Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 1.0, готовой для применения в Швейцарии

Проект GNU представил свободную систему электронных платежей GNU Taler 1.0. Присвоение номера версии 1.0 связано с готовностью платформы для внедрения рабочих платёжных сервисов и стабилизацией программных интерфейсов, для которых в дальнейшем будет обеспечиваться обратная совместимость. Точки продаж, использующие платёжный сервис на базе GNU Taler, теперь могут легально создаваться в Швейцарии и применяться физическими и юридическими лицами для совершения операций в швейцарских франках.

Заявлено, что использование GNU Taler для продажи товаров в Швейцарии теперь является законным и активы пользователей защищены от потенциальных рисков (депонированные активы клиентов не подлежат страхованию депозитов, а хранятся на отдельном банковском счёте). Так как система только запущена и пока нет магазинов, принимающих платежи через GNU Taler, сервис пока имеет статус публичной бета-версии. Разработчики GNU Taler призывают владельцев бизнеса в Швейцарии приступить к внедрению. Для сопровождения и поддержки платёжной системы создана организация Taler Operations AG.

Предприятиям, желающим наладить оплату продаж при помощи GNU Taler, достаточно иметь счёт в любом швейцарском банке и запустить предоставляемый платформой бэкенд для организации продаж. Бэкенд привязывается к счёту через указание в настройках IBAN (International Bank Account Number). Бэкенд позволяет генерировать QR-коды для оплаты товаров покупателями, цена которых определена продавцом или выбирается покупателем.

Имеется плагин для интеграции запускаемого платёжного сервиса с платформой для создания интернет-магазинов WooCommerce, а также плагин для платформы продажи билетов Pretix. Для организации работы точки продаж, управления платежами и обслуживания заказов предоставляется приложение для платформы Android, оптимизированное для расчёта с посетителями в ресторане.

Код GNU Taler написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3. В состав входят базовые компоненты, позволяющие организовать работу банка, точки обмена, торговой площадки, кошелька и аудитора. Система позволяет идентифицировать продавцов для налоговой отчётности, но обеспечивает анонимность для покупателей. Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата Швейцарии по образованию, исследованиям и инновациям (SERI).

Платёжная система GNU Taler не завязана на собственной криптовалюте и работает с уже существующими валютами, такими как доллары, евро и биткоины. Поддержка новых валют осуществляется через привязку к банку, выступающему финансовым гарантом производимых операций. Проект продвигает бизнес-модель, основанную на операциях обмена - деньги из традиционных систем совершения платежей, таких как BitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH и SWIFT, преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте. Пользователь может передавать электронные деньги продавцам, которые затем могут на точке обмена поменять их обратно в реальные деньги.

Уже совершённые транзакции в GNU Taler сохраняют достоверность даже при утечке приватных ключей клиентов, продавцов и точек обмена - формат базы данных позволяет верифицировать все совершённые транзакции и подтверждения их непротиворечивости. Подтверждением платежа для продавцов является криптографическое доказательство перевода в рамках заключённого с клиентом контракта и криптографически подписанное подтверждение о наличии средств на точке обмена. Система не позволяет узнать куда клиент тратит деньги, но даёт возможность отследить поступление средств получателю, сохраняя анонимность отправителя. Подобный подход решает проблемы с налоговым аудитом, свойственные BitCoin.



