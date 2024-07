Раздутый отчёт об уязвимости вынудил разработчика node-ip перевести репозиторий в архивный режим

Глянул код, это в целом смузи-библиотечка, строчечки петушатся регэкспами на каждом шагу. Вон цикл конверта ipv6 в строку, добавить туда условие для свёртки повторяющихся нулей? Нет, лучше потом прогреть проц регекспами. Кто-то, бедный, потом будет логгировать айпишники и спрашивать почему LA зашкаливает. } else if (length === 16) {

// IPv6

for (let i = 0; i < length; i += 2) {

result.push(buff.readUInt16BE(offset + i).toString(16));

}

result = result.join(':');

result = result.replace(/(^|:)0(:0)*:0(:|$)/, '$1::$3');

result = result.replace(/:{3,4}/, '::');

} return result;

};

А потом ещё жалуются, что для сборки фронтового приложения i7 нужен и собирается дольше, чем с++ с шаблонами. Короче, типичное js-программирование.

const ipv4Regex = /^(\d{1,3}\.){3,3}\d{1,3}$/;

const ipv6Regex = /^(::)?(((\d{1,3}\.){3}(\d{1,3}){1})?([0-9a-f]){0,4}:{0,2}){1,8}(::)?$/i;

... return /^(::f{4}:)?127\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})/

.test(addr)

|| /^0177\./.test(addr)

|| /^0x7f\./i.test(addr)

|| /^fe80::1$/i.test(addr)

|| /^::1$/.test(addr)

|| /^::$/.test(addr);

};