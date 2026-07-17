Выпуск драйвера SpliX 2.0.2 для лазерных принтеров Samsung, Xerox и HP

В твоём случае программа счётчика по подсчёту отпечатанных страниц хранилась в драйвере на стороне операционной системы. Тебе надо не просто переустановить драйвер, а удалить все следы удаляемого дрйвера. В том числе удалить все записи из реестра Винды и возможно из папки C:\WINDOWS\. Точное местоположение, если честно уже не помню, давно не на Винде. Есть например стрйники Epson с чипом внутри картриджа, куда и записывается число отпечатанных страниц. Тут никакой Линукс не поможет. >Искусственное устаревание, так его. Да не, производитель хочет чтобы ты покупал каждый раз новый картридж. В какой-то части производитель прав. на практике большинство заправщиков не могут чисто и качественно делать свою работу. Из-за этого частички тонера попадают внутрь принтера, снижая тем самым срок эксплуатации самого принтера.

