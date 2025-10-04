Проект Open Printer развивает открытый струйный принтер

|
3.11, Аноним (11), 11:28, 04/10/2025
+11
|
Печатать должно только министерство печати и только после авторизации на госуслугах. Вдруг ты транспарант печатаешь.
|
|
|
4.21, Аноним (21), 11:56, 04/10/2025
|+/–
|
> министерство печати и только после авторизации на госуслугах
в офисе гугла после предъявления паспорта и подтверждения включения в реестр авторизованных разработчиков.
|
4.24, Аноним (24), 12:04, 04/10/2025
+1
|
А идентифицирующих микро точек на печати, которые позволяют идентифицировать конкретный принтер не достаточно?
|
2.18, Аноним (-), 11:50, 04/10/2025
+3
|
Ты вообще адекватен? Есть миллион вещей, которые лучше, безопаснее и разумнее хранить на бумаге. Никуда принтеры не денутся.
|
2.20, Аноним (20), 11:55, 04/10/2025
+1
|
Безбумажная информатика, о которой так долго говорили, так и не наступила.
|
|
|
3.41, Васян (?), 12:55, 04/10/2025
|+/–
|
--__ Безбумажная информатика...
Интеллекту мало, нужно всё большы и большы. И самое главное больше инвестицый в это... Интырнет вещей завоевывет мир. И скоро везде где йесть вайфай и не только будут рисовать голограммы дополненной реальности...
|
1.2, Аноним (2), 11:05, 04/10/2025
+1
|
Они серьёзно даже не подумали про крышку на бумагу? Они слышали про пыль?
|
|
|
2.7, u235 (ok), 11:16, 04/10/2025
+3
|
Это же конструктор для взрослых, можете разработать другой корпус или добавить крышки или ещё что-то нужное именно вам.
|
|
|
3.19, Аноним (-), 11:54, 04/10/2025
|+/–
|
По-настоящему пыльные квартиры видел? В которых после очередной уборки уже через 5 дней слоища пыли на всех поверхностях. Задолбаешься с такой уборкой, умник.
|
2.30, Васян (?), 12:34, 04/10/2025
|+/–
|
--__ Они серьёзно даже не подумали про крышку на бумагу?..
Ну да, получается что принтер и не открытый, а только бумага....
|
1.6, Аноним (6), 11:15, 04/10/2025
+2
|
Струйник, который, судя по спецификации, так себе для печати фото, в 2025 в принципе не нужен. Для печати текстов лазерный в разы лучше
|
|
|
2.10, Аноним (11), 11:27, 04/10/2025
+3
|
Они закрытые. Ты вообще понимаешь зачем нужно открытое железо и ПО? Ты про пиво, а не про свободу слова.
|
1.9, Аноним (11), 11:26, 04/10/2025
+2
|
В своё время удивился что при просто тоннах различных diy 3д принтеров и прочих ЧПУ различных предназначений и даже открытках 100 ватных ЧПУ лазерных резаках, нет ни одного проект открытого лазерного принтера или сканера с широкой головкой, а не на один пиксель который головкой двигает и по горизонтали и по вертикали очень долго и не фотоаппарат, а надо в одну сторону как нормальный сканер, а мне нужен был открытый протяжный сканер скорее. Похоже на заговоров корпоратов монополистов.
|
|
|
2.14, Аноним (14), 11:46, 04/10/2025
+2
|
А вдруг ты крамолу какую печатать начнёшь против власти капиталистов? Типографии в эпоху революции были головной болью буржуинских жандармерий всех стран.
|
|
|
3.25, Ананимус (?), 12:12, 04/10/2025
–1
|
> А вдруг ты крамолу какую печатать начнёшь против власти капиталистов? Типографии в эпоху революции были головной болью буржуинских жандармерий всех стран.
Как там у вас в 20 веке? У нас тут Интернет придумали.
|
2.36, Аноним (29), 12:42, 04/10/2025
+1
|
Да кому сейчас сканер нужен то реально? Камеры рулят, стоят нынче копейки, всяко дешевле чем линейку найти фотосенсоров да на механический привод сажать. Прикрутил камеру на штатив, включил подсветку и сканируй сколько душе влезет. 300 дпи, 10 дюймов сторона, это 3000 на 3000 пикселей - итого 9 мегапикселей.
|
|
|
3.40, Аноним (29), 12:46, 04/10/2025
|+/–
|
открытый протяжный сканер и сейчас можно найти - это сканер с ручным сканированием. был особенно популярен лет этак 25-30 назад.
|
1.28, 0xdeadbee (-), 12:22, 04/10/2025
+1
|
> картриджи HP 63 (US) и HP 302 (Europe)
какие "картриджи" ? какой еще "HP" с индусскими прошивками и такими же инженерами ? может у них и отработка сливается в 1разовый памперс со счетчиком ?
нет, messieurs, так вы открытый струйник не сделаете.
только СНПЧ и форсунки, только литровки чернил и слив отработки в б.у пив.банку.
|
1.35, Анонисссм (?), 12:41, 04/10/2025
–1
|
а что не так с обычными принтерами? недавно купил epson с ЕСПЧ - шикарная штука, snmp есть, работает локально, краску лей из бутыльков.
что там закрыто, фирмварь? и ? )
|
1.43, Аноним (43), 13:04, 04/10/2025
|+/–
|
Что за бред? Почему BY-NC-SA? Это же получается, производители деталей, сделавшие запчасти по этим схемам не смогут их продавать, или я чего-то не так понимаю?
|