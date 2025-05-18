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Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 1.0, готовой для применения в Швейцарии

18.05.2025 10:06

Проект GNU представил свободную систему электронных платежей GNU Taler 1.0. Присвоение номера версии 1.0 связано с готовностью платформы для внедрения рабочих платёжных сервисов и стабилизацией программных интерфейсов, для которых в дальнейшем будет обеспечиваться обратная совместимость. Точки продаж, использующие платёжный сервис на базе GNU Taler, теперь могут легально создаваться в Швейцарии и применяться физическими и юридическими лицами для совершения операций в швейцарских франках.

Заявлено, что использование GNU Taler для продажи товаров в Швейцарии теперь является законным и активы пользователей защищены от потенциальных рисков (депонированные активы клиентов не подлежат страхованию депозитов, а хранятся на отдельном банковском счёте). Так как система только запущена и пока нет магазинов, принимающих платежи через GNU Taler, сервис пока имеет статус публичной бета-версии. Разработчики GNU Taler призывают владельцев бизнеса в Швейцарии приступить к внедрению. Для сопровождения и поддержки платёжной системы создана организация Taler Operations AG.

Предприятиям, желающим наладить оплату продаж при помощи GNU Taler, достаточно иметь счёт в любом швейцарском банке и запустить предоставляемый платформой бэкенд для организации продаж. Бэкенд привязывается к счёту через указание в настройках IBAN (International Bank Account Number). Бэкенд позволяет генерировать QR-коды для оплаты товаров покупателями, цена которых определена продавцом или выбирается покупателем.

Имеется плагин для интеграции запускаемого платёжного сервиса с платформой для создания интернет-магазинов WooCommerce, а также плагин для платформы продажи билетов Pretix. Для организации работы точки продаж, управления платежами и обслуживания заказов предоставляется приложение для платформы Android, оптимизированное для расчёта с посетителями в ресторане.

Код GNU Taler написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3. В состав входят базовые компоненты, позволяющие организовать работу банка, точки обмена, торговой площадки, кошелька и аудитора. Система позволяет идентифицировать продавцов для налоговой отчётности, но обеспечивает анонимность для покупателей. Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата Швейцарии по образованию, исследованиям и инновациям (SERI).

Платёжная система GNU Taler не завязана на собственной криптовалюте и работает с уже существующими валютами, такими как доллары, евро и биткоины. Поддержка новых валют осуществляется через привязку к банку, выступающему финансовым гарантом производимых операций. Проект продвигает бизнес-модель, основанную на операциях обмена - деньги из традиционных систем совершения платежей, таких как BitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH и SWIFT, преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте. Пользователь может передавать электронные деньги продавцам, которые затем могут на точке обмена поменять их обратно в реальные деньги.

Уже совершённые транзакции в GNU Taler сохраняют достоверность даже при утечке приватных ключей клиентов, продавцов и точек обмена - формат базы данных позволяет верифицировать все совершённые транзакции и подтверждения их непротиворечивости. Подтверждением платежа для продавцов является криптографическое доказательство перевода в рамках заключённого с клиентом контракта и криптографически подписанное подтверждение о наличии средств на точке обмена. Система не позволяет узнать куда клиент тратит деньги, но даёт возможность отследить поступление средств получателю, сохраняя анонимность отправителя. Подобный подход решает проблемы с налоговым аудитом, свойственные BitCoin.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.taler.net/en/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 0.14
  3. OpenNews: Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 5.0
  4. OpenNews: IETF стандартизировал новый URI "payto:"
  5. OpenNews: Доступен GNU Anastasis, инструментарий для резервного копирования ключей шифрования
  6. OpenNews: Опубликована P2P-платформа GNUnet 0.20
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63253-taler
Ключевые слова: taler, fin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:16, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Так и запишем: "друзья народа", теперь официально.
     
     
  • 2.8, Тайсон (-), 10:48, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    > Система позволяет идентифицировать продавцов для налоговой отчётности, но обеспечивает анонимность для покупателей.

    Ага, таких "друзей" нам не надо, хоть официально, хоть неофициально.

     
     
  • 3.64, Аноним (1), 15:48, 18/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.65, Аноним (65), 15:55, 18/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 10:22, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Помню открылся в моём городе бар 🥃, который принимал криптовалюты для оплаты.

    Уже собрался сходить , но оперативно налоговая всё это прикрыла 🙁

     
     
  • 2.43, Аноним (-), 14:17, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Простому люду в крипту нельзя. А то станут независимыми от властей. Настолько боятся, что даже одного криптокоуча посадили.
     
     
  • 3.66, Аноним (65), 15:56, 18/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:26, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Покажите мне банкира, который согласится это использовать, и я переверну мир.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:58, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ни разу не видел банкиров, решающих что использовать, а что нет.
     
