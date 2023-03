Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 5.0

2.16 , Аноним ( 16 ), 10:23, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Firefly III

3.19 , Аноним ( 19 ), 10:46, 27/03/2023 ""Firefly III" is a (self-hosted) manager for your personal finances." - ну и зачем это хипстерское поделие нужно?

4.23 , anonymous ( ?? ), 10:50, 27/03/2023 чтобы развернуть у себя и пользоваться

что не так?

5.25 , Аноним ( 19 ), 10:54, 27/03/2023 А зачем селф-хостед? Почему нельзя сделать просто программу? Похоже нонешние хипстеры даже электрон осилить уже не в состоянии, про компилируемые языки вообще молчу.

6.31 , anonymous ( ?? ), 11:06, 27/03/2023 > А зачем селф-хостед? чтобы развернуть приложение на втрутреннем сервере и пользоваться с любого девайса без сихнронизации файлов > Почему нельзя сделать просто программу? можно и такие есть. Но это другой продукт и заточен немного под другие хотелки > Похоже нонешние хипстеры даже электрон осилить уже не в состоянии, про компилируемые языки вообще молчу. бгг

7.38 , Аноним ( 19 ), 11:44, 27/03/2023 > чтобы развернуть приложение на втрутреннем сервере и пользоваться с любого девайса без сихнронизации файлов Для использования этого нужно быть сисадмином или сильно адвансд пользователем, да и то, если этот внутренний сервер уже есть. > можно и такие есть. Но это другой продукт и заточен немного под другие хотелки Так GnuCash и есть такой продукт и, соответственно, альтернативой ему может быть другая, более лучшая, программа.

8.91 , Аноним ( 96 ), 17:49, 27/03/2023 текст свёрнут, показать Нужно И У каждой программы есть требования и порог вхождения Такие простые мы... 3.101 , iiiypuk ( ? ), 19:41, 27/03/2023 Во, ещё и self-hosted, то что нужно!

2.17 , antage ( ? ), 10:33, 27/03/2023 ledger, hledger, beancount

3.21 , Аноним ( 19 ), 10:49, 27/03/2023 Ну если так рассуждать, то MS Paint нормальная альтернатива фотошопу.

2.27 , Нон ( ? ), 10:57, 27/03/2023 1C деньги

3.41 , trdm ( ok ), 12:27, 27/03/2023 >1C деньги она не гну, но нравится больше.

4.58 , Аноним ( 54 ), 13:14, 27/03/2023 1C деньги можно собрать под GNU/Linux?

5.66 , trdm ( ok ), 13:37, 27/03/2023 запустить, а не собрать.

6.69 , Аноним ( 54 ), 13:52, 27/03/2023 Доверять свои финансы блобу? Нет, спасибо.

7.92 , Аноним ( 96 ), 17:51, 27/03/2023 Уже вывел все бабки в нал, а зарплату получаешь в конверте? Нет? Тогда доверился блобу получается.

2.46 , d ( ?? ), 12:39, 27/03/2023 http://homebank.free.fr/ весьма удобен

3.76 , 1 ( ?? ), 16:17, 27/03/2023 Потыкал в него, по виду достойная весч ! Надо присмотреться поближе ! Спасибо добрый человек !

3.98 , svm ( ?? ), 18:35, 27/03/2023 Money Manager Ex - тоже не плох:

https://github.com/moneymanagerex/moneymanagerex

2.62 , Я ( ?? ), 13:33, 27/03/2023 Эксель

2.79 , нейм ( ? ), 16:39, 27/03/2023 очевидный kmymoney / skrooge Ну и 1С Деньги, офк

2.89 , Аноним ( 89 ), 17:06, 27/03/2023 Нормальных альтернатив всего две: ledger (или hledger) и блокнок с карандашом. Веду мвою бухгалтерию сам уже восемь лет, пользовался всеми тремя достаточно долго, в итоге пользуюсь ledger с обвязом из пары скриптов и гита. GNU Cash для моих простых задач оказался слишком большой. Если нет точек продаж, платежей в разных валютах, постоянных движений средств через банковскую систему, то в фичах можно запросто потеряться. А так, любая консистентная система учёта лучше, чем никакой. Долгое время вёл всю бухгатерию в блокноте: два мелких бизнеса, персональные финансы и фриланс. Ни цента не потерял, так что не так уж это и сложно в масштабах мелкого бизнеса, нужно лишь знать базовую арифметику и иметь немного дисциплины.

3.106 , OpenEcho ( ? ), 21:15, 27/03/2023 > и иметь немного дисциплины. Я б убрал приставку "не" к слову "много"