университетов и людей - уже не существует. Денег, людей и инициативы стало недостаточно.

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:00, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос не в деньгах.. они могут и миллиарды тратить, но с каким КПД? Вопрос кризиса, а не вопрос виденья: "Только корпорации вкладываются а волонтер здесь никто"  - Так рассуждают, те, кто не был сокращен с работы.
     
  • 3.11, Аноним (12), 12:56, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все это хорошо, когда в идеальном мире, в мире без кризисов корпорации развивают продукты, давая всем прогресс.
    Они и дали, распределив технологии, дав возможность появиться распределенной базе знаний в разных уголках земного шара. А сейчас? Потому что некуда дуться, пожирают сами себя.. оттуда и сокращения и оттуда "чем хуже, тем лучше" - т.е. противоречия.

     
  • 2.13, Аноним (13), 13:20, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее как дешевый возобновляемый ресурс, вроде растущих в лесу ягод или грибов. Которые довольно ценны, но только если удалось их собрать и доставить на продажу. Из-за жадности и глупости корпоратов этот ресурс вытаптывается и перестает воспроизводиться. Энтузиасты не готовы воспринимать себя как бесплатных сотрудников корпораций, в какой-то момент превращаются во внештатных разработчиков и проекты неизбежно ориентируются не на сообщество, а на основного кормящего и танцующего "девушку" заказчика.
     

