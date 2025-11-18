Опубликована 66 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

|
А где кластеры для обучения топовых нейросетей (ChatGPT, Grok, ...)?
Ну, видимо, не в топе. Нейросети пузырь конечно хороший, но он должен генерировать деньги, а не жечь их, как тут.
Там большой акцент на GPU, а рейтинг делает ставку на CPU, плюс кластеры предполагают возможность совместной работы, а фермы нейронок, которые вы назвали кластерами могут быть под разделены, т.е. пока с CPU могут запариваться на MPI и серверное соединение, то в случае GPU насколько эффективных и что важно масштабируемых интерфейсов нет, поэтому они скорее всего соединены в единицы настроенные на эффективное обучение и инференс с некоторым запасом, но при этом использовать все единицы как единое целое нельзя, а кластеры рейтинга можно, т.к. они хотя тоже группируются, но при желании вы можете по всему кластеру распределить считать одну задачку, условно какой-нибудь оптимальный план рассчитать или сложную физическую симуляцию. Тут как по мне больше должно быть интересно другое - что там такое считают в целом в США и особенно в минэнергетики, что собирают такие кластеры, да ещё и несколько штук? Это кмк намного более любопытная тема, чем вести с полей нейроночного лагеря.
Развивают искусственный интеллект обеспечение его энергией, малые модульные ядерные реакторы.
если не ошибаюсь,то opensuse разрабатывается немецкой компанией, а redhat америкпнской, но американские суперкомпьютеры используют opensuse based, а немецкие СКы redhat
Ага, и еще Игл вместо Виндуза Убунту использует. Все смешалось в доме Облонских.
Смысл в этих флопсах? Считайте энергопотребление в единицах среднего города.
Первые три машины, как и полвека назад, заняты ровно одним – обсчётами ядерных взрывов и эффективных стратегий их применения, т.е. как бы так ударить, чтобы ответить не успели.
Хотя сейчас уже всё больше склоняются к нейросетевым решениям – там сразу картинки хорошие рисуются, а на это больше из бюджета дают.
На самом деле они просто считают системы линейных уравнений в матричной форме. На сколько эти модели соответствуют реальности может показать только реальный взрыв)
> Смысл в этих флопсах?
Метеорология влияет на нашу жизнь намного более обширно, чем может казаться на самом деле. Это не про то, выйти с зонтом или без. Начиная от планирования для сельхоза, заканчивая авиацией, мореходством и т.д. Самая супер-современная и перспективная наука.
> На самом деле там влияние уровня одна бабка сказала или ласточки летают низко.
С удовольствием посмотрю как ты повторишь этот тезис, сев в авиалайнер - и полетев абы куда, понятия не имея о том какая погода будет по пути. Специальный перк - если по пути все же окажется грозовая штормовая дрянь и ты познаешь все прелести стихии прямо на своей тушке. Столько новых ощущений сразу! Правда я не обещаю что ты ими сможешь при таком раскладе поделиться. Но если вдруг - приходи и мы поговорим о нужности прогнозов еще раз.
>на пятом IBM Power
под любой новостью о которых, васяны в тырнетах начинают доказывать, что это жы "старые процессоры из 90х". Д.б.
Так PowerPC это действительно старое железо. У меня мак такой есть. Не может ничего, даже линукс не тянет с icewm.
> 20.8% (20%) - RHEL;
> 13.6% (11%) - Ubuntu;
> 9% (9.8%) - Cray Linux;
Ребят, а чё не Devuan? Или может лучше Antix?
Где почему в списке нет никого из топ 5 дистровоча?
Неужели MX Linux прячется в используют системы на базе Linux, но не детализируют дистрибутив??
Потому что это листов для десатопа без коммерческой поддержки.
> Швеция 8 (9);
> Нидерланды: 7 (7);
> Саудовская Аравия 7 (6);
> Индия: 6 (6);
> Россия 5 (6);
> Объединённые Арабские Эмираты: 5 (4).
Ну в общем как-то так, да.. особенно интересно смотрится с учетом масштабов и технологий этих стран.
