Раздутый отчёт об уязвимости вынудил разработчика node-ip перевести репозиторий в архивный режим

|
|1.1, Аноним (1), 10:00, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
фёдор не прав, неизвемстно откуда будут данные, не ему судить как применяется библа
|
|
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|2.3, Аноним (3), 10:08, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Проверять корректность данных должно приложение, а не библиотека. То что при обращении к библиотечному вызову не была использована функция приведения IP к нормальной форме - проблема разработчика приложения.
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|3.5, Аноним (5), 10:13, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И зачем такая библиотека, которая может вернуть что-то не предсказуемое?
|
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|4.33, нах. (?), 11:25, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
для того чтобы люди, умеющие валидировать юзерские данные на стадии их ввода - могли пользоваться этой библиотекой. Им-то она вернет - предсказуемое.
(опционально - а альтернативно-одаренные, считающие что сопельки им должны вытирать все окружающие - страдали)
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|5.66, Аноним (66), 12:47, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> люди, умеющие валидировать юзерские данные на стадии их ввода - могли пользоваться этой библиотекой. Им-то она вернет - предсказуемое
Чел, айпишники вида "0x7f.1", и "127.1" валидны согласно RFC. Что ты собрался валидировать?
И вот функции isPublic() из статьи *буквально* возвращают разные результаты в зависимости от представления одного и того же IP. Это и есть чистая непредсказуемость, о которой писал человек выше.
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|6.73, нах. (?), 13:11, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Чел, айпишники вида "0x7f.1", и "127.1" валидны согласно RFC.
но я не буду тратить время на написание предупреждения пользователю "оно конечно валидно согласно рфц, но я не уверен что ты просто не крошишь батон на клавиатуру - поэтому введи нормальную dotted-decimal запись". И тем более не буду такое передавать в библиотечную функцию в режиме "авось прокатит".
Чего и всем желаю. Не все стандарты (и тем более - "rfc") надо соблюдать побуквенно.
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|7.75, Аноним (66), 13:33, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> но я не буду тратить время на написание предупреждения пользователю [...]. И тем более не буду такое передавать в библиотечную функцию в режиме "авось прокатит".
К счастью, таких горе-программистов, как ты - меньшинство. А необучаемые бракоделы продолжают лепить дырени из-за болта, забитого на проверку входящих строк:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Directory_traversal_attack
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|8.79, нах. (?), 13:59, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
необучаемы те кто не фильтруют все эти прекрасные на этапе получения вв... текст свёрнут, показать
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|7.77, Аноним (66), 13:40, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не все стандарты (и тем более - "rfc") надо соблюдать побуквенно.
Да что ты? А как, по твоему, нужно соблюдать стандарты?
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|8.80, нах. (?), 14:00, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
повторяю - там где у тебя есть untrusted input - никак их не нужно соблюдать ... текст свёрнут, показать
|
|8.93, 1 (??), 15:01, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А как ты проводишь валидность e-mail адреса По RFC 822, 5321, 5322 Или тупо ... текст свёрнут, показать
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|7.94, Аноним (94), 15:14, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Незнание закона не смягчает вины. Вроде всем известная ещё с детства фраза. Вполне переносима на любую сферу деятельности и правила/стандарты, которые в ней установлены.
В данной ситуации не прав Федор, поскольку правила определены, а он им не следует.
|
|3.9, pofigist (?), 10:20, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Первое что должна сделать любая функция - убедитьсячто ей переданны корректные данные.
Тот кто не понимает зачем это нужно - необходимо запретить птсать код под угрлзой расстрела
|
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|4.18, Аноним (18), 10:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это если нет статической типизации. Если библа принимала "любую строку", то проверять должна. Если библа принимала свой же тип IPv4Address и явно прописывала это в доках или в d.ts, то проверять уже не должна. Второе предпочтительнее, так как рантайм-проверки небесплатные.
|
|4.25, Аноним (25), 10:55, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Первое что должна сделать любая функция
Не любая, в нормальных проектах две функции одна для использования из вне (условно ping(ip)), и она содержит всякие проверки, а вторая (условно _pingReal(ip)) которая не делает ничего кроме того что должна, в ооп для этого есть специальный функционал, чтобы нельзя было вызвать из вне, то что для этого не предназначено.
