Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 1.0, готовой для применения в Швейцарии

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|2.8, Тайсон (-), 10:48, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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> Система позволяет идентифицировать продавцов для налоговой отчётности, но обеспечивает анонимность для покупателей.
Ага, таких "друзей" нам не надо, хоть официально, хоть неофициально.
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|1.2, iPony129412 (?), 10:22, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Помню открылся в моём городе бар 🥃, который принимал криптовалюты для оплаты.
Уже собрался сходить , но оперативно налоговая всё это прикрыла 🙁
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|2.43, Аноним (-), 14:17, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Простому люду в крипту нельзя. А то станут независимыми от властей. Настолько боятся, что даже одного криптокоуча посадили.
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|1.3, Аноним (3), 10:26, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Покажите мне банкира, который согласится это использовать, и я переверну мир.
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|2.10, Аноним (10), 10:58, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ни разу не видел банкиров, решающих что использовать, а что нет.
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|3.54, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:08, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Финансирование разработки осуществляется на
> гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата
> Швейцарии по образованию, исследованиям и инновациям (SERI)
Откаты как раз есть, хотя система ещё толком не заработала
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|1.4, Аноним (4), 10:30, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Подобный подход решает проблемы с налоговым аудитом, свойственные BitCoin.
Правда это не проблема, а фича :)
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|1.5, rvs2016 (ok), 10:31, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> система только запущена и пока нет магазинов,
> принимающих платежи через GNU Taler
Когда магазины начнут принимать оплаты в гнутых талерах?
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|2.9, Аноним (9), 10:51, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Блин, ну вот почему вы думаете, что там сидят какие-то взрослые архитекторы, финансисты и экономисты. Я уверен, что там 2 ушлых студента, цель которых - жить на гранты Евросоюза. Будет это кто-то по факту использовать или не будет - совершенно неважно ни студентам, ни Евросоюзу.
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|4.14, Аноним (9), 11:07, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата Швейцарии
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|5.42, Аноним (42), 14:10, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Еврокомиссия и Евросоюз - это разные, скажем так, организации
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|6.45, Аноним (45), 14:20, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, давай к словам придираться будем сидеть как детсадовцы. Еврокомиссия это и есть Евросоюз, главный его бюрократический орган.
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|4.56, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:12, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Швейцария входит в еврозону, является участником шенгенской зоны и имеет множество договорённостей с ЕС, за счёт которых, в т.ч, приняты многие законодательные положения ЕС
Поэтому, она к ЕС несравненно ближе во всех смыслах, чем, например, Мексика
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|3.13, Аноним (9), 11:06, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чуть ошибся - там гнутарды и 2 ушлых коммерса, которые видимо и придумали как под этот талер денег налогоплательщиков выбить))
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|2.11, Аноним (11), 11:01, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Серьезно или нет - это вкусовой вопрос, а то что питон под нагрузкой не будет нормально работать и счета за электричество будут нереально большими - реальная ИРЛ реальность. Чудо-джиты будут жрать памяти столько, что потребление памяти джавой будут вспоминать с ностальгией.
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|2.55, Анонимный эксперт (?), 15:08, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Питон сейчас во всю на бекэнде и тем более на фронтенде, просто смирись. Я сам не верил, пока не столкнулся. И оно даже как-то работает.
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|1.15, 12yoexpert (ok), 11:09, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а сейчас банки могут продавать инфу о том, куда пользователь тратит деньги?
если да, эта штука решает проблему
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|2.19, Аноним (19), 11:26, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем им кому-то ее продавать, если эта информация поступает в центробанки? Экономику совсем не того этого?
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|2.70, Bob (??), 16:03, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кешбеками и "партнёркой" вся инфа легально идёт "участникам". Спасают прокладки в виде gpay / apay, ибо некие ушлые банки с магазинами партнёрами видят чеки напрямую.
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|1.16, Аноним (-), 11:11, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 1.0,
> готовой для применения в Швейцарии
Взлетит только если будет поставляться в комплекте с мейнфреймом на GNU Hurd! Иначе как-то не серьезно, ни один швейцарский банк на такое не согласиться)))
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|2.18, Аноним (9), 11:23, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Написание gnu hurd оказалось слишком hard! Что же делать, как же быть? Надо Талер запилить и бабла на нем настричь. Питон лёгкий, не тужи, Еврокомиссия - держи!
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|3.51, Аноним (-), 14:46, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем мейнфрейм если можно просто системник поставить.
