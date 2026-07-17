Илон Маск анонсировал открытие кода социальной сети X

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|1.4, Аноним (4), 22:56, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прям интересно - там будет унаследованная скала или всё-таки переписали на раст?
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|2.11, Аноним (11), 23:05, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, кушать будет меньше Pleroma с прикрученным ActivityPub.
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|2.13, Аноним (13), 23:07, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так открыть можно под разными лицензиями и не обязательно свободными
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|3.20, morphe (?), 23:16, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открытый = по определению свободный.
Речь же не просто про "доступность исходников"
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|4.21, morphe (?), 23:17, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве что свободность пермиссивных лицензий под вопросом тут, но это дело каждого отдельного человека, и таки для большинства MIT/BSD = свобода
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|1.7, Аноним (11), 23:01, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо попросить Илона открыть исходники твиттера до того, как он туда пришёл. Он говорил, что они взяли и застримлайнили огромную тучу микросервисов на тучку поменьше - этот пример может быть гвоздём в крышку гроба куберхайпа.
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|2.17, Аноним (17), 23:11, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> куберхайпа
Проекту почти 12 лет уже, какой хайп? Это просто инструмент, один из многих. Если кому-то всё ещё непонятно зачем он существует и где его ценность, то можно только посоветовать вылезти наконец с локалхоста.
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|1.8, Аноним (8), 23:02, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> полное доверие достижимо только при условии полной прозрачности процессов
Полное доверие к процессу может и быть, но полное доверие к людям, которые этими процессами руководят, это уже другой, не менее значительный фактор, которого именно и не хватает.
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|1.24, Аноним (24), 23:26, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Количество пользователей. Пара миддлов тебе сварганит, но оно на первой сотне тысяч развалится.
вы в судебной системе работаете, чисто по формальному? ну ок, ещё инженера на горизонталку
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|2.26, Аноним (24), 23:28, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хотя да, оптимизм заразителен, хочу код как обойти нагрузку 100к+
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