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Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 5.0

27.03.2023 09:32

Состоялся релиз свободной системы индивидуального финансового учета GnuCash 5.0, предоставляющей инструменты для отслеживания доходов и расходов, ведения банковских счетов, управления информацией об акциях, вкладах и инвестициях, планирования кредитов. При помощи GnuCash также возможно ведение бухгалтерского учёта для малых предприятий и сведение баланса (дебет/кредит). Поддерживается импорт данных в форматах QIF/OFX/HBCI и наглядное представление информации на графиках. Код проекта поставляется под лицензией GPLv2+. Имеется вариант GnuCash для Android. Готовые сборки подготовлены для Linux (flatpak), macOS и Windows.

В новой версии

  • Меню и панели инструментов переведены с API GtkAction и GtkActionGroup на объекты GAction и GActionGroup.
  • Добавлен новый ассистент для операций с акциями (Actions > Stock Assistant), позволяющий выполнять различные инвестиционные операции с акциями, облигациями и фондами взаимных инвестиций.
  • Добавлен новый отчёт по инвестиционным лотам (Reports > Assets & Liabilities > Investment Lots), формирующий график прироста капиталовложений и убытков по инвестиционным лотам.
  • Полностью переписана система online-котировок (Online Quotes). Старые программы для извлечения сведений о стоимости акций gnc-fq-check, gnc-fq-dump и gnc-fq-helper заменены на finance-quote-wrapper. Код для извлечения цен из online-сервисов переписан на C++.
  • В диалоге "New/Edit Account" предложена новая вкладка "More Properties" для задания верхнего и нижнего пределов баланса счёта, при достижении которых будет выводиться специальный индикатор.
  • Отдельные меню для импорта в форматах MT940, MT942 и DTAUS заменены на общее меню "Import from AQBanking".
  • Значительно расширены возможности для определения логики генерации отчётов на языке Guile Scheme.
  • Возможности формирования отчётов и книг учёта полностью переписаны на C++ с использованием SWIG для связывания с кодом на Guile Scheme.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnucash.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 4.0
  3. OpenNews: Выпуск программы учета личных финансов KMyMoney 5.0
  4. OpenNews: Релиз системы финансового учета LedgerSMB 1.3
  5. OpenNews: Релиз открытой платформы финансовой аналитики OpenGamma 1.2.0
  6. OpenNews: Обновление свободной бухгалтерской системы iceB 19.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58872-gnucash
Ключевые слова: gnucash, fin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Надо просто тратить меньше чем зарабатываешь,тогда всё будет ок.
     
     
  • 2.8, svm (??), 09:59, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, всё наооборот.
     
     
  • 3.20, www2 (??), 10:48, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оба варианта. Не можешь заработать больше - меньше трать. Не можешь прожить на копейки - ищи источники дохода получше.

    А если чуть серьёзнее, то этот инструмент позволяет вместо умозрительных заключений делать точные выводы.

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 11:16, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Вариант учится, вкладывать в себя, развиваться ты в принципе не рассматриваешь? У тебя психология дна.  
     
     
  • 5.49, Самый Лучший Гусь (?), 12:49, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Учится, вкладывать в себя не маштабируеться.
     
     
  • 6.51, Аноним (35), 12:57, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ахаха, топовая отмаза для бездельников. Просто отличная я считаю.  
     
  • 5.54, Аноним (54), 13:02, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваш вариант уже учится, где, на кого?
     
     
  • 6.61, Аноним (61), 13:25, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "На кого" выдает раба системы.
    Учатся чему-то, а не на кого-то.
     
     
  • 7.63, Alexander256 (?), 13:36, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На кого хозяин скажет, чему-то и научат.
     
     
  • 8.72, Аноним (35), 15:08, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну хорошо на кого-то может и научат но много денег все равно не заплатят С друг... текст свёрнут, показать
     
  • 7.108, Аноним (108), 21:19, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет рабства, всего надежнее, чем рабство тех рабов, кто полагает что свободен от оков.
     