И за сколько ты продашь системник? А мейнфрейм и солидно, и стоит не балуй.
Плюс там пыхтончик, твоего системника не хватит.
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|1.20, Bob (??), 11:38, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В общем какой смысл For instance, Visa s interchange rates range from 1 15 ... большой текст свёрнут, показать
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|2.58, Анонимный эксперт (?), 15:15, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>пополнять реальными бабками счёт GNU Taller для обмена в цифровую валюту (за мелкую комсу), потом обязательно выводить в фиат (за мелкую комсу)
>Ибо ему не просто кошелёк нужен, а хостить и админить бэкенд 24\7 и нести ответственность или аутсорсить, интегрировать его везде, спецсчёт в банке с конвертацией монеток в нал, перепрошивать свои терминалы и т.п.
Почему никто раньше про это не писали в новостях про сабж? Это же маразм. Кто этим будет пользоваться?
Я сначала подумал что QR-кодом неудобно платить легче переплатить на оплату NFC, а тут такой маразм. Интересно, а комиссия за конвертации из Фиата в цифровую кому идет?
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|3.72, Bob (??), 16:13, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как почему? - Тогда денег никто бы и не дал, а разрабов заклеймили за афёру.
Потребителям это сродни тестов на корону, при посещении Китая (через анус).
А продаванам - становиться мини платёжной системой, но с мизерной долей платежей. Зато со всеми требованиями и ответственностью)
А там ещё и QR и оплата должны всегда быть онлайн. И это не приложении на мобиле, а предлагают текущие терминалы "модифицировать")
Комса точно будет у банка и у посредника конвертатора (не обязательно банк, но скорее всего - он же). Как и комса за транзакции. И, наверное, станут аутсорсерами услуги бэкенда для мерчантов, тоже за бабки.
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|1.22, Аноним (22), 12:09, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Государства тоже хороши ты им налоги, а они ... (цензура) ... Так что Мир спасет Monero.
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|2.74, Аноним (1), 16:18, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люди тоже хороши: коровка им молочко, мяско, а они коровке .... забой и интенсивное животноводство.
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|1.25, Аноним (25), 12:42, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Код GNU Taler написан на Python...
Очень странный выбор для высоконагруженной системы
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|2.30, Аноним (28), 13:08, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Производители стоек с блейдами тоже заинтересованы в зарабатывании много тайлеров.
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|3.49, Анонимище (?), 14:33, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что мешает их контрагентам профинансировать разработку софта (вроде Taler на ассемблере) который приведет к тому, что они станут зарабатывать МЕНЬШЕ?
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|2.31, pofigist (?), 13:08, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты не видел современные разработки, например oVirt... Угадай на чем он написан?
Пихон в серверной части и электрон на десктопе - наше фсё. Почему? Потому что позволяют быстро слепить MVP и срубить под него бабло в виде гранта или венчурного финансирования. А дальше - трава не расти, бабло на кармане...
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|3.37, Аноним (45), 13:18, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это разве плохо? Быстро сделал - быстро получил деньги - быстро закрыл потребность рынка. Все в выигрыше.
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|4.39, pofigist (?), 13:27, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А это разве плохо? Быстро сделал - быстро получил деньги - быстро
> закрыл потребность рынка. Все в выигрыше.
Ну кроме того что потом продукт - неизбежно дохнет. Как тот же oVirt. Ибо этот MVP - совершенно невозможно развивать и масштабировать, чтоб из демки сделать продук, закрывающий реальные потребности рынка.
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|5.48, Аноним (45), 14:26, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, оказывается овирт сдох, понятно, пойду мужикам расскажу. Ну и тем, кто на овирте успешно свои решения строит и продает. А масштабировать то его зачем? Овирт - это мелкая виртуализация на пару стоек. Если больше - есть опенстек. Разные задачи - разные продукты.
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|6.71, Аноним (-), 16:13, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Electron massively rolls back Chromium security, breaks the sandbox and is a regularly backwards incompatible library used by applications so there's a huge mess created by it.
> Electron also breaks Content-Security-Policy and other things. Signal being an Electron app without Trusted Types turns it into a huge mess of XSS vulnerabilities. It was way less bad when it was still a Chrome app and moving to Electron to keep it alive with the end of Chrome apps while not turning it into a web app (due to E2EE) was a massive security regression for them.