     
  • 3.73, Аноним (1), 16:16, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я вообще ни разу ни одного бакира вживую не видел.
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:05, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    откатов нет?
     
     
  • 3.54, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:08, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Финансирование разработки осуществляется на
    > гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата
    > Швейцарии по образованию, исследованиям и инновациям (SERI)

    Откаты как раз есть, хотя система ещё толком не заработала

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:30, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Подобный подход решает проблемы с налоговым аудитом, свойственные BitCoin.

    Правда это не проблема, а фича :)

     
  • 1.5, rvs2016 (ok), 10:31, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > система только запущена и пока нет магазинов,
    > принимающих платежи через GNU Taler

    Когда магазины начнут принимать оплаты в гнутых талерах?

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:00, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начнут принимать в гнутых деревянных.
     
  • 2.44, Аноним (-), 14:19, 18/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.6, Доктор Альба (?), 10:32, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, даже оплата криптой есть.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:45, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Питон? Как-то несерьёзно для софта подобного направления. Не?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:51, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Блин, ну вот почему вы думаете, что там сидят какие-то взрослые архитекторы, финансисты и экономисты. Я уверен, что там 2 ушлых студента, цель которых - жить на гранты Евросоюза. Будет это кто-то по факту использовать или не будет - совершенно неважно ни студентам, ни Евросоюзу.
     
     
  • 3.12, Anonymous Commentator (?), 11:06, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Швейцария не входит в Евросоюз
     
     
  • 4.14, Аноним (9), 11:07, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата Швейцарии
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 14:10, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Еврокомиссия и Евросоюз - это разные, скажем так, организации
     
     
  • 6.45, Аноним (45), 14:20, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, давай к словам придираться будем сидеть как детсадовцы. Еврокомиссия это и есть Евросоюз, главный его бюрократический орган.
     
  • 6.46, Аноним (-), 14:21, 18/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.56, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:12, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Швейцария входит в еврозону, является участником шенгенской зоны и имеет множество договорённостей с ЕС, за счёт которых, в т.ч, приняты многие законодательные положения ЕС

    Поэтому, она к ЕС несравненно ближе во всех смыслах, чем, например, Мексика

     
  • 3.13, Аноним (9), 11:06, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуть ошибся - там гнутарды и 2 ушлых коммерса, которые видимо и придумали как под этот талер денег налогоплательщиков выбить))
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:01, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезно или нет - это вкусовой вопрос, а то что питон под нагрузкой не будет нормально работать и счета за электричество будут нереально большими - реальная ИРЛ реальность. Чудо-джиты будут жрать памяти столько, что потребление памяти джавой будут вспоминать с ностальгией.
     
  • 2.17, Hck3r (?), 11:21, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В репозитории там чего только нет
    И го и раст
     
     
  • 3.24, безразницы (?), 12:36, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завайбкодили стартапчик под грант? Как раз и ни одного внедрения нет...
     
  • 2.33, Аноним (28), 13:12, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще, немнго удивительно, почему не на Guile?
     
     
  • 3.34, Нуину (?), 13:15, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы это дало проекту?
     
     
  • 4.47, Аноним (45), 14:23, 18/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.35, Нуину (?), 13:17, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и си есть https://git.taler.net/exchange.git/tree/
     
  • 2.55, Анонимный эксперт (?), 15:08, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон сейчас во всю на бекэнде и тем более на фронтенде, просто смирись. Я сам не верил, пока не столкнулся. И оно даже как-то работает.
     

  • 1.15, 12yoexpert (ok), 11:09, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а сейчас банки могут продавать инфу о том, куда пользователь тратит деньги?
    если да, эта штука решает проблему
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:26, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им кому-то ее продавать, если эта информация поступает в центробанки? Экономику совсем не того этого?
     
  • 2.70, Bob (??), 16:03, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кешбеками и "партнёркой" вся инфа легально идёт "участникам". Спасают прокладки в виде gpay / apay, ибо некие ушлые банки с магазинами партнёрами видят чеки напрямую.
     

  • 1.16, Аноним (-), 11:11, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 1.0,
    > готовой для применения в Швейцарии

    Взлетит только если будет поставляться в комплекте с мейнфреймом на GNU Hurd! Иначе как-то не серьезно, ни один швейцарский банк на такое не согласиться)))

     
     
  • 2.18, Аноним (9), 11:23, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написание gnu hurd оказалось слишком hard! Что же делать, как же быть? Надо Талер запилить и бабла на нем настричь. Питон лёгкий, не тужи, Еврокомиссия - держи!
     
  • 2.21, Самый Лучший Гусь (?), 12:09, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем мейнфрейм если можно просто системник поставить. Я уверен оно много не жрет
     
     
  • 3.51, Аноним (-), 14:46, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем мейнфрейм если можно просто системник поставить.

