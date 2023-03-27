Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 5.0

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|3.20, www2 (??), 10:48, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оба варианта. Не можешь заработать больше - меньше трать. Не можешь прожить на копейки - ищи источники дохода получше.
А если чуть серьёзнее, то этот инструмент позволяет вместо умозрительных заключений делать точные выводы.
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|4.35, Аноним (35), 11:16, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Вариант учится, вкладывать в себя, развиваться ты в принципе не рассматриваешь? У тебя психология дна.
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|6.51, Аноним (35), 12:57, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ахаха, топовая отмаза для бездельников. Просто отличная я считаю.
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|6.61, Аноним (61), 13:25, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"На кого" выдает раба системы.
Учатся чему-то, а не на кого-то.
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|8.72, Аноним (35), 15:08, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну хорошо на кого-то может и научат но много денег все равно не заплатят С друг... текст свёрнут, показать
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|7.108, Аноним (108), 21:19, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет рабства, всего надежнее, чем рабство тех рабов, кто полагает что свободен от оков.
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|4.64, труъ (?), 13:36, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оба варианта. Не можешь заработать больше - меньше трать. Не можешь прожить
> на копейки - ищи источники дохода получше.
> А если чуть серьёзнее, то этот инструмент позволяет вместо умозрительных заключений делать
> точные выводы.
Оно хотя бы имеет русификацию?
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|2.22, Аноним (22), 10:49, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это решает проблему "как сделать так, чтобы деньги всегда были". Следующая проблема, которая возникает после решения первой -- "как сделать так, чтобы остающиеся деньги не обесценивались". А тут уже надо куда-нибудь вкладываться и вести журнал.
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|2.28, Аноним (28), 11:03, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надо просто тратить меньше чем зарабатываешь
... и наблюдать, как искуственно поддерживаемая инфляция уничтожает все твои накопления в ноль.
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|3.50, Dima (??), 12:55, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Искусственно поддерживаемая инфляция"
А ты у нас "экономист". Как раз для таких "экономистов" нужны такие программки :)
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|2.34, Аноним (35), 11:14, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бомжуй, живи на подаяния? Пол Индии и Африки так живет, но ничего хорошего в этом нет.
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|3.55, Аноним (54), 13:06, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если он тратит меньше, чем зарабатывает, то у него точно жильё оплачено. Тогда бомжевание не про него.
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|1.12, iiiypuk (?), 10:07, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А какие есть нормальные альтернативы у этого?
А то у меня уже нет желания допиливать свою поделку.
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|3.19, Аноним (19), 10:46, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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""Firefly III" is a (self-hosted) manager for your personal finances." - ну и зачем это хипстерское поделие нужно?
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|5.25, Аноним (19), 10:54, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем селф-хостед? Почему нельзя сделать просто программу? Похоже нонешние хипстеры даже электрон осилить уже не в состоянии, про компилируемые языки вообще молчу.
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|6.31, anonymous (??), 11:06, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем селф-хостед?
чтобы развернуть приложение на втрутреннем сервере и пользоваться с любого девайса без сихнронизации файлов
> Почему нельзя сделать просто программу?
можно и такие есть. Но это другой продукт и заточен немного под другие хотелки
> Похоже нонешние хипстеры даже электрон осилить уже не в состоянии, про компилируемые языки вообще молчу.
бгг
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|7.38, Аноним (19), 11:44, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> чтобы развернуть приложение на втрутреннем сервере и пользоваться с любого девайса без сихнронизации файлов
Для использования этого нужно быть сисадмином или сильно адвансд пользователем, да и то, если этот внутренний сервер уже есть.
> можно и такие есть. Но это другой продукт и заточен немного под другие хотелки
Так GnuCash и есть такой продукт и, соответственно, альтернативой ему может быть другая, более лучшая, программа.
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|8.91, Аноним (96), 17:49, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно И У каждой программы есть требования и порог вхождения Такие простые мы... текст свёрнут, показать
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|3.21, Аноним (19), 10:49, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если так рассуждать, то MS Paint нормальная альтернатива фотошопу.
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|7.92, Аноним (96), 17:51, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже вывел все бабки в нал, а зарплату получаешь в конверте? Нет? Тогда доверился блобу получается.
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|3.76, 1 (??), 16:17, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потыкал в него, по виду достойная весч !
Надо присмотреться поближе !
Спасибо добрый человек !
