The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.25

18.09.2025 14:55

Представлен выпуск фреймворка GNUnet 0.25, предназначенного для построения защищённых децентрализованных P2P-сетей. Создаваемые при помощи GNUnet сети не имеют единой точки отказа и способны гарантировать неприкосновенность частной информации пользователей, в том числе исключить возможные злоупотребления со стороны администраторов, имеющих доступ к узлам сети.

GNUnet поддерживает создание P2P-сетей поверх TCP, UDP, HTTP/HTTPS, Bluetooth и WLAN, может работать в режиме F2F (Friend-to-friend). Поддерживается обход NAT, в том числе с использованием UPnP и ICMP. Для адресации размещения данных возможно использование распределённой хэш таблицы (DHT). Предоставляются средства для развёртывания mesh-сетей. Для выборочного предоставления и отзыва прав доступа применяется сервис децентрализованного обмена атрибутами идентификации reclaimID, использующий GNS (GNU Name System) и шифрование на основе атрибутов (Attribute-Based Encryption).

Система отличается низким потреблением ресурсов и использованием многопроцессной архитектуры для обеспечения изоляции между компонентами. Предоставляются средства для ведения логов и накопления статистики. Для разработки конечных приложений GNUnet предоставляет базовый API для языка Си и обвязки для других языков программирования. Для упрощения разработки вместо потоков предлагается использовать циклы обработки событий (event loop) и процессы. В состав входит тестовая библиотека для автоматического развёртывания экспериментальных сетей, охватывающих десятки тысяч пиров.

На базе технологий GNUnet развивается несколько готовых приложений:

  • Система доменных имён GNS (GNU Name System), выступающая в качестве полностью децентрализованной и недоступной для цензуры замены DNS. GNS может применяться бок о бок с DNS и использоваться в традиционных приложениях, таких как web-браузеры. В отличие от DNS в GNS вместо древовидной иерархии серверов применяется направленный граф. Преобразование имён сходно с DNS, но запросы и ответы выполняются с сохранением конфиденциальности - обрабатывающий запрос узел не знает кому отдаётся ответ, а транзитные узлы и сторонние наблюдатели не могут расшифровать запросы и ответы. Целостность и неизменность записей обеспечивается за счёт использования криптографических механизмов. DNS-зона в GNS определяется при помощи связки из открытого и закрытого ключей ECDSA на основе эллиптических кривых Curve25519.
  • Сервис для анонимного обмена файлами, не позволяющий проанализировать информацию за счёт передачи данных только в зашифрованном виде и не дающий отследить кто разместил, искал и скачал файлы, благодаря использованию протокола GAP.
  • Система VPN для создания скрытых сервисов в домене ".gnu" и проброса туннелей IPv4 и IPv6 поверх P2P-сети. Дополнительно поддерживаются схемы трансляции IPv4-в-IPv6 и IPv6-в-IPv4, а также создание туннелей IPv4-поверх-IPv6 и IPv6-поверх-IPv4.
  • Сервис GNUnet Conversation для совершения голосовых вызовов поверх GNUnet. Для идентификации пользователей используется GNS, содержимое голосового трафика передаётся в зашифрованном виде. Анонимность пока не предоставляется - другие пиры могут отследить соединение между двумя пользователями и определить их IP-адреса.
  • Платформа для построения децентрализованных социальных сетей Secushare, использующая протокол PSYC и поддерживающая распространение уведомлений в режиме multicast с применением end-to-end шифрования для того, чтобы доступ к сообщениям, файлам, чатам и обсуждениям могли получить только авторизированные пользователи (те кому сообщения не адресованы, включая администраторов узлов, не смогут их прочитать);
  • Платёжная система GNU Taler, предоставляющая анонимность для покупателей, но отслеживающая транзакции продавцов для обеспечения прозрачности и предоставления налоговой отчётности. Поддерживается работа с различными существующими валютами и электронными деньгами, в том числе с долларами, евро и биткоинами.
  • Сервис GNUnet Messenger для создания защищённых приложений для чата. Для обеспечения конфиденциальности и защиты от перехвата сообщений применяется протокол CADET (Confidential Ad-hoc Decentralized End-to-End Transport), позволяющий организовать полностью децентрализованное взаимодействие между группой пользователей с использованием сквозного шифрования передаваемых данных.

В новой версии:

  • Переработана подсистема CORE, обеспечивающая маршрутизацию и обмен информации между узлами в децентрализованной сети. Предложена новая реализация защищённых каналов связи, в которых задействован вариант протокола согласования шифрованных соединений KEMTLS, использующий алгоритмы X25519, XChaCha20 и Poly1305 и многие концепции из протокола DTLS 1.3.
  • Добавлен сервис PILS (Peer Identity Lifecycle) для идентификации участников сети, позволяющий формировать идентификаторы пиров в зависимости от текущего контекста подключения. Например, при доступе участника из дома будет сформирован один идентификатор, а при путешествии за границу - другой, что не позволит отследить перемещение участника.
  • Значительно повышена производительность сервиса для передачи (AXFR/IXFR) DNS-зон в GNS. Добавлены новые утилиты для зеркалирования и импорта DNS-зон из файлов.
  • В сборочной системе прекращена поддержка AutoTools.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnunet.org/en/news...)
  2. OpenNews: Cистема доменных имён GNS получила статус предложенного стандарта
  3. OpenNews: Опубликована P2P-платформа GNUnet 0.20
  4. OpenNews: Выпуск GNUnet Messenger 0.7 и libgnunetchat 0.1 для создания децентрализованных чатов
  5. OpenNews: Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 1.0, готовой для применения в Швейцарии
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63901-gnunet
Ключевые слова: gnunet, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:06, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И много народу пользуется? Интересно, просто. :)
     
