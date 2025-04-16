MITRE не получил финансирование для продолжения ведения базы CVE-индентификаторов уязвимостей

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|1.1, Аноним (1), 09:33, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну уж счетчик новых записей без коллизий наладят как-нибудь и без министерства по выделению идентификаторов...
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|2.30, onanim (?), 10:35, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чем там в принципе 400 человек занимались.
разгребанием нескончаемого потока фейковых уязвимостей от индусов и пакистанцев, рисующих CVEшки себе в резюме.
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|2.31, Аноним (31), 10:37, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага только добавлять в этот счётчик будет заинтересованные люди. А у них другие интересы.
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|1.3, х (?), 09:41, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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и прямой подлог в отношении ESP32 не помог, что ты будешь делать
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|1.7, Жироватт (ok), 09:54, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну, не гольф же у патрона сворачивать, да?
В пентагоне разогнали айтишный "SWAT team of nerds".
Щас как раз университеты подприжать, как тому же Гарврду (минус таксфри, остановка дотаций) осталось и все, подеба!
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|1.10, Аноним (10), 09:57, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Собственно, толку от сабжа никакого не было. Часть распиаренных уязвимостей попадала в этот перечень, но что дальше? Сколько раз было, что, вроде, должно быть уязвимым, а на деле, в дистрибутиве давно пропатчено сопровождающими. Разве что исторический интерес с информацией о некоторых громких случаях.
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|2.13, Аноним (13), 10:01, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы путайте мягкое с тёплым. Назовите хоть одну известную уязвимость для которой не был присвоен CVE.
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|3.18, Аноним (10), 10:06, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не найду, но присваивали их далеко не всем и не всегда. Часто, вроде как присваивали, но публично не доступно. Понятно, в чьих интересах зеродеи.
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|1.17, n00by (ok), 10:05, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока импортом заместители рассказывают о "международных проектах", Брайн Кребс называет Россию противником:
It's worth asking again who would benefit from taking CVE offline? Surely not the United States government, nor its private companies. Not its allies (such as they are now) in Europe. But it almost certainly would help our adversaries, like China and Russia, because confusion and uncertainty works to their advantage always.
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|2.20, IdeaFix (ok), 10:09, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ему надо говорить понятные электорату вещи. Одни называют проект марксистским, другие называют закрытие проекта помощью марксистам. Пастве всё понятно.
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|3.25, n00by (ok), 10:25, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне непонятно, как неразбериха с ошибками в ПО поможет России, когда ПО и "ошибки" в нём нам дарит США.
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|4.32, Жироватт (ok), 10:38, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, как тебе сказать, то...
У дядечки в голове - ты, Лю Вон, я и Ли Си Цын - это такие крестьяне из тайги или с рисового поля, у которых на сто человек ровно один компьютер и с которого они познают чудеса фейсбука. А так как партия расстреливает слишком умных урановыми медведями из КПВТ, то найти уязвимость мы можем только, увидев её в общедоступной открытой базе.
Для реднёка из Айовы, где ADSL-то не везде протянут - сойдет, а большего и не надо.
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|3.26, n00by (ok), 10:27, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотрим, сколько ещё НКО потеряют контракты после начатого Трампом генералопада.
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|1.19, IdeaFix (ok), 10:07, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С очередным «змеиным гнездом радикальных левых марксистов, ненавидящих Америку» покончено!
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|1.23, Аноним (23), 10:16, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Предполагается, что если не будут найдены альтернативные пути поддержания программы
Жить на пожертвования, оставив 10 человек.
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