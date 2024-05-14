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Опубликована 63 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

14.05.2024 13:46

Опубликован 63-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В 63 редакции рейтинга кластеры, занимавшие в прошлом рейтинге первые пять мест, сохранили свои позиции:

Первое место занимает кластер Frontier, размещённый в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает 8.7 миллиона процессорных ядер (CPU AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X) и обеспечивает производительность 1.206 экзафлопса. В качестве операционной системы применяется HPE Cray OS (редакция SUSE Linux Enterprise Server 15).

Второе место занимает кластер Aurora, развёрнутый в Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США. По сравнению с прошлой редакцией рейтига кластер нарастил число процессорных ядер (CPU Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, ускоритель Intel Data Center GPU Max) с 4.8 до 9.2 млн. Производительность при этом выросла с 585 петафлопс до 1.012 экзафлопса. В качестве операционной системы в Aurora используется SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4.

Третье место в рейтинге занимает кластер Eagle запущенный в этом году компанией Microsoft для облака Azure. Кластер содержит 2 млн процессорных ядер (CPU Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz) и демонстрирует пиковую производительность в 561 петафлопс. Программное обеспечение кластера базируется на Ubuntu 22.04.

На четвёртом месте находится кластер Fugaku, размещённый в Институте физико-химических исследований RIKEN (Япония). Кластер построен с использованием процессоров ARM (158976 узлов на базе SoC Fujitsu A64FX, оснащённых 48-ядерным CPU Armv8.2-A SVE 2.2GHz). Fugaku обеспечивает производительность 442 петафлопса и работает под управлением Red Hat Enterprise Linux.

Пятое место занимает кластер LUMI, размещённый в Европейском суперкомпьютерном центре (EuroHPC) в Финляндии и обеспечивающий производительность 379 петафлопс. Кластер построен на той же платформе HPE Cray EX235a, что и лидер рейтинга, но включает 2.2 млн процессорных ядер (AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X, сеть Slingshot-11). В качестве операционной системы применяется HPE Cray OS.

Шестое место занял новый кластер Alps, запущенный в Швейцарском национальном суперкомпьютерном центре. Кластер насчитывает 1305600 процессорных ядер NVIDIA Grace 72C 3.1GHz и обеспечивает производительность 270 петафлопсов.

Что касается отечественных суперкомпьютеров, то созданные компанией Яндекс кластеры Червоненкис, Галушкин и Ляпунов опустились с 36, 58 и 64 мест на 42, 69 и 79 места. Данные кластеры созданы для решения задач машинного обучения и обеспечивают производительность 21.5, 16 и 12.8 петафлопса соответственно. Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04 и оснащены процессорами AMD EPYC 7xxx и GPU NVIDIA A100: кластер Chervonenkis насчитывает 199 узлов (193 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1592 GPU NVIDIA A100 80G), Galushkin - 136 узлов (134 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1088 GPU NVIDIA A100 80G), Lyapunov - 137 узлов (130 тысяч ядер AMD EPYC 7662 64C 2GHz и 1096 GPU NVIDIA A100 40G).

Развёрнутый Сбербанком кластер Christofari Neo опустился с 67 на 83 место. Christofari Neo работает под управлением NVIDIA DGX OS 5 (редакция Ubuntu) и демонстрирует производительность 11.95 петафлопса. Кластер насчитывает более 98 тысяч вычислительных ядер на базе CPU AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz и поставляется с GPU NVIDIA A100 80GB. Второй кластер Сбербанка (Christofari) за полгода сместился с 119 на 142 место в рейтинге.

В рейтинге также остаются ещё два отечественных кластера: Lomonosov 2 - сместился с 370 на 406 место (в 2015 году кластер Lomonosov 2 занимал 31 место, а его предшественник Lomonosov в 2011 году - 13 место) и MTS GROM - сместился с 433 на 472 место. Таким образом, число отечественных кластеров в рейтинге не изменилось и, как шесть месяцев назад, составляет 7 систем (для сравнения в 2020 году в рейтинге было 2 отечественные системы, в 2017 году - 5, а в 2012 году - 12).

Наиболее интересные тенденции:

  • Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах:
    • США: 171 (161 - полгода назад). Суммарная производительность оценивается в 34.2% всей производительности рейтинга (полгода назад - 32.8%);
    • Китай: 80 (104). В сумме китайские кластеры генерируют 16% от всей производительности (полгода назад - 20.8%);
    • Германия: 40 (36). Суммарная производительность - 8% (7.2%);
    • Япония: 29 (32). Суммарная производительность - 5.8% (6.4%);
    • Франция: 24 (23). Суммарная производительность - 4.8% (4.6%);
    • Великобритания: 16 (15);
    • Южная Корея 13 (12);
    • Италия: 11 (12);
    • Канада 10 (10);
    • Нидерланды: 9 (10);
    • Бразилия 8 (9);
    • Саудовская Аравия 8 (7);
    • Польша: 8 (4);
    • Швеция 7 (6);
    • Россия 7 (7);
    • Тайвань: 6 (5);
    • Австралия 5 (6);
    • Норвегия: 5 (4);
    • Швейцария 5 (3);
    • Ирландия 4 (4);
    • Индия: 4 (4);
    • Финляндия: 3 (3);
    • Сингапур: 3 (3);
    • Чехия: 3;
    • Испания: 3 (3).
  • В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, c ноября 2017 года остаётся только Linux;
  • Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - 6 месяцев назад):
    • 42.4% (44.6%) используют системы на базе Linux, но не детализируют дистрибутив;
    • 16.8% (12.6%) - RHEL;
    • 9.4% (11%) CentOS;
    • 9.2% (9.6%) - Cray Linux;
    • 8.4% (7.8%) - Ubuntu;
    • 4.4% (4.4%) - SUSE;
    • 3% (2%) - Rocky Linux;
    • 1.2% (1%) - Alma Linux;
    • 0.2% (0.2%) - Amazon Linux;
    • 0.2% (0.2%) - Scientific Linux.
  • Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев составил 2.13 петафлопса (полгода назад - 2.02 петафлопса). Шесть лет назад лишь 272 кластера показывали производительность более петафлопса, семь лет назад - 138). Для Top100 порог вхождения вырос с 7.89 до 9.46 петафлопса, а для Top10 - с 94.64 до 121.4 петафлопса.
  • Суммарная производительность всех систем в рейтинге за 6 месяцев возросла с 7 до 8.2 экзафлопсов (четыре года назад было 1.650 экзафлопса, а шесть лет назад - 749 петафлопсов). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 457 месте.
  • Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 181 суперкомпьютер находится в Северной Америке (171 - полгода назад), 157 в Европе (143), 147 в Азии (169), 9 в Южной Америке (10), 5 в Океании (6) и 1 в Африке (1).
  • В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 62.8% (полгода назад было 67.9%), на втором месте AMD 31.4% (28%), на третьем IBM Power - 1.2% (было 1.4%).
  • 17.8% (полгода назад 21.4%) всех используемых процессоров имеют 24 ядра, 22% (21%) - 64 ядра, 9% (10.6%) - 20 ядер, 9.4% (7.4%) - 32 ядра, 5.4% (6.2%) - 16 ядер, 5.6% (6%) - 18 ядер, 5.2% (5.2%) - 28 ядер, 5.8% (5%) - 48 ядер, 4.4% - 56 ядер, 2.2% (3%) - 12 ядер. Суммарное число процессорных ядер во всех кластерах рейтинга за полгода увеличилось с 106.3 млн до 114.6 млн.
  • 196 из 500 систем (полгода назад - 185) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 142 (155) системах задействованы чипы NVIDIA, в 14 (25) - AMD, в 1 (2) - Intel Xeon Phi, в 4 - Intel DataCenter GPU, в 1 (1) - Matrix-2000.
  • Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 32.6% (полгода назад 33.8%), на втором месте компания Hewlett-Packard Enterprise - 22.4% (20.6%), на третьем месте компания EVIDEN - 9.8% (9.6%), далее следуют Dell EMC 6.8% (6.4%), Inspur - 4.4% (6.8%), NVIDIA 4.4% (3.6%), NEC 2.8% (2.4%), Fujitsu 2.8% (2.4%), MEGWARE 1.4% (1.4%), Microsoft Azure - 1.4% (1.2%), Penguin Computing - 1.4% (1.2%), Sugon 1% (1.8%), IBM 1% (1.2%), Huawei 0.4% (0.4%), Intel 0.4%.
  • InfiniBand применяется для связи узлов в 47.8% (полгода назад 43.8%) кластеров, Ethernet используется в 39% (41.8%) кластеров, Omnipath - 6.4% (6.6%). Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 39.2% (41.4%) всей производительности Top500, а Ethernet - 48.5% (44%).

В ближайшее время ожидается публикация нового выпуска альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинги Green500, HPCG (High-Performance Conjugate Gradient) и HPL-AI объединены с Top500 и отражаются в основном рейтинге Top500.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.top500.org/news/fr...)
  2. OpenNews: Опубликована 62 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  3. OpenNews: Опубликована 61 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  4. OpenNews: Опубликована 60 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  5. OpenNews: Опубликована 59 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  6. OpenNews: Опубликована 58 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61167-top500
Ключевые слова: top500, cluster
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Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:36, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где венда?
     
     
  • 2.2, ryoken (ok), 14:42, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Несколько лет уж как слилась.
     
  • 2.4, тоже Аноним (ok), 14:56, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Написано же русским по желтому:
    "Третье место ... Microsoft ... на Ubuntu 22.04".
    Так что винда - ТАМ, именно ТАМ, и давно уже.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:12, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Написано же русским по желтому:
    > "Третье место ... Microsoft ... на Ubuntu 22.04".
    > Так что винда - ТАМ, именно ТАМ, и давно уже.

    Какая же это винда, вы что? Это - прототип Microsoft Linux как он есть :). На что только не пойдет бизнес ради извлечения прибыли. Даже на это. И даже директор Кока Колы - Пепси выпьет, если вдруг окажется что каким-то чудом ЭТО приносит выгоду его фирме.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 16:24, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже на что _это_? Windows уже давно не является для MS священной коровой. Да и дойной коровой тоже. Это у них только подпорка для Офиса.
     