Источник: https://github.com/secureblue/secureblue/issues/193#issuecomment-1953323680
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|3.77, Аноним (77), 16:45, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше сразу на ассемблере писать. Если и там и там - в дальнейшем сложно поддерживать, ассемблер хоть не тормозит.
Ну а по итогу, большой бизнес как всегда все изпоганил. Какая была хорошая айти тусовка - когда была исключительно академической. Никакого питона с растом, все на нормальном языке писалось, надежно и по уму.
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|1.26, Аноним (26), 12:51, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То есть эта возможность для людей, которые заработали денги незаконным путём чтобы они могли их тратить?
Центральные банки не допустят этого.
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|2.29, Аноним (29), 13:01, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Время Центральных банков, Федеральный резервных система (как у США), национальных валют подошла к концу. Очнись.
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|3.40, pofigist (?), 13:31, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Время Центральных банков, Федеральный резервных система (как у США), национальных валют
> подошла к концу. Очнись.
Ну да, конечно же! Все кто пытается реально реализовать подобную стратегию, любо садиться лет на 250, либо внезапно умирают.
Посему крипта давно уже заняла свою нишу - как спекулятивный биржевой элемен и средство оплаты взяток, шлюх, наркоты, нелегального оружия и прочих не сильно легальных товаров и услуг.
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|4.53, Аноним (45), 14:53, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В каком смысле?) Нац валют де-факто уже нет, есть транснац валюты.
А кроме взяток и наркоты криптой ещё оплачивают вещи, которыми внезапно решили что тебе не стоит пользоваться. Типа хостингов, лекарств и оборудования. Ты договаривай до конца то, ага. А то нашелся тут этатист в белом пальто борцунец со спекулянтами (напомню, что главным спекулянтом в любой стране является ЦБ))
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|5.62, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:19, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где-то и амфетамин - "лекарство". Означает ли это, что, покупая амфетамин посредством крипты, ты реально от чего-то лечишься и нет относительно него никаких аналогов ?
Эдак тебя однажды просто возьмут под белы рученьки прямо при получении посылки с "лекарствами"
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|2.36, Аноним (45), 13:17, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего бы? Никто тебе не мешает на уровне продавца устанавливать личность покупателя и сливать в ЦБ. Инфраструктура же под его контролем. Я на 100% уверен, что если будет хоть 1 продавец с гнуталером, то рядом с сервером будет стоять специальная коробочка.
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|1.52, Нуину (?), 14:48, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Код GNU Taler написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv
А где там питон? Посмотрел по коду там в основном Си, код интеграции с финтехами на котлине.
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|1.63, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:28, 18/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Так как система только запущена и пока нет магазинов,
> принимающих платежи через GNU Taler
> GNU Taler ... для совершения операций в швейцарских франках
> Платёжная система GNU Taler ... и работает с уже существующими
> валютами, такими как доллары, евро и биткоины
Она НИ С КАКИМИ валютами ещё не работает. Ни евро, ни баксы. Только швейцарские франки - и то, теоретически, т.к нет ни одного пользователя
> деньги из традиционных систем совершения платежей ...
> преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте
> Пользователь может передавать электронные деньги продавцам,
> которые затем могут на точке обмена поменять
> их обратно в реальные деньги
А если пользователь захотел вернуть товар и, по противоотмывочным законам, средства должны вернуться исключительно на ту же карту, которой была произведена оплата, по крайней мере, лично ?
А то и на основании заявления, с указанием ФИО и многого другого, чтобы продавец мог убедиться в законности операции( но в системе нет данных, кто именно платил )
А если, как в нек. странах еврозоны, плательщик через приложение банка, просто отменит списание со своего счёта ?
В обычном случае, у конторы со счёта просто утекут деньги( и они будут знать, кто именно и за какую покупку откатил транзакцию )
В данном случае, есть ещё какое-то анонимное криптобабло с которым хз как проводить подобные операции
> Финансирование разработки осуществляется на
> гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата
> Швейцарии по образованию, исследованиям и инновациям (SERI)
А я всё думал, откуда у посонов столько энтузиазма, чтобы бесплатно пилить заведомо-мёртвую систему. Оказывается, дело не в энтузиазме, а в бабле!
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|2.68, Нуину (?), 15:58, 18/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Она НИ С КАКИМИ валютами ещё не работает. Ни евро, ни баксы. Только швейцарские франки - и то, теоретически, т.к нет ни одного пользователя
Она должна работать с gnuсoins, на которых изображен Столлман.
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