  • 4.64, труъ (?), 13:36, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оба варианта. Не можешь заработать больше - меньше трать. Не можешь прожить
    > на копейки - ищи источники дохода получше.
    > А если чуть серьёзнее, то этот инструмент позволяет вместо умозрительных заключений делать
    > точные выводы.

    Оно хотя бы имеет русификацию?

     
     
  • 5.70, Аноним (70), 14:12, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, имеет.
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 10:02, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "Если у них нет хлеба - то пусть едят пирожные!", угу.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:10, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если заблудился в лесу, то иди домой
     
     
  • 4.96, Аноним (96), 17:58, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Грустно? Не грусти.
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:49, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это решает проблему "как сделать так, чтобы деньги всегда были". Следующая проблема, которая возникает после решения первой -- "как сделать так, чтобы остающиеся деньги не обесценивались". А тут уже надо куда-нибудь вкладываться и вести журнал.
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:03, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо просто тратить меньше чем зарабатываешь

    ... и наблюдать, как искуственно поддерживаемая инфляция уничтожает все твои накопления в ноль.

     
     
  • 3.39, DBA (??), 11:56, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эта программа борется с инфляцией или как?
     
  • 3.50, Dima (??), 12:55, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Искусственно поддерживаемая инфляция"
    А  ты у нас "экономист". Как раз для таких "экономистов" нужны такие программки :)
     
     
  • 4.97, Аноним (96), 17:59, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он прав. ФРС зря что ли старается? :)
     
  • 2.34, Аноним (35), 11:14, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бомжуй, живи на подаяния? Пол Индии и Африки так живет, но ничего хорошего в этом нет.  
     
     
  • 3.55, Аноним (54), 13:06, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если он тратит меньше, чем зарабатывает, то у него точно жильё оплачено. Тогда бомжевание не про него.
     

  • 1.2, pofigist (?), 09:49, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вариант для ведра не обновляется 8 лет
     
  • 1.12, iiiypuk (?), 10:07, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какие есть нормальные альтернативы у этого?
    А то у меня уже нет желания допиливать свою поделку.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:23, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Firefly III
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:46, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ""Firefly III" is a (self-hosted) manager for your personal finances." - ну и зачем это хипстерское поделие нужно?
     
     
  • 4.23, anonymous (??), 10:50, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    чтобы развернуть у себя и пользоваться
    что не так?
     
     
  • 5.25, Аноним (19), 10:54, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем селф-хостед? Почему нельзя сделать просто программу? Похоже нонешние хипстеры даже электрон осилить уже не в состоянии, про компилируемые языки вообще молчу.
     
     
  • 6.31, anonymous (??), 11:06, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем селф-хостед?

    чтобы развернуть приложение на втрутреннем сервере и пользоваться с любого девайса без сихнронизации файлов

    > Почему нельзя сделать просто программу?

    можно и такие есть. Но это другой продукт и заточен немного под другие хотелки

    > Похоже нонешние хипстеры даже электрон осилить уже не в состоянии, про компилируемые языки вообще молчу.

    бгг

     
     
  • 7.38, Аноним (19), 11:44, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > чтобы развернуть приложение на втрутреннем сервере и пользоваться с любого девайса без сихнронизации файлов

    Для использования этого нужно быть сисадмином или сильно адвансд пользователем, да и то, если этот внутренний сервер уже есть.

    > можно и такие есть. Но это другой продукт и заточен немного под другие хотелки

    Так GnuCash и есть такой продукт и, соответственно, альтернативой ему может быть другая, более лучшая, программа.

     
     
  • 8.91, Аноним (96), 17:49, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно И У каждой программы есть требования и порог вхождения Такие простые мы... текст свёрнут, показать
     
  • 3.101, iiiypuk (?), 19:41, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во, ещё и self-hosted, то что нужно!
     
  • 2.17, antage (?), 10:33, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ledger, hledger, beancount
     
     
  • 3.21, Аноним (19), 10:49, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если так рассуждать, то MS Paint нормальная альтернатива фотошопу.
     