     
  • 2.9, localhostadmin (ok), 16:51, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда я пробовал ей пользоваться, она находила только пиры в локалхосте
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:15, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это библиотека или оно может сделать ВПН само?
     
     
  • 2.4, 42149 (?), 15:41, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может само
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:17, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >GNUnet

    Главное, чтоб не CHEBURnet:
    https://habr.com/ru/news/946230/

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:11, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ПУТИнет
     
  • 2.33, Ан248ним (?), 19:47, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну все. Беда то какая.
     

  • 1.5, Аноним (-), 15:45, 18/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 16:35, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Анонимная система.
    >> Храни и распространяй, что хочешь, ведь сетевой нейтралитет.
    >>> Продавцы не анонимны, чтобы не уклонялись от налогов.

    Интересные приоритеты, конечно.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:13, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто леваки очень любят налоги, ведь именно с них левакам платят гранты)
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 18:22, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А праваки любят доли, часто за счет других.
     
     
  • 4.22, Аноним (16), 18:25, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть один ключевой нюанс - налоги платятся насильно, а доли - согласно договору)
     
  • 3.21, Аноним (-), 18:24, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём здесь леваки? Налоги во всех странах платят, независимо от того какой там строй. Попробуй в оплоте катитализма, в США уходить от налогов, проимеешь реальные проблемы.
     
     
  • 4.23, Аноним (16), 18:25, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    США сто лет как не оплот капитализма
     

  • 1.8, Аноним (-), 16:46, 18/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:21, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Столлман сидит в гнунете?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:57, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет он сидит в своих мечтах.
     

  • 1.11, Аноним (12), 17:57, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единая точка отказа твой провайдер. И ты от него никуда не денешься. Ни через какой нет.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:04, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Старлинк. Надо только уговорить главаря раздавать инет.
     
     
  • 3.17, Аноним (19), 18:19, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переход от одного провайдера к другому.
     
  • 3.26, Аноним (26), 18:39, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За старлинк статья в РФ
     
     
  • 4.27, Аноним (13), 18:44, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если достаточное кол-во людей не соблюдает "закон", то он автоматически отменяется (обычно при этом кто-то выпадает из окна, кого-то вешают на столбе, но это детали)
     
  • 2.18, Аноним (-), 18:21, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сказки про провайдеров рассказывай детям. В серверной провайдера оборудование СОРМ, к которому он не имеет доступ, кетайское оборудование, которое замедляет Youtube.
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 18:24, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда девать заявление Google об отзыве кэширующего оборудования?
     
     
  • 4.29, Аноним (3), 19:10, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ещё год назад в открытую сказали:
    https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/07/2024/66a266439a794721b822daac
     

  • 1.14, Менеджер (?), 18:11, 18/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.24, Аноним (24), 18:25, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем эта поде лка лутше Макса?
     
     
  • 2.25, 31724 (?), 18:32, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гарасдо хутше
     

  • 1.28, Аноним (19), 18:54, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это только у меня? При переходе по ссылке "ответить" выбрасывает на кукую то левую страничку?
     
     
  • 2.31, Гектор (?), 19:16, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у всех, глючит сайт наверно, ссылку набрал руками в отдельном окне
     
     
  • 3.32, Аноним (19), 19:18, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Восстановилось на этот момент.
     

  • 1.34, Аноним (-), 19:49, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GNUnet поддерживает создание P2P-сетей поверх TCP, UDP, HTTP/HTTPS, Bluetooth и WLAN, .... Поддерживается обход NAT, в том числе с использованием UPnP и ICMP. ... Предоставляются средства для развёртывания mesh-сетей.

    Это очень правильная идея. Заметьте, канальный уровень GNUnet, может использовать как транспорт провайдера (TCP, UDP, HTTP/HTTPS), так и собственные физические линки (Bluetooth и WLAN). Другие мешсети используют или существующую инфраструктуру провайдеров Интернета (i2p), или предлагают полную замену сетевого уровня (IP, DNS) своим протоколом (Netsukuku) на старом железе, или предлагают вообще свой сетевой стек, включая новое железо (Meshtastic).

    Главный вопрос мешсетей, какое железо поставить на WLAN: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID12/7436.html

    > Для разработки конечных приложений GNUnet предоставляет базовый API для языка Си и обвязки для других языков программирования.

    Это путь i2p, мне кажется тупиковом. Мешсеть так мешьсеть, которая даёт маршрутизацию "IP" и сервис имён "DNS". А все приложения должны работать со старого Интернета от DoD. А то получается для каждой мешсети надо переписать все сетевые приложения.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру