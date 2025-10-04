The OpenNET Project / Index page

Проект Open Printer развивает открытый струйный принтер

04.10.2025 10:56

Группа французских энтузиастов представила проект Open Printer, нацеленный на создание цветного струйного принтера с открытой аппаратной и программной начинкой. Устройство модульное и построено на основе типовых заменяемых деталей. Принтер можно собрать как конструктор и при необходимости самостоятельно модернизировать, совершенствовать или ремонтировать. Наработки проекта, включая файлы со схемами электронных и механических компонентов, прошивки, драйверы и списки компонентов (BOM - Bill of Materials), решено распространять под лицензией Creative Commons BY-NC-SA 4.0, запрещающей использование в коммерческих целях.

В принтере могут использоваться картриджи HP 63 (US) и HP 302 (Europe), без DRM, привязок к производителю и ограничений на перезаправку. Допускается установка одного чёрного или одного цветного картриджа, а также обоих картриджей (чёрный + цветной). Поддерживается печать как на 27-миллимертровой рулонной бумаге, так и на отдельных листах A4 и A3. В черно-белом режиме обеспечивается печать с разрешением 600 dpi, а в цветном - 1200 dpi.

Для управления работой устройства задействована плата Raspberry Pi Zero W c выводом на 1.47-дюймовый TFT-экран (172 x 320) и переключением режимов при помощи кнопки-колеса навигации (Jogger wheel). Для управления картриджем применяется микроконтроллер STM32. Для взаимодействия в внешними устройствами заявлена поддержка USB Type-C (для подключения к компьютеру), USB Type-A (для устройств хранения), Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1.



Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:05, 04/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пора бы уже избавиться от принтеров.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:12, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что плохо в принтерах?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:28, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Печатать должно только министерство печати и только после авторизации на госуслугах. Вдруг ты транспарант печатаешь.
     
     
  • 4.16, 12yoexpert (ok), 11:48, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    или, не дай бог, высер донцовой
     
     
  • 5.32, Аноним (11), 12:36, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот зачем ты им подсказываешь ставить drm на принтеры?
     
     
  • 6.37, 12yoexpert (ok), 12:42, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я подсказываю заблокировать принтеры и всех производителей принтеров
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:56, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > министерство печати и только после авторизации на госуслугах

    в офисе гугла после предъявления паспорта и подтверждения включения в реестр авторизованных разработчиков.

     
  • 4.24, Аноним (24), 12:04, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А идентифицирующих микро точек на печати, которые позволяют идентифицировать конкретный принтер не достаточно?
     
  • 4.27, Илья (??), 12:15, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Душнила, опять на связь выходишь?
     
     
  • 5.33, Аноним (11), 12:37, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перестань выходить с нами на связь, пожалуйста.      
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:50, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты вообще адекватен? Есть миллион вещей, которые лучше, безопаснее и разумнее хранить на бумаге. Никуда принтеры не денутся.
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:55, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Безбумажная информатика, о которой так долго говорили, так и не наступила.
     
     
  • 3.41, Васян (?), 12:55, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    --__ Безбумажная информатика...

    Интеллекту мало, нужно всё большы и большы. И самое главное больше инвестицый в это... Интырнет вещей завоевывет мир. И скоро везде где йесть вайфай и не только будут рисовать голограммы дополненной реальности...

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:05, 04/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они серьёзно даже не подумали про крышку на бумагу? Они слышали про пыль?
     
     
  • 2.7, u235 (ok), 11:16, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это же конструктор для взрослых, можете разработать другой корпус или добавить крышки или ещё что-то нужное именно вам.
     
  • 2.12, Аноним (11), 11:29, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полно серийных принтеров где нет никаких крышек.
     
