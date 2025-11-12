The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 1.1

12.11.2025 13:32

После шести месяцев разработки проект GNU представил свободную систему электронных платежей GNU Taler 1.1. Платформа признана готовой для внедрения рабочих платёжных сервисов и уже может законно применяться для продажи товаров в Швейцарии. Предприятиям, желающим наладить оплату продаж при помощи GNU Taler, достаточно иметь счёт в любом швейцарском банке и запустить предоставляемый платформой бэкенд для организации продаж.

Код GNU Taler написан на Си и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3. В состав входят базовые компоненты, позволяющие организовать работу банка, точки обмена, торговой площадки, кошелька и аудитора. Система позволяет идентифицировать продавцов для налоговой отчётности, но обеспечивает анонимность для покупателей. Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата Швейцарии по образованию, исследованиям и инновациям (SERI).

Платёжная система GNU Taler не завязана на собственной криптовалюте и работает с уже существующими валютами, такими как доллары, евро и биткоины. Поддержка новых валют осуществляется через привязку к банку, выступающему финансовым гарантом производимых операций. Проект продвигает бизнес-модель, основанную на операциях обмена - деньги из традиционных систем совершения платежей, таких как BitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH и SWIFT, преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте. Пользователь может передавать электронные деньги продавцам, которые затем могут на точке обмена поменять их обратно в реальные деньги.

Уже совершённые транзакции в GNU Taler сохраняют достоверность даже при утечке приватных ключей клиентов, продавцов и точек обмена - формат базы данных позволяет верифицировать все совершённые транзакции и подтверждения их непротиворечивости. Подтверждением платежа для продавцов является криптографическое доказательство перевода в рамках заключённого с клиентом контракта и криптографически подписанное подтверждение о наличии средств на точке обмена. Система не позволяет узнать куда клиент тратит деньги, но даёт возможность отследить поступление средств получателю, сохраняя анонимность отправителя. Подобный подход решает проблемы с налоговым аудитом, свойственные BitCoin.

Для организации работы точки продаж, управления платежами и обслуживания заказов предоставляется приложение для платформы Android, оптимизированное для расчёта с посетителями в ресторане. Имеется плагин для интеграции запускаемого платёжного сервиса с платформой для создания интернет-магазинов WooCommerce, а также плагин для платформы продажи билетов Pretix.

В новой версии:

  • Добавлена опция для саморазвертывания (self-provisioning) бэкенда merchant, обеспечивающего проведение платежей и настройку заказов в точках продаж.
  • В бэкенде merchant реализованы средства для управления токенами доступа.
  • Реализован расширенный новый формат контрактов (v1), позволяющий реализовывать различных варианты взаимодействия между продавцами и кошельками (wallet), включая донаты, подписки на услуги, купоны и обмен валют.
  • Добавлена экспериментальная поддержка приёма токенов, подтверждающих наличие подписок и предоставление скидок.
  • Реализована поддержка двухфакторной аутентификации при подтверждении сброса пароля, при подключении к бэкэнду продавца и при аутентификации обмена платёжной информацией при помощи утилиты libeufin-bank.
  • Добавлена поддержка классов комиссий на операции вывода денежных средств.
  • В приложениях для iOS и Android реализована возможность разблокировки кошелька, используя предоставляемые платформами функции разблокировки устройства.
  • Сформированы пакеты для Debian 13.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.taler.net/en/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 1.0, готовой для применения в Швейцарии
  3. OpenNews: Доступен GNU Anastasis, инструментарий для резервного копирования ключей шифрования
  4. OpenNews: IETF стандартизировал новый URI "payto:"
  5. OpenNews: Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 5.0
  6. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.25
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64229-taler
Ключевые слова: taler, fin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:39, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередная разработка от гнушников, которой никто не будет пользоваться. Ну хоть гранты отрабатывают.
     
     
  • 2.4, Bob (??), 14:07, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это альтернатива Visa и MasterCard, с полной подотчётностью налоговой, мизерными затратами на транзакции и прибитая гвоздями к реальным валютам на текущих счетах в банке.

    Короче - мулька для банков и налоговой, чтобы реальные деньги не "тормошить", а раз в неделю проводить один суммарный рассчёт.

    Убирает посредников (visa, sepa, mc и т.п.), а уже сам банк может за мизерный прайс "конвертить" деньги в койны и назад. Что торговым точкам, что юзерам - выгодно. Да и налоговой проще.

    В целом - для легального сектора это громадная экономия.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:28, 12/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.25, Аноним (25), 15:08, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > альтернатива Visa и MasterCard

    Сабж вообще не имеет отношения к этому, а привязан к швейцарским банкам.

     
  • 2.22, Ан333ним (?), 14:58, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гранты на еду vs Достойная зарплата. Ммм... Что же выбрать?
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:50, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В платёжных системах одним из главных факторов является скорость транзакций в секунду (TPS).
    Mastercard и Visa это десятки тысяч TPS, в то время как BitCoin это единицы и в пике десятки.
     
     
  • 2.3, Тфьу (?), 14:04, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут речь не про BitCoin, а про GNU Taler.
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 14:08, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Третий абзац прочитайте.
     
     
  • 4.8, zionist (ok), 14:17, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В третьем абзаце не про биткоин. Он там упоминается, но речь не о нём.
     
     
  • 5.10, Аноним (2), 14:20, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть в том, что даже у биткоина скорость нааамного ниже, чем у визы и мастеркард.
    И интересно какая тут.
     
     
  • 6.13, Аноним (11), 14:29, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слышал когда-нибудь про горизонтальное и вертикальное масштабирование?
     
  • 6.17, Тфьу (?), 14:48, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У GNU Taler производительность около 28500 транзакций в секунду: https://www.bfh.ch/en/news/news/2022/digital-euro-central-bank-au-recommends-g

    У Visa около 25091 транзакции в секунду: https://bitkan.com/learn/how-many-transactions-per-second-visa-how-fast-is-vis

    У MasterCard около 20000 транзакций в секунду на пике: https://sdk.finance/blog/high-volume-transactions-lessons-from-the-largest-pay

     
  • 4.19, Тфьу (?), 14:51, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы неправильно поняли. Тут схема следующая:

    1) меняете в обменнике биткоины на талеры;

    2) GNU Taler-ом производите операции;

    3) Когда опять нужны биткоины меняете талеры на биткоины.

    Всё.

     
  • 2.6, Bob (??), 14:12, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не передюживай, в кошельке транзакции мгновенны, или даже допускается задержка.
    Серваки держат: налоговая, банки, "обменник" (банк / продаван / юзер / барыга).
    Синхра +- раз в неделю возможна (это на кассовом терминале) или по запросу (юзера). ю
    Это как бонусные баллы в магазе: 1балл = 1у.е.
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:14, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Столман написал эту программулину, чтобы университеты ему зарплату платили, мол это самый опенсорс которого Свет ещё не видел и покруче всяких mastercard.
     
     
  • 2.12, Аноним (2), 14:28, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И считать всё в GnuCash:
    https://www.gnucash.org
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:20, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто погнёт талер - посеет рубль
     
     
  • 2.14, Аноним (2), 14:37, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рубль не совсем «свободно конвертируемая валюта».
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:46, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > достаточно иметь счёт в любом швейцарском банке

    Никогда ПО не было таким свободным!

     
     
  • 2.18, trolleybus (?), 14:50, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ПО-то свободное. Другой вопрос, что узаконена в качестве официального платежного средства эта штуковина только в Швейцарии.
     
     
  • 3.20, Аноним (16), 14:56, 12/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.21, Аркагоблин (?), 14:56, 12/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.23, Аноним (23), 15:00, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Текущие платежные системы максимально сильно протестированы, там десятилетия опыта в разработке, ловле багов и оптимизации, а тут какие-то студенты захотели со своей поделкой сунутся в финтех. Ну чтож, до первого переполнения буфера, как говорится) Тут даже раст не альтернатива, потому что раст такой же не готовый как и сабж в новости. В финтехе только джава!
     
     
  • 2.26, Аноним (2), 15:08, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/60802-gnucobol
     

  • 1.24, Аноним (25), 15:06, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Выпуск свободной платёжной системы ... достаточно иметь счёт в любом швейцарском банке

    Юмористы...

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру