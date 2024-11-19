Опубликована 64 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

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|1.1, Аноним (1), 18:12, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Зачем им всем столько супер-пупер-компьютеров? Гадость, наверняка, какаю-нибудь затевают.
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|2.6, Олег (??), 18:19, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чтобы в дум играть. Сарказм.
Наука сейчас сильно от таких вычислений зависит, ну это кроме военных и иных целей
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|3.24, Аноним (24), 18:54, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Наука сейчас
А где она эта наука? Последние значимые открытия, что у нас, что на Западе, были сделаны ещё в докомпьютерную эпоху.
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|5.37, Аноним (24), 19:07, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Если бы было что-то действительно значимое, не нужно было бы этим интересоваться, это было бы на поверхности. Например, как полёт на Луну или открытие периодической таблицы. Но люди как были бедными 100 лет назад, так и остаются, как жили по 70 +\- лет, так и живут. Про космос вообще молчу. Ну а айфоны с тиктоками и утятками в телеграме - это не научные открытия.
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|6.73, Аноним (73), 20:37, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твоя жизнь сильно изменилась/улучшилась от полета на луну? А от таблицы дядьки? А от Айфона она в принципе наполнилась смыслом даже если ты охранник.
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|7.114, Аноним (-), 00:25, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Менделеев между прочим весьма нужную таблицу придумал Почему вы считаете что от... большой текст свёрнут, показать
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|6.76, Incorporated (?), 20:42, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Достижение квантового превосходства
Генная инженерия
И искореняйте срочно свою невежественность. 100 лет назад средняя продолжительность жизни в России была 42+\- года, а сейчас как раз 70+\-
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|7.78, Аноним (73), 20:46, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для мужчин продолжител жизни мужчин у нас 66 лет смирись с этим.
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|8.81, Аноним (81), 21:05, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Возраст дожития меньше, но срок выхода на пенсию больше долг с рождения Но... текст свёрнут, показать
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|7.80, uchiya (ok), 21:04, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, в целом он прав. Генная инженерия ничего пока не дала. Скажем модификация растений проводилась и без неё, либо селективным отбором, либо скрещиванием, либо вызывали мутации радиацией. И для генной инженерии, где она выстрелила в прошлом веке, компьютеры не то что бы сильно были нужны, и уж тем более не супер компьютеры.
Просто в целом фундаментальная наука в упадке, это признают все. От этого и все эти нагромождения теорий, уход науки в математические модели без возможности фактической проверки результатов.
Космос не развивается, старлинк разве что. Какие-то бесполезные инстаграм проекты типа хабла, давайте посмотрим за 1000 св.лет, что бы что? Ну приколько , а люди с голода дохнут в одной световой секунде.
Квантового превосходства не случилось. Какие-то опытные образцы, которые ничего не могут толком. А все задачи которые мы пока придумали как с их помощью решать, это так и сяк секюрить от них обычные компы.
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|7.128, Anonyrat (?), 01:36, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Достижение квантового превосходства
> Генная инженерия
И где всё это?
> 100 лет назад средняя продолжительность жизни в России была 42+\- года
Ага, но ты почему-то не упомянул, что этот показатель был сильно снижен из-за высокой детской смертности из-за банальной антисанитарии и отсутствия доступности медикаментов (бОльшая часть детей не доживала до 3-5 лет). Так что это ещё большой вопрос, кто из вас невежда :-)
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|6.84, Флудер (?), 21:25, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю, что количество сверхбогатых прилично растет. Поэтому все остальные остаються стабильно бедными
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|7.91, Anonyrat (?), 22:07, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> количество сверхбогатых прилично растет
Это происходит потому, что они добровольно или под давлением властей выходят из тени. За последние годы правительства разных стран приняли множество законов, направленных на то, чтобы лишить средств многих скрытых ультра-миллиардеров, у которых тонны кэша, происхождение которого они не могут пояснить.
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|5.126, Anonyrat (?), 01:29, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы просто не интересовались...
А есть чем интересоваться? Новый эмейзинг с тиктоками от эппла как-то не тянет на "прогресс".
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|4.31, Олег (??), 19:01, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Какие-то странные понятия у вас о значимости научных...
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|2.55, anonymous (??), 19:28, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ну догадаться легко - а для чего нужны блоки трассировки лучей и тензорные в одном флаконе? Рассчет методом Монте карло практических задач которые только так и решить (там где число измерений десятки если не сотни ) - транспорт нейтронов, моделирование на уровне атомов, то есть изготовление ядреных бимб. Точнее более тонкая модернизация деталей, чтоб в кетайский квадробобер помещалась. Заодно моделирование всяких никому не нужных складываний белков и вообще молекул (ой а почему пиндосский дюпон простоянно новые суперпупер пластики придумывает а мы никак из чугуна тиски нормальные не можем сделать чтоб не трескались через неделю). А простолюдинам вешают лапшу про ИИ картинки семипалые и биткойны, чтобы даже не думали что что подобное делать.
