Выпуск web-браузера Chrome 140 с поддержкой скрытия IP и блокировки скриптов

03.09.2025 14:58

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 140. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 141 запланирован на 30 сентября.

Основные изменения в Chrome 140:

  • Для усиления защиты от отслеживания перемещения между сайтами в режиме инкогнито реализована возможность скрытия сведений об IP-адресе пользователя в сторонних контекстах (например, для страниц, загружаемых через iframe). Скрытие применяется только для доменов, присутствующих в списке MDL (Masked Domain List), и реализовано через отправку запроса не напрямую, а через прокси-сервер Google. Соответственно, сайт увидит в качестве входящего IP-адреса адрес прокси, а не пользователя.
  • Для получения выборочной информации об IP-адресах пользователей при включении в браузере режима защиты IP-адресов, отправляющем запросы через транзитный прокси, реализован механизм PRT (Probabilistic Reveal Token). PRT подразумевает отправку заголовка с зашифрованным токеном, позволяющим получить случайную урезанную выборку реальных IP-адресов клиентов, обращавшихся к заданному домену, но не привязанных к конкретным запросам. Часть PRT-токенов содержит информацию о реальном IP, а часть нет, и определить содержимое токена можно только после истечения определённого времени, расшифровав их ключом, выданным Google после отдельного запроса. Подобная информация об IP-адресах может использоваться в системах защиты от мошенников и для анализа качества web-трафика.

  • В режиме инкогнито реализован механизм "Script Blocking", выборочно блокирующий доступ к некоторым JavaScript API, которые можно использовать для скрытой идентификации пользователя. Например, как дополнительный признак для идентификации могут учитываться различия в отрисовке разными браузерами изображений через API Canvas. Блокировка осуществляется только для стороннего контента (например, встроенного на страницу через теги iframe или script) при выявлении активности, специфичной для скрытой идентификации, и для доменов из чёрного списка MDL (Masked Domain List), уличённых в скрытой идентификации.
  • Включён режим OverrideDefaultOzonePlatformHintToAuto для автоматического выбора бэкенда в прослойке Ozone, абстрагирующей взаимодействие с графической подсистемой. Изменение позволяет адаптивно активировать Wayland-бэкенд на системах с поддержкой Wayland, не привязываясь по умолчанию с бэкенду X11.
  • Включена функция автоматической смены пароля, основанная на использовании AI. Если пароль присутствует в известных базах скомпрометированных учётных записей, то при попытке входа c данным паролем на сайт Chrome выведет предупреждение с предложением изменить пароль. При согласии браузер сгенерирует стойкий к подбору пароль, сменит пароль на сайте (сам заполнит и отправит нужные web-формы) и сохранит новый пароль в менеджере паролей.
  • Добавлена оптимизация DSE Prewarming (Default Search Engine Prewarming) для ускорения открытия страницы с результатами поиска после выполнения запроса через адресную строку. При включении DSE Prewarming сразу после перехода фокуса ввода на адресую строку осуществляется пререндеринг макета страницы с результатами поиска и загрузка необходимых для этой страницы ресурсов. Загруженные ресурсы также используются для ускорения следующих запросов. Возможность пока активирована по умолчанию только для части пользователей.
  • Расширены средства автозаполнения форм, которые задействуют AI-модель для понимания web-формы и автоматического заполнения полей, отталкиваясь от того, как ранее пользователь заполнял похожие формы. Настройка "Autofill with AI" переименована в "Enhanced autofill". В новой версии расширено число стран и языков, для которых доступна функция, а также добавлена поддержка дополнительных типов информации.
  • Для пользователей из США активирован встроенный в браузер чат-бот Gemini, который может пояснять содержимое просматриваемой страницы и отвечать на связанные со страницей вопросы, не переключаясь с текущей вкладки. Поддерживается текстовое и голосовое взаимодействие с Gemini. В дальнейшем планируется включения чат-бота и для пользователей из других стран.
  • Для всех пользователей включена возможность присоединения к уже созданным группам совместных вкладок, с которыми одновременно могут работать несколько пользователей. Поддержка создания групп пока доступна только для пользователей тестовых сборок (Beta/Dev/Canary), подразумевается, что они могут создать набор вкладок и поделиться им с другими пользователями, которые будут видеть те же вкладки на своих устройствах. В случае, если кто-то из участников поменяет вкладку в группе, изменение будет сразу отражено и на устройствах других пользователей.
  • Изменено оформление предупреждений, показываемых при попытке открытия сайта без HTTPS в случае выставления в настройках (chrome://settings/security) режима установки только безопасных соединений. Вместо вывода страницы с предупреждением реализован диалог, всплывающий под адресной строкой и блокирующий загрузку данных без шифрования до выбора действия пользователем.
  • В запросах, связанных с упреждающей загрузкой ресурсов или отрисовкой (<link rel=prefetch> или <link rel=prerender>), обеспечена отправка HTTP-заголовка "Sec-Purpose". Ранее применяемый для этих целей HTTP-заголовок "Purpose: prefetch" объявлен устаревшим, но пока не отключён по умолчанию для сохранения совместимости.
  • В API ToggleEvent добавлено свойство source, содержащее объект Element, представляющий элемент управления, инициировавший изменение состояния, в ответ на которое было сгенерировано событие Toggle. Например, когда пользователь кликнет на элемент "<button>" с атрибутом "popovertarget" при открытии всплывающего окна будет сгенерировано событие ToggleEvent, свойство "source" в котором позволит понять какой элемент "<button>" был нажат.
  • Добавлена возможность использования функций counter() и counters() внутри альтернативного текста в свойстве "content" (например, 'content: "Chapter" counter(chapter);').
  • Добавлено CSS-свойство "caret-animation", позволяющее управлять анимацией изменения курсора в полях ввода (например, мигание курсора можно заменить на собственную анимацию). Также добавлены свойства animation-timing-function, animation-iteration-count, animation-direction и animation-play-state для управления переходными анимационными эффектами.
  • В СSS-правиле "@font-face" реализована поддержка свойства font-variation-settings для настройки глифов в вариативных шрифтах (толщина линий, ширина символов, наклон символов и т.п.)
  • В CSS добавлена поддержка типизированной арифметики, позволяющей использовать такие выражения, как "calc(10em / 1px)" и "calc(20% / 0.5em * 1px)".
  • Добавлены методы Uint8Array.prototype.toBase64, Uint8Array.prototype.toHex, Uint8Array.fromBase64 и Uint8Array.fromHex для преобразования между Uint8Array и данными в формате base64 или шестнадцатеричным представлением.
  • В инструментах для web-разработчиков расширены возможности, связанные с применением AI для отладки проблем с производительностью. Добавлена поддержка эмуляции поведения при использовании HTTP-заголовка "Save-Data".