Хотя, если нам нужны более точные проверки, например, мы проверяем соотвествие ip тому что указан в бд, Тогда штатная проверка нафиг не нужна
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|5.101, Аноним (101), 15:27, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В ещё более нормальных проектах не нужны эти костыли с двумя функциями и контракты можно описать системой типов и проверить на этапе клмпиляции
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|3.63, Аноним (66), 12:42, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То что при обращении к библиотечному вызову не была использована функция приведения IP к нормальной форме - проблема разработчика приложения.
IP в виде "0x7f.1" - это нормальная форма согласно RFC.
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|4.87, Аноним (87), 14:11, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> IP в виде "0x7f.1" - это нормальная форма согласно RFC.
В документации к библиотеке написано, что она на 100% поддерживает rfc? Если нет, то причём тут rfc? Этак можно и какой-нибудь Microsotf Coding Guidelines отыскать, где ip-ареса задаются текстом на хинди, и жаловаться, что она их не поддерживает.
|
|3.72, Аноним (66), 13:03, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проверять корректность данных должно приложение, а не библиотека.
Что проверять, если в буквально в статье написано, что у одного IP может быть разные представления? И все корректные.
|
|3.81, Сталин (?), 14:00, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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127.1 — это (сюрприз!) корректный адрес. попробуйте его пингануть, например.
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|2.6, Аноним (5), 10:14, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В CVЕ проблеме был присвоен критический уровень
Больше всего проблема в этом.
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|3.99, Аноним (94), 15:21, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что в этом смущает? Поведение библиотеки не может быть названо предсказуемым, если для одного и того же адреса в разной нотации будет возвращен различный результат проверки.
|
|2.50, Аноним (50), 12:17, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, прав. Если требование функций библиотеки - "очищенные" данные на входе, то незачем нагружать данные функции дополнительными проверками, раздувающими код и снижающими быстродействие.
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|3.71, Аноним (66), 12:55, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, прав. Если требование функций библиотеки - "очищенные" данные на входе, то незачем нагружать данные функци
Нет, не прав. "0x7f.1" - это валидное представление IP, здесь не нужно ничего "очищать".
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|2.70, Аноним (66), 12:51, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> фёдор не прав, неизвемстно откуда будут данные, не ему судить как применяется библа
Сори, чел, это Опеннет, поэтому тебе налепят минусов.
Местных комментаторов не волнует, что у одного и того же IP может быть разное представление, и г*код Федора работает только с одним из них, ибо стандарты для дураков.
|
|1.2, КО (?), 10:00, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Обиделся, но исправил, лол
Смузи не поперхнитесь там
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|2.67, Гнутый (?), 12:49, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Глянул код, это в целом смузи-библиотечка, строчечки петушатся регэкспами на каждом шагу.
Вон цикл конверта ipv6 в строку, добавить туда условие для свёртки повторяющихся нулей? Нет, лучше потом прогреть проц регекспами. Кто-то, бедный, потом будет логгировать айпишники и спрашивать почему LA зашкаливает.
} else if (length === 16) {
// IPv6
for (let i = 0; i < length; i += 2) {
result.push(buff.readUInt16BE(offset + i).toString(16));
}
result = result.join(':');
result = result.replace(/(^|:)0(:0)*:0(:|$)/, '$1::$3');
result = result.replace(/:{3,4}/, '::');
}
return result;
};
А потом ещё жалуются, что для сборки фронтового приложения i7 нужен и собирается дольше, чем с++ с шаблонами. Короче, типичное js-программирование.
const ipv4Regex = /^(\d{1,3}\.){3,3}\d{1,3}$/;
const ipv6Regex = /^(::)?(((\d{1,3}\.){3}(\d{1,3}){1})?([0-9a-f]){0,4}:{0,2}){1,8}(::)?$/i;
...
return /^(::f{4}:)?127\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})/
.test(addr)
|| /^0177\./.test(addr)
|| /^0x7f\./i.test(addr)
|| /^fe80::1$/i.test(addr)
|| /^::1$/.test(addr)
|| /^::$/.test(addr);
};
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|3.85, Аноним (87), 14:06, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы вот прям уверены, что в жс развилка в цикле будет быстрее регекспа? Или у вас прувы есть?
