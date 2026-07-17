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Выпуск драйвера SpliX 2.0.2 для лазерных принтеров Samsung, Xerox и HP

17.07.2026 09:37 (MSK)

После более двух лет со времени прошлого выпуска сформирован релиз проекта SpliX 2.0.2, развивающего интегрируемый с сервером печати CUPS драйвер для лазерных принтеров от компаний Samsung, Xerox и HP, поддерживающих язык описания страниц SPL (Samsung Printer Language), при использовании которого обработка документа перед печатью производится на пользовательском компьютере, а на принтер отправляется финальный макет. Поддерживаются совместимые с SPL2 и SPLc принтеры, к которым относятся почти все дешёвые лазерные принтеры Samsung и некоторые модели принтеров Xerox, Dell, Lexmark, HP и Toshiba, построенные на технологиях Samsung. Код драйвера написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка серий принтеров:
    • HP Laser 10x, HP Laser MFP 13x,
    • Samsung SL-M2020, SL-M2070
    • Samsung ML-1670, ML-1860,
    • Samsung SCX-3400,
    • Samsung M262x 282x, M267x 287x, M283x
    • Xerox Phaser 3020, 3052, 3260,
    • Xerox WorkCentre 3025, 3215, 3225.
  • Перенесены идентификаторы (1284DeviceID) принтеров Samsung и Xerox из Fedora Linux.
  • Добавлена поддержка дуплексного режима на принтере Samsung SCX-4521F.
  • В драйвер ULD добавлена поддержка дополнительных размеров страниц.
  • Решена проблема с печатью на листах в формате A5 на принтерах Samsung ML-15x0, ML-16x0, ML-17x0, ML-225x и Phaser 3117.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenPrintin...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемые уязвимости в сервере печати CUPS
  3. OpenNews: Уязвимость в CUPS оказалась пригодна для усиления трафика при DDoS-атаках
  4. OpenNews: Проект OpenPrinting выпустил систему печати CUPS 2.4.0
  5. OpenNews: Автор CUPS выпустил PAPPL 1.0, фреймворк для организации вывода на печать
  6. OpenNews: Проект Open Printer развивает открытый струйный принтер
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65917-splix
Ключевые слова: splix, print, cups
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жертва (?), 09:53, 17/07/2026 [ответить]  
    		• +3 +/
    При поддержке принт-сервера https://printserver.ink/
     
  • 1.2, pfg21 (ok), 10:06, 17/07/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    поддержка hp laser 10x очень интересна. но у меня hp laserJET 1018 не понял но ладно разберемся.

    то что это поддерживает Валдиксс очень радует !!  

    надо будет добраться поставить

     
     
  • 2.4, Деанимус (?), 11:26, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но у меня hp laserJET 1018 не понял но ладно разберемся.

    С этим то принтером вообще нет проблем в Linux, FreeBSD. Да и у меня сейчас к Keenetic Giga подключен.

     
  • 2.6, Аноним (6), 12:21, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оот, наконец то мой принтер из 2000х, заработает на крутом Linux.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:49, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он итак всю жизнь там работал.
     

  • 1.3, Аноним (-), 10:40, 17/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:36, 17/07/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Я правильно понимаю, что в принтерах Samsung ML-2xxx проверка необходимости замены картриджа выполняется на стороне внешнего драйвера?
    Загорелась лампочка замены картриджа, в Windows через какое-то время перестал печатать с выводом ошибки, что нужно заменить картридж. В Linux как печатал, так и печатает. Самое поганое, что никаких признаков исчерпания тонеров нет, продолжает печатать чётко и без проплешин. Искусственное устаревание, так его.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 12:50, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня появилось ощущение что ты стал о чём то догадываться.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:19, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоём случае программа счётчика по подсчёту отпечатанных страниц хранилась в драйвере на стороне операционной системы. Тебе надо не просто переустановить драйвер, а удалить все следы удаляемого дрйвера. В том числе удалить все записи из реестра Винды и возможно из папки C:\WINDOWS\. Точное местоположение, если честно уже не помню, давно не на Винде.

    Есть например стрйники Epson с чипом внутри картриджа, куда и записывается число отпечатанных страниц. Тут никакой Линукс не поможет.

    >Искусственное устаревание, так его.

    Да не, производитель хочет чтобы ты покупал каждый раз новый картридж. В какой-то части производитель прав. на практике большинство заправщиков не могут чисто и качественно делать свою работу. Из-за этого частички тонера попадают внутрь принтера, снижая тем самым срок эксплуатации самого принтера.

     

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