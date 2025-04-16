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MITRE не получил финансирование для продолжения ведения базы CVE-индентификаторов уязвимостей

16.04.2025 08:08

Министерство внутренней безопасности США не продлило контракт с организацией MITRE, связанный с финансированием работы по назначению уязвимостям идентификаторов CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), ведению централизованной базы данных общеизвестных уязвимостей, а также списка видов уязвимостей (CWE - Common Weakness Enumeration). Кроме того, отмечено общее сокращение финансирования MITRE, которое уже привело к увольнению более 400 сотрудников в этом месяце. Предполагается, что если не будут найдены альтернативные пути поддержания программы, то уже сегодня может быть остановлено обновление и присвоение новых CVE в MITRE.

На момент написания новости содержимое БД CVE обновляется, а сайт cve.mitre.org продолжает работать (в США пока ночь, отключение может быть произведено после начала рабочего дня). В случае прекращение работы сервисов MITRE исторические данные об уже выданных CVE-идентификаторах сохранятся в зеркале на GitHub.

CVE-идентификаторы имеют критическое значение для инфраструктуры обеспечения безопасности так как позволяют отслеживать исправление каждой конкретной уязвимости и гарантировать, что разные продукты и сервисы ссылаются на одну и ту же уязвимость. Все системы отслеживания уязвимостей и координации их устранения так или иначе завязаны на CVE. Вероятно корпорации найдут способ сохранить проект CVE, предоставив независимое совместное финансирование или создав отдельный консорциум.

Назначение CVE уже частично децентрализовано - многие проекты и компании получили статус CNA (CVE Numbering Authority), предоставляющий право самостоятельно назначать CVE-идентификаторы в своей области ответственности, используя для этого выдаваемые MITRE отдельные диапазоны CVE-номеров. При этом основная работа по выдаче отдельных CVE-номеров по запросу до сих порт проводилась силами MITRE.

Статус CNA имеют 453 проекта и компании, среди которых разработчики ядра Linux, Apache, Curl, Debian, Eclipse, Fedora, FreeBSD, Glibc, Gitea, Go, Kubernetes, Node.js, LibreOffice, Mozilla, OpenSSL, PHP, Perl, PostgreSQL, Python, Xen, ISC, Red Hat, Canonical, SUSE, GitHub и Google. Роль MITRE при взаимодействии с CNA сводится к координации выделения CVE-диапазонов и отслеживанию возможных пересечений CVE-идентификаторов (с одной уязвимостью должен быть связан только один идентификатор CVE).



  1. Главная ссылка к новости (https://infosec.exchange/@bria...)
  2. OpenNews: В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах
  3. OpenNews: Cloudflare представил открытый сканер сетевой безопасности Flan Scan
  4. OpenNews: Google опубликовал OSV-Scanner, сканер уязвимостей, учитывающий зависимости
  5. OpenNews: Google использовал большую языковую модель для выявления уязвимости в SQLite
  6. OpenNews: Раздутый отчёт об уязвимости вынудил разработчика node-ip перевести репозиторий в архивный режим
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63085-cve
Ключевые слова: cve, mitre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:33, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну уж счетчик новых записей без коллизий наладят как-нибудь и без министерства по выделению идентификаторов...
     
     
  • 2.22, laindono (ok), 10:11, 16/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
     
  • 3.28, n00by (ok), 10:30, 16/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, onanim (?), 10:35, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >     чем там в принципе 400 человек занимались.

    разгребанием нескончаемого потока фейковых уязвимостей от индусов и пакистанцев, рисующих CVEшки себе в резюме.

     
  • 2.31, Аноним (31), 10:37, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага только добавлять в этот счётчик будет заинтересованные люди. А у них другие интересы.
     

  • 1.3, х (?), 09:41, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    и прямой подлог в отношении ESP32 не помог, что ты будешь делать
     
  • 1.7, Жироватт (ok), 09:54, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну, не гольф же у патрона сворачивать, да?
    В пентагоне разогнали айтишный "SWAT team of nerds".
    Щас как раз университеты подприжать, как тому же Гарврду (минус таксфри, остановка дотаций) осталось и все, подеба!
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:57, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Собственно, толку от сабжа никакого не было. Часть распиаренных уязвимостей попадала в этот перечень, но что дальше? Сколько раз было, что, вроде, должно быть уязвимым, а на деле, в дистрибутиве давно пропатчено сопровождающими. Разве что исторический интерес с информацией о некоторых громких случаях.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:01, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы путайте мягкое с тёплым. Назовите хоть одну известную уязвимость для которой не был присвоен CVE.
     
     
  • 3.18, Аноним (10), 10:06, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не найду, но присваивали их далеко не всем и не всегда. Часто, вроде как присваивали, но публично не доступно. Понятно, в чьих интересах зеродеи.
     

  • 1.14, Карлос Сношайтилис (ok), 10:01, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сишники решили избавиться от уязвимостей
     

  • 1.15, Аноним (-), 10:01, 16/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.17, n00by (ok), 10:05, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока импортом заместители рассказывают о "международных проектах", Брайн Кребс называет Россию противником:

    It's worth asking again who would benefit from taking CVE offline? Surely not the United States government, nor its private companies. Not its allies (such as they are now) in Europe. But it almost certainly would help our adversaries, like China and Russia, because confusion and uncertainty works to their advantage always.

     
     
  • 2.20, IdeaFix (ok), 10:09, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ему надо говорить понятные электорату вещи. Одни называют проект марксистским, другие называют закрытие проекта помощью марксистам. Пастве всё понятно.
     
     
  • 3.25, n00by (ok), 10:25, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне непонятно, как неразбериха с ошибками в ПО поможет России, когда ПО и "ошибки" в нём нам дарит США.
     
     
  • 4.32, Жироватт (ok), 10:38, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как тебе сказать, то...
    У дядечки в голове - ты, Лю Вон, я и Ли Си Цын - это такие крестьяне из тайги или с рисового поля, у которых на сто человек ровно один компьютер и с которого они познают чудеса фейсбука. А так как партия расстреливает слишком умных урановыми медведями из КПВТ, то найти уязвимость мы можем только, увидев её в общедоступной открытой базе.
    Для реднёка из Айовы, где ADSL-то не везде протянут - сойдет, а большего и не надо.
     
  • 4.34, Аноним (34), 10:41, 16/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:10, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это никогда не измениться.
     
     
  • 3.26, n00by (ok), 10:27, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрим, сколько ещё НКО потеряют контракты после начатого Трампом генералопада.
     

  • 1.19, IdeaFix (ok), 10:07, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С очередным «змеиным гнездом радикальных левых марксистов, ненавидящих Америку» покончено!
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:16, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предполагается, что если не будут найдены альтернативные пути поддержания программы

    Жить на пожертвования, оставив 10 человек.

     
  • 1.24, Аноним (24), 10:16, 16/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.27, Аноним (27), 10:29, 16/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.29, Аноним (31), 10:35, 16/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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