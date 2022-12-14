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Google опубликовал OSV-Scanner, сканер уязвимостей, учитывающий зависимости

14.12.2022 19:42

Компания Google представила инструментарий OSV-Scanner для проверки наличия неисправленных уязвимостей в коде и приложениях, работающий с учётом всей цепочки связанных с кодом зависимостей. OSV-Scanner позволяет выявлять ситуации, когда приложение становится уязвимым из-за проблем в одной из библиотек, используемых в качестве зависимости. При этом уязвимая библиотека может использоваться опосредованно, т.е. вызываться через другую зависимость. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

OSV-Scanner может автоматически рекурсивно сканировать дерево каталогов, определяя проекты и приложения по наличию git-каталогов (информация об уязвимостях определяется через анализ хэшей коммитов), SBOM-файлов (Software Bill Of Material в форматах SPDX и CycloneDX), манифестов или lock-файлов пакетных менеджеров, таких как Yarn, NPM, GEM, PIP и Cargo. Также поддерживается сканирование начинки образов docker-контейнеров, собранных на основе пакетов из репозиториев Debian.

Информация об уязвимостях берётся из базы данных OSV (Open Source Vulnerabilities), охватывающей сведения о проблемах с безопасностью в репозиториях Сrates.io (Rust), Go, Maven, NPM (JavaScript), NuGet (C#), Packagist (PHP), PyPI (Python), RubyGems, Android, Debian и Alpine, а также данные об уязвимостях в ядре Linux и сведения из отчётов об уязвимостях в проектах, размещённых на GitHub. В базе OSV отражён статус исправления проблемы, указаны коммиты с появлением и исправлением уязвимости, диапазон подверженных уязвимости версий, ссылки на репозиторий проекта с кодом и уведомление о проблеме. Предоставляемый API позволяют на уровне коммитов и тегов отследить проявление уязвимости и проанализировать подверженность проблеме производных продуктов и зависимостей.



  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Google запустил сервис OSV (Open Source Vulnerabilities)
  3. OpenNews: Google представил OSS-Fuzz, сервис для анализа безопасности открытого ПО
  4. OpenNews: Google опубликовал код сканера безопасности Tsunami
  5. OpenNews: Google занялся продвижением средств безопасной работы с памятью в открытом ПО
  6. OpenNews: Google учредил команду для помощи открытым проектам в усилении безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58325-osv
Ключевые слова: osv, google, vulnerabilities
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:43, 14/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Фигасебе, 23.2% Debian-специфичны?
     
     
  • 4, бублички (?), 21:35, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ты дрова добываешь из опилок, то да
     

  • 2, Sw00p aka Jerom (?), 20:48, 14/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    вот и лопата
     
  • 3, pashev.ru (?), 21:28, 14/12/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Найдёт ли он кейлогер для Иксов?
     
  • 5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:35, 14/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Это какой надо быть макакой, чтобы даже в модуле с названием minimist наделать уязвимостей.
     
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