Опубликована 66 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

Опубликован 66-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. Наиболее заметным изменением в рейтинге стало смещение Китая со второго на четвёртое место по числу суперкомпьютеров (на 2 и 3 места выбились Япония и Германия, три года назад Китай занимал первое место). Десятка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров в 66 редакции рейтинга не изменилась: Кластер El Capitan, запущенный в Ливерморской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает 11.3 миллионов процессорных ядер (CPU AMD EPYC 24C 1.8GH с ускорителем AMD Instinct MI300X) и обеспечивает производительность 1.809 экзафлопсов. В качестве операционной системы применяется HPE Cray OS (редакция SUSE Linux Enterprise Server 15). За прошедшие 6 месяцев кластер был модернизирован - добавлено более 300 тысяч процессорных ядер, что повысило производительность с 1.742 до 1.809 экзафлопсов. Кластер Frontier, размещённый в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США. 9 млн процессорных ядер (CPU AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X). Производительность 1.353 экзафлопсов. Операционная система HPE Cray OS. Кластер Aurora, развёрнутый в Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США. 9.2 млн процессорных ядер (CPU Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, ускоритель Intel Data Center GPU Max). Производительность 1.012 экзафлопса. Операционная система SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4. Кластер JUPITER Booster, запущенный в суперкомпьютерном центре Юлих (Германия). Кластер насчитывает 4.8 млн процессорных ядер (NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip 72C 3GHz) и демонстрирует производительность 1 экзафлопс. Операционная система - RedHat Enterprise Linux. За шесть месяцев производительность кластера выросла с 793 петафлопсов до 1 экзафлопса. Кластер Eagle (Microsoft Azure, 2 млн процессорных ядер (CPU Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz), производительность 561 петафлопс, ОС Ubuntu 22.04. Кластер HPC6 (итальянская нефтегазовая компании "Эни", 3 млн процессорных ядер (AMD EPYC 64C 2GHz), производительность в 477 петафлопс, ОС RHEL 8.9. Кластер Fugaku (институте физико-химических исследований RIKEN (Япония), 158976 узлов на базе SoC Fujitsu A64FX (48-ядерные CPU Armv8.2-A SVE 2.2GHz), производительность 442 петафлопса, ОС Red Hat Enterprise Linux. Кластер Alps (Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр, 2.1 млн процессорных ядер (NVIDIA Grace 72C 3.1GHz), производительность 434 петафлопс, ОС HPE Cray OS. Кластер LUMI (Европейский суперкомпьютерный центр (EuroHPC) в Финляндии, 2.2 млн процессорных ядер (AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X, сеть Slingshot-11), производительность 379 петафлопс, ОС HPE Cray OS. Кластер Leonardo (итальянский центр научных исследований CINECA, 1.8 миллиона процессорных ядер (CPU Xeon Platinum 8358 32C 2.6GHz), производительность 241 петафлопс. Что касается отечественных суперкомпьютеров, то созданные компанией Яндекс кластеры Червоненкис, Галушкин и Ляпунов опустились с 75, 102 и 120 мест на 83, 115 и 140 места. Данные кластеры созданы для решения задач машинного обучения и обеспечивают производительность 21.5, 16 и 12.8 петафлопса соответственно. Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04 и оснащены процессорами AMD EPYC 7xxx и GPU NVIDIA A100: кластер Chervonenkis насчитывает 199 узлов (193 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1592 GPU NVIDIA A100 80G), Galushkin - 136 узлов (134 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1088 GPU NVIDIA A100 80G), Lyapunov - 137 узлов (130 тысяч ядер AMD EPYC 7662 64C 2GHz и 1096 GPU NVIDIA A100 40G). Развёрнутый Сбербанком кластер Christofari Neo опустился сo 125 на 147 место. Christofari Neo работает под управлением NVIDIA DGX OS 5 (редакция Ubuntu) и демонстрирует производительность 11.95 петафлопса. Кластер насчитывает более 98 тысяч вычислительных ядер на базе CPU AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz и поставляется с GPU NVIDIA A100 80GB. Второй кластер Сбербанка (Christofari) за полгода сместился с 201 на 233 место в рейтинге. Из рейтинга выбыл отечественный кластер: Lomonosov 2, который полгода назад занимал 495 место (в 2015 году кластер Lomonosov 2 занимал 31 место, а его предшественник Lomonosov в 2011 году - 13 место). Всего в рейтинг вошло 5 российских кластеров (для сравнения с ноября 2024 по июнь 2025 года в рейтинге было 6 отечественных систем, c 2021 по 2024 год - 7, в 2020 году - 2, в 2017 году - 5, а в 2012 году - 12). Наиболее интересные тенденции: Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах: США: 172 (175 - полгода назад). Суммарная производительность оценивается в 46.5% от всей производительности рейтинга (полгода назад - 48.4%, год назад - 55.2%, полтора года назад - 34.2%); Япония: 43 (39). Суммарная производительность - 9.5% (8.9%); Германия: 40 (41). Суммарная производительность - 9.3% (8.6%); Китай: 39 (47). Суммарная производительность - 1.3% (полгода назад - 2%, год назад - 2.7%, полтора года назад - 16%); Франция: 22 (24). Суммарная производительность - 2.1% (2.4%); Канада 19 (13). Суммарная производительность - 1.1% Италия: 18 (17). Суммарная производительность - 5.9% (6.3%); Южная Корея 15 (15). Суммарная производительность - 2.2% (2.3%); Тайвань: 10 (8). Суммарная производительность - 1.4%; Великобритания: 10 (13). Суммарная производительность - 2.6%; Бразилия 10 (9); Норвегия: 9 (9); Польша: 8 (7); Швеция 8 (9); Нидерланды: 7 (7); Саудовская Аравия 7 (6); Индия: 6 (6); Россия 5 (6); Объединённые Арабские Эмираты: 5 (4). Сингапур: 4 (5); Австрия: 4 (4); Швейцария 3 (4); Чехия: 3 (3); Испания: 3 (3). Финляндия: 3 (3); Израиль: 3;

В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, c ноября 2017 года остаётся только Linux;

Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - 6 месяцев назад): 40.8% (38.2%) используют системы на базе Linux, но не детализируют дистрибутив; 20.8% (20%) - RHEL; 13.6% (11%) - Ubuntu; 9% (9.8%) - Cray Linux; 7.6% (8.2%) CentOS; 7.2% (5.8%) - Rocky Linux; 3.8% (4.2%) - SUSE; 1.8% (1.6%) - Alma Linux; 0.2% (0.2%) - Amazon Linux

Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев составил 2.58 петафлопса (полгода назад - 2.44 петафлопса). Десять лет назад лишь 82 кластера показывали производительность более петафлопса. Для Top100 порог вхождения вырос с 16.59 до 18.2 петафлопсов, а для Top10 сохранился на отметке в 241 петафлопс.

Суммарная производительность всех систем в рейтинге за 6 месяцев возросла с 13.8 до 15 экзафлопсов (пять лет назад было 2.4 экзафлопса, десять лет назад - 0.42 экзафлопса). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 471 месте.

Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 191 суперкомпьютер находится в Северной Америке (188 - полгода назад), 154 в Европе (161), 139 в Азии (136), 11 в Южной Америке (10), 4 в Океании (4), 1 в Африке (1).

В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 57.2% (полгода назад было 58.8%), на втором месте AMD 33.6% (34.6%), на третьем NVIDIA Grace - 3.6% (2.6%), на четвёртом Fujitsu A64FX - 1.8% (1.8%) и на пятом IBM Power - 0.8% (0.8%).

20.2% (полгода назад 21.2%) всех используемых процессоров имеют 64 ядра, 15.2% (15.8%) - 24 ядра, 13% (11.8%) - 32 ядра, 10.8% (8.8%) - 56 ядер, 10.2% (9.6%) - 48 ядер, 6.2% (6.6%) - 20 ядер, 3.8% - 72 ядра, 3.6% (2.8%) - 96 ядер, 2.8% (4.6%) - 18 ядер, 2.4% (2.8%) - 28 ядер, 1.6% (2.6%) - 16 ядер. Суммарное число процессорных ядер во всех кластерах рейтинга за полгода сократилось с 137.7 млн до 135.7 млн.

252 из 500 систем (полгода назад - 234) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 218 (201) системах задействованы чипы NVIDIA, в 29 (26) - AMD, в 4 (4) - Intel DataCenter GPU, в 1 (1) - Deep Computing Processor.

Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 28% (полгода назад 27.2%), на втором месте компания Hewlett-Packard Enterprise - 25.2% (26.4%), на третьем месте компания EVIDEN - 11.4% (11%), далее следуют Dell EMC 9.2% (8.2%), NVIDIA 6.6% (5.4%), Fujitsu 3% (3.4%), NEC 2.8% (2.8%), Microsoft Azure - 1.6% (1.6%), MEGWARE 1.4% (1.4%), Supermicro 1.2% (0.8%), Penguin Computing - 1.4% (1.4%), ASUS 1.2%, IBM 0.8% (0.6%), Inspur - 0.6% (1%).

InfiniBand применяется для связи узлов в 55.4% кластеров (полгода назад 54.2%), Ethernet используется в 33.8% (32.8%) кластеров, Omnipath - 6% (6.6%). Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 42.6% (40.3%) всей производительности Top500, а Ethernet - 51.2% (52.2%). Одновременно опубликован новый выпуск альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинги Green500, HPCG (High-Performance Conjugate Gradient) и HPL-AI объединены с Top500 и отражаются в основном рейтинге Top500.