    И за сколько ты продашь системник? А мейнфрейм и солидно, и стоит не балуй.
    Плюс там пыхтончик, твоего системника не хватит.

     
  • 3.57, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:14, 18/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, Bob (??), 11:38, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В общем какой смысл For instance, Visa s interchange rates range from 1 15 ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.58, Анонимный эксперт (?), 15:15, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пополнять реальными бабками счёт GNU Taller для обмена в цифровую валюту (за мелкую комсу), потом обязательно выводить в фиат (за мелкую комсу)
    >Ибо ему не просто кошелёк нужен, а хостить и админить бэкенд 24\7 и нести ответственность или аутсорсить, интегрировать его везде, спецсчёт в банке с конвертацией монеток в нал, перепрошивать свои терминалы и т.п.

    Почему никто раньше про это не писали в новостях про сабж? Это же маразм. Кто этим будет пользоваться?
    Я сначала подумал что QR-кодом неудобно платить легче переплатить на оплату NFC, а тут такой маразм. Интересно, а комиссия за конвертации из Фиата в цифровую кому идет?

     
     
  • 3.72, Bob (??), 16:13, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как почему? - Тогда денег никто бы и не дал, а разрабов заклеймили за афёру.

    Потребителям это сродни тестов на корону, при посещении Китая (через анус).

    А продаванам - становиться мини платёжной системой, но с мизерной долей платежей. Зато со всеми требованиями и ответственностью)

    А там ещё и QR и оплата должны всегда быть онлайн. И это не приложении на мобиле, а предлагают текущие терминалы "модифицировать")

    Комса точно будет у банка и у посредника конвертатора (не обязательно банк, но скорее всего - он же). Как и комса за транзакции. И, наверное, станут аутсорсерами услуги бэкенда для мерчантов, тоже за бабки.

     

  • 1.22, Аноним (22), 12:09, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Государства тоже хороши ты им налоги, а они ... (цензура) ... Так что Мир спасет Monero.
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 13:09, 18/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.59, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:16, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потом может оказаться, что государство тратит на физлиц больше, чем получает налогов от них, но кого волнуют такие мелочи
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 15:56, 18/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.74, Аноним (1), 16:18, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди тоже хороши: коровка им молочко, мяско, а они коровке .... забой и интенсивное животноводство.
     
     
  • 3.76, Bob (??), 16:44, 18/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:42, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Код GNU Taler написан на Python...
    Очень странный выбор для высоконагруженной системы
     
     
  • 2.30, Аноним (28), 13:08, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Производители стоек с блейдами тоже заинтересованы в зарабатывании много тайлеров.
     
     
  • 3.49, Анонимище (?), 14:33, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает их контрагентам профинансировать разработку софта (вроде Taler на ассемблере) который приведет к тому, что они станут зарабатывать МЕНЬШЕ?
     
  • 2.31, pofigist (?), 13:08, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты не видел современные разработки, например oVirt... Угадай на чем он написан?
    Пихон в серверной части и электрон на десктопе - наше фсё. Почему? Потому что позволяют быстро слепить MVP и срубить под него бабло в виде гранта или венчурного финансирования. А дальше - трава не расти, бабло на кармане...
     
     
  • 3.37, Аноним (45), 13:18, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это разве плохо? Быстро сделал - быстро получил деньги - быстро закрыл потребность рынка. Все в выигрыше.
     
     
  • 4.39, pofigist (?), 13:27, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А это разве плохо? Быстро сделал - быстро получил деньги - быстро
    > закрыл потребность рынка. Все в выигрыше.

    Ну кроме того что потом продукт - неизбежно дохнет. Как тот же oVirt. Ибо этот MVP - совершенно невозможно развивать и масштабировать, чтоб из демки сделать продук, закрывающий реальные потребности рынка.

     
     
  • 5.48, Аноним (45), 14:26, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, оказывается овирт сдох, понятно, пойду мужикам расскажу. Ну и тем, кто на овирте успешно свои решения строит и продает. А масштабировать то его зачем? Овирт - это мелкая виртуализация на пару стоек. Если больше - есть опенстек. Разные задачи - разные продукты.
     
  • 5.60, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:17, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    электрон-приложение нереально сложно развивать ?
     
     
  • 6.71, Аноним (-), 16:13, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Electron massively rolls back Chromium security, breaks the sandbox and is a regularly backwards incompatible library used by applications so there's a huge mess created by it.
    > Electron also breaks Content-Security-Policy and other things. Signal being an Electron app without Trusted Types turns it into a huge mess of XSS vulnerabilities. It was way less bad when it was still a Chrome app and moving to Electron to keep it alive with the end of Chrome apps while not turning it into a web app (due to E2EE) was a massive security regression for them.