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 6 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 4 премии на сумму 10 тысяч долларов США (по одной премии $5000, $4000 и $1000). Размер одного вознаграждения пока не определён.

  1.1, Аноним (1), 15:25, 03/09/2025  
    		
    >основанная на использовании AI. Если пароль присутствует в известных базах скомпрометированных учётных записей

    Причём тут ИИ?

     
     
  2.2, Аноним (2), 15:26, 03/09/2025  
    		
    Дочитайте абзац до конца- "...сменит пароль на сайте (сам заполнит и отправит нужные web-формы)".
     
     
  3.4, Аноним (1), 15:28, 03/09/2025  
    		
    Чтобы найти <input type="password"> ИИ не был нужен, и прекрасно работало и работает в боль.
     
     
  4.5, Аноним (1), 15:28, 03/09/2025  
    		
    В большинстве случаев.
     
     
  5.8, nebularia (ok), 15:42, 03/09/2025  
    		
    Нет, всё правильно, исправлять не нужно)
     
  4.9, Аноним (2), 15:42, 03/09/2025  
    		
    Ради интереса гляньте на страницы смены пароля в Google, Facebook, X и прочих модных сервисов. Кроме того, такие страницы ещё и найти нужно.
     
     
  5.12, Аноним (12), 15:51, 03/09/2025  
    		
    Ну у гугла из результатов поиска по этому запросу, по первой же ссылке переход на справку кугла как поменять пароль с прямо ссылкой на эту страницу. У Фейсбкука да, замудрили.
     
  4.18, Аноним (18), 17:27, 03/09/2025  
    		
    Ему и не нужно ничего искать: https://www.w3.org/TR/change-password-url/
     
     
  5.28, morphe (?), 18:55, 03/09/2025  
    		
    И конечно же все это рнализуют

    Проверить то легко:

    https://opennet.ru/.well-known/change-password

    Ой, а как так

     
     
  • 6.32, Аноним (18), 19:30, 03/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  3.13, Аноним (13), 15:57, 03/09/2025  
    		
    Напишет за вас статью, в интернете интересную.
    В Желтой прессе.
    Про Британских ученых.
     
  2.10, Жироватт (ok), 15:45, 03/09/2025  
    		
    ...пользователю, этому мешку мяса и костей, новый пароль конечно же никто сообщать не будет?
     
     
  3.11, Аноним (12), 15:48, 03/09/2025  
    		
    Как будто он его запомнит или запишет.
     
     
  4.29, Васян (?), 18:57, 03/09/2025  
    		
    Да зачем вааще ему пароль? Можно и без него всё это решать, пусть только глаз к монитору приложит... :)
     

  1.3, Аноним (1), 15:27, 03/09/2025  
    		
    >Для пользователей из США активирован встроенный в браузер чат-бот Gemini, который может пояснять содержимое просматриваемой страницы и отвечать на связанные со страницей вопросы, не переключаясь с текущей вкладки

    Без аккаунта, наверное, не идёт.