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|4.89, Гнутый (?), 14:28, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будут ли быстрее три ифа чем движок регэкспов?
Надеюсь это был юмор...
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|5.100, Аноним (94), 15:27, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и ифы не нужны, когда case/switch ещё быстрее пройдет ветвление.
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|5.102, Аноним (87), 15:29, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы всё ещё про яваскрипт говорим? Можете как-то подтвердить, что парсинг, интерпретация и выполнение вложенного ифа физически сводится только к трём ифам в бинарном коде?
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|4.103, Аноним (94), 15:30, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не поленитесь хоть раз написать тестовый код и с регексом и с ветлением, и самостоятельно убедиться насколько медленный первый.
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|1.4, Аноним (18), 10:09, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> 0x7f.1, и 127.1 вместо 127.0.0.1
Спасибо дидам за эту приколюху в спеках.
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|2.11, onanim (?), 10:25, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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это да, рофлец.
> $ ping 1234567890
> PING 1234567890 (73.150.2.210) 56(84) bytes of data.
> ...
> --- 1234567890 ping statistics ---
> 3 packets transmitted, 3 received
сто лет назад так прятали бэкдоры в пхп скриптах, чтобы регексп [0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3} не нашёл
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|2.91, Аноним (91), 14:49, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Диды" для людей писали и заботились об удобстве. Они не думали, что спустя годы появится целая индустрия уродов, павнящихся друг с другом в бэкдоры за деньги и портящих всем жизнь. А общество будет их разрушительную деятельность терпеть и вознаграждать.
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|3.98, Аноним (18), 15:19, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> заботились об удобстве
Да, я прям преисполняюсь удобством, когда вместо 127.0.0.1 пишу 0x7f.1. А еще это удобно сопровождать. IPv4Address.parseFromString(), который вместо простого split('.').map(parseInt), assert(len == 4) превращается в простыню на несколько экранов — это же так удобно!
> Они не думали
Ты прав: они не думали. Не думали, что когда айпишник имеет более чем одно валидное строковое представление, это придется сопровождать вообще везде. Разработчик сделал поле ввода айпишника с предзаполненными точками, осталось лишь ввести четыре числа? [ ___ . ___ . ___ . ___ ] ? Дурак этот разработчик. Он что, не понимает, что пользователю гораздо удобнее вводить 16843009 вместо 1.1.1.1?
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|1.7, Аноним (7), 10:15, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> загружалась примерно 30 млн раз в неделю
Интересно, сколько денег пожертвовали Фёдору за его труд все эти прекрасные люди.
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|2.8, Аноним (18), 10:18, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они нехило законтрибьютили в его резюме своей статистикой скачиваний. Эйчары точно текут с таких чисел.
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|3.10, Аноним (10), 10:22, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Да нифига. Тут где-то была новость про чувака-автора подобной либы с миллионами скачиваний, который полгода сидел и не мог работу найти.
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|4.12, Аноним (18), 10:26, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чего-то он недоговаривает. Может он на собесы в шортах приходил? Иметь неплохое резюме -- лишь пол-дела. В любом случае, скинь ссыль.
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|5.13, Аноним (10), 10:28, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Может он на собесы в шортах приходил?
А что, ныне надо в юбке приходить, назвавшись трансформером?
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|6.17, Аноним (17), 10:37, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй в сторону цветных слово публично скажи ты и год ничего не найдешь.
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|6.29, нах. (?), 11:10, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нынче толерантность - можешь хоть в шортах. Главное чтоб все знали что ты этот...трансформер, во.
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|3.15, Аноним (15), 10:35, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эйчары не знают о такой статистики, пока ты сам явно не пропишешь в резюме. Впрочем, при первичном отборе резюме, всё зависит только от того, чешется левая пятка у эйчара или правая. Изредка смотрят смузихлёб или нет, вторых не берут.
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|3.40, bdrbt (ok), 11:46, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Они нехило законтрибьютили в его резюме своей статистикой скачиваний. Эйчары точно текут
> с таких чисел.
В какой вселенной? В нашей вселенной большая часть не особо знает что такое гитхаб, а остальная: "я проверила, у него много проектов на гитхаб" - которые в реале какая-то каша из форков известных либ с парочкой коммитов в README.md и те без PR.
|
|2.43, r1 (?), 11:57, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом 17 млн в неделю...
т.е. 13 млн - она была нафиг не нужна? что за цифры такие?
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|3.59, нах. (?), 12:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А потом 17 млн в неделю...
> т.е. 13 млн - она была нафиг не нужна? что за цифры
> такие?
да банально - эти 13 миллионов сами были никому не нужны - это автоматические пайплайны, которые ойпаламалася из-за того что в них сами не знают зачем засунули npm audit.
А ты думал, это 13 миллионов живых м@к@керов быстренько переписали код на другую (или, о б-жечки, самостоятельно написанную) версию этого лефтпада?!
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|2.51, Аноним (50), 12:19, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по первому комментарию Анонима(1), еще и облаяли, указав, что не ему решать и т.п.
|
|1.14, Аноним (14), 10:34, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Суть уязвимость в использовании по умолчанию настройки libCurl (CURLOPT_SSL_VERIFYPEER=0), отключающей проверку сертификатов при загрузке внешних ресурсов по HTTPS, например, указанных в документе внешних изображений.
Задолбали с этим HTTPS.
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|2.45, Аноним (45), 12:08, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А браузерах точно так же, если трафик подписан сертификатом прокси, это не будет показано нигде. А вот курл при включённой этой опции выдаёт ошибку. Я отключал только потому, что значительно увеличивает время каждого запроса (или пользовался "впн", подглядывающими в трафик).
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|1.21, Golangdev (?), 10:50, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Ложные CVE
А я говорил, что большинство "уязвимостей" - это шлак, который плодят "безопасники", лишь бы свои чудо-продукты продавать.
"CVE" можно рассматривать всерьёз, если есть пруф, показывающий что и как мжно взломать / станять данные / заддосить и т. д.
Всё помнят как несколько лет назад стада бегали из-за log4shell в одном Java-логгере ? Никто, блжад, не ужосужился проверить насколько реально что-то с этим исполнить на конкретном проекте...
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|2.28, Аноним (28), 11:00, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты прав в том что у настоящих уязвимостей которые в использовании нет никаких све и о них никто кроме специальных людей не знает и не узнает. А све присваивают всякому шлаку потому что на них есть план или надо отчитаться перед начальством.
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|1.22, Аноним (22), 10:52, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все правильно ему указали.
То что он не валидирует входные данные в публичных методах апи - это баг.
Или делал бы методы приватными недоступными для импорта, или делай валидацию
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|2.30, нах. (?), 11:12, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, то что альтернативно-одаренный разработчик любую хрень из юзеринпут (потому что больше ей такой неоткуда браться - системные вызовы ТАК не работают) сует в эти методы - это безусловно не баг. Это фича.
Разумеется библиотеки должны тратить миллионы циклов процессора на проверку того что ты должен был проверить еще при вводе. А то вдруг.
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|3.48, Аноним (-), 12:13, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Разумеется Это js, детка Динамический язык, который не позволяет статически за... большой текст свёрнут, показать
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|4.74, нах. (?), 13:18, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А он валидный. Согласно реэфсям.
Отдельный привет как ты собираешься в своей статической типизации утрамбовать dotted decimal, partial dotted decimal и integer варианты в один тип. И как отличать потом ситуацию "юзер кульхаксор и всегда айпишники записывает integer'ами" от "у юзера слишком длинный хрен задевает клавиатуру"
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|5.92, Аноним (-), 14:49, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Элементарно, Ватсон struct IPv4Addr u32 impl IPv4Addr pub fn try_from_s... большой текст свёрнут, показать
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|2.32, Аноним (32), 11:20, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никто не утверждал, что это не баг.
