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Twitter открыл код компонентов, формирующих ленту рекомендованных сообщений

01.04.2023 07:18

Twitter открыл исходные тексты набора "Recommendation Algorithm", включающего сервисы и обработчики, применяемые при построении ленты рекомендованных сообщений, показываемой пользователю на основной странице (Home Timeline). Кроме обеспечения прозрачности и предоставления возможности независимого аудита применяемых алгоритмов, Twitter выразил готовность принимать от сообщества pull-запросы с улучшающими работу алгоритмов изменениями, которые после рецензирования могут быть перенесены в рабочую кодовую базу Twitter.

Код открыт под лицензией AGPLv3. В реализации использованы языки программирования Scala (53.8%), Java (29.7%), Starlark (6.3%), Python (4.7%), C++ (2.4%) и Rust (1.5%). В отдельном репозитории опубликован код, связанный с применяемыми в Twitter моделями машинного обучения (сами модели не опубликованы из соображений безопасности и сохранения конфиденциальности). Не опубликованными также остаются компоненты для формирования рекламных рекомендаций.

Построение ленты рекомендаций разделено на три основные стадии:

  • Извлечение лучших твитов из разных источников (candidate sourcing). На данной стадии в качестве источников используются: система индексации search-index, охватывающая сообщения людей, на которые имеется подписка (In-Network); прослойка cr-mixer для извлечения сообщений из различных вспомогательных сервисов, охватывающих сообщения от людей, на которых не оформлена подписка (Out-of-Network); компонент user-tweet-entity-graph (UTEG) для извлечения сообщений с учётом графа взаимодействия текущего пользователя; сервис follow-recommendation-service (FRS) для формирования рекомендаций на основе активности отслеживаемых пользователей. В ленте примерно половина сообщений показывается от людей, на которых имеется подписка.
  • Ранжирование отобранных твитов с использованием модели машинного обучения. Применяется две системы ранжирования: модель light-ranker , использующая поисковый индекс, и нейронная сеть heavy-ranker для выбора наиболее релевантных кандидатов.
  • Применение фильтров и эвристики для отсеивания заблокированных, непристойных или уже просмотренных сообщений. Для формирования ленты используется компонент home-mixer, а для фильтрации система visibility-filters. Дополнительно открыт код старой системы timelineranker, применявшейся для извлечения твитов из поискового индекса.

Также открыт код вспомогательных компонентов:

  • simclusters-ann - определение сообществ со сходными интересами.
  • TwHIN - формирование графов знаний о пользователях и твитах (подписчики, выбранные пользователем твиты, клики на рекламу).
  • trust-and-safety-models - модели для выявления нежелательного, нецензурного и оскорбительного контента.
  • real-graph - модель для предсказания взаимодействия между разными пользователями.
  • tweepcred - алгоритм для вычисления репутации пользователя с учётом ссылок на его сообщения (Page-Rank).
  • recos-injector - обработчик потока событий, формирующий входные данные для сервисов GraphJet.
  • graph-feature-service - графовые функции для оценки взаимодействия двух пользователей, например, сколько пользователь "A" оценил твитов пользователя "B".
  • navi - высокопроизводительный сервер для обработки моделей машинного обучения (написан на Rust).
  • product-mixer - построитель лент с контентом из разных источников.
  • twml - старый фреймворк машинного обучения (ответвление от TensorFlow v1).


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Инцидент в Twitter, ставший причиной компрометации 130 популярных Twitter-аккаунтов
  3. OpenNews: nitter.net - свободная замена GUI Twitter
  4. OpenNews: Google, Microsoft, Twitter и Facebook основали проект по обеспечению переносимости данных
  5. OpenNews: GitHub и Twitter по ошибке сохраняли открытые пароли в логе
  6. OpenNews: Twitter ввёл в практику патентное соглашение, не допускающее патентных агрессий
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58904-twitter
Ключевые слова: twitter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 01/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пока это было чем то типа ленты статусов для любителей менять статусы из ICQ или чем то более продвинутой RSS ленты новостей, я этим пользовался. Как только это превратилось в рекламную помойку - я удалил аккаунт.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:20, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ушёл в некоммерческий Mastodon?
     
     
  • 3.12, BrainFucker (ok), 10:44, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению интерфейс Мастодона такая же xpeнь, а вот ActivityPub и fediverse норм тема.
     
     
  • 4.13, Аноним (6), 10:52, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Политика миграции с сервера на сервер довольно прогрессивно сказывается на общей картине мира.
    А инстанст поднимается на любой средней настольной машине. Это прекрасно!
     
     
  • 5.15, BrainFucker (ok), 11:00, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но не Мастодоном единым... на social.kernel.org вон вовсе используют совместимую альтернативу https://social.kernel.org/notice/ATgFYZ5pkt7KMLccMq
     
     
  • 6.16, Аноним (6), 11:16, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто что интереснее было бы у себя подобное поднять
     

  • 1.2, another_one (ok), 10:09, 01/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В репе в issues самое веселье. Лучше бы Илон это не открывал, хотя всегда можно будет сказать, что это была первоапрельская шутка.
    https://github.com/twitter/the-algorithm/issues/709
     
     
  • 2.4, ip1982 (ok), 10:12, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/twitter/the-algorithm/issues/720
     
     
  • 3.14, n00by (ok), 10:55, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не переписать на Хаскелле, а запланировать ленивое переписывание.
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:24, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    стандартная дешёвая реклама через хайп, главное, ссылку скинь всем друзьям. как дети малые
     

  • 1.3, ip1982 (ok), 10:10, 01/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мы ему, конечно, верим.
     
  • 1.11, BrainFucker (ok), 10:41, 01/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использованы языки программирования Scala (53.8%), Java (29.7%), Starlark (6.3%), Python (4.7%), C++ (2.4%) и Rust (1.5%)

    Мда...

     
  • 1.17, Иван (??), 11:23, 01/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С праздником, всех причастных! :-D
     
     
  • 2.19, pashev.ru (?), 11:36, 01/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поздравляю с профессиональным праздником 🤗
     

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