     
     
  2.30, Фнон (-), 19:05, 03/09/2025  
    		
    > Без аккаунта, наверное, не идёт.

    Ну так смысл в том, чтобы ты проникся удобством и занес им денег.
    А без аккаунта это затруднительно.


     

  1.6, freehck (ok), 15:35, 03/09/2025  
    		
    > Для усиления защиты от отслеживания перемещения между сайтами в режиме инкогнито реализована возможность скрытия сведений об IP-адресе пользователя в сторонних контекстах (например, для страниц, загружаемых через iframe). Скрытие применяется только для доменов, присутствующих в списке MDL (Masked Domain List), и реализовано через отправку запроса не напрямую, а через прокси-сервер Google. Соответственно, сайт увидит в качестве входящего IP-адреса адрес прокси, а не пользователя.

    Ага. То есть гугель отбирает информацию о геораспределении пользователей у рекламных сетей, вводя свой аналог адблока, и чтобы продолжить получать эту информацию, нужно будет теперь партнёриться с гуглом и отстёгивать ему.

    Что ж, это война. И гугель в ней конечно же победит, ибо от монополиста ты так просто не уйдёшь. Хм, или правильнее было бы сказать "уже победил"? =)

     
     
  2.20, penetrator (?), 17:30, 03/09/2025  
    		
    хомяки сами виноваты, что жуют хром-хромиум и подобное непотребство
     
     
  3.25, Аноним (25), 18:30, 03/09/2025  
    		
    https://gs.statcounter.com/browser-market-share
     
  3.26, Васян (?), 18:49, 03/09/2025  
    		
    --- хомяки сами виноваты
    Ну да, сами виноваты что не научились кодить и не придумывают различные стандарты и всего лишь.... Чего уж там говорить? Вот если бы они умели кодить и поставили перед собою цель сделать бравзер, и не только, и пильнуть, да ещё утвердить свои стандарты по распространению этого своего всего ... Была бы житуха, да?
     
  2.33, Фнон (-), 19:58, 03/09/2025  
    		
    > водя свой аналог адблока, и чтобы продолжить получать эту информацию, нужно будет теперь партнёриться с гуглом и отстёгивать ему.

    Ничем не отличается от всяких матриксов и адблоков .
    Ну которые "Мы вам рекламу заблокируем! Но вы можете  ̶п̶л̶а̶т̶и̶т̶ь̶ ̶з̶а̶ ̶к̶р̶ы̶ш̶у̶ сделать ее этичной и заплатить нам денег. Тогда попадете в белый список".

    Как оказалось в эту игру можно играть вдвоем))

     

  1.16, 12yoexpert (ok), 16:35, 03/09/2025  
    		
    > Для усиления защиты от отслеживания

    гениально!

     
  1.17, Аноним (17), 16:59, 03/09/2025  
    		
    > Скрытие применяется только для доменов, присутствующих в списке MDL (Masked Domain List), и реализовано через отправку запроса не напрямую, а через прокси-сервер Google. Соответственно, сайт увидит в качестве входящего IP-адреса адрес прокси, а не пользователя.

    ток эта х*рь работает давно, я то думаю почему это всякие сервисы ip2location в режиме инкогнито показывает гугловый айпишник, а при повторном рефреше уже реальный.

     
  1.19, Аноним (18), 17:29, 03/09/2025  
    		
    > Для пользователей из США активирован встроенный в браузер чат-бот Gemini, который может пояснять содержимое просматриваемой страницы и отвечать на связанные со страницей вопросы, не переключаясь с текущей вкладки.

    А заодно и сообщит Гуглу о всём, что вы читаете. Удобно!

     
     
  2.23, Аноним (23), 18:03, 03/09/2025  
    		
    Ну без чат-бота откуда это гуглу узнать, конечно.
     
     
  3.27, Васян (?), 18:54, 03/09/2025  
    		
    ---- откуда это гуглу узнать, конечно.

    Ну как обычно: из под винды, линёвых, макоси и фирефокса... Интырнет ведь не для всех... :)

     

  1.24, Аноним (-), 18:13, 03/09/2025  
    		
    > В режиме инкогнито реализован механизм "Script Blocking", выборочно блокирующий доступ к некоторым JavaScript API, которые можно использовать для скрытой идентификации пользователя.

    Странно, а в теме про гугл комментаторы kyдахътали что "гугл зло", "скрипты зло!1".
    Как же так?!

     
  1.31, Ценитель GPL рогаликов (?), 19:16, 03/09/2025  
    		
    Как называется лицо обманутое хулиганами, которое после неоднократного обмана идет к тем же хулиганам за честной и справедливой сделкой?
     

  1.34, Аноним (34), 20:01, 03/09/2025  
    		
    ура или нет?
     
  1.36, Аноним (36), 20:17, 03/09/2025  
    		
    Не, спасибо, мы лучше уж по старинке - в лисе с noscript, ubo. Ручками, то что НАМ надо а не гуглу.
     

