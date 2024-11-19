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Опубликована 64 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

19.11.2024 17:43

Опубликован 64-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. Первое место в 64 редакции рейтинга занял новый кластер El Capitan, запущенный в Ливерморской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер насчитывает 11 миллионов процессорных ядер (CPU AMD EPYC 24C 1.8GH с ускорителем AMD Instinct MI300X) и обеспечивает производительность 1.742 экзафлопса. В качестве операционной системы применяется HPE Cray OS (редакция SUSE Linux Enterprise Server 15).

Смещённый на второе место прошлый лидер рейтинга, кластер Frontier, размещённый в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США, модернизирован - число процессорный ядер (CPU AMD EPYC 64C 2GHz, ускоритель AMD Instinct MI250X) увеличено с 8.7 до 9 млн, что позволило повысить производительность с 1.206 до 1.353 экзафлопсов.

Со второго на третье место переместился кластер Aurora, развёрнутый в Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Кластер содержит 9.2 млн процессорных ядер (CPU Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, ускоритель Intel Data Center GPU Max) и обеспечивает производительность 1.012 экзафлопса. В качестве операционной системы в Aurora используется SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4.

С третьего на четвёртное место сместился кластер Eagle запущенный в начале года компанией Microsoft для облака Azure. Кластер содержит 2 млн процессорных ядер (CPU Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz) и демонстрирует пиковую производительность в 561 петафлопс. Программное обеспечение кластера базируется на Ubuntu 22.04.

Пятое место занял новый кластер HPC6, развёрнутый в итальянской нефтегазовой компании "Эни". Кластер содержит 3 млн процессорных ядер (AMD EPYC 64C 2GHz) и демонстрирует пиковую производительность в 477 петафлопс. Программное обеспечение кластера базируется на RHEL 8.9.

Что касается отечественных суперкомпьютеров, то созданные компанией Яндекс кластеры Червоненкис, Галушкин и Ляпунов опустились с 42, 69 и 79 мест на 60, 86 и 99 места. Данные кластеры созданы для решения задач машинного обучения и обеспечивают производительность 21.5, 16 и 12.8 петафлопса соответственно. Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04 и оснащены процессорами AMD EPYC 7xxx и GPU NVIDIA A100: кластер Chervonenkis насчитывает 199 узлов (193 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1592 GPU NVIDIA A100 80G), Galushkin - 136 узлов (134 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1088 GPU NVIDIA A100 80G), Lyapunov - 137 узлов (130 тысяч ядер AMD EPYC 7662 64C 2GHz и 1096 GPU NVIDIA A100 40G).

Развёрнутый Сбербанком кластер Christofari Neo опустился с 83 на 104 место. Christofari Neo работает под управлением NVIDIA DGX OS 5 (редакция Ubuntu) и демонстрирует производительность 11.95 петафлопса. Кластер насчитывает более 98 тысяч вычислительных ядер на базе CPU AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz и поставляется с GPU NVIDIA A100 80GB. Второй кластер Сбербанка (Christofari) за полгода сместился с 142 на 172 место в рейтинге.

В рейтинге также остаётся ещё один отечественный кластер: Lomonosov 2, который сместился с 406 на 453 место (в 2015 году кластер Lomonosov 2 занимал 31 место, а его предшественник Lomonosov в 2011 году - 13 место). Кластер MTS GROM, который в прошлом рейтинге занимал 472 место, выбыл из списка 500 самых производительных систем. Таким образом, число отечественных кластеров в рейтинге уменьшилось с 7 до 6 систем (для сравнения в 2020 году в рейтинге было 2 отечественные системы, в 2017 году - 5, а в 2012 году - 12).

Наиболее интересные тенденции:

  • Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах:
    1. США: 172 (171 - полгода назад). Суммарная производительность оценивается в 55.2% всей производительности рейтинга (полгода назад - 34.2%);
    2. Китай: 63 (80). В сумме китайские кластеры генерируют 2.7% от всей производительности (полгода назад - 16%);
    3. Германия: 41 (40). Суммарная производительность - 3.5% (8%);
    4. Япония: 34 (29). Суммарная производительность - 8% (5.8%);
    5. Франция: 24 (24). Суммарная производительность - 2.5% (4.8%);
    6. Великобритания: 14 (16);
    7. Южная Корея 13 (13);
    8. Италия: 13 (11). Суммарная производительность - 7.1% (4%);
    9. Нидерланды: 10 (9);
    10. Канада 10 (10);
    11. Бразилия 9 (8);
    12. Польша: 8 (8);
    13. Швеция 8 (7);
    14. Саудовская Аравия 7 (8);
    15. Тайвань: 7 (6);
    16. Индия: 7 (4);
    17. Норвегия: 6 (5);
    18. Россия 6 (7);
    19. Швейцария 5 (5);
    20. Австралия 4 (5);
    21. Ирландия 4 (4);
    22. Сингапур: 4 (3);
    23. Чехия: 3 (3);
    24. Испания: 3 (3).
    25. Финляндия: 3 (3);
    26. Австрия: 3;
    27. Объединённые Арабские Эмираты: 3.
  • В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, c ноября 2017 года остаётся только Linux;
  • Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - 6 месяцев назад):
    • 38.2% (42.4%) используют системы на базе Linux, но не детализируют дистрибутив;
    • 17.4% (16.8%) - RHEL;
    • 10.2% (8.4%) - Ubuntu;
    • 8.4% (9.4%) CentOS;
    • 8.4% (9.2%) - Cray Linux;
    • 4.2% (4.4%) - SUSE;
    • 4% (3%) - Rocky Linux;
    • 1% (1.2%) - Alma Linux;
    • 0.2% (0.2%) - Amazon Linux
  • Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев составил 2.31 петафлопса (полгода назад - 2.13 петафлопса). Десять лет назад лишь 51 кластер показывал производительность более петафлопса. Для Top100 порог вхождения вырос с 9.46 до 12.8 петафлопсов, а для Top10 - со 121.4 до 208 петафлопсов.
  • Суммарная производительность всех систем в рейтинге за 6 месяцев возросла с 8.2 до 11.7 экзафлопсов (пять лет назад было 1.65 экзафлопса, десять лет назад - 0.31 экзафлопса). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 454 месте.
  • Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 181 суперкомпьютер находится в Северной Америке 181 (181 - полгода назад), 161 в Европе (157), 143 в Азии (147), 10 в Южной Америке (9), 4 в Океании (5) и 1 в Африке (1).
  • В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 61.8% (полгода назад было 62.8%), на втором месте AMD 32.4% (31.4%), на третьем Fujitsu A64FX - 1.8% и NVIDIA Grace - 1.8%, на четвёртом IBM Power - 0.8% (было 1.2%).
  • 21.4% (полгода назад 20%) всех используемых процессоров имеют 64 ядра, 17.2% (17.8%) - 24 ядра, 10.2% (9.4%) - 32 ядра, 8.4% (5.8%) - 48 ядер, 7.6% (9%) - 20 ядер, 7.4% (4.4%) - 56 ядер, 4.6% (5.4%) - 16 ядер, 4.6% (5.6%) - 18 ядер, 4.4% (5.2%) - 28 ядер, 2% - 96 ядер. Суммарное число процессорных ядер во всех кластерах рейтинга за полгода увеличилось с 114.6 млн до 128.7 млн.
  • 209 из 500 систем (полгода назад - 196) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 183 (142) системах задействованы чипы NVIDIA, в 19 (14) - AMD, в 1 (1) - Intel Xeon Phi, в 4 (4) - Intel DataCenter GPU, в 1 (1) - Matrix-2000.
  • Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 32.4% (полгода назад 32.6%), на втором месте компания Hewlett-Packard Enterprise - 23% (22.4%), на третьем месте компания EVIDEN - 10.4% (9.8%), далее следуют Dell EMC 7.4% (6.8%), NVIDIA 5.2% (4.4%), Fujitsu 3% (2.8%), NEC 2.8% (2.8%), Inspur - 2.2% (4.4%), Microsoft Azure - 1.6% (1.4%), Penguin Computing - 1.4% (1.4%), MEGWARE 1.4% (1.4%), IBM 0.6% (1%), Sugon 0.6% (1%), Supermicro 0.6%.
  • InfiniBand применяется для связи узлов в 50.6% (полгода назад 47.8%) кластеров, Ethernet используется в 37.4% (39%) кластеров, Omnipath - 6.2% (6.4%). Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 33.6% (39.2%) всей производительности Top500, а Ethernet - 58.1% (48.5%).

Одновременно опубликован новый выпуск альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинги Green500, HPCG (High-Performance Conjugate Gradient) и HPL-AI объединены с Top500 и отражаются в основном рейтинге Top500.

