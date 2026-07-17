Выпуск драйвера SpliX 2.0.2 для лазерных принтеров Samsung, Xerox и HP

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|1.2, pfg21 (ok), 10:06, 17/07/2026 [ответить]
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поддержка hp laser 10x очень интересна. но у меня hp laserJET 1018 не понял но ладно разберемся.
то что это поддерживает Валдиксс очень радует !!
надо будет добраться поставить
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|2.4, Деанимус (?), 11:26, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но у меня hp laserJET 1018 не понял но ладно разберемся.
С этим то принтером вообще нет проблем в Linux, FreeBSD. Да и у меня сейчас к Keenetic Giga подключен.
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|2.6, Аноним (6), 12:21, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оот, наконец то мой принтер из 2000х, заработает на крутом Linux.
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|1.5, Аноним (5), 11:36, 17/07/2026 [ответить]
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Я правильно понимаю, что в принтерах Samsung ML-2xxx проверка необходимости замены картриджа выполняется на стороне внешнего драйвера?
Загорелась лампочка замены картриджа, в Windows через какое-то время перестал печатать с выводом ошибки, что нужно заменить картридж. В Linux как печатал, так и печатает. Самое поганое, что никаких признаков исчерпания тонеров нет, продолжает печатать чётко и без проплешин. Искусственное устаревание, так его.
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|2.8, Аноним (7), 12:50, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня появилось ощущение что ты стал о чём то догадываться.
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|2.9, Аноним (9), 13:19, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В твоём случае программа счётчика по подсчёту отпечатанных страниц хранилась в драйвере на стороне операционной системы. Тебе надо не просто переустановить драйвер, а удалить все следы удаляемого дрйвера. В том числе удалить все записи из реестра Винды и возможно из папки C:\WINDOWS\. Точное местоположение, если честно уже не помню, давно не на Винде.
Есть например стрйники Epson с чипом внутри картриджа, куда и записывается число отпечатанных страниц. Тут никакой Линукс не поможет.
>Искусственное устаревание, так его.
Да не, производитель хочет чтобы ты покупал каждый раз новый картридж. В какой-то части производитель прав. на практике большинство заправщиков не могут чисто и качественно делать свою работу. Из-за этого частички тонера попадают внутрь принтера, снижая тем самым срок эксплуатации самого принтера.
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