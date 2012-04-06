Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.25

|
|1.7, Аноним (7), 16:35, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Анонимная система.
>> Храни и распространяй, что хочешь, ведь сетевой нейтралитет.
>>> Продавцы не анонимны, чтобы не уклонялись от налогов.
Интересные приоритеты, конечно.
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 18:13, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Просто леваки очень любят налоги, ведь именно с них левакам платят гранты)
|
|
|
|
|
|4.22, Аноним (16), 18:25, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Есть один ключевой нюанс - налоги платятся насильно, а доли - согласно договору)
|
|3.21, Аноним (-), 18:24, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Причём здесь леваки? Налоги во всех странах платят, независимо от того какой там строй. Попробуй в оплоте катитализма, в США уходить от налогов, проимеешь реальные проблемы.
|
|1.11, Аноним (12), 17:57, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Единая точка отказа твой провайдер. И ты от него никуда не денешься. Ни через какой нет.
|
|
|
|
|
|
|
|4.27, Аноним (13), 18:44, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
если достаточное кол-во людей не соблюдает "закон", то он автоматически отменяется (обычно при этом кто-то выпадает из окна, кого-то вешают на столбе, но это детали)
|
|2.18, Аноним (-), 18:21, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты сказки про провайдеров рассказывай детям. В серверной провайдера оборудование СОРМ, к которому он не имеет доступ, кетайское оборудование, которое замедляет Youtube.
|
|
|
|3.20, Аноним (19), 18:24, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А куда девать заявление Google об отзыве кэширующего оборудования?
|
|1.28, Аноним (19), 18:54, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это только у меня? При переходе по ссылке "ответить" выбрасывает на кукую то левую страничку?
|
|
|
|2.31, Гектор (?), 19:16, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у всех, глючит сайт наверно, ссылку набрал руками в отдельном окне
|
|1.34, Аноним (-), 19:49, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> GNUnet поддерживает создание P2P-сетей поверх TCP, UDP, HTTP/HTTPS, Bluetooth и WLAN, .... Поддерживается обход NAT, в том числе с использованием UPnP и ICMP. ... Предоставляются средства для развёртывания mesh-сетей.
Это очень правильная идея. Заметьте, канальный уровень GNUnet, может использовать как транспорт провайдера (TCP, UDP, HTTP/HTTPS), так и собственные физические линки (Bluetooth и WLAN). Другие мешсети используют или существующую инфраструктуру провайдеров Интернета (i2p), или предлагают полную замену сетевого уровня (IP, DNS) своим протоколом (Netsukuku) на старом железе, или предлагают вообще свой сетевой стек, включая новое железо (Meshtastic).
Главный вопрос мешсетей, какое железо поставить на WLAN: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID12/7436.html
> Для разработки конечных приложений GNUnet предоставляет базовый API для языка Си и обвязки для других языков программирования.
Это путь i2p, мне кажется тупиковом. Мешсеть так мешьсеть, которая даёт маршрутизацию "IP" и сервис имён "DNS". А все приложения должны работать со старого Интернета от DoD. А то получается для каждой мешсети надо переписать все сетевые приложения.
|