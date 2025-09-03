Выпуск web-браузера Chrome 140 с поддержкой скрытия IP и блокировки скриптов

|
1.1, Аноним (1), 15:25, 03/09/2025
>основанная на использовании AI. Если пароль присутствует в известных базах скомпрометированных учётных записей
Причём тут ИИ?
2.2, Аноним (2), 15:26, 03/09/2025
Дочитайте абзац до конца- "...сменит пароль на сайте (сам заполнит и отправит нужные web-формы)".
3.4, Аноним (1), 15:28, 03/09/2025
|
Чтобы найти <input type="password"> ИИ не был нужен, и прекрасно работало и работает в боль.
4.9, Аноним (2), 15:42, 03/09/2025
Ради интереса гляньте на страницы смены пароля в Google, Facebook, X и прочих модных сервисов. Кроме того, такие страницы ещё и найти нужно.
5.12, Аноним (12), 15:51, 03/09/2025
Ну у гугла из результатов поиска по этому запросу, по первой же ссылке переход на справку кугла как поменять пароль с прямо ссылкой на эту страницу. У Фейсбкука да, замудрили.
3.13, Аноним (13), 15:57, 03/09/2025
Напишет за вас статью, в интернете интересную.
В Желтой прессе.
Про Британских ученых.
2.10, Жироватт (ok), 15:45, 03/09/2025
|
...пользователю, этому мешку мяса и костей, новый пароль конечно же никто сообщать не будет?
4.29, Васян (?), 18:57, 03/09/2025
Да зачем вааще ему пароль? Можно и без него всё это решать, пусть только глаз к монитору приложит... :)
1.3, Аноним (1), 15:27, 03/09/2025
>Для пользователей из США активирован встроенный в браузер чат-бот Gemini, который может пояснять содержимое просматриваемой страницы и отвечать на связанные со страницей вопросы, не переключаясь с текущей вкладки
Без аккаунта, наверное, не идёт.
2.30, Фнон (-), 19:05, 03/09/2025
> Без аккаунта, наверное, не идёт.
Ну так смысл в том, чтобы ты проникся удобством и занес им денег.
А без аккаунта это затруднительно.
1.6, freehck (ok), 15:35, 03/09/2025
> Для усиления защиты от отслеживания перемещения между сайтами в режиме инкогнито реализована возможность скрытия сведений об IP-адресе пользователя в сторонних контекстах (например, для страниц, загружаемых через iframe). Скрытие применяется только для доменов, присутствующих в списке MDL (Masked Domain List), и реализовано через отправку запроса не напрямую, а через прокси-сервер Google. Соответственно, сайт увидит в качестве входящего IP-адреса адрес прокси, а не пользователя.
Ага. То есть гугель отбирает информацию о геораспределении пользователей у рекламных сетей, вводя свой аналог адблока, и чтобы продолжить получать эту информацию, нужно будет теперь партнёриться с гуглом и отстёгивать ему.
Что ж, это война. И гугель в ней конечно же победит, ибо от монополиста ты так просто не уйдёшь. Хм, или правильнее было бы сказать "уже победил"? =)
3.26, Васян (?), 18:49, 03/09/2025
--- хомяки сами виноваты
Ну да, сами виноваты что не научились кодить и не придумывают различные стандарты и всего лишь.... Чего уж там говорить? Вот если бы они умели кодить и поставили перед собою цель сделать бравзер, и не только, и пильнуть, да ещё утвердить свои стандарты по распространению этого своего всего ... Была бы житуха, да?
2.33, Фнон (-), 19:58, 03/09/2025
> водя свой аналог адблока, и чтобы продолжить получать эту информацию, нужно будет теперь партнёриться с гуглом и отстёгивать ему.
Ничем не отличается от всяких матриксов и адблоков .
Ну которые "Мы вам рекламу заблокируем! Но вы можете ̶п̶л̶а̶т̶и̶т̶ь̶ ̶з̶а̶ ̶к̶р̶ы̶ш̶у̶ сделать ее этичной и заплатить нам денег. Тогда попадете в белый список".
Как оказалось в эту игру можно играть вдвоем))
1.17, Аноним (17), 16:59, 03/09/2025
> Скрытие применяется только для доменов, присутствующих в списке MDL (Masked Domain List), и реализовано через отправку запроса не напрямую, а через прокси-сервер Google. Соответственно, сайт увидит в качестве входящего IP-адреса адрес прокси, а не пользователя.
ток эта х*рь работает давно, я то думаю почему это всякие сервисы ip2location в режиме инкогнито показывает гугловый айпишник, а при повторном рефреше уже реальный.
1.19, Аноним (18), 17:29, 03/09/2025
> Для пользователей из США активирован встроенный в браузер чат-бот Gemini, который может пояснять содержимое просматриваемой страницы и отвечать на связанные со страницей вопросы, не переключаясь с текущей вкладки.
А заодно и сообщит Гуглу о всём, что вы читаете. Удобно!
3.27, Васян (?), 18:54, 03/09/2025
---- откуда это гуглу узнать, конечно.
Ну как обычно: из под винды, линёвых, макоси и фирефокса... Интырнет ведь не для всех... :)
1.24, Аноним (-), 18:13, 03/09/2025
> В режиме инкогнито реализован механизм "Script Blocking", выборочно блокирующий доступ к некоторым JavaScript API, которые можно использовать для скрытой идентификации пользователя.
Странно, а в теме про гугл комментаторы kyдахътали что "гугл зло", "скрипты зло!1".
Как же так?!
1.31, Ценитель GPL рогаликов (?), 19:16, 03/09/2025
Как называется лицо обманутое хулиганами, которое после неоднократного обмана идет к тем же хулиганам за честной и справедливой сделкой?
1.36, Аноним (36), 20:17, 03/09/2025
Не, спасибо, мы лучше уж по старинке - в лисе с noscript, ubo. Ручками, то что НАМ надо а не гуглу.