  • 4.32, Аноним (32), 17:11, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Занудамодеон
    Линукс от Майкрософт называется Azure Linux.
    Занудамодеофф
     
  • 3.39, Аноним (39), 18:03, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е., на ядре Ubuntu.
     
     
  • 4.46, Аноним (-), 19:37, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ядро. Берётся дистрибутив Убунту, и на него ставится облачный сервис Azure. Убунта по сути является запускалкой для Azure.
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:30, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В 2011:
    https://opennet.ru/30965-top500
     
  • 2.19, ыы (?), 16:13, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на серверах и десктопах.
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:27, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, где и должна быть - на компьютерах для игр и офиса.
     
     
  • 3.29, Аноним (22), 16:45, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И для работы. В общем, на 80% ПК.
     
     
  • 4.38, Аноним (26), 17:36, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, "для работы" - "Ваш компьютер перезагрузится через несколько минут". Спасибо, наработались уже...
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 18:23, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, ваш — может быть.
     
     
  • 6.42, Аноним (26), 18:37, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не может - на моём уже давно Linux и никаких самопроизвольных перезагрузок, "обновлений" и прочего виндового счастья уже много лет не наблюдается.
     
     
  • 7.45, Аноним (40), 19:24, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как люблю это «много лет винду не запускал, но знаю, что там бсоды/обновления/вирусы/etc».
    В любом случае, повторю, это у вас, а 80% работают на винде.
     
     
  • 8.47, Аноним (-), 19:41, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он не один У меня тоже Линукс А судьба 80 меня не волнует, пусть страдают со ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.48, Аноним (40), 19:53, 14/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 8.49, Аноним (26), 20:00, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да приходится, к сожалению, иногда запускать, когда знакомые просят посмотреть ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.50, Аноним (40), 20:05, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у друзей всё те же детские болячки, а не у винды У меня тоже такие есть Но... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Banned (?), 14:56, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    3% (2%) - Rocky Linux;
    1.2% (1%) - Alma Linux;
    Это у поляков похоже.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:27, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им-то зачем?
     
     
  • 3.31, Banned (?), 16:57, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это лучше спросить у них,но цифра там на единичку больше чем у нас. Думаю,что отечественный топ 500 надежно спрятан  на дне Байкала и о нем никому просто не известно,а может быть у нас чаще включают биологические мозги. У ИИ не бывает идей,они бывают только у людей. (с) А.Лебедев.
     
     
  • 4.33, Аноним (32), 17:13, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Цитировать Лебедева это уже говорит о низких интеллектуальных способностях.
     
     
  • 5.36, Banned (?), 17:27, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У ухилянтов все тупее их самих... Давно известно.Бгг.
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 18:41, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С тобой всё ясно. Потолок способностей посмотреть телек и позиговать. Типичный скуф.
     

  • 1.6, tcpip (??), 15:06, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 9.4% (11%) CentOS;
    > 8.4% (7.8%) - Ubuntu;

    Это что получается, нужно переходить с Ubuntu на CentOS, так как CentOS гораздо лучше? :/

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:15, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну... да. Red hat априори лучше.
     
  • 2.20, Аноним (18), 16:14, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это что получается, нужно переходить с Ubuntu на CentOS, так как CentOS гораздо лучше? :/

    Вообще-то если посмотреть на тренд - вы таки с этим опоздали и переход идет в обратную сторону.

     
  • 2.41, WE (?), 18:36, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, RHEL как система для более надёжная и управляемая, оттуда и стоны по Centos. Но оно вам надо? На Ubuntu тоже бывает.
     
     
  • 3.44, Аноним (43), 18:44, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непонятно то что Яндекс использует Убунту 16.04 это хорошо потому что есть длительная поддержка или плохо потому что это древняя версия.
     

  • 1.7, ername (?), 15:08, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Windows и bsd не видно что-то, почти только linux или мне кажется
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:11, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 2.10, Минона (ok), 15:29, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Суслик прячется и косит под Линукс:
    > 42.4% (44.6%) используют системы на базе Linux, но не детализируют дистрибутив;
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:40, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если ходит как пингвин, крякает как пингвин и летает как пингвин — это, скорее всего, пингвин, не? Пингвиная типизация же.
     

  • 1.13, another_one (ok), 15:32, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 196 из 500 систем (полгода назад - 185) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 142 (155) системах задействованы чипы NVIDIA, в 14 (25) - AMD, в 1 (2) - Intel Xeon Phi, в 4 - Intel DataCenter GPU, в 1 (1) - Matrix-2000.

    142+14+1+4+1 = 162

    Мне кажется, что-то пропустили в списке.

     
     
  • 2.15, Аноним (11), 15:43, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Gaudi ?
    https://habana.ai/products/gaudi3/
     
     
  • 3.25, Banned (?), 16:27, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозрительно мало иксов накидали. Не взлетит.D
     

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