Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 1.1

После шести месяцев разработки проект GNU представил свободную систему электронных платежей GNU Taler 1.1. Платформа признана готовой для внедрения рабочих платёжных сервисов и уже может законно применяться для продажи товаров в Швейцарии. Предприятиям, желающим наладить оплату продаж при помощи GNU Taler, достаточно иметь счёт в любом швейцарском банке и запустить предоставляемый платформой бэкенд для организации продаж. Код GNU Taler написан на Си и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3. В состав входят базовые компоненты, позволяющие организовать работу банка, точки обмена, торговой площадки, кошелька и аудитора. Система позволяет идентифицировать продавцов для налоговой отчётности, но обеспечивает анонимность для покупателей. Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата Швейцарии по образованию, исследованиям и инновациям (SERI). Платёжная система GNU Taler не завязана на собственной криптовалюте и работает с уже существующими валютами, такими как доллары, евро и биткоины. Поддержка новых валют осуществляется через привязку к банку, выступающему финансовым гарантом производимых операций. Проект продвигает бизнес-модель, основанную на операциях обмена - деньги из традиционных систем совершения платежей, таких как BitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH и SWIFT, преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте. Пользователь может передавать электронные деньги продавцам, которые затем могут на точке обмена поменять их обратно в реальные деньги. Уже совершённые транзакции в GNU Taler сохраняют достоверность даже при утечке приватных ключей клиентов, продавцов и точек обмена - формат базы данных позволяет верифицировать все совершённые транзакции и подтверждения их непротиворечивости. Подтверждением платежа для продавцов является криптографическое доказательство перевода в рамках заключённого с клиентом контракта и криптографически подписанное подтверждение о наличии средств на точке обмена. Система не позволяет узнать куда клиент тратит деньги, но даёт возможность отследить поступление средств получателю, сохраняя анонимность отправителя. Подобный подход решает проблемы с налоговым аудитом, свойственные BitCoin. Для организации работы точки продаж, управления платежами и обслуживания заказов предоставляется приложение для платформы Android, оптимизированное для расчёта с посетителями в ресторане. Имеется плагин для интеграции запускаемого платёжного сервиса с платформой для создания интернет-магазинов WooCommerce, а также плагин для платформы продажи билетов Pretix. В новой версии: Добавлена опция для саморазвертывания (self-provisioning) бэкенда merchant, обеспечивающего проведение платежей и настройку заказов в точках продаж.

В бэкенде merchant реализованы средства для управления токенами доступа.

Реализован расширенный новый формат контрактов (v1), позволяющий реализовывать различных варианты взаимодействия между продавцами и кошельками (wallet), включая донаты, подписки на услуги, купоны и обмен валют.

Добавлена экспериментальная поддержка приёма токенов, подтверждающих наличие подписок и предоставление скидок.

Реализована поддержка двухфакторной аутентификации при подтверждении сброса пароля, при подключении к бэкэнду продавца и при аутентификации обмена платёжной информацией при помощи утилиты libeufin-bank.

Добавлена поддержка классов комиссий на операции вывода денежных средств.

В приложениях для iOS и Android реализована возможность разблокировки кошелька, используя предоставляемые платформами функции разблокировки устройства.

Сформированы пакеты для Debian 13.