Дополнительно можно отметить релиз кластерной файловой системы Lustre 2.16, используемой в большей части крупнейших Linux-кластеров, содержащих десятки тысяч узлов. Ключевыми компонентами Lustre являются серверы обработки и хранения метаданных (MDS), управляющие серверы (MGS), серверы хранения объектов (OSS), хранилище объектов (OST, поддерживается работа поверх ext4 и ZFS) и клиенты. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В новой версии реализована полноценная поддержка работы Lustre в сетях IPv6, используя компоненты LNet (Lustre Network) и LND (Lustre Network Daemon). Также проведена оптимизация обработки содержимого больших каталогов и добавлена поддержка RHEL 9.4 и Rocky Linux 9.4.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.top500.org/news/el...)
  2. OpenNews: Опубликована 63 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  3. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.15
  4. OpenNews: Опубликована 62 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  5. OpenNews: Опубликована 61 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  6. OpenNews: Опубликована 60 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62256-top500
Ключевые слова: top500, cluster
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Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:12, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Зачем им всем столько супер-пупер-компьютеров? Гадость, наверняка, какаю-нибудь затевают.
     
     
  • 2.6, Олег (??), 18:19, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы в дум играть. Сарказм.
    Наука сейчас сильно от таких вычислений зависит, ну это кроме военных и иных целей
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 18:54, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Наука сейчас

    А где она эта наука? Последние значимые открытия, что у нас, что на Западе, были сделаны ещё в докомпьютерную эпоху.

     
     
  • 4.30, Андрей (??), 19:00, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы просто не интересовались...
     
     
  • 5.37, Аноним (24), 19:07, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если бы было что-то действительно значимое, не нужно было бы этим интересоваться, это было бы на поверхности. Например, как полёт на Луну или открытие периодической таблицы. Но люди как были бедными 100 лет назад, так и остаются, как жили по 70 +\- лет, так и живут. Про космос вообще молчу. Ну а айфоны с тиктоками и утятками в телеграме - это не научные открытия.
     
     
  • 6.73, Аноним (73), 20:37, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя жизнь сильно изменилась/улучшилась от полета на луну? А от таблицы дядьки? А от Айфона она в принципе наполнилась смыслом даже если ты охранник.
     
     
  • 7.114, Аноним (-), 00:25, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менделеев между прочим весьма нужную таблицу придумал Почему вы считаете что от... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.127, Anonyrat (?), 01:31, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там по любому шкoлoлo с клиповым мышлением, который со смартфоном не расстаёт... текст свёрнут, показать
     
  • 7.125, Anonyrat (?), 01:27, 20/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.76, Incorporated (?), 20:42, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Достижение квантового превосходства
    Генная инженерия
    И искореняйте срочно свою невежественность. 100 лет назад средняя продолжительность жизни в России была 42+\- года, а сейчас как раз 70+\-
     
     
  • 7.78, Аноним (73), 20:46, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для мужчин продолжител жизни мужчин у нас 66 лет смирись с этим.
     
     
  • 8.81, Аноним (81), 21:05, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возраст дожития меньше, но срок выхода на пенсию больше долг с рождения Но... текст свёрнут, показать
     
  • 7.80, uchiya (ok), 21:04, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, в целом он прав. Генная инженерия ничего пока не дала. Скажем модификация растений проводилась и без неё, либо селективным отбором, либо скрещиванием, либо вызывали мутации радиацией. И для генной инженерии, где она выстрелила в прошлом веке, компьютеры не то что бы сильно были нужны, и уж тем более не супер компьютеры.

    Просто в целом фундаментальная наука в упадке, это признают все. От этого и все эти нагромождения теорий, уход науки в математические модели без возможности фактической проверки результатов.

    Космос не развивается, старлинк разве что. Какие-то бесполезные инстаграм проекты типа хабла, давайте посмотрим за 1000 св.лет, что бы что? Ну приколько , а люди с голода дохнут в одной световой секунде.


    Квантового превосходства не случилось. Какие-то опытные образцы, которые ничего не могут толком. А все задачи которые мы пока придумали как с их помощью решать, это так и сяк секюрить от них обычные компы.


