Раздутый отчёт об уязвимости вынудил разработчика node-ip перевести репозиторий в архивный режим

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:08, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проверять корректность данных должно приложение, а не библиотека. То что при обращении к библиотечному вызову не была использована функция приведения IP к нормальной форме - проблема разработчика приложения.

3.5 , Аноним ( 5 ), 10:13, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И зачем такая библиотека, которая может вернуть что-то не предсказуемое?

4.33 , нах. ( ? ), 11:25, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – для того чтобы люди, умеющие валидировать юзерские данные на стадии их ввода - могли пользоваться этой библиотекой. Им-то она вернет - предсказуемое. (опционально - а альтернативно-одаренные, считающие что сопельки им должны вытирать все окружающие - страдали) 5.66 , Аноним ( 66 ), 12:47, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > люди, умеющие валидировать юзерские данные на стадии их ввода - могли пользоваться этой библиотекой. Им-то она вернет - предсказуемое Чел, айпишники вида "0x7f.1", и "127.1" валидны согласно RFC. Что ты собрался валидировать? И вот функции isPublic() из статьи *буквально* возвращают разные результаты в зависимости от представления одного и того же IP. Это и есть чистая непредсказуемость, о которой писал человек выше.

6.73 , нах. ( ? ), 13:11, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Чел, айпишники вида "0x7f.1", и "127.1" валидны согласно RFC. но я не буду тратить время на написание предупреждения пользователю "оно конечно валидно согласно рфц, но я не уверен что ты просто не крошишь батон на клавиатуру - поэтому введи нормальную dotted-decimal запись". И тем более не буду такое передавать в библиотечную функцию в режиме "авось прокатит". Чего и всем желаю. Не все стандарты (и тем более - "rfc") надо соблюдать побуквенно. 7.75 , Аноним ( 66 ), 13:33, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > но я не буду тратить время на написание предупреждения пользователю [...]. И тем более не буду такое передавать в библиотечную функцию в режиме "авось прокатит". К счастью, таких горе-программистов, как ты - меньшинство. А необучаемые бракоделы продолжают лепить дырени из-за болта, забитого на проверку входящих строк: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Directory_traversal_attack

8.79 , нах. ( ? ), 13:59, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать необучаемы те кто не фильтруют все эти прекрасные на этапе получения вв... 9.90 , Аноним ( 5 ), 14:29, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать П - производительность Не, не слышали ... 7.77 , Аноним ( 66 ), 13:40, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не все стандарты (и тем более - "rfc") надо соблюдать побуквенно. Да что ты? А как, по твоему, нужно соблюдать стандарты?

8.80 , нах. ( ? ), 14:00, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать повторяю - там где у тебя есть untrusted input - никак их не нужно соблюдать ... 8.93 , 1 ( ?? ), 15:01, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать А как ты проводишь валидность e-mail адреса По RFC 822, 5321, 5322 Или тупо ... 7.94 , Аноним ( 94 ), 15:14, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Незнание закона не смягчает вины. Вроде всем известная ещё с детства фраза. Вполне переносима на любую сферу деятельности и правила/стандарты, которые в ней установлены.

В данной ситуации не прав Федор, поскольку правила определены, а он им не следует.

3.9 , pofigist ( ? ), 10:20, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Первое что должна сделать любая функция - убедитьсячто ей переданны корректные данные.

Тот кто не понимает зачем это нужно - необходимо запретить птсать код под угрлзой расстрела

4.18 , Аноним ( 18 ), 10:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это если нет статической типизации. Если библа принимала "любую строку", то проверять должна. Если библа принимала свой же тип IPv4Address и явно прописывала это в доках или в d.ts, то проверять уже не должна. Второе предпочтительнее, так как рантайм-проверки небесплатные.

4.25 , Аноним ( 25 ), 10:55, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Первое что должна сделать любая функция Не любая, в нормальных проектах две функции одна для использования из вне (условно ping(ip)), и она содержит всякие проверки, а вторая (условно _pingReal(ip)) которая не делает ничего кроме того что должна, в ооп для этого есть специальный функционал, чтобы нельзя было вызвать из вне, то что для этого не предназначено. Хотя, если нам нужны более точные проверки, например, мы проверяем соотвествие ip тому что указан в бд, Тогда штатная проверка нафиг не нужна

5.101 , Аноним ( 101 ), 15:27, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В ещё более нормальных проектах не нужны эти костыли с двумя функциями и контракты можно описать системой типов и проверить на этапе клмпиляции

3.63 , Аноним ( 66 ), 12:42, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > То что при обращении к библиотечному вызову не была использована функция приведения IP к нормальной форме - проблема разработчика приложения. IP в виде "0x7f.1" - это нормальная форма согласно RFC.

4.87 , Аноним ( 87 ), 14:11, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > IP в виде "0x7f.1" - это нормальная форма согласно RFC. В документации к библиотеке написано, что она на 100% поддерживает rfc? Если нет, то причём тут rfc? Этак можно и какой-нибудь Microsotf Coding Guidelines отыскать, где ip-ареса задаются текстом на хинди, и жаловаться, что она их не поддерживает. 3.72 , Аноним ( 66 ), 13:03, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Проверять корректность данных должно приложение, а не библиотека. Что проверять, если в буквально в статье написано, что у одного IP может быть разные представления? И все корректные.

3.81 , Сталин ( ? ), 14:00, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 127.1 — это (сюрприз!) корректный адрес. попробуйте его пингануть, например.

4.97 , Аноним ( 94 ), 15:19, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С открытием Вас!

2.6 , Аноним ( 5 ), 10:14, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > В CVЕ проблеме был присвоен критический уровень Больше всего проблема в этом.

3.99 , Аноним ( 94 ), 15:21, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что в этом смущает? Поведение библиотеки не может быть названо предсказуемым, если для одного и того же адреса в разной нотации будет возвращен различный результат проверки.

2.50 , Аноним ( 50 ), 12:17, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нет, прав. Если требование функций библиотеки - "очищенные" данные на входе, то незачем нагружать данные функции дополнительными проверками, раздувающими код и снижающими быстродействие.

3.71 , Аноним ( 66 ), 12:55, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, прав. Если требование функций библиотеки - "очищенные" данные на входе, то незачем нагружать данные функци Нет, не прав. "0x7f.1" - это валидное представление IP, здесь не нужно ничего "очищать".

2.70 , Аноним ( 66 ), 12:51, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > фёдор не прав, неизвемстно откуда будут данные, не ему судить как применяется библа Сори, чел, это Опеннет, поэтому тебе налепят минусов. Местных комментаторов не волнует, что у одного и того же IP может быть разное представление, и г*код Федора работает только с одним из них, ибо стандарты для дураков.

3.82 , Аноним ( 1 ), 14:01, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – их минусы проходят сквозь меня и не могут мне навредить