Утверждается, что это не уязвимость. Не всякий баг является уязвимостью.
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|2.37, bdrbt (ok), 11:32, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что правильно? Почитай новость внимательнее, там не юзеринпут юзается,а результат сисколов.
Грубо говоря, допустим есть ф-я SomeSysCall() которая по спеке выдает 0 или 1. Допустим ты используешь ее в своем проекте. И тут появляется какой-то мутный тип, который начинает вещать: "А вдруг она вернет 3, а вдруг она вернет кубический корень из 42,а вдруг она вернет колбасный обрезок или банановую кожурку" и лепит раздутый CVE помеченный как "супер-мега-критический-мы-все-умрем". Другой дебил не особо вдаваясь в содержание этой простыни подтверждает ее и все, коллеги смотрят на тебя косо и думают:"эээ друк, так ты оказывается рукожоп".
Так ситуация стала более понятной?
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|3.83, Аноним (66), 14:04, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что правильно? Почитай новость внимательнее, там не юзеринпут юзается,а результат сисколов
Извини, но нет. Там нигде не юзается результат сисколов - это автор либы *предполагает*, что айпишник ты поучишь из этих самых сисколов.
А если из другого места - то сорян: г*код из его либы будет возвращать разные результаты для одного и того же айпишника в разных представления.
> "эээ друк, так ты оказывается рукожоп".
Именно так по факту и оказалось.
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|1.24, iCat (ok), 10:53, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Честная конкуренция? Это только в теории...
А на практике любая конкуренция - это процесс угнетения конкурента, а не саморазвития.
Противоположность конкуренции - взаимопомощь.
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|2.26, Аноним (18), 10:57, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Читай внимательнее. Зарепортивший -- не конкурент, а просто хотел по-быстрому срубить баблишка за выявленный CVE.
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|3.57, n00by (ok), 12:37, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мог бы джва года писать такую библиотеку, а захотел по-быстрому. Вполне "конкурент".
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|1.35, Ося Бендер (?), 11:27, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пора заводить черные (ок, сомнительные) списки для таких "репортеров", которые за баблишко людей отвлекают от работы. И как только такой спец нашел "уязвимость" сразу мордой его об черный список.
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|1.47, Аноним (47), 12:13, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Затрахать мозг разработчику -> стать мейнтейнером проекта -> внедрить троян. Что-то такое недавно было.
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|2.60, Аноним (60), 12:39, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то у автора библиотеки классическая уязвимость: сделано допущение ошибки, в расчёте, что третья сторона никогда не вернёт неверные данные.
Что в общем случае не так.
И это глобальная причина у многих ленивых. Чтобы меньше напрягаться, быстрее написать. Но зато с проблемой под капотом. Обыкновенная халтура.
Классика кодинга: проверяй данный, которые получаешь из другого кода, иначе пришлют эксплойт в конце концов.
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|3.64, n00by (ok), 12:45, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если будешь проверять, то подгрузят руткит по LD_PRELOAD в конце концов. А если соберёшь статически, то... ;)
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|1.55, Аноним (60), 12:35, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Насколько помню/понимаю, такой подходд вообще характерен для репов Ноды, и ещё раньше - для Пипа.
Это именно одна из причин в критике JS и Питона. Питон выправляется понемногу, видны хотябы следы работы по чистке. Про JS совсем не в курсе...
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|1.78, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:41, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> но за 5 месяцев число загрузок снизилось до 17 млн в неделю
То есть разработчика волнуют в первую очередь звездочки на гитхабе, а не безопасность? Ну это типичный представитель жс мирка. Ещё и напоследок ножкой топнул^W^W остановил разработку. Стыдно должно быть за такое инфантильное поведение.
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|1.88, Аноним (88), 14:14, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это не Фёдору Индутному решать, как пользователям его либы эту либу использовать... большой текст свёрнут, показать
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