Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 1.1

|1.1, Аноним (1), 13:39, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Очередная разработка от гнушников, которой никто не будет пользоваться. Ну хоть гранты отрабатывают.
|2.4, Bob (??), 14:07, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Это альтернатива Visa и MasterCard, с полной подотчётностью налоговой, мизерными затратами на транзакции и прибитая гвоздями к реальным валютам на текущих счетах в банке.
Короче - мулька для банков и налоговой, чтобы реальные деньги не "тормошить", а раз в неделю проводить один суммарный рассчёт.
Убирает посредников (visa, sepa, mc и т.п.), а уже сам банк может за мизерный прайс "конвертить" деньги в койны и назад. Что торговым точкам, что юзерам - выгодно. Да и налоговой проще.
В целом - для легального сектора это громадная экономия.
|3.25, Аноним (25), 15:08, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> альтернатива Visa и MasterCard
Сабж вообще не имеет отношения к этому, а привязан к швейцарским банкам.
|1.2, Аноним (2), 13:50, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
В платёжных системах одним из главных факторов является скорость транзакций в секунду (TPS).
Mastercard и Visa это десятки тысяч TPS, в то время как BitCoin это единицы и в пике десятки.
|4.8, zionist (ok), 14:17, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
В третьем абзаце не про биткоин. Он там упоминается, но речь не о нём.
|5.10, Аноним (2), 14:20, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Суть в том, что даже у биткоина скорость нааамного ниже, чем у визы и мастеркард.
И интересно какая тут.
|6.13, Аноним (11), 14:29, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Слышал когда-нибудь про горизонтальное и вертикальное масштабирование?
|4.19, Тфьу (?), 14:51, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вы неправильно поняли. Тут схема следующая:
1) меняете в обменнике биткоины на талеры;
2) GNU Taler-ом производите операции;
3) Когда опять нужны биткоины меняете талеры на биткоины.
Всё.
|2.6, Bob (??), 14:12, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Не передюживай, в кошельке транзакции мгновенны, или даже допускается задержка.
Серваки держат: налоговая, банки, "обменник" (банк / продаван / юзер / барыга).
Синхра +- раз в неделю возможна (это на кассовом терминале) или по запросу (юзера). ю
Это как бонусные баллы в магазе: 1балл = 1у.е.
|1.7, Аноним (7), 14:14, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Столман написал эту программулину, чтобы университеты ему зарплату платили, мол это самый опенсорс которого Свет ещё не видел и покруче всяких mastercard.
|1.16, Аноним (16), 14:46, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> достаточно иметь счёт в любом швейцарском банке
Никогда ПО не было таким свободным!
|2.18, trolleybus (?), 14:50, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
ПО-то свободное. Другой вопрос, что узаконена в качестве официального платежного средства эта штуковина только в Швейцарии.
|1.23, Аноним (23), 15:00, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Текущие платежные системы максимально сильно протестированы, там десятилетия опыта в разработке, ловле багов и оптимизации, а тут какие-то студенты захотели со своей поделкой сунутся в финтех. Ну чтож, до первого переполнения буфера, как говорится) Тут даже раст не альтернатива, потому что раст такой же не готовый как и сабж в новости. В финтехе только джава!
|1.24, Аноним (25), 15:06, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Выпуск свободной платёжной системы ... достаточно иметь счёт в любом швейцарском банке
Юмористы...
