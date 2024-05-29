Уязвимость в ядре Linux, позволяющая обойти sandbox-изоляцию Chrome

|
Останется ли уязвимость, если у файла chrome-sandbox отобрать suid бит?
Да, ошибка на стороне ядра.
И в современных системах этот suid бинарник как правило вообще уже не используется. Вместо него давно используется механизм CLONE_NEWUSER, не требующий рут прав.
Хотя в самом CLONE_NEWUSER тоже уязвимости находили, но это уже совсем другая история.
>использовался только в продуктах Oracle
Хаха классика! Опять корпы ядро портят, уязвимости приносят.
Вообще не понимаю зачем подобное нужно было тащить в менлайн - вот Ораклам гужно, пусть в своих локальных ядрах и пользуются.
Думаю если провести тщательный анализ, окажется что таких фичей, нужных только паре человек - с пол ядра.
А ведь все это ненужное нужно еще и поддерживать, а как было бы хорошо снести весь этот зоопарк.
> зачем подобное нужно было тащить в менлайн
OOB - часть BSD Socket API. Его чтобы выкинуть нужно сначала книжки переписать. Что-то из серии strcpy заменить на strcpy_s.
> Проблема проявляется начиная с ядра Linux 6.9 и устранена в обновлениях ядра Linux 6.1.143, 6.6.96, ...
Что-то тут не то.
А бэкпортируют там чёрте что и чёрте как. Вот когда вейланд поломан на всех прошлых ветках ядер (включая лтс) тут можно забить и ничего бэкпортировать не нужно. Никто ни за что не в ответе в ядре.
"drm/syncobj: fix DRM_SYNCOBJ_WAIT_FLAGS_WAIT_AVAILABLE" with commit hash 101c9f637efa1655f55876644d4439e552267527.
"drm/syncobj: handle NULL fence in syncobj_eventfd_entry_func" with commit hash 2aa6f5b0fd052e363bb9d4b547189f0bf6b3d6d3.
>> Проблема проявляется начиная с ядра Linux 6.9 и устранена в обновлениях ядра Linux 6.1.143, 6.6.96, ...
> Что-то тут не то.
Бекпорты фиксов.
Есть клиенты у которых старые ядра, и которые готовы платить за бекпорт.
Например Ораклу.
Посмотри на дату этой новости
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61268
29.05.2024 19:16
И вот тебе цитата
"Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7 Update 2, основанное на ядре Linux 5.15 ..."
> Бекпорты фиксов.
А зачем фикс бекпортить, если "проблема проявляется начиная с ядра Linux 6.9"?
Может они вначале забекпортили баг, а сейчас будут бекпортить фикс?))
Но не в мейнлайне же бекпортировать в минорную версию. Можно понять, когда какой-то там ещё Android.
Потому как всех программистов учат давать понятные имена для констант, переменных и функций, а потом попадается в коде MSG_OOB и гадай то-ли это "out-of-band", то-ли "Oracle-old-bad".
Когда ж уже починят это use-after-free. Ну невозможно за всякими там флагами уследить и их реализациями. надо на корню решать
Оне не так уж часто и встречаются, а подавляющую часть времени софт просто работает.
> а подавляющую часть времени софт просто работает.
Иногда просто и тихо портя пользовательские данные ...
>>Проблема проявляется начиная с ядра Linux 6.9 и устранена в обновлениях ядра Linux 6.1.143, 6.6.96, 6.12.36 и 6.15.5.
мдя, как там поживает убунта LTS на EOL ядре 6.14 ?
- Почему XXXX не обрабатывается? Нам кажется что это неправильно.
- 10 лет назад просили сделать, с тех пор так и осталось.
Пришёл как-то Линус к разработчикам, говорит: "Ребята, надо бы флаг MSG_OOB добавить, товарищи из Оракл очень просят, вот деньги даже дали".
Разработчики: "Ну раз деньги дали, ладно уж".
да, мне вот тоже интересно, что этот кусок ... забыл^W пытается сп-ть в моих юникс-сокетах.
как хорошо что в 12 дебиане безопасно, а я такой лентяй на 13тый еще не обновился...
