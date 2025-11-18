The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликована 66 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

18.11.2025 10:25

Опубликован 66-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. Наиболее заметным изменением в рейтинге стало смещение Китая со второго на четвёртое место по числу суперкомпьютеров (на 2 и 3 места выбились Япония и Германия, три года назад Китай занимал первое место). Десятка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров в 66 редакции рейтинга не изменилась:

  1. Кластер El Capitan, запущенный в Ливерморской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает 11.3 миллионов процессорных ядер (CPU AMD EPYC 24C 1.8GH с ускорителем AMD Instinct MI300X) и обеспечивает производительность 1.809 экзафлопсов. В качестве операционной системы применяется HPE Cray OS (редакция SUSE Linux Enterprise Server 15). За прошедшие 6 месяцев кластер был модернизирован - добавлено более 300 тысяч процессорных ядер, что повысило производительность с 1.742 до 1.809 экзафлопсов.
  2. Кластер Frontier, размещённый в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США. 9 млн процессорных ядер (CPU AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X). Производительность 1.353 экзафлопсов. Операционная система HPE Cray OS.
  3. Кластер Aurora, развёрнутый в Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США. 9.2 млн процессорных ядер (CPU Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, ускоритель Intel Data Center GPU Max). Производительность 1.012 экзафлопса. Операционная система SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4.
  4. Кластер JUPITER Booster, запущенный в суперкомпьютерном центре Юлих (Германия). Кластер насчитывает 4.8 млн процессорных ядер (NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip 72C 3GHz) и демонстрирует производительность 1 экзафлопс. Операционная система - RedHat Enterprise Linux. За шесть месяцев производительность кластера выросла с 793 петафлопсов до 1 экзафлопса.
  5. Кластер Eagle (Microsoft Azure, 2 млн процессорных ядер (CPU Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz), производительность 561 петафлопс, ОС Ubuntu 22.04.
  6. Кластер HPC6 (итальянская нефтегазовая компании "Эни", 3 млн процессорных ядер (AMD EPYC 64C 2GHz), производительность в 477 петафлопс, ОС RHEL 8.9.
  7. Кластер Fugaku (институте физико-химических исследований RIKEN (Япония), 158976 узлов на базе SoC Fujitsu A64FX (48-ядерные CPU Armv8.2-A SVE 2.2GHz), производительность 442 петафлопса, ОС Red Hat Enterprise Linux.
  8. Кластер Alps (Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр, 2.1 млн процессорных ядер (NVIDIA Grace 72C 3.1GHz), производительность 434 петафлопс, ОС HPE Cray OS.
  9. Кластер LUMI (Европейский суперкомпьютерный центр (EuroHPC) в Финляндии, 2.2 млн процессорных ядер (AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X, сеть Slingshot-11), производительность 379 петафлопс, ОС HPE Cray OS.
  10. Кластер Leonardo (итальянский центр научных исследований CINECA, 1.8 миллиона процессорных ядер (CPU Xeon Platinum 8358 32C 2.6GHz), производительность 241 петафлопс.

Что касается отечественных суперкомпьютеров, то созданные компанией Яндекс кластеры Червоненкис, Галушкин и Ляпунов опустились с 75, 102 и 120 мест на 83, 115 и 140 места. Данные кластеры созданы для решения задач машинного обучения и обеспечивают производительность 21.5, 16 и 12.8 петафлопса соответственно. Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04 и оснащены процессорами AMD EPYC 7xxx и GPU NVIDIA A100: кластер Chervonenkis насчитывает 199 узлов (193 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1592 GPU NVIDIA A100 80G), Galushkin - 136 узлов (134 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1088 GPU NVIDIA A100 80G), Lyapunov - 137 узлов (130 тысяч ядер AMD EPYC 7662 64C 2GHz и 1096 GPU NVIDIA A100 40G).

Развёрнутый Сбербанком кластер Christofari Neo опустился сo 125 на 147 место. Christofari Neo работает под управлением NVIDIA DGX OS 5 (редакция Ubuntu) и демонстрирует производительность 11.95 петафлопса. Кластер насчитывает более 98 тысяч вычислительных ядер на базе CPU AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz и поставляется с GPU NVIDIA A100 80GB. Второй кластер Сбербанка (Christofari) за полгода сместился с 201 на 233 место в рейтинге.