  • 2.27, Нон (?), 10:57, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    1C деньги
     
     
  • 3.41, trdm (ok), 12:27, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >1C деньги

    она не гну, но нравится больше.

     
     
  • 4.58, Аноним (54), 13:14, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1C деньги можно собрать под GNU/Linux?
     
     
  • 5.66, trdm (ok), 13:37, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запустить, а не собрать.
     
     
  • 6.69, Аноним (54), 13:52, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Доверять свои финансы блобу? Нет, спасибо.
     
     
  • 7.92, Аноним (96), 17:51, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже вывел все бабки в нал, а зарплату получаешь в конверте? Нет? Тогда доверился блобу получается.
     
  • 2.46, d (??), 12:39, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    http://homebank.free.fr/ весьма удобен
     
     
  • 3.76, 1 (??), 16:17, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потыкал в него, по виду достойная весч !

    Надо присмотреться поближе !

    Спасибо добрый человек !

     
  • 3.98, svm (??), 18:35, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Money Manager Ex - тоже не плох:
    https://github.com/moneymanagerex/moneymanagerex
     
  • 2.62, Я (??), 13:33, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксель
     
  • 2.79, нейм (?), 16:39, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очевидный kmymoney / skrooge

    Ну и 1С Деньги, офк

     
  • 2.89, Аноним (89), 17:06, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальных альтернатив всего две: ledger (или hledger) и блокнок с карандашом. Веду мвою бухгалтерию сам уже восемь лет, пользовался всеми тремя достаточно долго, в итоге пользуюсь ledger с обвязом из пары скриптов и гита. GNU Cash для моих простых задач оказался слишком большой. Если нет точек продаж, платежей в разных валютах, постоянных движений средств через банковскую систему, то в фичах можно запросто потеряться. А так, любая консистентная система учёта лучше, чем никакой. Долгое время вёл всю бухгатерию в блокноте: два мелких бизнеса, персональные финансы и фриланс. Ни цента не потерял, так что не так уж это и сложно в масштабах мелкого бизнеса, нужно лишь знать базовую арифметику и иметь немного дисциплины.
     
     
  • 3.106, OpenEcho (?), 21:15, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и иметь немного дисциплины.

    Я б убрал приставку "не" к слову "много"

     

  • 1.14, BrainFucker (ok), 10:14, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Много лет использую KMyMoney, но если бы выбирал такой инструмент в эти годы, предпочёл бы селф хостед web версию.
     
     
  • 2.37, Аноним (35), 11:25, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Веб-версия бы все равно поменяла кучу раз версии форматы и перестала работать если использовать старую версию. Обычная десктоп прога гораздо надёжнее на длинном отрезке.  
     
     
  • 3.48, BrainFucker (ok), 12:49, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие форматы? Нормальные  веб сервисы используют базы данных и автоматические миграции если вдруг в структуре решили что-то  поменять.

    А база данных удобна ещё  и тем что иногда бывает нужно посмотреть нестандартную выборку  данных, не предусмотренную в интерфейсе приложения, ручным запросом в БД это проще сделать чем парсить файлы (kmymoney  использует xml).

     
     
  • 4.83, Аноним (83), 16:41, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автоматические миграции вот тут я с тебя конечно поржал. Видел я как-то миграцию. Если коротко лучше бы её не было. Пришлось все равно всё вручную править.  
     
     
  • 5.93, Аноним (96), 17:53, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это да, механизмы оказывается ломаются, ну ничего себе.
     
  • 5.105, BrainFucker (ok), 20:20, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Видел я как-то миграцию.

    Видел я как-то комментатора опеннета...

     

  • 1.15, Аноним (22), 10:20, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ledger-cli и его подражатели -- наше всё. Скриптуешь как хочешь, хранишь в обычном файле, который можно отредачить при помощи $EDITOR... Кстати, есть ли у сбера возможность сделать выписку по счету в машинно-читаемом формате? А то пока думаю может сделать парсилку их PDF?
     
     
  • 2.40, Кэп (?), 12:16, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CVS не устраивает?
     