  • 2.17, 12yoexpert (ok), 11:49, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    убираться не пробовал?
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 11:54, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-настоящему пыльные квартиры видел? В которых после очередной уборки уже через 5 дней слоища пыли на всех поверхностях. Задолбаешься с такой уборкой, умник.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 12:26, 04/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.34, Аноним (11), 12:38, 04/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.39, 12yoexpert (ok), 12:44, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    видел, это в которых не убираются всякие умники
     
  • 2.22, сисиси (?), 12:00, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чехол из бумаги накинул от пыли и всё.
     
  • 2.30, Васян (?), 12:34, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    --__ Они серьёзно даже не подумали про крышку на бумагу?..

    Ну да, получается что принтер и не открытый, а только бумага....

     

  • 1.3, Аноним (4), 11:11, 04/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С ценой как на три нормальных принтера.
     
  • 1.5, Морская Кукарача (?), 11:13, 04/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:15, 04/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Струйник, который, судя по спецификации, так себе для печати фото, в 2025 в принципе не нужен. Для печати текстов лазерный в разы лучше
     
     
  • 2.10, Аноним (11), 11:27, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Они закрытые. Ты вообще понимаешь зачем нужно открытое железо и ПО? Ты про пиво, а не про свободу слова.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:18, 04/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классный проект.
     
  • 1.9, Аноним (11), 11:26, 04/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В своё время удивился что при просто тоннах различных diy 3д принтеров и прочих ЧПУ различных предназначений и даже открытках 100 ватных ЧПУ лазерных резаках, нет ни одного проект открытого лазерного принтера или сканера с широкой головкой, а не на один пиксель который головкой двигает и по горизонтали и по вертикали очень долго и не фотоаппарат, а надо в одну сторону как нормальный сканер, а мне нужен был открытый протяжный сканер скорее. Похоже на заговоров корпоратов монополистов.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:46, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вдруг ты крамолу какую печатать начнёшь против власти капиталистов? Типографии в эпоху революции были головной болью буржуинских жандармерий всех стран.
     
     
  • 3.25, Ананимус (?), 12:12, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А вдруг ты крамолу какую печатать начнёшь против власти капиталистов? Типографии в эпоху революции были головной болью буржуинских жандармерий всех стран.

    Как там у вас в 20 веке? У нас тут Интернет придумали.

     
     
  • 4.31, Аноним (11), 12:34, 04/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.36, Аноним (29), 12:42, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да кому сейчас сканер нужен то реально? Камеры рулят, стоят нынче копейки, всяко дешевле чем линейку найти фотосенсоров да на механический привод сажать. Прикрутил камеру на штатив, включил подсветку и сканируй сколько душе влезет. 300 дпи, 10 дюймов сторона, это 3000 на 3000 пикселей - итого 9 мегапикселей.
     
     
  • 3.40, Аноним (29), 12:46, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открытый протяжный сканер и сейчас можно найти - это сканер с ручным сканированием. был особенно популярен лет этак 25-30 назад.
     

  • 1.26, Аноним (26), 12:12, 04/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.28, 0xdeadbee (-), 12:22, 04/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > картриджи HP 63 (US) и HP 302 (Europe)

    какие "картриджи" ? какой еще "HP" с индусскими прошивками и такими же инженерами ? может у них и отработка сливается в 1разовый памперс со счетчиком ?

    нет, messieurs, так вы открытый струйник не сделаете.
    только СНПЧ и форсунки, только литровки чернил и слив отработки в б.у пив.банку.

     
  • 1.35, Анонисссм (?), 12:41, 04/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а что не так с обычными принтерами? недавно купил epson с ЕСПЧ - шикарная штука, snmp есть, работает локально, краску лей из бутыльков.
    что там закрыто, фирмварь? и ? )
     
     
  • 2.42, torvn77 (ok), 12:59, 04/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него рулонная бумага, в чём я понимаю и весь смысл проекта
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:04, 04/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за бред? Почему BY-NC-SA? Это же получается, производители деталей, сделавшие запчасти по этим схемам не смогут их продавать, или я чего-то не так понимаю?
     
  • 1.44, Аноним (44), 13:04, 04/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же скрытые желтые точки бы отслеживать кто и когда напечатал?
     