     
     
  • 8.86, Incorporated (?), 21:42, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Argumentum ad populum - серьезно Фундаментальная наука в упадке Странно, что ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.88, Anonyrat (?), 22:00, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай не балабольничай, а примеры приведи Причем примеры, которые не где-то там... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.107, Зоргенфрей (ok), 23:16, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По настоящему эффективные вакцины против малярии и эболы ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.89, Incorporated (?), 22:06, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что бы на практике доказать математические модели с возможностью фактической про... текст свёрнут, показать
     
  • 7.128, Anonyrat (?), 01:36, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Достижение квантового превосходства
    > Генная инженерия

    И где всё это?

    > 100 лет назад средняя продолжительность жизни в России была 42+\- года

    Ага, но ты почему-то не упомянул, что этот показатель был сильно снижен из-за высокой детской смертности из-за банальной антисанитарии и отсутствия доступности медикаментов (бОльшая часть детей не доживала до 3-5 лет). Так что это ещё большой вопрос, кто из вас невежда :-)

     
  • 6.84, Флудер (?), 21:25, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, что количество сверхбогатых прилично растет. Поэтому все остальные остаються стабильно бедными
     
     
  • 7.91, Anonyrat (?), 22:07, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > количество сверхбогатых прилично растет

    Это происходит потому, что они добровольно или под давлением властей выходят из тени. За последние годы правительства разных стран приняли множество законов, направленных на то, чтобы лишить средств многих скрытых ультра-миллиардеров, у которых тонны кэша, происхождение которого они не могут пояснить.

     
  • 5.126, Anonyrat (?), 01:29, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы просто не интересовались...

    А есть чем интересоваться? Новый эмейзинг с тиктоками от эппла как-то не тянет на "прогресс".

     
  • 4.31, Олег (??), 19:01, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какие-то странные понятия у вас о значимости научных...
     
  • 4.72, Аноним (-), 20:25, 19/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.82, Аноним (-), 21:14, 19/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 6.99, Аноним (99), 22:50, 19/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.122, Аноним (-), 01:15, 20/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.55, anonymous (??), 19:28, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну догадаться легко - а для чего нужны блоки трассировки лучей и тензорные в одном флаконе? Рассчет методом Монте карло практических задач которые только так и решить (там где число измерений десятки   если не сотни ) - транспорт нейтронов, моделирование на уровне атомов, то есть изготовление ядреных бимб. Точнее более тонкая модернизация деталей, чтоб в кетайский квадробобер помещалась. Заодно моделирование всяких никому не нужных складываний белков и вообще молекул (ой а почему пиндосский дюпон простоянно новые суперпупер пластики придумывает а мы никак из чугуна тиски нормальные не можем сделать чтоб не трескались через неделю). А простолюдинам вешают лапшу про ИИ картинки семипалые и биткойны, чтобы даже не думали что что подобное делать.
     
     
  • 3.79, Аноним (73), 20:47, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ж эти суперкомпьютеры в рендер фермы не переделывают?
     
  • 2.120, aaa (??), 01:11, 20/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (28)

  • 1.2, Аноним (2), 18:13, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Тоже хочу себе суперкомпьютер для запуска электроновских приложений.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:34, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У нас нейронные сети на обычном офисном компьютере считаются. Главное - совершенствование алгоритмов, а не наращивание вычислительной мощности. Да, ПО пишем сами.
     
     
  • 3.22, Аноним (24), 18:53, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > У нас нейронные сети на обычном офисном компьютере считаются.

    Нейронные сети писали ещё когда я учился в универе в дремучих 90-х на паскале. Только могли они разве что в классификации массивов и прочие примитивы. Так что не нужно преподносить это как что-то новое, просто достаточная производительность для чего-то бОльшего появилась совсем недавно благодаря видюхам.

     
     
  • 4.62, Аноним (11), 19:56, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > на паскале

    Достаточно. Это не экспертный уровень.

     
  • 4.117, Аноним (-), 00:44, 20/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.74, Аноним (73), 20:40, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алгоритм нейронных сетей настолько примитивен что его можно посчитать на бумаге  весь в фокус в масштабировании вычислений для этого твой офисный компьютер максимально не подходит.
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:14, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Майкрософт гоняет убунту на своём суперкомпьютерах. Виндузятники, что с лицом?
     
     
  • 2.109, Зоргенфрей (ok), 23:22, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ним? Убунту - гагно как десктоп. Как и любой другой линукс. Это понимают все, кого пингвин не кусал в голову.
     