    Источник: https://github.com/secureblue/secureblue/issues/193#issuecomment-1953323680

     
  • 3.77, Аноним (77), 16:45, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше сразу на ассемблере писать. Если и там и там - в дальнейшем сложно поддерживать, ассемблер хоть не тормозит.

    Ну а по итогу, большой бизнес как всегда все изпоганил. Какая была хорошая айти тусовка - когда была исключительно академической. Никакого питона с растом, все на нормальном языке писалось, надежно и по уму.

     

  • 1.26, Аноним (26), 12:51, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть эта возможность для людей, которые заработали денги незаконным путём чтобы они могли их тратить?
    Центральные банки не допустят этого.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:01, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Время Центральных банков, Федеральный резервных система (как у США), национальных валют подошла к концу. Очнись.
     
     
  • 3.40, pofigist (?), 13:31, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Время Центральных банков, Федеральный резервных система (как у США), национальных валют
    > подошла к концу. Очнись.

    Ну да, конечно же! Все кто пытается реально реализовать подобную стратегию, любо садиться лет на 250, либо внезапно умирают.
    Посему крипта давно уже заняла свою нишу - как спекулятивный биржевой элемен и средство оплаты взяток, шлюх, наркоты, нелегального оружия и прочих не сильно легальных товаров и услуг.

     
     
  • 4.53, Аноним (45), 14:53, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком смысле?) Нац валют де-факто уже нет, есть транснац валюты.
    А кроме взяток и наркоты криптой ещё оплачивают вещи, которыми внезапно решили что тебе не стоит пользоваться. Типа хостингов, лекарств и оборудования. Ты договаривай до конца то, ага. А то нашелся тут этатист в белом пальто борцунец со спекулянтами (напомню, что главным спекулянтом в любой стране является ЦБ))
     
     
  • 5.62, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:19, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то и амфетамин - "лекарство". Означает ли это, что, покупая амфетамин посредством крипты, ты реально от чего-то лечишься и нет относительно него никаких аналогов ?
    Эдак тебя однажды просто возьмут под белы рученьки прямо при получении посылки с "лекарствами"

     
     
  • 6.69, Аноним (69), 16:00, 18/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.36, Аноним (45), 13:17, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы? Никто тебе не мешает на уровне продавца устанавливать личность покупателя и сливать в ЦБ. Инфраструктура же под его контролем. Я на 100% уверен, что если будет хоть 1 продавец с гнуталером, то рядом с сервером будет стоять специальная коробочка.
     

  • 1.50, Аноним (50), 14:35, 18/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.52, Нуину (?), 14:48, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код GNU Taler написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv

    А где там питон? Посмотрел по коду там в основном Си, код интеграции с финтехами на котлине.

     
  • 1.61, Анонимный эксперт (?), 15:17, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думал они платёжную систему вроде Visa или MasterCard изобрели, а они изобрели не жизнеспособного монстра.
     
  • 1.63, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:28, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Так как система только запущена и пока нет магазинов,
    > принимающих платежи через GNU Taler
    > GNU Taler ... для совершения операций в швейцарских франках
    > Платёжная система GNU Taler ... и работает с уже существующими
    > валютами, такими как доллары, евро и биткоины

    Она НИ С КАКИМИ валютами ещё не работает. Ни евро, ни баксы. Только швейцарские франки - и то, теоретически, т.к нет ни одного пользователя

    > деньги из традиционных систем совершения платежей ...
    > преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте
    > Пользователь может передавать электронные деньги продавцам,
    > которые затем могут на точке обмена поменять
    > их обратно в реальные деньги

    А если пользователь захотел вернуть товар и, по противоотмывочным законам, средства должны вернуться исключительно на ту же карту, которой была произведена оплата, по крайней мере, лично ?
    А то и на основании заявления, с указанием ФИО и многого другого, чтобы продавец мог убедиться в законности операции( но в системе нет данных, кто именно платил )

    А если, как в нек. странах еврозоны, плательщик через приложение банка, просто отменит списание со своего счёта ?
    В обычном случае, у конторы со счёта просто утекут деньги( и они будут знать, кто именно и за какую покупку откатил транзакцию )
    В данном случае, есть ещё какое-то анонимное криптобабло с которым хз как проводить подобные операции


    > Финансирование разработки осуществляется на
    > гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата
    > Швейцарии по образованию, исследованиям и инновациям (SERI)

    А я всё думал, откуда у посонов столько энтузиазма, чтобы бесплатно пилить заведомо-мёртвую систему. Оказывается, дело не в энтузиазме, а в бабле!

     
     
  • 2.68, Нуину (?), 15:58, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Она НИ С КАКИМИ валютами ещё не работает. Ни евро, ни баксы. Только швейцарские франки - и то, теоретически, т.к нет ни одного пользователя

    Она должна работать с gnuсoins, на которых изображен Столлман.

     

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