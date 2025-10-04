Проект Open Printer развивает открытый струйный принтер

Группа французских энтузиастов представила проект Open Printer, нацеленный на создание цветного струйного принтера с открытой аппаратной и программной начинкой. Устройство модульное и построено на основе типовых заменяемых деталей. Принтер можно собрать как конструктор и при необходимости самостоятельно модернизировать, совершенствовать или ремонтировать. Наработки проекта, включая файлы со схемами электронных и механических компонентов, прошивки, драйверы и списки компонентов (BOM - Bill of Materials), решено распространять под лицензией Creative Commons BY-NC-SA 4.0, запрещающей использование в коммерческих целях.

В принтере могут использоваться картриджи HP 63 (US) и HP 302 (Europe), без DRM, привязок к производителю и ограничений на перезаправку. Допускается установка одного чёрного или одного цветного картриджа, а также обоих картриджей (чёрный + цветной). Поддерживается печать как на 27-миллимертровой рулонной бумаге, так и на отдельных листах A4 и A3. В черно-белом режиме обеспечивается печать с разрешением 600 dpi, а в цветном - 1200 dpi.

Для управления работой устройства задействована плата Raspberry Pi Zero W c выводом на 1.47-дюймовый TFT-экран (172 x 320) и переключением режимов при помощи кнопки-колеса навигации (Jogger wheel). Для управления картриджем применяется микроконтроллер STM32. Для взаимодействия в внешними устройствами заявлена поддержка USB Type-C (для подключения к компьютеру), USB Type-A (для устройств хранения), Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1.