     
  • 3.42, Аноним (22), 12:29, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CSV устраивает, но как его получить?
     
     
  • 4.52, Аноним (35), 13:00, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень уверен что ты и где получаешь. Но у меня тут есть формат пдф ворд эксель 1c. Вот тебе нужен excel и его конвертировать в csv. Если тебе прям надо совсем просто конвертируй через офис в csv.  
     
     
  • 5.57, Аноним (22), 13:12, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задача - зайти в личный кабинет сбера, получить выписку по счету за месяц (в машинно-читаемом формате), скормить его самописному скрипту, а скрипт по ним сгенерирует транзакции для ledger-cli.
     
  • 5.65, 1 (??), 13:37, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну формат 1с - текстовый. Просто многострочный. Парсится легко.
     

  • 1.24, Аноним (24), 10:51, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    outdated user interface наше все
     
     
  • 2.26, Аноним (19), 10:55, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато он есть, в отличие от большинства предлагаемых альтернатив.
     
     
  • 3.47, Skrooge (?), 12:41, 27/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.32, Аноним (32), 11:07, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Код проекта поставляется под лицензией GPLv2+

    Да ладно - проект GNU умеет выпускать софт на тулкитах, которые нормально выглядят на современных системах? Не Motif и не Tk, и не голые иксы и даже не GTK1? А то я тут как-то запустил отлатчик DDD и пришёл в ужас - сейчас что, 1997 год и 486DX2? Или это Puppy Linux до переезда на Ubuntu?

     
     
  • 2.36, Аноним (35), 11:21, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Работай c gdb из консоли там всё как в добрые 70-е и как на компе PDP-7 с 9 килобайтами оперативы.
     
     
  • 3.75, Чукча (?), 15:18, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В чём тайный смысл самому придумать вопрос и написать ответ на него вопрошающему, который об этом не спрашивал?
     
     
  • 4.80, Аноним (83), 16:39, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В чем смысл считать себя пупом мира, но при этом задавать вопросы на общественных площадках? А потом обижаться что тебе не так ответили?

    Это я уже не говорю что ты не в состоянии отличить риторический вопрос от нормального вопроса. Тебе в принципе не стоит общаться с нормальными людьми.  

     
  • 2.59, Аноним (54), 13:19, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В 1997 во всю шли ПервоПни и даже MMX были.
     
     
  • 3.74, Аноним (74), 15:10, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на ПервоПне уже летал ПервоГном
     
  • 2.78, gefest (??), 16:33, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем он плохой ?? Интерфейс у него создает впечатление  солидности,надежности,неизбывности  эдтакое Сэр Чарльз Энтони Хоар  представляет ....
     
     
  • 3.94, Аноним (96), 17:55, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него типикал гну щит интерфейс на слепленный на отцепись.
     
  • 2.109, Аноним (108), 21:25, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе шашечки или ехать?
     

  • 1.56, Аноним (54), 13:11, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код для извлечения цен из online-сервисов переписан на C++.
    >Возможности формирования отчётов и книг учёта полностью переписаны на C++

    Следующий шаг - переписать интерфейс.

     
     
  • 2.77, Аноним (24), 16:21, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Rust? Или об этом не в этой теме?
     
     
  • 3.102, Аноним (54), 19:51, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Qt.
     

  • 1.60, Аноним (54), 13:24, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    To Skrooge
    А как Skrooge в сравнении с KMyMoney?
     
     
  • 2.68, mos87 (ok), 13:38, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как Дикенс в сравнении с
     

  • 1.67, 1 (??), 13:38, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тэги не завезли ещё ?

    Что реально в проге не хватает, так это тэгов на транзакции и отбор по ним.

     
  • 1.82, cheburnator9000 (ok), 16:40, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пусть перепишут на GTK4+libadwaita. Еще на rust, а то не дай бог ваши персональные данные утекут из памяти процесса!
     
     
  • 2.90, Аноним (90), 17:22, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж лучше переписать на кобол.
     
     
  • 3.107, Аноним (107), 21:18, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кобол лютое легаси, сейчас раст популярен.
     

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