Из рейтинга выбыл отечественный кластер: Lomonosov 2, который полгода назад занимал 495 место (в 2015 году кластер Lomonosov 2 занимал 31 место, а его предшественник Lomonosov в 2011 году - 13 место). Всего в рейтинг вошло 5 российских кластеров (для сравнения с ноября 2024 по июнь 2025 года в рейтинге было 6 отечественных систем, c 2021 по 2024 год - 7, в 2020 году - 2, в 2017 году - 5, а в 2012 году - 12).

Наиболее интересные тенденции:

  • Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах:
    1. США: 172 (175 - полгода назад). Суммарная производительность оценивается в 46.5% от всей производительности рейтинга (полгода назад - 48.4%, год назад - 55.2%, полтора года назад - 34.2%);
    2. Япония: 43 (39). Суммарная производительность - 9.5% (8.9%);
    3. Германия: 40 (41). Суммарная производительность - 9.3% (8.6%);
    4. Китай: 39 (47). Суммарная производительность - 1.3% (полгода назад - 2%, год назад - 2.7%, полтора года назад - 16%);
    5. Франция: 22 (24). Суммарная производительность - 2.1% (2.4%);
    6. Канада 19 (13). Суммарная производительность - 1.1%
    7. Италия: 18 (17). Суммарная производительность - 5.9% (6.3%);
    8. Южная Корея 15 (15). Суммарная производительность - 2.2% (2.3%);
    9. Тайвань: 10 (8). Суммарная производительность - 1.4%;
    10. Великобритания: 10 (13). Суммарная производительность - 2.6%;
    11. Бразилия 10 (9);
    12. Норвегия: 9 (9);
    13. Польша: 8 (7);
    14. Швеция 8 (9);
    15. Нидерланды: 7 (7);
    16. Саудовская Аравия 7 (6);
    17. Индия: 6 (6);
    18. Россия 5 (6);
    19. Объединённые Арабские Эмираты: 5 (4).
    20. Сингапур: 4 (5);
    21. Австрия: 4 (4);
    22. Швейцария 3 (4);
    23. Чехия: 3 (3);
    24. Испания: 3 (3).
    25. Финляндия: 3 (3);
    26. Израиль: 3;
  • В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, c ноября 2017 года остаётся только Linux;
  • Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - 6 месяцев назад):
    • 40.8% (38.2%) используют системы на базе Linux, но не детализируют дистрибутив;
    • 20.8% (20%) - RHEL;
    • 13.6% (11%) - Ubuntu;
    • 9% (9.8%) - Cray Linux;
    • 7.6% (8.2%) CentOS;
    • 7.2% (5.8%) - Rocky Linux;
    • 3.8% (4.2%) - SUSE;
    • 1.8% (1.6%) - Alma Linux;
    • 0.2% (0.2%) - Amazon Linux
  • Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев составил 2.58 петафлопса (полгода назад - 2.44 петафлопса). Десять лет назад лишь 82 кластера показывали производительность более петафлопса. Для Top100 порог вхождения вырос с 16.59 до 18.2 петафлопсов, а для Top10 сохранился на отметке в 241 петафлопс.
  • Суммарная производительность всех систем в рейтинге за 6 месяцев возросла с 13.8 до 15 экзафлопсов (пять лет назад было 2.4 экзафлопса, десять лет назад - 0.42 экзафлопса). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 471 месте.
  • Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом:
    • 191 суперкомпьютер находится в Северной Америке (188 - полгода назад),
    • 154 в Европе (161),
    • 139 в Азии (136),
    • 11 в Южной Америке (10),
    • 4 в Океании (4),
    • 1 в Африке (1).
  • В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 57.2% (полгода назад было 58.8%), на втором месте AMD 33.6% (34.6%), на третьем NVIDIA Grace - 3.6% (2.6%), на четвёртом Fujitsu A64FX - 1.8% (1.8%) и на пятом IBM Power - 0.8% (0.8%).
  • 20.2% (полгода назад 21.2%) всех используемых процессоров имеют 64 ядра, 15.2% (15.8%) - 24 ядра, 13% (11.8%) - 32 ядра, 10.8% (8.8%) - 56 ядер, 10.2% (9.6%) - 48 ядер, 6.2% (6.6%) - 20 ядер, 3.8% - 72 ядра, 3.6% (2.8%) - 96 ядер, 2.8% (4.6%) - 18 ядер, 2.4% (2.8%) - 28 ядер, 1.6% (2.6%) - 16 ядер. Суммарное число процессорных ядер во всех кластерах рейтинга за полгода сократилось с 137.7 млн до 135.7 млн.
  • 252 из 500 систем (полгода назад - 234) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 218 (201) системах задействованы чипы NVIDIA, в 29 (26) - AMD, в 4 (4) - Intel DataCenter GPU, в 1 (1) - Deep Computing Processor.
  • Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 28% (полгода назад 27.2%), на втором месте компания Hewlett-Packard Enterprise - 25.2% (26.4%), на третьем месте компания EVIDEN - 11.4% (11%), далее следуют Dell EMC 9.2% (8.2%), NVIDIA 6.6% (5.4%), Fujitsu 3% (3.4%), NEC 2.8% (2.8%), Microsoft Azure - 1.6% (1.6%), MEGWARE 1.4% (1.4%), Supermicro 1.2% (0.8%), Penguin Computing - 1.4% (1.4%), ASUS 1.2%, IBM 0.8% (0.6%), Inspur - 0.6% (1%).
  • InfiniBand применяется для связи узлов в 55.4% кластеров (полгода назад 54.2%), Ethernet используется в 33.8% (32.8%) кластеров, Omnipath - 6% (6.6%). Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 42.6% (40.3%) всей производительности Top500, а Ethernet - 51.2% (52.2%).

