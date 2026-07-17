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Илон Маск анонсировал открытие кода социальной сети X

17.07.2026 22:49 (MSK)

Илон Маск объявил, что после завершения рецензирования безопасности кодовой базы весь исходный код социальной сети X (Twitter), без исключений, будет опубликован в форме открытого проекта. Для подтверждения, что в инфраструктуре X используется именно тот открытый код, что был опубликован, будут привлечены сторонние проверяющие. По мнению Илона, полное доверие достижимо только при условии полной прозрачности процессов.

  1. Главная ссылка к новости (https://x.com/elonmusk/status/...)
  2. OpenNews: Компания xAI, созданная Илоном Маском, открыла большую языковую модель Grok
  3. OpenNews: Прекращение существования Nitter, свободного альтернативного фронтенда к Twitter
  4. OpenNews: Инцидент в Twitter, ставший причиной компрометации 130 популярных Twitter-аккаунтов
  5. OpenNews: Компания Tesla намерена открыть код систем обеспечения безопасности
  6. OpenNews: Twitter открыл код компонентов, формирующих ленту рекомендованных сообщений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65924-opensource
Ключевые слова: opensource
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 22:56, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прям интересно - там будет унаследованная скала или всё-таки переписали на раст?
     
     
  • 2.36, Анон1212 (ok), 01:52, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что так интересного?
    Имхо, каждый сможет свой твиттер сделать
     

  • 1.6, Танкист (?), 23:00, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Оо, 💯 форкнут и сделают RealTwiiter.xyz
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:05, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, кушать будет меньше Pleroma с прикрученным ActivityPub.
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:07, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так открыть можно под разными лицензиями и не обязательно свободными
     
     
  • 3.20, morphe (?), 23:16, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открытый = по определению свободный.

    Речь же не просто про "доступность исходников"

     
     
  • 4.21, morphe (?), 23:17, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве что свободность пермиссивных лицензий под вопросом тут, но это дело каждого отдельного человека, и таки для большинства MIT/BSD = свобода
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 00:20, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свобода воровать.
     
  • 4.30, Аноним (13), 23:52, 17/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (11), 23:01, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо попросить Илона открыть исходники твиттера до того, как он туда пришёл. Он говорил, что они взяли и застримлайнили огромную тучу микросервисов на тучку поменьше - этот пример может быть гвоздём в крышку гроба куберхайпа.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:11, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > куберхайпа

    Проекту почти 12 лет уже, какой хайп? Это просто инструмент, один из многих. Если кому-то всё ещё непонятно зачем он существует и где его ценность, то можно только посоветовать вылезти наконец с локалхоста.

     
  • 2.37, Анон1212 (ok), 01:53, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это БД, а не исходники.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:02, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > полное доверие достижимо только при условии полной прозрачности процессов

    Полное доверие к процессу может и быть, но полное доверие к людям, которые этими процессами руководят, это уже другой, не менее значительный фактор, которого именно и не хватает.

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 23:07, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и "вы не понимаете, это другое".
     
  • 2.35, Songo (ok), 01:50, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзайте VK, там всё Ок :)
     

  • 1.9, Rev (ok), 23:03, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А зачем?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:23, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его стратегия:
    https://opennet.ru/53083-falcon9
     
     
  • 3.38, Анон1212 (ok), 01:54, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе какая разница?
     

  • 1.10, Аноним (11), 23:03, 17/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.14, Аноним (14), 23:07, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не знаю как вы, а я рад:)
     
  • 1.19, Аноним (22), 23:15, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Илон Маск анонсировал открытие

    Илон лучше сделай, чтоб Starlink у нас заработал:
    https://starlink.com/gb/map

     

  • 1.23, aname (ok), 23:24, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Маск делает вещи
     
  • 1.24, Аноним (24), 23:26, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Количество пользователей. Пара миддлов тебе сварганит, но оно на первой сотне тысяч развалится.

    вы в судебной системе работаете, чисто по формальному? ну ок, ещё инженера на горизонталку

     
     
  • 2.26, Аноним (24), 23:28, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотя да, оптимизм заразителен, хочу код как обойти нагрузку 100к+
     

  • 1.33, Аноним (33), 01:07, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего не откроют. Триллионер просто пиарится.
     
     
  • 2.39, Аноним (22), 02:17, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - https://opennet.ru/60801-ai
    - https://opennet.ru/61920-ttpoe
    - https://opennet.ru/58282-tesla
     

  • 1.34, Аноним (34), 01:38, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сторонние люди: дада видим там и там код одинаковый, ну мы пошли
     

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