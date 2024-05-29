The OpenNET Project / Index page

Уязвимость в ядре Linux, позволяющая обойти sandbox-изоляцию Chrome

11.08.2025 18:51

Исследователи безопасности из компании Google выявили в ядре Linux уязвимость (CVE-2025-38236), позволяющую повысить свои привилегии в системе. Среди прочего уязвимость даёт возможность обойти механизм sandbox-изоляции, применяемый в Google Chrome, и добиться выполнения кода на уровне ядра при выполнении кода в контексте изолированного процесса рендеринга Chrome (например, при эксплуатации другой уязвимости в Chrome). Проблема проявляется начиная с ядра Linux 6.9 и устранена в обновлениях ядра Linux 6.1.143, 6.6.96, 6.12.36 и 6.15.5. Для загрузки доступен прототип эксплоита.

Уязвимость вызвана ошибкой в реализации флага MSG_OOB, который можно выставить для сокетов AF_UNIX. Флаг MSG_OOB ("out-of-band") позволяет прикрепить дополнительный байт к отправляемым данным, который получатель может прочитать до получения остальных данных. Данный флаг был добавлен в ядре Linux 5.15 по запросу Oracle и в прошлом году предлагался для перевода в разряд устаревших, как не получивший широкого распространения.

В реализации sandbox-окружении Chrome разрешены операции с UNIX-сокетами и системные вызовы send()/recv(), в которых флаг MSG_OOB допускался наряду c другими опциями и не был отдельно отфильтрован. Ошибка в реализации MSG_OOB позволяла добиться обращения к памяти после её освобождения (use-after-free) после выполнения определённой последовательности системных вызовов: 


   char dummy;
   int socks[2];
   socketpair(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, socks);
   send(socks[1], "A", 1, MSG_OOB);
   recv(socks[0], &dummy, 1, MSG_OOB);
   send(socks[1], "A", 1, MSG_OOB);
   recv(socks[0], &dummy, 1, MSG_OOB);
   send(socks[1], "A", 1, MSG_OOB);
   recv(socks[0], &dummy, 1, 0);
   recv(socks[0], &dummy, 1, MSG_OOB);


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63710-kernel
Ключевые слова: kernel, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 19:07, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Останется ли уязвимость, если у файла chrome-sandbox отобрать suid бит?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:13, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    А ты проверь и отпишись.
     
  • 2.48, Аноним (48), 01:30, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, ошибка на стороне ядра.

    И в современных системах этот suid бинарник как правило вообще уже не используется. Вместо него давно используется механизм CLONE_NEWUSER, не требующий рут прав.

    Хотя в самом CLONE_NEWUSER тоже уязвимости находили, но это уже совсем другая история.

     

  • 1.5, Аноним (5), 19:13, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >использовался только в продуктах Oracle

    Хаха классика! Опять корпы ядро портят, уязвимости приносят.
    Вообще не понимаю зачем подобное нужно было тащить в менлайн - вот Ораклам гужно, пусть в своих локальных ядрах и пользуются.
    Думаю если провести тщательный анализ, окажется что таких фичей, нужных только паре человек - с пол ядра.
    А ведь все это ненужное нужно еще и поддерживать, а как было бы хорошо снести весь этот зоопарк.

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 19:20, 11/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.32, Аноним (32), 22:10, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зачем подобное нужно было тащить в менлайн

    OOB - часть BSD Socket API. Его чтобы выкинуть нужно сначала книжки переписать. Что-то из серии strcpy заменить на strcpy_s.

     

  • 1.7, Аноним (-), 19:17, 11/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –4 +/
     
  • 1.9, IZh. (?), 19:21, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Проблема проявляется начиная с ядра Linux 6.9 и устранена в обновлениях ядра Linux 6.1.143, 6.6.96, ...

    Что-то тут не то.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:26, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А бэкпортируют там чёрте что и чёрте как. Вот когда вейланд поломан на всех прошлых ветках ядер (включая лтс) тут можно забить и ничего бэкпортировать не нужно. Никто ни за что не в ответе в ядре.
     
     
  • 3.22, НяшМяш (ok), 20:38, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то у иксолюбов уже крышу сносит. Какой ещё вяленый в ядре?
     
     
  • 4.25, Аноним (11), 20:52, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
        "drm/syncobj: fix DRM_SYNCOBJ_WAIT_FLAGS_WAIT_AVAILABLE" with commit hash 101c9f637efa1655f55876644d4439e552267527.

        "drm/syncobj: handle NULL fence in syncobj_eventfd_entry_func" with commit hash 2aa6f5b0fd052e363bb9d4b547189f0bf6b3d6d3.

     
  • 2.12, Аноним (-), 19:26, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Проблема проявляется начиная с ядра Linux 6.9 и устранена в обновлениях ядра Linux 6.1.143, 6.6.96, ...
    > Что-то тут не то.

    Бекпорты фиксов.
    Есть клиенты у которых старые ядра, и которые готовы платить за бекпорт.
    Например Ораклу.

    Посмотри на дату этой новости
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61268
    29.05.2024 19:16

    И вот тебе цитата
    "Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7 Update 2, основанное на ядре Linux 5.15 ..."

     
     
  • 3.13, Аноним (-), 19:30, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Бекпорты фиксов.

    А зачем фикс бекпортить, если "проблема проявляется начиная с ядра Linux 6.9"?
    Может они вначале забекпортили баг, а сейчас будут бекпортить фикс?))

     
     
  • 4.33, Bohdan (??), 22:16, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фичу могли бекпортировать и на старые ядра
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 23:59, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но не в мейнлайне же бекпортировать в минорную версию. Можно понять, когда какой-то там ещё Android.
     

  • 1.17, Yadro (?), 20:18, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Потому как всех программистов учат давать понятные имена для констант, переменных и функций, а потом попадается в коде MSG_OOB и гадай то-ли это "out-of-band", то-ли "Oracle-old-bad".
     
  • 1.21, Аноним (21), 20:38, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда ж уже починят это use-after-free. Ну невозможно за всякими там флагами уследить и их реализациями. надо на корню решать
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:56, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оне не так уж часто и встречаются, а подавляющую часть времени софт просто работает.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 22:29, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а подавляющую часть времени софт просто работает.

    Иногда просто и тихо портя пользовательские данные ...

     

  • 1.27, Аноним (27), 21:08, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Какая же "неожиданная" "ошибка"
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 23:59, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ещё заказанная ораклом
     

  • 1.37, dannyD (?), 22:42, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Проблема проявляется начиная с ядра Linux 6.9 и устранена в обновлениях ядра Linux 6.1.143, 6.6.96, 6.12.36 и 6.15.5.

    мдя, как там поживает убунта LTS на EOL ядре 6.14 ?

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 22:53, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Команда скриптологов решила пойти своим ядром...
     

  • 1.39, Аноним (39), 23:07, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Почему XXXX не обрабатывается? Нам кажется что это неправильно.
    - 10 лет назад просили сделать, с тех пор так и осталось.
     
  • 1.40, Аноним (39), 23:12, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пришёл как-то Линус к разработчикам, говорит: "Ребята, надо бы флаг MSG_OOB добавить, товарищи из Оракл очень просят, вот деньги даже дали".
    Разработчики: "Ну раз деньги дали, ладно уж".
     
     
  • 2.45, Аноним (43), 00:01, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Деньги тебе дали. Мы-то тут причём?"
     

  • 1.41, 12yoexpert (ok), 23:37, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    то есть людей волнует обход изоляции в малвари, а не сама малварь
     
     
  • 2.47, нах. (?), 01:15, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, мне вот тоже интересно, что этот кусок ... забыл^W пытается сп-ть в моих юникс-сокетах.

     

  • 1.42, Аноним (42), 23:46, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > начиная с ядра Linux 6.9

    точно 6.9 ?

     
  • 1.46, Аноним (46), 00:20, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как хорошо что в 12 дебиане безопасно, а я такой лентяй на 13тый еще не обновился...
     
  • 1.49, Syndrome (ok), 03:35, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая же глупая маскировка бекдора. Линус как будто держит нас за дураков.
     

