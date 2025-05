Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 1.0, готовой для применения в Швейцарии

2.30 , Аноним ( 28 ), 13:08, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Производители стоек с блейдами тоже заинтересованы в зарабатывании много тайлеров.

3.49 , Анонимище ( ? ), 14:33, 18/05/2025 А что мешает их контрагентам профинансировать разработку софта (вроде Taler на ассемблере) который приведет к тому, что они станут зарабатывать МЕНЬШЕ?

2.31 , pofigist ( ? ), 13:08, 18/05/2025 Это ты не видел современные разработки, например oVirt... Угадай на чем он написан?

Пихон в серверной части и электрон на десктопе - наше фсё. Почему? Потому что позволяют быстро слепить MVP и срубить под него бабло в виде гранта или венчурного финансирования. А дальше - трава не расти, бабло на кармане...

3.37 , Аноним ( 45 ), 13:18, 18/05/2025 А это разве плохо? Быстро сделал - быстро получил деньги - быстро закрыл потребность рынка. Все в выигрыше.

4.39 , pofigist ( ? ), 13:27, 18/05/2025 > А это разве плохо? Быстро сделал - быстро получил деньги - быстро

> закрыл потребность рынка. Все в выигрыше. Ну кроме того что потом продукт - неизбежно дохнет. Как тот же oVirt. Ибо этот MVP - совершенно невозможно развивать и масштабировать, чтоб из демки сделать продук, закрывающий реальные потребности рынка.

5.48 , Аноним ( 45 ), 14:26, 18/05/2025 А, оказывается овирт сдох, понятно, пойду мужикам расскажу. Ну и тем, кто на овирте успешно свои решения строит и продает. А масштабировать то его зачем? Овирт - это мелкая виртуализация на пару стоек. Если больше - есть опенстек. Разные задачи - разные продукты.

5.60 , Смузихлеб забывший пароль ( ? ), 15:17, 18/05/2025 электрон-приложение нереально сложно развивать ?

6.71 , Аноним ( - ), 16:13, 18/05/2025 > Electron massively rolls back Chromium security, breaks the sandbox and is a regularly backwards incompatible library used by applications so there's a huge mess created by it.

> Electron also breaks Content-Security-Policy and other things. Signal being an Electron app without Trusted Types turns it into a huge mess of XSS vulnerabilities. It was way less bad when it was still a Chrome app and moving to Electron to keep it alive with the end of Chrome apps while not turning it into a web app (due to E2EE) was a massive security regression for them. Источник: https://github.com/secureblue/secureblue/issues/193#issuecomment-1953323680

3.77 , Аноним ( 77 ), 16:45, 18/05/2025 Лучше сразу на ассемблере писать. Если и там и там - в дальнейшем сложно поддерживать, ассемблер хоть не тормозит. Ну а по итогу, большой бизнес как всегда все изпоганил. Какая была хорошая айти тусовка - когда была исключительно академической. Никакого питона с растом, все на нормальном языке писалось, надежно и по уму.