Одновременно опубликован новый выпуск альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинги Green500, HPCG (High-Performance Conjugate Gradient) и HPL-AI объединены с Top500 и отражаются в основном рейтинге Top500.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.top500.org/news/el...)
  2. OpenNews: Опубликована 65 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  3. OpenNews: Опубликована 64 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  4. OpenNews: Опубликована 63 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  5. OpenNews: Опубликована 62 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  6. OpenNews: Опубликована 61 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64277-top500
Ключевые слова: top500, cluster
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 11:11, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А где кластеры для обучения топовых нейросетей (ChatGPT, Grok, ...)?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:17, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, видимо, не в топе. Нейросети пузырь конечно хороший, но он должен генерировать деньги, а не жечь их, как тут.
     
  • 2.8, Андрей (??), 11:38, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там большой акцент на GPU, а рейтинг делает ставку на CPU, плюс кластеры предполагают возможность совместной работы, а фермы нейронок, которые вы назвали кластерами могут быть под разделены, т.е. пока с CPU могут запариваться на MPI и серверное соединение, то в случае GPU насколько эффективных и что важно масштабируемых интерфейсов нет, поэтому они скорее всего соединены в единицы настроенные на эффективное обучение и инференс с некоторым запасом, но при этом использовать все единицы как единое целое нельзя, а кластеры рейтинга можно, т.к. они хотя тоже группируются, но при желании вы можете по всему кластеру распределить считать одну задачку, условно какой-нибудь оптимальный план рассчитать или сложную физическую симуляцию. Тут как по мне больше должно быть интересно другое - что там такое считают в целом в США и особенно в минэнергетики, что собирают такие кластеры, да ещё и несколько штук? Это кмк намного более любопытная тема, чем вести с полей нейроночного лагеря.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:06, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Развивают искусственный интеллект обеспечение его энергией, малые модульные ядерные реакторы.
     
     
  • 4.22, kravich (ok), 12:26, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кулинхяо, ты?
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:41, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что там такое считают в целом в США и особенно в минэнергетики

    1. Кластер El Capitan: https://www.llnl.gov
    2. Кластер Frontier: https://www.ornl.gov
    3. Кластер Aurora: https://www.anl.gov

     
  • 2.24, Аноним (25), 12:29, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А где

    https://en.wikipedia.org/wiki/TOP500#Large_machines_not_on_the_list

     
  • 2.39, ХаккерманСерега (?), 13:13, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да да, суперкомпьютеры на Ubuntu, ага).
     

  • 1.7, Рексатор (?), 11:31, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что считает Саудовская Аравия?
     
     
  • 2.9, Аноним Псевдонимович (?), 11:42, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кол-во песчинок в пустыне
     
     
  • 3.13, Рексатор (?), 11:48, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Их еще в 1000 и одной ночи посчитали. Нет что-то другое.
     
     
  • 4.16, Дехканин с Чиланзара (?), 11:51, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Скорее всего нефтянку
     
  • 2.36, Xhoglu (?), 12:57, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бюджеты очередной мегастройки в пустыне
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:44, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    если не ошибаюсь,то opensuse разрабатывается немецкой компанией, а redhat америкпнской, но американские суперкомпьютеры используют opensuse based, а немецкие СКы redhat
     
     
  • 2.14, Рексатор (?), 11:50, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, и еще Игл вместо Виндуза Убунту использует. Все смешалось в доме Облонских.
     
  • 2.23, kravich (ok), 12:28, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет пророка в родном отечестве
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:47, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Смысл в этих флопсах? Считайте энергопотребление в единицах среднего города.
     
     
  • 2.18, IMBird (ok), 12:03, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первые три машины, как и полвека назад, заняты ровно одним – обсчётами ядерных взрывов и эффективных стратегий их применения, т.е. как бы так ударить, чтобы ответить не успели.
    Хотя сейчас уже всё больше склоняются к нейросетевым решениям – там сразу картинки хорошие рисуются, а на это больше из бюджета дают.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:45, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле они просто считают системы линейных уравнений в матричной форме. На сколько эти модели соответствуют реальности может показать только реальный взрыв)
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:14, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Смысл в этих флопсах?

    Метеорология влияет на нашу жизнь намного более обширно, чем может казаться на самом деле. Это не про то, выйти с зонтом или без. Начиная от планирования для сельхоза, заканчивая авиацией, мореходством и т.д. Самая супер-современная и перспективная наука.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.38, Аноним (-), 13:07, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На самом деле там влияние уровня одна бабка сказала или ласточки летают низко.

    С удовольствием посмотрю как ты повторишь этот тезис, сев в авиалайнер - и полетев абы куда, понятия не имея о том какая погода будет по пути. Специальный перк - если по пути все же окажется грозовая штормовая дрянь и ты познаешь все прелести стихии прямо на своей тушке. Столько новых ощущений сразу! Правда я не обещаю что ты ими сможешь при таком раскладе поделиться. Но если вдруг - приходи и мы поговорим о нужности прогнозов еще раз.

     

  • 1.26, mos87 (ok), 12:45, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >на пятом IBM Power

    под любой новостью о которых, васяны в тырнетах начинают доказывать, что это жы "старые процессоры из 90х". Д.б.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:47, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так PowerPC это действительно старое железо. У меня мак такой есть. Не может ничего, даже линукс не тянет с icewm.
     
  • 2.32, Аноним (27), 12:51, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый мощный Power на 23 месте то есть почти в самом хвосте.
     
  • 2.35, Аноним (25), 12:56, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.к. IBM нет в нише "домашних" ПК отсюда и такое ложное представление.
    А вообще:
    - https://servernews.ru/1125630
    - https://www.ibm.com/products/power-e1180
     

  • 1.28, Аноним (28), 12:46, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > 20.8% (20%) - RHEL;
    > 13.6% (11%) - Ubuntu;
    > 9% (9.8%) - Cray Linux;

    Ребят, а чё не Devuan? Или может лучше Antix?
    Где почему в списке нет никого из топ 5 дистровоча?
    Неужели MX Linux прячется в используют системы на базе Linux, но не детализируют дистрибутив??

     
     
  • 2.33, Аноним (27), 12:52, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что это листов для десатопа без коммерческой поддержки.
     

  • 1.31, Аноним (31), 12:48, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А где в рейтинге windows?
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 13:20, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже 10 лет как его нет в суперкомпьютерах
     
  • 2.41, Аноним (25), 13:25, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 46-й редакции уже не было кластеров на Windows.
     

  • 1.37, Аноним (-), 13:02, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Швеция 8 (9);
    > Нидерланды: 7 (7);
    > Саудовская Аравия 7 (6);
    > Индия: 6 (6);
    > Россия 5 (6);
    > Объединённые Арабские Эмираты: 5 (4).

    Ну в общем как-то так, да.. особенно интересно смотрится с учетом масштабов и технологий этих стран.

     
     
  • 2.42, Аноним (25), 13:28, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сказать... другие приоритеты.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру