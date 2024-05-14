Опубликована 63 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

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|2.4, тоже Аноним (ok), 14:56, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Написано же русским по желтому:
"Третье место ... Microsoft ... на Ubuntu 22.04".
Так что винда - ТАМ, именно ТАМ, и давно уже.
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|3.18, Аноним (18), 16:12, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Написано же русским по желтому:
> "Третье место ... Microsoft ... на Ubuntu 22.04".
> Так что винда - ТАМ, именно ТАМ, и давно уже.
Какая же это винда, вы что? Это - прототип Microsoft Linux как он есть :). На что только не пойдет бизнес ради извлечения прибыли. Даже на это. И даже директор Кока Колы - Пепси выпьет, если вдруг окажется что каким-то чудом ЭТО приносит выгоду его фирме.
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|4.22, Аноним (22), 16:24, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже на что _это_? Windows уже давно не является для MS священной коровой. Да и дойной коровой тоже. Это у них только подпорка для Офиса.
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|4.32, Аноним (32), 17:11, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Занудамодеон
Линукс от Майкрософт называется Azure Linux.
Занудамодеофф
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|4.46, Аноним (-), 19:37, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не ядро. Берётся дистрибутив Убунту, и на него ставится облачный сервис Azure. Убунта по сути является запускалкой для Azure.
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|4.38, Аноним (26), 17:36, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, "для работы" - "Ваш компьютер перезагрузится через несколько минут". Спасибо, наработались уже...
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|6.42, Аноним (26), 18:37, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не может - на моём уже давно Linux и никаких самопроизвольных перезагрузок, "обновлений" и прочего виндового счастья уже много лет не наблюдается.
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|7.45, Аноним (40), 19:24, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как люблю это «много лет винду не запускал, но знаю, что там бсоды/обновления/вирусы/etc».
В любом случае, повторю, это у вас, а 80% работают на винде.
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|8.47, Аноним (-), 19:41, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Он не один У меня тоже Линукс А судьба 80 меня не волнует, пусть страдают со ... текст свёрнут, показать
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|8.49, Аноним (26), 20:00, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да приходится, к сожалению, иногда запускать, когда знакомые просят посмотреть ... текст свёрнут, показать
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|9.50, Аноним (40), 20:05, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это у друзей всё те же детские болячки, а не у винды У меня тоже такие есть Но... текст свёрнут, показать
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|3.31, Banned (?), 16:57, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это лучше спросить у них,но цифра там на единичку больше чем у нас. Думаю,что отечественный топ 500 надежно спрятан на дне Байкала и о нем никому просто не известно,а может быть у нас чаще включают биологические мозги. У ИИ не бывает идей,они бывают только у людей. (с) А.Лебедев.
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|4.33, Аноним (32), 17:13, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Цитировать Лебедева это уже говорит о низких интеллектуальных способностях.
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|6.43, Аноним (43), 18:41, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С тобой всё ясно. Потолок способностей посмотреть телек и позиговать. Типичный скуф.
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|1.6, tcpip (??), 15:06, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> 9.4% (11%) CentOS;
> 8.4% (7.8%) - Ubuntu;
Это что получается, нужно переходить с Ubuntu на CentOS, так как CentOS гораздо лучше? :/
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|2.20, Аноним (18), 16:14, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это что получается, нужно переходить с Ubuntu на CentOS, так как CentOS гораздо лучше? :/
Вообще-то если посмотреть на тренд - вы таки с этим опоздали и переход идет в обратную сторону.
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|2.41, WE (?), 18:36, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, RHEL как система для более надёжная и управляемая, оттуда и стоны по Centos. Но оно вам надо? На Ubuntu тоже бывает.
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|3.44, Аноним (43), 18:44, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Непонятно то что Яндекс использует Убунту 16.04 это хорошо потому что есть длительная поддержка или плохо потому что это древняя версия.
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|2.10, Минона (ok), 15:29, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Суслик прячется и косит под Линукс:
> 42.4% (44.6%) используют системы на базе Linux, но не детализируют дистрибутив;
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|3.14, Аноним (14), 15:40, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если ходит как пингвин, крякает как пингвин и летает как пингвин — это, скорее всего, пингвин, не? Пингвиная типизация же.
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|1.13, another_one (ok), 15:32, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 196 из 500 систем (полгода назад - 185) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 142 (155) системах задействованы чипы NVIDIA, в 14 (25) - AMD, в 1 (2) - Intel Xeon Phi, в 4 - Intel DataCenter GPU, в 1 (1) - Matrix-2000.
142+14+1+4+1 = 162
Мне кажется, что-то пропустили в списке.
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