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|1.2, Аноним (2), 18:13, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Тоже хочу себе суперкомпьютер для запуска электроновских приложений.
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|2.11, Аноним (11), 18:34, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У нас нейронные сети на обычном офисном компьютере считаются. Главное - совершенствование алгоритмов, а не наращивание вычислительной мощности. Да, ПО пишем сами.
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|3.22, Аноним (24), 18:53, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> У нас нейронные сети на обычном офисном компьютере считаются.
Нейронные сети писали ещё когда я учился в универе в дремучих 90-х на паскале. Только могли они разве что в классификации массивов и прочие примитивы. Так что не нужно преподносить это как что-то новое, просто достаточная производительность для чего-то бОльшего появилась совсем недавно благодаря видюхам.
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|3.74, Аноним (73), 20:40, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Алгоритм нейронных сетей настолько примитивен что его можно посчитать на бумаге весь в фокус в масштабировании вычислений для этого твой офисный компьютер максимально не подходит.
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|1.3, Аноним (3), 18:14, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Майкрософт гоняет убунту на своём суперкомпьютерах. Виндузятники, что с лицом?
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|2.109, Зоргенфрей (ok), 23:22, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что с ним? Убунту - гагно как десктоп. Как и любой другой линукс. Это понимают все, кого пингвин не кусал в голову.
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|1.5, slew (ok), 18:18, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>38.2% (42.4%) используют системы на базе Linux, но не детализируют дистрибутив
Когда наконец эту тайну века разгадают. Какой там дистр? Блокбастеры снимать нужно: "неведомый дистр линукс"
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|1.7, Шарп (ok), 18:25, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Министерства энергетики США
Что они там делают на нём? Рассчитывают забор на границе с Мексикой?
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|2.129, Аноним (129), 02:02, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скорее, как правильно с боду якорь забросить, так чтобы "кабелей" не зацепить :)
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|1.12, Аноним Анонимович Анонимов (?), 18:36, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> кластер […] Microsoft[…]
> для облака Azure
> Программное обеспечение кластера базируется на Ubuntu 22.04.
/0
Самая бугагашенька, как по мне, у них ведь собственный Azure Linux (бывший CBL-Mariner) имеется.
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|2.85, eugener (ok), 21:26, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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azure у них унутре в виртуалках для юзеров, виртуалки под серверной виндой, серверная винда в виртуалке, а эта виртуалка под бубунточкой! Так мыслю.
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|2.16, Олег (??), 18:49, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Можно на таких серверах разработать лекарство от диабета 1 типа?
Что значит разработать?
Это инструмент и не более
Сплавы и химию точно просчитывают и вроде уже есть новые виды на основе таких вычислений
Метро прогнозы по другому и не решить
Ждём автоопераций
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|2.75, Аноним (73), 20:42, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет тут надо править гены, а не лекарство. На крайняк сегрегация, но для этого суперкомпьютеры не нужны.
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|1.60, Аноним (60), 19:48, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно, опять ни одной FreeBSD. А местных послушать — не существует системы лучше, академичнее и правильнее.
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|1.63, Аноним (63), 20:02, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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QNX. Вот ведь кладезь для любителей "академического подхода".
Он же рули, а не Linux.
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|2.67, Аноним (67), 20:06, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> QNX
Была такая дискетка, даже в инторнет могла выходить, если был модем который мог подключаться через com порт.
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|2.111, Зоргенфрей (ok), 23:33, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рулит, рулит. Только как бы его доли процента подсчитать? У меня самого на десктопе был qnx когда-то. На реальном железе несколько месяцев причём. Теперь я мог бы спросить себя: зачем это было? Но не буду. Было и было.
В смысле, его проценты на АЭС-шмаес там считать. Но они же не делятся!
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|2.113, Аноним (-), 00:15, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Apple M4 всё, что есть, рвёт в клочья по критерию цена/производительность/экономичность. Железка за 600 баксов на полностью пассивном охладе сделала все предыдущие интеловские Мак Про (те, что с колёсиками за 70к бачей).
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|3.115, 12yoexpert (ok), 00:39, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ты сначала ос на свой армовский огрызок накати, а потом сектантствуй
а эпловские компы всегда использовали процы 2-3 летней давности как минимум, так что сранивать с ними может только жертва маркетинга
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|4.124, Anonyrat (?), 01:24, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> армовский огрызок
Ваше мнение из дома престарелых на пентиум 4 для нас очень важно (нет).
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|3.116, Аноним (-), 00:44, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно, что интел со своей x86 уже бы давно отправился в историю, если бы не инертность рынка, да и софта слишком много, который чисто под одну архитектуру.
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