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|2.89, Аноним (89), 17:06, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальных альтернатив всего две: ledger (или hledger) и блокнок с карандашом. Веду мвою бухгалтерию сам уже восемь лет, пользовался всеми тремя достаточно долго, в итоге пользуюсь ledger с обвязом из пары скриптов и гита. GNU Cash для моих простых задач оказался слишком большой. Если нет точек продаж, платежей в разных валютах, постоянных движений средств через банковскую систему, то в фичах можно запросто потеряться. А так, любая консистентная система учёта лучше, чем никакой. Долгое время вёл всю бухгатерию в блокноте: два мелких бизнеса, персональные финансы и фриланс. Ни цента не потерял, так что не так уж это и сложно в масштабах мелкого бизнеса, нужно лишь знать базовую арифметику и иметь немного дисциплины.
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|1.14, BrainFucker (ok), 10:14, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Много лет использую KMyMoney, но если бы выбирал такой инструмент в эти годы, предпочёл бы селф хостед web версию.
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|2.37, Аноним (35), 11:25, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Веб-версия бы все равно поменяла кучу раз версии форматы и перестала работать если использовать старую версию. Обычная десктоп прога гораздо надёжнее на длинном отрезке.
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|3.48, BrainFucker (ok), 12:49, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие форматы? Нормальные веб сервисы используют базы данных и автоматические миграции если вдруг в структуре решили что-то поменять.
А база данных удобна ещё и тем что иногда бывает нужно посмотреть нестандартную выборку данных, не предусмотренную в интерфейсе приложения, ручным запросом в БД это проще сделать чем парсить файлы (kmymoney использует xml).
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|4.83, Аноним (83), 16:41, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автоматические миграции вот тут я с тебя конечно поржал. Видел я как-то миграцию. Если коротко лучше бы её не было. Пришлось все равно всё вручную править.
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|1.15, Аноним (22), 10:20, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ledger-cli и его подражатели -- наше всё. Скриптуешь как хочешь, хранишь в обычном файле, который можно отредачить при помощи $EDITOR... Кстати, есть ли у сбера возможность сделать выписку по счету в машинно-читаемом формате? А то пока думаю может сделать парсилку их PDF?
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|4.52, Аноним (35), 13:00, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не очень уверен что ты и где получаешь. Но у меня тут есть формат пдф ворд эксель 1c. Вот тебе нужен excel и его конвертировать в csv. Если тебе прям надо совсем просто конвертируй через офис в csv.
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|5.57, Аноним (22), 13:12, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задача - зайти в личный кабинет сбера, получить выписку по счету за месяц (в машинно-читаемом формате), скормить его самописному скрипту, а скрипт по ним сгенерирует транзакции для ledger-cli.
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|5.65, 1 (??), 13:37, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну формат 1с - текстовый. Просто многострочный. Парсится легко.
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|2.26, Аноним (19), 10:55, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато он есть, в отличие от большинства предлагаемых альтернатив.
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|1.32, Аноним (32), 11:07, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Код проекта поставляется под лицензией GPLv2+
Да ладно - проект GNU умеет выпускать софт на тулкитах, которые нормально выглядят на современных системах? Не Motif и не Tk, и не голые иксы и даже не GTK1? А то я тут как-то запустил отлатчик DDD и пришёл в ужас - сейчас что, 1997 год и 486DX2? Или это Puppy Linux до переезда на Ubuntu?
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|2.36, Аноним (35), 11:21, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Работай c gdb из консоли там всё как в добрые 70-е и как на компе PDP-7 с 9 килобайтами оперативы.
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|3.75, Чукча (?), 15:18, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В чём тайный смысл самому придумать вопрос и написать ответ на него вопрошающему, который об этом не спрашивал?
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|4.80, Аноним (83), 16:39, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В чем смысл считать себя пупом мира, но при этом задавать вопросы на общественных площадках? А потом обижаться что тебе не так ответили?
Это я уже не говорю что ты не в состоянии отличить риторический вопрос от нормального вопроса. Тебе в принципе не стоит общаться с нормальными людьми.
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|2.78, gefest (??), 16:33, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чем он плохой ?? Интерфейс у него создает впечатление солидности,надежности,неизбывности эдтакое Сэр Чарльз Энтони Хоар представляет ....
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|1.56, Аноним (54), 13:11, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Код для извлечения цен из online-сервисов переписан на C++.
>Возможности формирования отчётов и книг учёта полностью переписаны на C++
Следующий шаг - переписать интерфейс.
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|1.67, 1 (??), 13:38, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тэги не завезли ещё ?
Что реально в проге не хватает, так это тэгов на транзакции и отбор по ним.
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|1.82, cheburnator9000 (ok), 16:40, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пусть перепишут на GTK4+libadwaita. Еще на rust, а то не дай бог ваши персональные данные утекут из памяти процесса!
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