  • 2.121, aaa (??), 01:13, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помимо убунту они еще и RHEL добавили
     

  • 1.5, slew (ok), 18:18, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >38.2% (42.4%) используют системы на базе Linux, но не детализируют дистрибутив

    Когда наконец эту тайну века разгадают. Какой там дистр? Блокбастеры снимать нужно: "неведомый дистр линукс"

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:30, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вскрылся анклав LFS-ников.
     

  • 1.7, Шарп (ok), 18:25, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Министерства энергетики США

    Что они там делают на нём? Рассчитывают забор на границе с Мексикой?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:30, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это надо смотреть на сайте конкретной лаборатории:
    https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Energy_National_Labo
     
  • 2.129, Аноним (129), 02:02, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее, как правильно с боду якорь забросить, так чтобы "кабелей" не зацепить :)
     

  • 1.8, Аноним (9), 18:26, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В целом коррелирует с тем, кто сколько вкладывает в НИОКР:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_by_research_and_develop
     
  • 1.12, Аноним Анонимович Анонимов (?), 18:36, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > кластер […] Microsoft[…]
    > для облака Azure
    > Программное обеспечение кластера базируется на Ubuntu 22.04.

    /0

    Самая бугагашенька, как по мне, у них ведь собственный Azure Linux (бывший CBL-Mariner) имеется.

     
     
  • 2.85, eugener (ok), 21:26, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    azure у них унутре в виртуалках для юзеров, виртуалки под серверной виндой, серверная винда в виртуалке, а эта виртуалка под бубунточкой! Так мыслю.
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:36, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно на таких серверах разработать лекарство от диабета 1 типа?
     
     
  • 2.16, Олег (??), 18:49, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Можно на таких серверах разработать лекарство от диабета 1 типа?

    Что значит разработать?
    Это инструмент и не более
    Сплавы и химию точно просчитывают и вроде уже есть новые виды на основе таких вычислений
    Метро прогнозы по другому и не решить
    Ждём автоопераций

     
  • 2.75, Аноним (73), 20:42, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет тут надо править гены, а не лекарство. На крайняк сегрегация, но для этого суперкомпьютеры не нужны.
     

  • 1.60, Аноним (60), 19:48, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, опять ни одной FreeBSD. А местных послушать — не существует системы лучше, академичнее и правильнее.
     
     
  • 2.104, Аноним (104), 23:09, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её же самим допиливать надо, а никто не хочет.
     
  • 2.110, Зоргенфрей (ok), 23:29, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда-то узконаправленно гремела на опнете.  Но время берёт своё.
     

  • 1.63, Аноним (63), 20:02, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    QNX. Вот ведь кладезь для любителей "академического подхода".

    Он же рули, а не Linux.

     
     
  • 2.67, Аноним (67), 20:06, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > QNX

    Была такая дискетка, даже в инторнет могла выходить, если был модем который мог подключаться через com порт.

     
  • 2.111, Зоргенфрей (ok), 23:33, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рулит, рулит. Только как бы его доли процента подсчитать? У меня самого на десктопе был qnx когда-то. На реальном железе несколько месяцев причём. Теперь я мог бы спросить себя: зачем это было? Но не буду. Было и было.
    В смысле, его проценты на АЭС-шмаес там считать. Но они же не делятся!
     

  • 1.70, Аноним (-), 20:18, 19/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –4 +/
     

  • 1.112, cheburnator9000 (ok), 00:11, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иными словами одно ядро процессора AMD Epyc имеет лучшее соотношение цена/производительность.
     
     
  • 2.113, Аноним (-), 00:15, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Apple M4 всё, что есть, рвёт в клочья по критерию цена/производительность/экономичность. Железка за 600 баксов на полностью пассивном охладе сделала все предыдущие интеловские Мак Про (те, что с колёсиками за 70к бачей).
     
     
  • 3.115, 12yoexpert (ok), 00:39, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ты сначала ос на свой армовский огрызок накати, а потом сектантствуй

    а эпловские компы всегда использовали процы 2-3 летней давности как минимум, так что сранивать с ними может только жертва маркетинга

     
     
  • 4.118, Аноним (-), 00:45, 20/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.124, Anonyrat (?), 01:24, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > армовский огрызок

    Ваше мнение из дома престарелых на пентиум 4 для нас очень важно (нет).

     
  • 3.116, Аноним (-), 00:44, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, что интел со своей x86 уже бы давно отправился в историю, если бы не инертность рынка, да и софта слишком много, который чисто под одну архитектуру.
     

  • 1.123, Аноним (-), 01:18, 20/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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